ກອງທັບສະຫະລັດ ຈັດຕັ້ງກອງກຳລັງອະວະກາດຢູ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີທ່າທາງວ່າຈະເຮັດໃຫ້ວໍຊິງຕັນມີຄວາມສາມາດເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນການຕິດຕາມເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຈີນ ແລະ ຣັດເຊຍ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ການຈັດຕັ້ງກອງກຳລັງອະວະກາດຂອງສະຫະລັດໃນເກົາຫຼີ ທີ່ຖານທັບອາກາດໂອຊານ ໃກ້ໆນະຄອນຫຼວງໂຊລ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ທີ່ສາມາດບັນທຸກຫົວລະເບີດນິວເຄລຍ ຈຳນວນນຶ່ງທີ່ແນໃສ່ເພື່ອໂຈມຕີແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດ ແລະປະເທດພັນທະມິດເກົາຫຼີໃຕ້ແລະຍີ່ປຸ່ນ ໃນໄລຍະສອງສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມານີ້.
ພັນໂທໂຈຊວາ ແມັກຄູລຽນ (Joshua McCullion) ຫົວໜ້າໜ່ວຍກຳລັງອະວະກາດໃໝ່ກ່າວໃນລະຫວ່າງພິທີຈັດຕັ້ງທີ່ຖານທັບໂອຊານໂດຍກ່າວວ່າ “ພຽງແຕ່ 48 ໄມລ໌ຢູ່ທາງເໜືອຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນມີໄພຂົ່ມຂູ່ກ່ຽວກັບຄວາມຢູ່ລອດ ຊຶ່ງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ກະກຽມທີ່ຈະສະກັດກັ້ນ ປ້ອງກັນ ແລະຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນ ແມ່ນເອົາຊະນະ.” ທ່ານ ເປັນທີ່ປາກົດວ່າ ໄດ້ອ້າງເຖິງເກົາຫຼີເໜືອ ຊຶ່ງມີການປ້ອງກັນເຂດຊາຍແດນຢ່າງເຂັ້ມແຂງກັບເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ສາມາດຂັບລົດນຶ່ງຊົ່ວໂມງໄປຈາກໂຊລ ຊຶ່ງເປັນນະຄອນຫຼວງຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ນັ້ນ.
ກຳລັງອະວະກາດກອງນີ້ ແມ່ນຂຶ້ນກັບກອງກຳລັງອະວະກາດຂອງສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນເດືອນທັນວາປີ 2019 ພາຍໃຕ້ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໃນເວລານັ້ນ ຊຶ່ງເປັນພະແນກທະຫານໃໝ່ຂອງກອງທັບສະຫະລັດໃນຮອບ 70 ກວ່າປີ.
ກອງກຳລັງອະວະກາດໃນເກົາຫຼີ ແມ່ນເບິ່ງກັນວ່າເປັນການຢືນຢັນເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃນການຈັດຕັ້ງເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນໃນການປ້ອງກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງສະຫະລັດໃນອະວະກາດໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນດາວທຽມທີ່ນຳໃຊ້ສຳລັບການເດີນທາງຂອງພົນລະເຮືອນແລະທະຫານ ການສືບລັບແລະການສື່ສານຄົມມະນາຄົມ. ລາຍງານຂອງທຳນຽບຫ້າແຈກ່ອນໜ້ານີ້ ກ່າວວ່າ ຈີນແລະຣັດເຊຍໄດ້ເລີ້ມດຳເນີນການໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ສຳຄັນເພື່ອພັດທະນາເທັກໂນໂລຈີທີ່ອາດອຳນວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດລົບກວນດາວທຽມຂອງສະຫະລັດ ແລະຂອງບັນດາປະເທດພັນທະມິດ ຢູ່ໃນວິກິດການຫຼືບັນຫາຂັດແຍ້ງ.
ກອງກຳລັງອະວະກາດໃນເກົາຫຼີຂອງສະຫະລັດ ເປັນກົມກອງນຶ່ງທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ກົມກອງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ຊຶ່ງໄດ້ມີການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ຢູ່ກອງບັນຊາການ ໃນເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ ທີ່ລັດຮາວາຍ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
ທ່ານຈຸງ ຈັງ ວຸກ ຫົວໜ້າສະພາການສຶກສາດ້ານປ້ອງກັນປະເທດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ຊຶ່ງເປັນສະພາຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວວ່າ ກຳລັງອະວະກາດຂອງສະຫະລັດໄດ້ມີການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ເພື່ອນຳເອົາການຕິດຕາມສິ້ງຊອມຫຼາຍຢ່າງເຂົ້າມາຮວມຢູ່ພາຍໃຕ້ອົງການດຽວກັນຮວມທັງດາວທຽມອະວະກາດເພື່ອໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງແລະພັດທະນາໃນວິທີທາງທີ່ມີປະສິດທິຜົນຢ່າງເປັນລະບົບ. ທ່ານກ່າວວ່າ ໜ່ວຍກຳລັງອະວະກາດໃນເກົາຫຼີໃຕ້ຈະມີໜ້າທີ່ຄືກັນກັບເປັນໜ່ວຍປະຕິບັດງານສະໜາມ ໃນຂະນະທີ່ໜ່ວຍ ຢູ່ກອງບັນຊາການອິນໂດ-ປາຊີຟິກ ຈະເປັນກອງບັນຊາການໃຫຍ່.