ວໍຊິງຕັນໄດ້ປະນາມການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງຣັດເຊຍທີ່ມີລາຍງານວ່າໄດ້ທຳລາຍ ໂຮງໝໍຂອງແມ່ແລະເດັກ ໃນເມືອງມາຣີໂພລ (Mariupol) ຂອງຢູເຄຣນ ໃນວັນພຸດວານນີ້, ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີ ຂອງໂປແລນ ທີ່ຈະໂອນຍ້າຍເຮືອບິນທີ່ຜະລິດໂດຍຣັດເຊຍໄປຍັງຖານທັບອາ ກາດຂອງສະຫະລັດ ແລະ ຈາກນັ້ນກໍໂອນໄປຕໍ່ໃຫ້ຢູເຄຣນ.
"ປະເທດທີ່ມີອະທິປະໄຕສາມາດຕັດສິນໃຈດ້ວຍໂຕເອງວ່າພວກເຂົາເຈົ້າ ຢາກເຮັດຫຍັງ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈ, ທ່ານຈອນ ເຄີບີ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ. "ແຕ່ຄວາມຄິດນີ້, ທີ່ສະເຫນີໃຫ້ໂອນເຮືອບິນເຫຼົ່ານີ້ ໄປຫາບ່ອນຄຸ້ມຄອງຂອງພວກເຮົາເພື່ອຈະໂອນໄປ ໃຫ້ຢູເຄຣນນັ້ນແມ່ນ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຄົ້ນຄິດຫາໃນປັດຈຸບັນນີ້."
ທ່ານເຄີບີ ກ່າວວ່າ ການປະເມີນສະຖານະການຂອງຝ່າຍສືບລັບຂອງສະຫະລັດ ບອກວ່າ ການໂອນຍ້າຍດັ່ງກ່າວຈະຖືວ່າ "ມີຄວາມສ່ຽງສູງ", ແລະສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າຈະມີການເພີ້ມທະວີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ໂດຍປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເປີດສາກບຸກໂຈມຕີປະເທດເພື່ອນບ້ານຢູເຄຣນໃນສອງອາທິດກ່ອນນັ້ນ.
ຣັດເຊຍໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນຂໍ້ສະເໜີຂອງໂປແລນທີ່ຈະສົ່ງເຮືອບິນດັ່ງກ່າວໄປໃຫ້ຖານທັບ ອາກາດສະຫະລັດໃນເຢຍຣະມັນ, ໂດຍໂຄສົກວັງເຄຣມລິນ, ທ່ານ ດມິດຕຣີ ເພສກອຟ ກ່າວໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາວ່າ ມັນເປັນ “ສະຖານະການທີ່ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍ ຫລາຍ.”
ຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວນັ້ນ, ທ່ານນາງເຈນ ຊາກີກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ: “ຂ້າພະ ເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນຈະແຈ້ງພໍສົມຄວນ, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການ ທະຫານກໍຈະເຂົ້າໃຈໄດ້ ວ່າເປັນຫຍັງການມີເຮືອບິນທີ່ອອກຈາກຖານທັບອາ ກາດສະຫະລັດ ເຂົ້າໄປໃນເຂດທີ່ ມີການປະທະກັນຂອງປະເທດທີ່ມີສົງຄາມ ຢູ່ນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນຄວາມສົນໃຈຂອງພວກເຮົາ ແລະກໍບໍ່ແມ່ນຄວາມສົນໃຈຂອງເນໂຕ້."
ການໂຈມຕີໂຮງໝໍທີ່ວ່ານີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ, ທ່ານໂວໂລດິເມຍ ເຊເລັນສກີຂໍຮ້ອງອີກເທື່ອນຶ່ງໃຫ້ອົງການເນໂຕ້ຈັດຕັ້ງເຂດຫ້າມບິນໃນຢູເຄຣນ, ໂດຍປະກາດວ່າ, "ທ່ານມີອຳນາດແຕ່ເບິ່ງຄືວ່າທ່ານສູນເສຍຄວາມເປັນມະນຸດ."
ສະຫະລັດໄດ້ຄັດຄ້ານຄຳຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວ ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ເຂດຫ້າມບິນແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບັງຄັບໃຊ້ ເຊິ່ງຈະເປັນການດຶງດູດສະຫະລັດເຂົ້າໄປປະທະກັນໂດຍກົງກັບຣັດເຊຍ.
ສະຫະລັດໄດ້ຄັດຄ້ານຄຳຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວ ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ເຂດຫ້າມບິນແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບັງຄັບໃຊ້ ເຊິ່ງຈະເປັນການດຶງດູດສະຫະລັດເຂົ້າໄປປະທະກັນໂດຍກົງກັບຣັດເຊຍ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ