ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 11 ທີ່ຈັດຂຶ້ນ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ມີ 141 ປະເທດສະໜັບສະໜຸນ ຍັດຕິການປະນາມມົສກູທີ່ໄດ້ບຸກລຸກຢູເຄຣນແລະໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຣັດເຊຍຖອນກຳລັງທະຫານ ຂອງຕົນອອກໄປຢ່າງຄົບຖ້ວນແລະໃນທັນທີ. ແຕ່ວ່າ ສປປ ລາວນັ້ນນອນຢູ່ໃນສາມສິບຫ້າປະເທດງົດອອກສຽງຕໍ່ການກໍ່ສົງຄາມທີ່ວ່ານີ້. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມກໍມີຄົນລາວບາງຄົນບໍ່ເຫັນດີນຳການເອົາທ່າທີແບບນັ້ນຂອງລັດຖະບານທີ່ເຮັດຄືປະເທດເພື່ອນບ້ານຫວຽດນາມ ແລະຈີນ ດັ່ງນັກປັນຍາຊົນຜູ້ນຶ່ງທີ່ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນອົງການສາກົນແຫ່ງນຶ່ງໃນລາວບອກວ່າ:
ຍັດຕິນັ້ນ "ກ່າວປະນາມ" ຖະແຫຼງການຂອງຣັດເຊຍໃນວັນທີ 24 ກຸມພາຜ່ານມານີ້ ກ່ຽວກັບ "ການເຄື່ອນໄຫວທາງການທະຫານພິເສດ" ຢູ່ຢູເຄຣນ, ແລະ "ໄດ້ຄັດຄ້ານໂດຍໃຊ້ສຳນວນທີ່ແຮງທີ່ສຸດ" ຕໍ່ການລະເມີດມາດຕາ 2(4) ຂອງກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ລະບຸວ່າ ບັນດາສະມາຊິກ ຈະຕ້ອງລະເວັ້ນ ຈາກ "ການຂົ່ມຂູ່ ຫຼືການໃຊ້ກຳລັງ ຕໍ່ເຂດນ້ຳແດນດິນທີ່ເປັນອະທິປະໄຕອັນຊອບທຳ ຫຼື ຕໍ່ເອກະລາດທາງການເມືອງ ຂອງປະເທດໃດໝົດ.”
ໂດຍເອົາທ່າທີເປັນກາງ, ທ່ານອານຸພາບ ວົງໜໍ່ແກ້ວ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແລະຜູ້ຕາງໜ້າຖາວອນປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວຢູ່ກອງປະຊຸມຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດນັ້ນວ່າ ບັນຫານີ້ “ເປັນເລື້ອງສັບສົນ ແລະບອບບາງ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ເຫັນວ່າການລົງໂທດ ແບບຝ່າຍດຽວຈະເປັນຜົນດີ…..ເພາະສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ລະເວັ້ນການກະທຳໃດໆ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຊອກຫາທາງແກ້ໄຂບັນຫາແບບສັນຕິວິທີ ແລະຟື້ນຟູສັນຕິພາບ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງກັບຄືນມາ.”
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