ເປັນທີ່ແນ່ນອນແລ້ວວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຈະຖືກບັນທຶກລົງໃນປະຫວັດສາດຂອງສະຫະລັດ ໃນເດືອນນີ້ ເມື່ອສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງເຫັນພ້ອມ ໃຫ້ຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ທ່ານ ຍ້ອນຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານ ໃນການກົດດັນຢູເຄຣນ ໃຫ້ສືບສວນສອບສວນຄູ່ແຂ່ງດ້ານການເມືອງ ຄື ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ. ແຕ່ຄາດກັນວ່າ ທ່ານທຣຳ ຈະຖືກ ພົບເຫັນວ່າ ບໍ່ມີຄວາມຜິດຕາມທີ່ໄດ້ກ່າວຫາ ໃນການດຳເນີນຄະດີຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ທ່ານໃນສະພາສູງ ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພັກຣີພັບບລີກັນ ໂດຍຈະມີຂຶ້ນໃນຕົ້ນປີໜ້ານີ້ ແຕ່ຜົນຂ້າງຄຽງທາງດ້ານການເມືອງຈາກການຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີນີ້ ເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນເລື້ອງນອງນັນນັ້ນ ຈະເປັນປັດໄຈຕໍ່ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 2020. ນັກຂ່າວແຫ່ງຊາດຂອງວີໂອເອ ຈິມ ມາໂລນ ມີລາຍລະອຽດຕື່ມ ຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ຊຶ່ງໄຊຈະເລີນສຸກ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໂຄສົກຢູ່ທີ່ງານຊຸມນຸມ ປະກາດວ່າ “ຂໍເຊີນທຸກທ່ານ ຕ້ອນຮັບ ປະທານາທິບໍດີ ຄົນທີ 45 ຂອງສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ເຈ ທຣຳ!”
ໃນເວລາທີ່ ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ປະສົບກັບບັນຫາ ທ່ານສາມາດເພິ່ງພາຖານສະໜັບສະໜູນດ້ານການເມືອງຂອງທ່ານໄດ້ ຢູ່ສະເໝີ ແລະກໍໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ສະພາຕ່ຳ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງເຫັນດີ ຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ທ່ານໄປແລ້ວກໍຕາມ ທ່ານທຣຳ ຍັງໄດ້ກ່າວໂຈມຕີ ພັກເດໂມແຄຣັດ ຢູ່ທີ່ການໂຮມຊຸມນຸມ ໃນລັດມິຊິແກນ.
ຊຶ່ງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງວ່າ “ເຈົ້າຫັ້ນແຫຼະ ເປັນຜູ້ທີ່ແຊກແຊງໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງອາເມຣິກາ. ເຈົ້າ ຫັ້ນແຫຼະ ເປັນຜູ້ທຳລາຍ ປະຊາທິປະໄຕຂອງອາເມຣິການ. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດ ບໍ່ມີສິ່ງຫຍັງເລີຍ. ອັນນີ້ ເປັນພຽງແຕ່ຂໍ້ແກ້ຕົວເທົ່ານັ້ນ.”
ປະທານສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ກ່າວປະກາດໃນກາງສະພາວ່າ “ຂໍ້ທີນຶ່ງ ຖືກຮັບຮອງເອົາ.”
ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳນຳພາໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເພິ່ນ ຟ້ອງຮ້ອງທ່ານທຣຳ ກໍຍ້ອນວ່າ ພວກເພິ່ນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເມີນເສີຍໄດ້ ຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໃນການຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອຈາກຢູເຄຣນ ເພື່ອຊ່ອຍທ່ານ ໃຫ້ຖືກເລືອກຄືນອີກນຶ່ງສະໄໝ ໃນປີ 2020.
ສ່ວນສະມາຊິກສະພາຕ່ຳຜູ້ອະວຸໂສຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກລັດແມຣີແລນ ທ່ານສະເຕັນນີ ຮອຍເອີ ກ່າວວ່າ “ການຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີນີ້ ຖ່າມວ່າ ພວກເຮົາຍັງເປັນສາທາລະນະລັດແຫ່ງກົດໝາຍຢູ່ ຫຼືບໍ່ ຕາມທີ່ບັນດາຜູ້ສ້າງຕັ້ງສາທາລະນະລັດຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ຕັ້ງໃຈເອົາໄວ້ນັ້ນ ຫຼື ພວກເຮົາຈະຮັບເອົາໄດ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ຄົນຜູ້ນຶ່ງ ສາມາດຢູ່ເໜືອກົດໝາຍ.”
ໂອກາດຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຈະລອດຈາກການຖືກລົງຄວາມເຫັນວ່າຜິດ ໃນການຟ້ອງຮ້ອງນັ້ນ ກໍແມ່ນວ່າ ແຈ່ມໃສຫຼາຍ ຢູ່ໃນສະພາສູງ ບ່ອນທີ່ພັກຣີພັບບລີກັນ ກຽມພ້ອມທີ່ຈະຍົກຟ້ອງໃຫ້ແກ່ທ່ານ ໃນການດຳເນີນຄະດີ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງສະພາສູງ ທ່ານມິດຈ໌ ແມັກຄອນແນລ ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ.
ຊຶ່ງທ່ານແມັກຄອນແນລ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ບັນດາສະມາຊິກຂອງສະພາຕ່ຳ ໂດຍສະເພາະຊຸດນີ້ ໄດ້ນຳຄວາມໂກດເຄືອງຂອງຕົນແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວ ມາສຸມໃສ່ ສະເພາະແຕ່ ປະທານາທິບໍດີ ທ່ານນີ້ ແລ້ວມັນໄດ້ສ້າງບັນຍາກາດທີ່ມີພິດແບບໃໝ່ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ອັນຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນອອກໄປ ໃນອະນາຄົດ.”
ສ່ວນທ່ານຊັກຈ໌ ຊູມເມີ ຜູ້ນຳພັກເດໂມແຄຣັດຂອງສະພາສູງ ກໍໄດ້ກ່າວວ່າ ພັກຂອງທ່ານ ຈະສູ້ຊົນໃນຄະດີນີ້.
ທ່ານຊູມເມີ ເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ມີຄວາມສົງໄສເລີຍວ່າ ຖ້າພວກເຮົາບອກທ່ານປະທານາທິບໍດີ ວ່າ ເພິ່ນສາມາດຫລົບຫລີກການກວດສອບໄດ້ ໃນກໍລະນີນີ້ ແລ້ວເພິ່ນກໍຈະເຮັດອີກເທື່ອນຶ່ງ ແລະເຮັດອີກຕໍ່ໄປ ແລະຕໍ່ໄປ.”
ທັງພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະພັກຣີພັບບລີກັນ ຄາດໝາຍວ່າ ການຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ ຈະເປັນປັດໄຈ ຕໍ່ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີໜ້ານີ້ ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານນາງຈູລີ ເພສ.
ທ່ານນາງຈູລີ ເພສ ຈາກອົງການຂ່າວເອພີ ເວົ້າວ່າ “ມັນເປັນພຽງເລື້ອງລຶກລັບຂະໜາດໃຫຍ່. ທັງສອງພັກການເມືອງ ຄຶດວ່າ ເລື້ອງນີ້ອາດມີບົດບາດໃນທາງບວກແກ່ພວກເພິ່ນ ແລະໂດຍສ່ວນຕົວຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ ທັງສອງພັກ ຄຶດວ່າ ມັນອາດມີບົດບາດໃນທາງລົບຕໍ່ພວກເພິ່ນກໍ່ເປັນໄດ້. ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍຢູ່ໃນສະຖານະການແບບນີ້ເລີຍໃນເມື່ອກ່ອນ ບ່ອນທີ່ວ່າ ມີການຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ ແລະຕໍ່ຈາກນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີຜູ້ທີ່ຖືກຟ້ອງຮ້ອງ ແມ່ນຈະລົງແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງຄືນອີກ.”
ເລື້ອງການຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ວໍຊິງຕັນ ໃຊ້ເວລານຳ ຫຼາຍສົມຄວນ ໃນສອງສາມເດືອນຜ່ານມານີ້.
ແຕ່ພວກມີສິດເລືອກຕັ້ງທັງຫຼາຍ ກໍມີຄວາມຊົງຈຳສັ້ນ ຊຶ່ງອັນນັ້ນ ເປັນການກ່າວເຕືອນຂອງທ່ານແລຣີ ຊາບາໂຕ ນັກຊ່ຽວຊານຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ລັດເວີຈີເນຍ.
ທ່ານຊາບາໂຕ ເວົ້າວ່າ “ອັນນີ້ ຈະກາຍເປັນເລື້ອງທີ່ບໍ່ຄ່ອຍສຳຄັນຫຼາຍປານໃດ ຕາມທີ່ປະຊາຊົນຄຶດ ພາຍໃນເດືອນພະຈິກໜ້າ. ມັນເບິ່ງຄືກັບວ່າ ເປັນເລື້ອງທີ່ຜ່ານໄປຫຼາຍປີຜ່ານມາແລ້ວ ແລະອັນນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ເລື້ອງນອງນັນອື່ນໆ ບັນຫາອື່ນໆ ແລະຜູ້ສະໝັກແຂ່ງຂັນສອງຄົນ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະພັກຣີພັບບລີກັນ ຈະຄອບງຳການເລືອກຕັ້ງ ບໍ່ແມ່ນເລື້ອງການຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີເລີຍ.”
ການຢັ່ງຫາງສຽງຂອງມະຫາຊົນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະເທດຍັງຄົງແບ່ງແຍກກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນເລື້ອງການຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ ແລະການດຳເນີນການທີ່ຍືດເຍື້ອຍາວນານໃນສະພາຕ່ຳ ກໍບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງສະພາບການອັນນັ້ນ ພໍປານໃດ ອີງຕາມການກ່າວຂອງນັກວິເຄາະ ທ່ານນາງຄາພຣີ ຄາຟາໂຣ.
ທ່ານນາງຄາຟາໂຣ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ອາເມຣິກັນ ເວົ້າວ່າ “ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຄຶດວ່າ ສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກ່ຽວກັບການຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ ກໍແມ່ນວ່າ ແທ້ຈິງແລ້ວ ມັນບໍ່ໄດ້ມີຜົນກະທົບທີ່ສຳຄັນແຕ່ຢ່າງໃດ ໃນການປ່ຽນແປງຈິດໃຈຄົນທັງຫຼາຍ. ຂ້າພະເຈົ້າຄຶດວ່າ ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະພັກຝ່າຍ ປຸ້ມລຸມກັນຢ່າງໜຽວແໜ້ນ.”
ສະພາສູງ ຈະນຳເອົາເລື້ອງຂອງຄວາມເໝາະສົມໃນການຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານທຣຳ ຂຶ້ນມາພິຈາລະນາ ໃນເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້.
ແຕ່ໃນທີ່ສຸດແລ້ວ ຄາດກັນວ່າ ການຕັດສິນຊີ້ຂາດ ແມ່ນຈະຖືກລົງຄວາມເຫັນ ໂດຍພວກຜູ້ລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງ ໃນເດືອນພະຈິກໜ້ານີ້.
U.S. President Donald Trump was assured of a place in history this month when the U.S. House of Representatives voted to impeach him over his efforts to pressure Ukraine to investigate political rival Joe Biden. Trump is expected to be acquitted in an impeachment trial early next year in the Republican-controlled Senate, but the political fallout from the impeachment drama will be a factor in the 2020 presidential election. VOA National Correspondent Jim Malone has more from Washington.
(ANNOUNCER NATS)
"Please welcome the 45th president of the United States, Donald J. Trump!"
In times of trouble, President Trump can always count on the warm embrace of his political base.
Even as the House voted to impeach him, Trump lashed out at Democrats at a rally in Michigan.
(President Donald Trump)
"You are the ones interfering in America's elections. You are the ones subverting America's democracy. We did nothing wrong, nothing whatsoever. This was just an excuse."
(PELOSI NAT)
"Article One is adopted."
House Democrats said they impeached Trump because they could not ignore the president's attempts to enlist Ukraine's help in his re-election bid in 2020.
Maryland Congressman Steny Hoyer.
(Rep. Steny Hoyer, Democrat)
"This impeachment asks whether we are still a republic of laws, as our founders intended, or whether we will accept that one person can be above the law."
The president's chances of surviving impeachment are much brighter in the Senate where Republicans are poised to acquit him in a trial, including Majority Leader Mitch McConnell.
(Sen. Mitch McConnell, Majority Leader)
"This particular House of Representatives has let its partisan rage at this particular president create a toxic new precedent that will echo well into the future."
Senate Democratic leader Chuck Schumer said his party will press the case.
(Sen. Chuck Schumer, Democratic Leader)
"I have little doubt that if we tell the president he can escape scrutiny in this instance, he will do it again and again and again."
Democrats and Republicans expect impeachment to be a factor in next year's presidential election, says Julie Pace.
(Julie Pace, Associated Press)
"It is just a huge unknown. Both parties think that this could play to their favor, and privately both parties think it could work against them. But we just have not been in this situation before where you have an impeachment and then that impeached president is running for re-election."
The impeachment saga has consumed Washington in recent months.
But voters have short memories, warns University of Virginia expert Larry Sabato.
(Larry Sabato, University of Virginia)
"This is going to be much less significant by next November than people think. It is going to see like an eon past and that means other controversies, other issues, and the two candidates, Democrat and Republican, will dominate the election. Not impeachment."
Public opinion polls show the country remains sharply divided on impeachment, and the lengthy process in the House did little to alter that dynamic, says analyst Capri Cafaro.
(Capri Cafaro, American University)
"But I think what has happened with impeachment is that it really has not had any significant impact in changing minds. I think it has solidified the camps."
The Senate will take up the issue of Trump's fitness for office in January.
But the ultimate verdict is expected to be rendered by U.S. voters in the election next November.
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