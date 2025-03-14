ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເປັນປັດໄຈສໍາຄັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດທຸລະກິດຈີນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼວງຫຼາຍ

ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເປັນປັດໄຈສໍາຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດທຸລະກິດຈີນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການລົງທຶນ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນລາວ ຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້.
ການເປັນຄູ່ຮ່ວມຊາຕາກຳໃນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຮອບດ້ານ ຊຶ່ງລັດຖະບານລາວແລະຈີນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດການຮ່ວມມືກັນ ນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຈີນ ເປັນຂະແໜງການທີ່ມີມູນຄ່າການລົງທຶນສູງສຸດຢູ່ລາວ ແລະນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເປີດເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ນັບແຕ່ປີ 2021 ເປັນຕົ້ນມານັ້ນ ພື້ນທີ່ລຽບຕາມເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃນລາວ ຍັງໄດ້ກາຍເປັນເຂດທີ່ການລົງທຶນຂອງຈີນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດດ້ວຍ ເນື່ອງຈາກວ່າ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ໃຫ້ສິດທິພິເສດແກ່ບໍລິສັດຈີນ ໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຕາມເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຢ່າງເຕັມທີ່ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດຈີນ ສາມາດເຂົ້າຄອບຄອງທຸລະກິດຕ່າງໆ ດ້ວຍການຊື້ກິດຈະການຂອງບັນດານັກທຸລະກິດລາວ ທັງຂະຫຍາຍການລົງທຶນຕື່ມອີກດ້ວຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທຸລະກິດຕ່າງໆ ທີ່ຍູ່ໃນແຂວງອຸດົມໄຊນັ້ນ ກໍໄດ້ຕົກເປັນຂອງນັກທຸລະກິດຈີນ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ໃນເວລານີ້ ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດລາວ ເຊິ່ງດຳເນີນທຸລະກິດການຄ້າແລະລົງທຶນຮ່ວມກັບນັກທຸລະກິດຈີນ ຢູ່ໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ “ດ້ານອຸດສາຫະກໍາ ກໍໄດ້ມີຫຼາຍດ້ານ ເຊັ່ນ ໂຮງງານຊີມັງ ກໍໄດ້ເລີ້ມຜະລິດແລ້ວ ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງແປ້ງມັນຕົ້ນ ໂຮງຂ້າສັດທີ່ທັນສະໄຫມ ກໍໄດ້ເລີ້ມຜະລິດ ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້ ຍັງກະກຽມເປີດໂຮງງານຜະລິດແຮ່ຊິລິຄອນ ແລະ ມັງການີສ ຊຶ່ງເປັນໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່ ຢູ່ເມືອງນາໝໍ້ ແລະກຳລັງກະກຽມເປີດໂຮງງານປຸງແຕ່ງອາຫານສັດ ຢູ່ເມືອງໄຊ ນອກຈາກນີ້ ກໍຍັງພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາປິ່ນອ້ອມສະຖານີລົດໄຟເມືອງໄຊ.”
ສ່ວນນັກທຸລະກິດໃນສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ເປີດເຜີຍວ່າ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ອະນຸຍາດສໍາປະທານທີ່ດິນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຈາກຈີນແລະໄທ ຄິດເປັນເນື້ອທີ່ລວມກັນຫຼາຍກວ່າ 100,000 ເຮັກຕາ ລວມທັງໂຄງການພັດທະນານິຄົມອຸດສາຫະກຳໂດຍບໍລິສັດຈີນ ໃນເນື້ອທີ່ກວ້າງກວ່າ 94.000 ເຮັກຕາ ຢູ່ເມືອງໄຊ ໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງທັນສະໄໝ ທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍບໍລິສັດເອກະຊົນໄທແລະໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກແສງຕາເວັນຂອງບໍລິສັດຈີນ ຢູ່ເມືອງນາໝໍ້ ທີ່ກໍາລັງກະກຽມຊົດເຊີຍຄ່າທີ່ດິນແລະສິ່ງປຸກສ້າງໃຫ້ກັບປະຊາຊົນລາວ ໃນເຂດສໍາປະທານໃນປັດຈຸບັນ ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດລາວ ຢືນຢັນວ່າ “ໂຄງການພັດທະນາຕັວເມືອງທັນສະໄໝເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດຂອງກຸ່ມບໍລິສັດອຳມະຕະ ທີ່ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 3,150 ເຮັກຕາ ແລະມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ໄດ້ສຳເລັດການສຳຫລວດແລ້ວ 1,200 ກວ່າເຮັກຕາ ໃນປະຈຸບັນນີ້ ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນກະກຽມດຳເນີນການຊົດເຊີຍໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນ CGN ຢູ່ເມືອງນາໝໍ້ ແມ່ນມີເນື້ອທີ່ທັງຫມົດ 30,000 ກວ່າເຮັກຕາ ໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການກວດກາບັນດາພື້ນທີ່ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ.”
ສະຖານະການດັ່ງກ່າວ ຍັງມີທ່າອຽງເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະຫຼັງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໄວຮັດ COVID-19 ທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນລາວ ປະສົບກັບການຂາດທຶນຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແລະ ປາກົດວ່າ ຫຼາຍຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຍັງບໍ່ສາມາດຟື້ນຟູທຸລະກິດໃຫ້ເປັນປົກກະຕິໄດ້ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຈຶ່ງມີໂອກາດສູງທີ່ນັກທຸລະກິດຈີນ ຈະເຂົ້າມາຊື້ກິດຈະການເຫຼົ່ານີ້ ທັງນີ້ ກໍຍ້ອນວ່າ ລັດຖະບານລາວ ມີເງິນທຶນຢ່າງຈໍາກັດໃນການໃຫ້ເງິນກູ້ເພື່ອການຟື້ນຟູວິສາຫະກິດຈຸລະພາກ ແລະບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍແລະຂະໜາດກາງ (SME) ໃນລາວນັ້ນເອງ.
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