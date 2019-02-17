ເຈົ້າໜ້າທີ່ວັງເຄຣັມລິນ ແລະສື່ມວນຊົນຂອງທາງການຣັດເຊຍ ວາດພາບວ່າ ປະທານາທິ
ບໍດີເວເນຊູເອລາ ທ່ານນິໂຄລັສ ມາດູໂຣ ເປັນຜູ້ນຳທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງປະເທດ
ເຖິງແມ່ນສະຫະລັດ ແລະປະເທດອື່ນໆອີກຫຼາຍສິບປະເທດປະກາດວ່າ ທ່ານເປັນຜູ້ນຳທີ່
ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແລະໄດ້ຮັບຮູ້ຜູ້ນຳພັກຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານຮວານ ກວາອີໂດ ເປັນປະ
ທານາທິບໍດີຊົ່ວຄາວ ຂອງປະເທດ. ສື່ວນຊົນຂອງຣັດເຊຍ ກ່າວເຖິງການເດີນຂະບວນຕໍ່
ຕ້ານທ່ານມາດູໂຣວ່າ ເປັນພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດ ທີ່ເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງສະຫະ
ລັດ. ແຕ່ອີງຕາມ ພວກທີ່ເຫັນເຫດການ ຊາວເວເນຊູເອລາ ຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ສາຍ
ຕ່າງໆ ໃນນະຄອນຫຼວງກາຣາກາສແລ້ວ ຄວາມສິ້ນຫວັງຍ້ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະການ
ຂາດແຄນມາເປັນເວລາຫຼາຍໆປີ ທີ່ນັບມື້ນັບຮ້າຍແຮງຂຶ້ນນັ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມ
ວຸ້ນວາຍດັ່ງກ່າວ ມີຕົ້ນກຳເນີດຈາກພາຍໃນປະເທດແລະໄດ້ຮັບເຊື້ອໄຟຈາກການສໍ້ລາດ
ບັງຫຼວງແລະການບໍລິຫານງານທີ່ຜິດພາດຂອງລັດຖະບານສັງຄົມນິຍົມມາດູໂຣ. Alvaro Algarra ຈາກນະຄອນຫຼວງ ກາຣາກາສ ແລະ Ihar Tsikhanenka ຜູ້ສື່ຂ່າວຂອງວີໂອ
ເອມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງໄພສານຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນ
ດັບຕໍ່ໄປ.
ລັດຖະບານຣັດເຊຍ ແລະພວກນັກສັງເກດການ ທີ່ນິຍົມວັງເຄຣັມລິນ ໄດ້ປຽບທຽບການ
ເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງໃນປະເທດເວເນຊູເອລາໃສ່ການລຸກຮືຂຶ້ນ
ເມື່ອໄວໆມານີ້ ຢູ່ໃນປະເທດລີເບຍແລະຢູເຄຣນ ແລະກ່າວຫາສະຫະລັດ ໃນອັນທີ່ເຂົາ
ເຈົ້າເອີ້ນວ່າ ເປັນການພະຍາຍາມອີກເທື່ອນຶ່ງ ທີ່ຈະໂຄ່ນລົ້ມ ອຳນາດການປົກຄອງ ທີ່ບໍ່
ເປັນມິດກັບຕົນ.
ທ່ານເຊີເກ ລາວຣັອບ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດຍັງສືບ
ຕໍ່ຫາທາງໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານທີ່ຕົນບໍ່ຕ້ອງການ. ມັນເປັນນຶ່ງໃນບູລິມະສິດ ຢູ່ໃນອາເມຣິ
ກາລາຕິນ ແລະເຂດອື່ນໆຂອງໂລກ.”
ໂດຍໄດ້ລົງທຶນເປັນເງິນຫຼາຍໆຕື້ໂດລາຢູ່ໃນເວເນຊູເອລາແລ້ວນັ້ນ ວັງເຄຣັມລິນ ຍັງສືບ
ຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ປະທານາທິບໍດີ ນິໂຄລັສ ມາດູໂຣ ໂດຍກ່າວຫາວໍຊິງຕັນວ່າ
“ເຮັດໃຫ້ສະຖານະການຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕື່ມ” ແລະກ່າວເຖິງພວກເດີນຂະບວນປະທ້ວງວ່າ
ເປັນພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດ.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ປະຊາຊົນໃນນະຄອນຫຼວງກາຣາກາສໄດ້ກ່າວເຖິງການເດີນຂະບວນ
ນີ້ ແຕກຕ່າງໄປຈາກຣັດເຊຍ.
ປະຊາຊົນຄົນນຶ່ງ ໃນນະຄອນຫຼວງກາຣາກາສ ກ່າວວ່າ “ຢູ່ເວເນຊູເອລາ ບໍ່ມີຊີ້ນຂາຍ.
ຊີ້ນໄດ້ຫາຍໂຕໄປ ຫຼັງຈາກລັດຖະບານໄດ້ອອກກົດໝາຍຄວບຄຸມລາຄາ.”
ສ່ວນນາງເອລີຊາແບັດ ຊຶ່ງເປັນປະຊາຊົນອີກຜູ້ນຶ່ງ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ກາຣາກາສ ໃຫ້
ຄວາມເຫັນວ່າ:
“ເຫດການແບບນີ້ ແມ່ນບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນໃນເວເນຊູເອລາ. ນີ້ແມ່ນບໍ່ເຄີຍເຫັນ ແລະ
ກໍຮ້າຍແຮງຂຶ້ນນັບມື້. ເຄິ່ງນຶ່ງ ພວກເຮົາໄດ້ກິນອາຫານ ແຕ່ພຽງເຄິ່ງນຶ່ງ ໃນສິ່ງທີ່ພວກ
ເຮົາເຄີຍກິນມາກ່ອນ.”
ນະໂຍບາຍ ສັງຄົມນິຍົມ ຂອງລັດຖະບານມາດູໂຣ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ເວເນຊູເອລາ ຊຶ່ງຄັ້ງນຶ່ງ
ເຄີຍເປັນປະເທດທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດ ໃນອາເມຣິກາລາຕິນນັ້ນຫຼົ້ມຈົມ ຈົນເກີດວິກິດການດ້ານ
ມະນຸດສະທຳ. ຫຼາຍລ້ານຄົນຕ້ອງໄດ້ຫຼົບໜີອອກຈາກປະເທດແລະການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານ
ມາດູໂຣ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.
ວໍຊິງຕັນໄດ້ຮັບຮູ້ທ່ານຮວານ ກວາອີໂດ ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານຂອງເວເນຊູເອລາ ເປັນປະທາ
ນາທິບໍດີຊົ່ວຄາວ ຂອງປະເທດ ແລະພ້ອມດຽວກັນນີ້ ຍັງໄດ້ທຳການລົງໂທດ ຕໍ່ບໍລິສັດ
ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳມັນ PDVSA ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ມາດູໂຣ ອອກ
ຈາກຕຳແໜ່ງ.
ເຖິງແມ່ນວ່າມົສກູໄດ້ປະນາມນະໂຍບາຍຕໍ່ເວເນຊູເອລາຂອງວໍຊິງຕັນກໍຈິງ ແຕ່ພວກ
ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ສະຫະລັດແລະຣັດເຊຍ ແມ່ນບໍ່ມີທ່າທາງວ່າ ຈະເຮັດສົງຄາມກັນ
ຍ້ອນເລື້ອງນີ້.
ນາງອານາ ກິນຕານາ ຈາກມູນນິທິເຮີຣິເທຈ ກ່າວວ່າ “ນີ້ບໍ່ແມ່ນຊີເຣຍ ນີ້ບໍ່ແມ່ນໄຄຣ
ເມຍ ຂ້າພະເຈົ້າໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ຣັດເຊຍແມ່ນບໍ່ມີຄວາມສາມາດຫຼືສະ
ມັດຖະພາບທີ່ຈະເຮັດສົງຄາມໄດ້ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດ ເຮັດສົງຄາມຢູ່ 3 ບ່ອນໄດ້
ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນບໍ່ສາມາດແທ້ໆໂດຍສະເພາະສູ້ລົບກັບສະຫະລັດ.”
ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີທຣຳກ່າວວ່າ ການຂັບໄລ່ມາດູໂຣລົງຈາກອຳນາດຈະເຮັດ
ໃຫ້ເວເນຊູເອລາ ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຄືນໃໝ່. ເວລານີ້ ວໍຊິງຕັນ ກຳລັງຈັດສົ່ງການຊ່ວຍ
ເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ໄປຍັງຂົງເຂດດັ່ງກ່າວໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຊ່ວຍສະ
ໜອງຕອບ ຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນສຳລັບປະຊາຊົນຊາວເວເນຊູເອລາທີ່ພວມ
ອຶດຫິວແລະສິ້ນຫວັງແລ້ວນັ້ນ.
Kremlin officials and Russian state media portray Venezuela's President Nicolas Maduro as the country's legitimate leader, even though the United States and a host of other countries have declared him illegitimate and recognized opposition leader Juan Guaido as the country's interim president.Russian media refer to the anti-Maduro demonstrators as extremists acting under the influence of the United States. But the accounts of Venezuelans on the streets of Caracas, desperate after years of worsening poverty and shortages, indicate the turmoil is homegrown and has been fueled by the corruption and mismanagement by Maduro's socialist government. With Alvaro Algarra in Caracas,VOA's Ihar Tsikhanenka reports from Washington.
Russian government and pro-Kremlin observers compare street protests in Venezuela to recent popular uprisings in Libya and Ukraine and accuse the U.S. of, what they call, yet another attempt to topple an unfriendly regime.
((Sergei Lavrov, Russian Foreign Minister (in Russian) ))
"The United States continues to subvert undesirable governments. It is one of its priorities in Latin America and other regions of the world."
Having invested billions of dollars in Venezuela, the Kremlin continues to support president Nicolas Maduro, accusing Washington of "escalating the situation" and describing the demonstrators as extremists.
But Caracas residents tell a different story.
Caracas Resident:
"In Venezuela there is no meat.Meat disappeared after they enacted price controls."
Elizabeth, Caracas Resident:
"This had never been seen in Venezuela.This had never been seen. This is getting worse each day. // Half - we are eating half of what we used to eat."
The socialist policies of Maduro's government have plunged Venezuela - once Latin America's richest nation - into a humanitarian crisis.Millions have fled the country and anti-Maduro protests are frequent.
Washington has recognized opposition leader Juan Guaido as Venezuela's interim president and also imposed sanctions on the state-owned oil company, PDVSA, in an effort to force Maduro out.
Yet despite Moscow's denunciations of Washington's Venezuela policy, analysts say the U.S. and Russia are unlikely to go to war over the issue.
Ana Quintana, Heritage Foundation:
"This is not Syria. This is not Crimea. I mean, they, Russia, does not have the capabilities or the capacity to do so, they cannot fight a war on three fronts they simply just cannot do that, particularly against the United States".
The Trump administration says driving Maduro from power will restore prosperity to Venezuela.In the meantime, Washington is sending humanitarian aid shipments to the region in an effort to address the immediate needs of hungry and desperate Venezuelans.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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