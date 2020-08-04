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ລາຍການສົດ
ທຳນຽບຂາວ ແລະພັກເດໂມແຄຣັດ ອ້າງເຖິງຄວາມຄືບໜ້າບາງຢ່າງ ໃນການເຈລະຈາ ການຊ່ອຍເຫຼືອຊຸດໃໝ່
ລັດເນວາດາ ຮັບເອົາການລົງຄະແນນສຽງ ທາງໄປສະນີ ແຕ່ທ່ານ ທຣຳ ຂົ່ມຂູ່ຈະຟ້ອງຮ້ອງ
ແຜນທີ່ ກໍລະນີຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ ທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ ໃນທົ່ວໂລກ
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ວ່າ ພະຍາດ COVID-19 ຈະສົ່ງຜົນທີ່ຍືນຍາວ ຕໍ່ການສຶກສາ ໃນທົ່ວໂລກ
ບໍລິສັດເຫລັກກ້າຍີ່ປຸ່ນ ຂໍອຸທອນ ຕໍ່ຄໍາຕັດສິນຂອງສານເກົາຫລີໃຕ້ ທີ່ສັ່ງໃຫ້ຍຶດຊັບສິນຂອງຕົນ
ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໃນ 5 ລັດ ຈະປ່ອນບັດ ໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນ ເພື່ອເລືອກເອົາຜູ້ຕາງໜ້າຂອງພັກ
ພາຍຸເຮີຣິເຄນອີສໄອອີອັສ ກຳລັງເຄື່ອນຍ້າຍຂຶ້ນຝັ່ງ ເຂົ້່າສູ່ລັດຄາໂຣໄລນາເໜືອ ຂອງສະຫະລັດ
ຕະຫຼາດຮຸ້ນເອເຊຍ ຄຶກຄັກຂຶ້ນ ຍ້ອນຕົວເລກຂອງການຜະລິດ ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ ຢ່າງແຂງຂັນ
ທາງການລາວ ຢ້ານວ່າ ເຊື້ອໄວຣັສ Covid-19 ຈະກັບຄືນມາເກີດການລະບາດ ຢູ່ໃນລາວ ອີກເທື່ອໃໝ່
ລາວມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງກັນ ໃນເລື້ອງເປີດປະເທດຄືນ ຂະນະທີ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໃນໂລກ ຍັງໜັກໜ່ວງຢູ່
ນັກຊ່ຽວຊານ ດ້ານໂຄວິດ ຂອງທຳນຽບຂາວ ວ່າ ໄວຣັສໂຄໂຣນາ ແຜ່ລະບາດໄປໃນພື້ນທີ່ກວ້າງຂວາງ ຂອງ ສະຫະລັດ
ຮຽນອັງກິດ ກັບຕຸ້ຍ
ຄຳສັບ: Insurgency
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ສຳນວນພາສາອັງກິດ
ຄຳສັບ ແລະສຳນວນພາສາ ອັງກິດແບບ ອາເມຣິກັນ - ບົດຮຽນທີ 15: Bottom Feeder & Bounce
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ວີດີໂອ ພາສາລາວ
ເຊີນຊົມວີດີໂອ ກ່ຽວກັບ ໂຄວິດ-19 ໃນ ສປປ ລສວ
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ລາຍງານ ພິເສດ
ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້
ມີລາຍງານຕື່ມ
ລາວ
ທາງການລາວ ຢ້ານວ່າ ເຊື້ອໄວຣັສ Covid-19 ຈະກັບຄືນມາເກີດການລະບາດ ຢູ່ໃນລາວ ອີກເທື່ອໃໝ່
ມີລາຍງານ ຕື່ມອີກ
ຊີວິດຊາວລາວ
ທ.ນ. ຄຳຫຼ້າ ແລະ ທ.ນ. ອາເລັກສ໌ ສິຣິວັດ ເປັນເຈົ້າຂອງບໍລະສັດຮ່ວມກັນ ຕັ້ງຢູ່ໃນລັດອາແຄນຊໍ ທາງພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ
ມີລາຍງານ ຕື່ມອີກ
ສຸຂະພາບ-ວິທະຍາສາດ
ແຜ່ນຢາງກັນໜ້າທີ່ຍ່ອຍ ສະຫລາຍໄດ້ ແລະໜ້າກາກທົນທານ ສາມາດ ເປັນການ ແກ້ໄຂ ໂຄວິດ-19 ໄດ້
ມີລາຍງານ ຕື່ມອີກ
ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ສູງຂຶ້ນ ຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ ຂະນະທີ່ ມີການຊ້ອມລົບ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ
ມີລາຍງານ ຕື່ມອີກ
ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ກາຍ 150,000 ຄົນແລ້ວ ຢູ່ໃນ ສຫລ
ຂ່າວວີດີໂອ ໃນ 60 ວິນາທີ
VOA60 World - WHO says 'there is no silver bullet at the moment and there might never be' for COVID-19
ພາບເດັ່ນ ປະຈຳ ວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2020
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ພາບເດັ່ນ ປະຈຳ ວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2020
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ພາບເດັ່ນ ປະຈຳ ວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2020
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ພາບເດັ່ນ ປະຈຳ ວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2020
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