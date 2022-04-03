ບັນດາທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊົມຊົນຊາວລາວ ໃນທະວີບອາເມຣິກາມື້ນີ້, ພວກເຮົາຈະນຳການສຳພາດກັບສອງແມ່ລູກມາສະເໜີທ່ານຊຶ່ງກໍຄືຍານາງກົງທອງ ແລະນາງສເຕັຟຟານີ ດາຣາ ປະຖຳມະວົງ. ຍານາງກົງທອງ ແລະສາມີໄດ້ພາລູກອົບພະຍົບ ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃນການາດາໃນປີ 1979. ສ່ວນນາງສະເຕັຟຟານີ, ລູກສາວຂອງຍານາງແມ່ນຍົກຍ້າຍມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນເຂດຊີລີຄອນວາລີ ຊຶ່ງກໍຄືເມືອງແຊນໂຮເຊ ທາງພາກເໜືອຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍມາໄດ້ 17 ປີແລ້ວ ແລະນາງກໍມີຜົນສຳເລັດສູງໃນອາຊີບວຽກງານໂດຍໄດ້ເຮັດວຽກໃນບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ດ້ານເທັກໂນໂລຈີທີ່ມີຊື່ສຽງຢູ່ທົ່ວໂລກ ເຊັ່ນ Google ແລະ Facebook. ບົວສະຫວັນຈະນຳເອົາການໂອ້ລົມກັບເຂົາເຈົ້າມາ ສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໃຜໆທີ່ມີຄອມພີວເຕີ ຫລືໂທລະສັບມືຖື ກໍຄົງຮູ້ ແລະໃຊ້ການບໍລິການ ແລະຜະລິດຕະພັນຈາກບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ຂອງໂລກໃນດ້ານເທັກໂນໂລຈີເຊັ່ນ Google, Facebook ແລະ Microsoft ຢູ່ເນາະ. ນາງສເຕັຟຟານີ ດາຣາ ປະຖຳມະວົງ ເປັນແມ່ຍິງລາວຜູ້ນຶ່ງທີ່ສາມາດທັບມ້າງເພດານດ້ານເຊື້ອຊາດຜິວພັນ ແລະເພດ ເພື່ອເຂົ້າໄປເຮັດວຽກ ໃນບໍລິສັດເຫລົ່ານີ້ໄດ້. ໃນປີ 2005 ນັ້ນປາກົດວ່າມີແຕ່ນາງທີ່ເປັນຄົນລາວ ເຮັດວຽກກັບຄົນສ່ວນໃຫຍ່ ທີ່ເປັນຜູ້ຊາຍຜິວຂາວ ແລະມີ ຄວາມຊຳນິຊຳນານລະດັບນຳໜ້າໂລກໃນດ້ານເທັກໂນໂລຈີ. ນາງເຄີຍເປັນຜູ້ນຶ່ງໃນລະດັບບໍລິຫານ 8 ຄົນທີ່ມີຄວາມໃກ້ຊິດກັບທ່ານມາກ ຊັກເກີເບີກ (Zuckerberg) ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ ແລະຫົວໜ້າຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ Facebook, ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດສື່ສັງຄົມອອນລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກໂດຍມີຜູ້ຊົມໃຊ້ປະມານ 2 ຕື້ 800 ລ້ານຄົນນັ້ນ. ປັດຈຸບັນນາງເຮັດວຽກໃຫ້ບໍລິສັດ Linkedin, ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດຈັດຫາງານແກ່ນັກວິຊາການຕ່າງໆ ທີ່ມີສາຂາຢູ່ຫລາຍຂົງເຂດຂອງໂລກ. ແຕ່ກ່ອນຈະມາເຖິງຈຸດນີ້ໄດ້ ນາງເລົ່າປະຫວັດຂອງນາງສູ່ຟັງວ່າ:
Stephanie/ACT1-Journey
ບໍລິສັດ Google ເປັນບໍລິສັດທີ່ສ້າ
ງເວັບໄຊທ໌ສຳລັບຄົນເກືອບທົ່ວໂລກໃຊ້ເພື່ອຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ແລະປະດິດຊັອຟແວຫລາຍຢ່າງອີກ ເຊັ່ນຊັອຟໃສ່ໂມງສະຫລາດ ແລະແຫວ່ນຕາສະຫລາດ. ສເຕັຟຟານີເລົ່າສູຟັງວ່າ ນາງເຮັດວຽກໃນພະແນກພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໂດຍເປັນຜູ້ຊອກຫາ ແລະຄັດເລືອກເອົານັກວິສະວະກອນທາງຄອມພິວເຕີໄປເຮັດວຽກໃຫ້ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງຕອນ ນັ້ນບໍລິສັດນີ້ກໍຍັງນ້ອຍຢູ່ ຊຶ່ງມີພະນັກງານປະມານ 5 ພັນຄົນເທົ່ານັ້ນ. ຕົກມາປີ 2021 ບໍລິສັດນີ້ ມີພະນັກງານເຮັດວຽກໃນທົ່ວໂລກເກືອບຮອດ 140,000 ຄົນ ຊຶ່ງນາງເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ ນາງໄດ້ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນ ແລະໄດ້ຊ່ວຍສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການປະຈຳຂົງເຂດຢູໂຣບໃນນະຄອນຫລວງດັບບລິນ ຂອງໄອແລນຂຶ້ນອີກດ້ວຍ.
ເນື່ອງຈາກວ່າ ນາງຮູ້ພວກນັກວິຊາການ ແລະຊ່ຽວຊານດ້ານນີ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ນາງຈຶ່ງເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຫລາຍບໍລິສັດທີ່ມີການແຂ່ງຂັນກັນສູງ. ສະນັ້ນນາງຈຶ່ງໄດ້ໄປເຮັດວຽກເປັນຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ບໍລິສັດໄມໂຄຊັອຟ, ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ຂອງໂລກ ໃນການປະດິດຊັອຟແວຕ່າງໆ ເຊັ່ນໂປຣແກຣມວິນໂດສຳລັບຄອມພິວເຕີ ທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ກັນໃນ ທຸກມື້ນີ້ ແລະຈາກນັ້ນກໍໄປເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ Facebook ຊຶ່ງຕອນນັ້ນບໍລິສັດດັ່ງກ່າວກໍຍັງນ້ອຍຢູ່ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບບໍລິສັດ Google. ສະນັ້ນ ນາງໄດ້ຊ່ວຍສ້າງຕັ້ງທີມງານວິສະວະກອນດ້ານເຄືອຂ່າຍຫລື Network Engineering ດັ່ງທີ່ນາງເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:
“Google ມີວິສະວະກອນເຄືອຂ່າຍຫລາຍກວ່າ 700 ຄົນ ແລະເຟສບຸກມີພຽງ ແຕ່ສີ່ຄົນ, Google ຄືກັບວ່າເປັນເວັບໄຊທ໌ອັນດັບນຶ່ງ ແລະເຟສບຸກແມ່ນ ເວັບໄຊທ໌ອັນດັບສາມ ແລະພວກເຂົາມີວິສະວະກອນດ້ານເຄືອຂ່າຍ 4 ຄົນເທົ່ານັ້ນ, ດັ່ງນັ້ນຂ້ອຍກໍ່ຊ່ວຍສ້າງທີມງານນີ້.”
ຈາກນັ້ນ ນັບແຕ່ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມານາງກໍຍ້າຍໄປເຮັດວຽກໃຫ້ບໍລິສັດ Linkedin ທີ່ໃຫ້ບໍລິການຕົ້ນຕໍ ໃນການຈັດຫາງານສຳລັບນັກວິຊາການຕ່າງໆ ໃນທົ່ວໂລກ. ນາງເປັນຜູ້ລະດົມແລະສ້າງຕັ້ງທີມງານວິສະວະກອນດ້ານເທັກໂນໂລຈີ ແລະບໍລິຫານໃນດ້ານຄວາມຫລາກຫລາຍໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະຄວາມສະເໝີພາບຂອງພະນັກງານໃນບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ. ພ້ອມກັນນັ້ນນາງກໍໄດ້ເລີ້ມຕັ້ງທຸລະກິດຂອງຕົນເອງທີ່ເອີ້ນວ່າ Start Up ທີ່ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະຝຶກທັກສະໃນການສຳພາດ, ການນຳສະເໜີບົດ ຫລືຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ໃນເວລາໄປສຳພາດເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ ເວລາໄປສະໝັກເຮັດວຽກຢູ່ໃນບໍລິສັດດ້ານເທັກໂນໂລຈີທີ່ໃຫຍ່ ແລະໂດ່ງດັງຂອງສະຫະລັດ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນຕອນມາຮອດການາດາໃໝ່ໆນັ້ນ ຄອບຄົວຂອງນາງກໍປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການທຳມາຫາກິນລ້ຽງຊີບ ຊຶ່ງແມ່ຂອງນາງເລົ່າກ່ຽວກັບການມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ແລະເຫດຜົນພາໃຫ້ໜີອອກຈາກບ້ານສູ່ຟັງວ່າ:
ທັງໝົດນີ້ເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ຂອງນາງດີໃຈຫລາຍ ແລະ ຄິດວ່າໃນແຕ່ລະບ່ອນທີ່ນາງເຮັດວຽກຢູ່ນັ້ນ ມີສະຫວັດດີການດີ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ພະນັກງານຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານສຸມຈິດໃຈໃສ່ໜ້າທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າສູງທີ່ສຸດຊຶ່ງຍານາງ ກົງທອງເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:
ນາງເປັນລູກຜູ້ທີສອງຫລືລູກຫລ້າຂອງຍານາງກົງທອງ ແລະທ່ານຄຳໄພ ປະຖຳມະວົງ. ກ່ອນອອກຈາກລາວໃນປີ 1978 ນັ້ນ ພວກເພິ່ນມີລູກຊາຍຄົນນຶ່ງຊຶ່ງແມ່ນອ້າຍຂອງນາງສເຕັຟຟານີ ແລະປັດຈຸບັນແມ່ນອາໄສຢູ່ໃກ້ກັບພໍ່ແມ່ຂອງນາງ ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງການາດາ.
ມາຮອດຕອນນີ້ ນາງສເຕັຟຟານີນອກຈາກມີວິຊາອາຊີບທີ່ສ້າງລາຍໄດ້ສູງແລ້ວ ກໍຍັງມີຄອບຄົວອັນອົບອຸ່ນ ແລະຖານະໝັ້ນຄົງ ໂດຍທີ່ສາມີຂອງນາງທີ່ເປັນຄົນ ເຊື້ອສາຍຟີລິບປິນກໍເຮັດວຽກໃຫ້ບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ແຫ່ງນຶ່ງຂອງສະຫະລັດເຊັ່ນກັນ ແລະກໍມີລູກສາວສອງຄົນ ແລະດຳລົງຊີວິດຢູ່ເມືອງແຊນໂຮເຊ ຊຶ່ງເອີ້ນກັນວ່າເຂດຊີລິຄອນວາລີ ທີ່ໂດ່ງດັງໄປທົ່ວໂລກນັ້ນ.
ເນື່ອງຈາກມັນເປັນບ່ອນຕັ້ງຂອງບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີຍັກໃຫຍ່ເມືອງນີ້ຈຶ່ງມີລັກສະນະພິເສດຂອງມັນຊຶ່ງກໍຄື ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ເມືອງນັ້ນຈະເປັນນັກວິສະວະກອນ ຫລື ວິຊາການທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ບໍລິສັດເຫລົ່ານີ້ ຊຶ່ງນາງສເຕັຟຟານີເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:
“ມັນເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈເພາະວ່າເບິ່ງແລ້ວທຸກຄົນຄ້າຍຄືກັບວ່າ ເຈົ້າຈະບໍ່ ສາ ມາດຫລີກ ທີ່ຈະບໍ່ພົບຄົນທີ່ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງເທັກໂນໂລຈີໄດ້. ສະນັ້ນ ມັນຄອບງໍາການສົນທະນາຂອງຄົນຫລາຍ ເພາະຜູ້ຄົນຢາກຮູ້ວ່າ ເຈົ້າກຳລັງເຮັດວຽກໃຫ້ບໍລິສັດໃດ, ເຈົ້າກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຄງການຫຍັງ. ແຕ່ເລື້ອງຂອງມັນກໍຄືວ່າ ຊຸມຊົນທີ່ດີບໍ່ແມ່ນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງມີແຕ່ຈະສຸມໃສ່ດ້ານເທັກໂນໂລຈີຫມົດແມ່ນບໍ່. ເຈົ້າຍັງຕ້ອງການທ່ານໝໍ, ພະຍາບານ, ພະນັກງານບໍລິການ, ພະນັກງານຂອງເມືອງ. ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງການພອນສະ ຫວັນອັນຫລາກຫລາຍ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ພວກທີ່ມີພອນສະຫວັນດ້ານເທັກໂນ ໂລ ຈີເທົ່ານັ້ນຍ້ອນວ່າທີທຸກບໍລິສັດຕັ້ງຢູ່ຫັ້ນ.”
ເມື່ອຖາມເຖິງຄ່າຄອງນັ້ນນາງຕອບວ່າ:
"ບໍ່ເປັນຈັ່ງວ່າ ຄ່າຄອງຊີບແມ່ນສູງ, ສະນັ້ນເລື້ອງນີ້ແມ່ນ ບາງສິ່ງ ບາງຢ່າງທີ່ ຂ້ອຍບໍ່ມີຄໍາຕອບແທ້ໆ. ແຕ່ວ່າ, ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າຄ່າຄອງຊີບສູງຫຼາຍ ເງິນເດືອນ ກໍສູງຄືກັນ. ສະນັ້ນເພື່ອດຶງດູດເອົາຄົນມີທີ່ພອນສະຫວັນ ເຈົ້າກໍ່ຕ້ອງຈ່າຍເງິນ ສູງແມ່ນບໍ່? ສະນັ້ນຄ່າຄອງຊີບແມ່ນສູງຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອເລີຍ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນ ການດູແລລູກແມ່ນສູງຫລາຍ. ຂ້ອຍຄິດວ່າ, ເຈົ້າຕ້ອງມີລາຍໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ແສນ ຫລື 4 ແສນໂດລາຕໍ່ປີ ສຳລັບຄອບຄົວນຶ່ງ ເພື່ອຈະຢູ່ໄດ້.”
ພ້ອມກັນນີ້ ເມືອງແຫ່ງນັ້ນ ຍັງມີອາກາດດີບໍ່ຮ້ອນຫລາຍ ແລະບໍ່ໜາວຫລາຍ ແລະ ກໍຢູ່ໃກ້ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວຫລາຍແຫ່ງເຊັ່ນ ຂົງທີ່ມີເຊື່ອວ່າ Golden Gate ທີ່ງາມ ແລະມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງ ອັນນຶ່ງຂອງໂລກ.
ທີ່ທ່ານໄດ້ຟັງຜ່ານໄປນັ້ນ ຄືເລື້ອງລາວຊີວິດຂອງນາງສເຕັຟຟານີ ດາຣາ ປະຖຳມະວົງທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດສູງໃນອາຊີບວຽກງານ ແລະແມ່ຂອງນາງ ກໍຄືຍາກົງທອງທີ່ອົບພະຍົບມາພ້ອມກັບສາມີ ແລະລູກຊາຍກົກ ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃນການາດາ. ຫລັງຈາກນັ້ນນາງສເຕັຟຟານີກໍຍົກຍ້າຍຈາກການາດາ ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃນສະຫະລັດ ທີ່ມີສອງໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ສ້າງລາຍໄດ້ ແລະຊື່ສຽງສູງໄວ້ໃຫ້ນັ້ນ. ຂໍເຊີນທ່ານມາພົບກັບລາຍ ການຊຸມຊົນຊາວລາວໃນທະວີອາເມຣິກາໄດ້ອີກ ໃນອາທິດໜ້າ ເວລາດຽວກັນນີ້.
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