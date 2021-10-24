ໃນລາຍການຊຸມຊົນລາວໃນທະວີບອາເມຣິກາ ຂອງວີໂອເອພາກພາສາລາວ ສຳລັບແລງວັນອາທິດມື້ນີ້, ພວກເຮົາຈະນຳສະເໜີການສໍາພາດກັບ ທ່ານສົມລິດ ຫລືແຊມ ມະນີວົງ, ນັກວິຊາການດ້ານເທັກໂນໂລຈີ ທີ່ຫໍສະໝຸດຂອງລັດຖະສາພາສະຫະລັດແລະອາໄສຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ເລົ່າເຖິງຊີວິດຂອງທ່ານແລະຄອບຄົວໃນການອົບພະຍົບມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ສະຫະລັດ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງການສຳພາດນີ້ຈາກບົວສະຫວັນໄດ້ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານສົມລິດ ຫລືແຊມ ມະນີວົງມາຈາກຄອບຄົວໃຫຍ່ທີ່ມີລູກ 8. ທ່ານເກີດຢູ່ບ້ານຈອມເພັດ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະດຽວນີ້ເປັນນັກວິຊາການໜຸ່ມທີ່ເປັນຊ່ຽວຊານດ້ານການເກັບກຳເອກະສານທາງດິຈິຕອລ ໃນຫໍສະໝຸດຂອງລັດຖະສາພາສະຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນຫໍສະໝຸດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ. ແຕ່ກ່ອນຈະ ມາເຖິງຈຸດນີ້ໄດ້ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກນາໆປະການ. ພໍ່ຂອງທ່ານໄດ້ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ປະເທດລາວເອົາໄປສຳມະນາກໍເພາະວ່າເພິ່ນເຄີຍເຮັດການເປັນນາຍຊ່າງດ້ານອີເລັກໂຕຣນິກ ແລະການສື່ສານໃຫ້ແກ່ອົງການພັດທະນາສາກົນສະຫະລັດຫລື USAID. ຫລັງຈາກລົ້ມປ່ວຍຢ່າງໜັກແລ້ວເຂົາເຈົ້າກໍສົ່ງເພິ່ນກັບບ້ານ. ຈາກນັ້ນພວກເພິ່ນກໍໄດ້ພາຄອບຄົວອົບພະຍົບໄປຢູ່ສູນໜອງຄາຍໃນທ້າຍປີ 1979, ຊຶ່ງຕອນນັ້ນທ່ານມີອາຍຸໄດ້ປະມານ 15 ປີ. ທ່ານເລົ່າເຖິງຂັ້ນຕອນການອົບພະຍົບກ່ອນຈະມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃນສະຫະລັດສູ່ຟັງວ່າ:
ເສັ້ນທາງຊີວິດຂອງຊາວລາວອົບພະຍົບແຕ່ລະຄົນທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນສະຫະລັດນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍຄືກັນ ຊຶ່ງຂຶ້ນກັບໂຊກວາດສະໜາ ແລະເງື່ອນໄຂ ຂອງແຕ່ລະຄົນ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ຄືກັນນັ້ນກໍຄືການພັດພາກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນ ດ້ວຍຄວາມຈໍາເປັນ ແລະກໍພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເມື່ອຕົກມາຢູ່ຕ່າງແດນທີ່ເວົ້າພາສາຕ່າງກັນ ແລະມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫລາຍກັບບ່ອນທີ່ຕົນເຄີຍຢູ່ໃນລາວ. ຄອບຄົວຂອງທ່ານສົມລິດກໍເຊັ່ນກັນບໍ່ສາມາດຫລີກລ້ຽງສະພາບອັນນີ້ໄດ້ໃນຕອນເລີ້ມຕົ້ນຊີວິດໃໝ່ເມື່ອມາເຖິງລັດອີລິນອຍຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງຂອງຂອງສະຫະລັດດັ່ງທີ່ທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:
ທ່ານເລົ່າກ່ຽວກັບການຕັ້ງຕົ້ນຊີວິດໃໝ່ຂອງຄອບຄົວທ່ານຫລັງຈາກຍົກຍ້າຍໄປ ຢູ່ໃນເມືອງຣັອກຝອດ ທີ່ເປັນເມືອງໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ ໃນປີ 1992 ແລ້ວນັ້ນສູ່ຟັງວ່າ:
ສ່ວນທ່ານສົມລິດເອງບອກວ່າທ່ານກໍພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍໃນການຮຽນ ເພາະຫູບໍ່ໄດ້ຍິນດີ ແລະກໍວິນຫົວເປັນບາງຄັ້ງຄາວ ເພາະທ່ານມີບາດຈັບຢູ່ຫູຂ້າງນຶ່ງມາແຕ່ຍັງນ້ອຍຈົນໃນທີ່ສຸດທ່ານກໍຜ່າຕັດຫູຂ້າງນັ້ນ. ຫລັງການຜ່າຕັດດັ່ງກ່າວແລ້ວທ່ານກໍຍັງຮຽນໜັງສືລຳບາກຢູ່ເພາະສາມາດໄດ້ຍິນແຕ່ຢູ່ໃນຫູຂ້າງດຽວເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານໄດ້ບາກບັ່ນຮຽນໜັງສືຈົບປະລິນຍາຕີຝ່າຍເສດຖະສາດ ແລະປະລິນຍາໂທຝ່າຍການສຶກສາ ລົງເລິກດ້ານຫໍສະໝຸດໂດຍສະເພາະແມ່ນການເກັບເອກະສານຂອງຫໍສະໝຸດໄວ້ໂດຍທາງດິຈິຕອລ ຫລືທາງຄອມພິວເຕີ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເຈ້ຍ ຫລືສິ່ງພິມຕ່າງໆ.
ພາຍຫລັງສໍາເລັດການສຶກສາປະລິນຍາໂທແລ້ວ ທ່ານກໍໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ວຽກງານເປັນນັກຊ່ຽວຊານດ້ານເກັບກໍເອກສານ ແລະຂໍ້ມູນທາງດິຈິຕອລໃຫ້ແກ່ ມະຫາວິທະຍາໄລລັດອີລິນອຍ ແລະເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງໝໍນັກລົບເກົ່າຂອງລັດດັ່ງກ່າວເປັນເວລາຫລາຍປີ ແລ້ວຈຶ່ງໄດ້ກາຍມາເປັນນັກຊ່ຽວຊານດ້ານຫ້ອງສະໝຸດທາງດິຈີຕອນຂອງຫໍສະໝຸດລັດຖະສະພາສະຫະລັດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດທີ່ງົດງາມ ແລະສຳຄັນຂອງສະຫະລັດໃນປີ 2002, ຊຶ່ງທ່ານເລົ່າກ່ຽວເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບວຽກງານ ແລະຄວາມສຳຄັນຂອງຫໍສະໝຸດນີ້ ສູ່ວີໂອເອຟັງວ່າ:
ຫໍສະໝຸດທີ່ວ່ານີ້ ນອກຈາກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຮັບໃຊ້ບັນດາສະມາຊິກ ແລະພະນັກງານໃນລັດຖະສະພາ ແລະລັດຖະບານສະຫະລັດແລ້ວ ຍັງເປັນບ່ອນໃຊ້ໃນການຄົ້ນຄວ້າຂອງພວກນັກສຶກສາ ແລະນັກຄົ້ນຄວ້າໃນສະຫະລັດ ແລະທົ່ວໂລກ ແລະເປັນບ່ອນທີ່ນິຍົມຂອງພວກນັກທ່ອງທ່ຽວອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງທ່ານເລົ່າເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງຫໍສະໝຸດນີ້ວ່າ:
ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ, ດັ່ງທີ່ບັນດາທ່ານຮູ້ເປັນນະຄອນໃຫຍ່ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍທີ່ສຸດແຫ່ງນຶ່ງໃນໂລກເພາະມັນເປັນສູນກາງດ້ານການເມືອງຂອງສະຫະລັດທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ຫລາຍພາກສ່ວນຂອງໂລກ. ມັນເປັນບ່ອນຕັ້ງຂອງທຳນຽບຂາວທີ່ເປັນບ່ອນຢູ່ ແລະຫ້ອງການຂອງປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ, ເປັນບ່ອນຕັ້ງຂອງໂຮງພິມເງິນໂດລາແຫ່ງດຽວຂອງໂລກ ແລະສຳນັກງານອົງການຂອງລັດຖະບານກາງ. ນອກນັ້ນ ວໍຊິງຕັນຍັງເປັນບ່ອນຕັ້ງສຳນັກໃຫຍ່ຂອງ ຫລາຍອົງການທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທາງການເງິນ ແລະເສດຖະກິດໂລກ ເຊັ່ນກອງທຶນສາກົນ ແລະທະນາຄານໂລກອີກດ້ວຍ.
ນອກນັ້ນ, ວໍຊິງຕັນກໍຍັງເປັນສູນກາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງໂລກອີກເພາະມັນເຕັມໄປດ້ວຍຈຸດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວອັນຫລາກຫລາຍ. ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາຈາກພາຍໃນປະເທດ ແລະທົ່ວໂລກແມ່ນມັກຈະມາເລາະເບິ່ງຫໍພິພິດທະພັນທີ່ມີຊື່ລືນາມຫລາຍໆແຫ່ງດັ່ງທີ່ທ່ານສົມລິດເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:
ສິ່ງນຶ່ງອີກເຮັດໃຫ້ວໍຊິງຕັນມີຄວາມໂດດເດັ່ນ ແລະເປັນຈຸດສົນໃຈຂອງນັກທ່ອງ ທ່ຽວຈາກທົ່ວໂລກກໍຄືມີຮ້ານອາຫານຂອງຄົນຫລາຍເຊື້ອຊາດຫລືຄົນມາຈາກຫລາຍປະເທດດັ່ງທີ່ທ່ານສົມລິດ ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:
ເນື່ອງຈາກຄ່າຄອງຊີບສູງເຊັ່ນຄ່າເຮືອນ ແລະເຊົ່າເຮືອນແພງ, ຄົນລາວສ່ວນ ຫລາຍທີ່ເຮັດວຽກເຮັດງານທີ່ມີທັງໝົດປະມານ 8 ແສນຄົນ ແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍອາໄສໃນນະຄອນຫລວງໃຫຍ່ແຫ່ງນີ້. ປະມານ 70 ເປີເຊັນຂອງຈຳນວນຄົນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນອາໄສຢູ່ນອກນະຄອນຫລວງເຊັ່ນໃນ ລັດເວີຈີເນຍທີ່ຢູ່ຟາກຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳໂປໂຕແມັກ ແລະລັດແມຣີແລນທີ່ມີຊາຍແດນຢູ່ຕິດກັນນັ້ນ. ສ່ວນພວກທີ່ອາໄສຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງແຫ່ງນີ້ກໍຈະແມ່ນພວກນັກວິຊາການທີ່ມີເງິນເດືອນສູງ ເຊັ່ນນັກພັດທະນາໂປຣແກຣມ ຫລືຊັອຟແວສຳລັບໃຊ້ໃນຄອມພິວເຕີ, ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານການແພດ ແລະນັກເສດຖະສາດດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ, ອີງຕາມເວັບໄຊທ໌ຂອງວິທະຍຸ NPR ຫລື National Public Radio ໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ແລະທ່ານສົມລິດກໍເປັນຜູ້ນຶ່ງໃນກຸ່ມທີ່ວ່ານີ້.
ສະຫລຸບແລ້ວ ການມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດຂອງທ່ານສົມລິດມະນີວົງແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານເຖິງຈະລຳບາກໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແຕ່ກໍໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດດີ.
ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຜ່ານໄປນັ້ນ ຄືການສໍາພາດກັບທ່ານສົມລິດ ຫລືແຊມມະນີວົງ ທີ່ອົບພະຍົບຈາກລາວຕັ້ງແຕ່ຕອນເປັນໄວໜຸ່ມກັບຄອບຄົວ ເພື່ອມາຕັ້ງຖິ່ນຖານ ແລະສ້າງຊີວິດໃໝ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດແລະກໍໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດເປັນຢ່າງສູງ. ຂໍເຊີນ ບັນດາທ່ານພົບກັບລາຍການຊຸມຊົນລາວ ຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ອີກ ໃນວັນອາທິດ ໜ້າ ເວລາດຽວກັນນີ້.
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