ພາກໃຕ້ ເນປານ ປ່ອນບັດ ຮອບທີສອງ ແລະກໍເປັນຮອບສຸດທ້າຍ

ບັນດາຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດຫລາຍລ້ານຄົນໃນເນປານ ກຳລັງພາກັນໄປໃຊ້ສິດໃຊ້ສຽງ ໃນ
ການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງປະຫວັດສາດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຂ້າມຜ່ານໄປສູ່ປະຊາທິປະໄຕ ຂອງ
ປະເທດ ທີ່ປະສົບກັບບັນຫານັ້ນ ເສັດສິ້ນລົງ.
ການໄປປ່ອນບັດໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເປັນເທື່ອທີສອງ ແລະເປັນຂັ້ນຕອນເລືອກຕັ້ງຂັ້ນ
ສຸດທ້າຍ ທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງ ສະພາຂອງເຈັດແຂວງຢ່າງເປັນທາງການ ພ້ອມທັງເລືອກເອົາ
|ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ 275 ຄົນ. ຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດປະ ມານ 12 ລ້ານຄົນ
ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ເນປານ ຈະໄປລົງຄະແນນສຽງໃນການປ່ອນ ບັດຮອບທີສອງໃນວັນ
ພະຫັດມື້ນີ້ ສ່ວນທາງພາກເໜືອໃດ້ປ່ອນບັດໄປແລ້ວ ໃນວັນທີ 26 ພະຈິກຜ່ານມາ.
ສະພາທີ່ຖືກເລືອກຂຶ້ນມາໃໝ່ ຈະໃສ່ຊື່ແຂວງຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະຮ່າງກົດໝາຍແຂວງ.
ຕຳຫລວດ ແລະທະຫານຫລາຍພັນຄົນໄດ້ຖືກສົ່ງອອກໄປປະຕິບັດງານຢູ່ຕາມສູນກາງ
ປ່ອນບັດຕ່າງໆ ເພື່ອປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງ ແບບດຽວກັນກັບກ່ອນການ
ປ່ອນບັດຮອບທຳອິດ ຊ້ຳອີກ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນນຶ່ງເສຍຊີວິດ ແລະຫລາຍສິບຄົນໄດ້ຮັບ
ບາດເຈັບ.
ບັນດານັກວິເຄາະການເມືອງກ່າວວ່າ ພັນລະມິດລະຫວ່າງອະດີດພວກກະບົດກຸ່ມສຳ
ຄັນຂອງລັດທິມາວເຈີຕຸງ ແລະພັກຄອມມິວນິສ ຢູແອມແອລ ທີ່ເປັນຝ່າຍຄ້ານ ແມ່ນ
ຄາດກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ຈະເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ.
ເນປານໄດ້ຢູ່ໃນຫົນທາງອັນຍາວນານໄປສູ່ປະຊາທິປະໄຕ ນັບແຕ່ພວກປະທ້ວງໄດ້ບັງ
ຄັບໃຫ້ກະສັດ ສະຫຼະລາຊະບັນລັງ ໃນປີ 2006 ຊຶ່ງເປັນຂີດໝາຍຂອງ ການສິ້ນສຸດສົງ
ຄາມການເມືອງທີ່ດຳເນີນມາເປັນເວລານຶ່ງທົດສະວັດ. ກະສັດທີ່ໄດ້ປົກຄອງປະເທດມາ
ໄດ້ຫລາຍສັດຕະວັດ ໄດ້ຖືກລົບລ້າງສອງປີຕໍ່ມາ.
ລັດຖະທຳມະນູນຂອງປະເທດເນປານ ຊຶ່ງເປັນປະເທດທີ່ທຸກຍາກ ຕັ້ງຢູ່ເທິງພູ ຫິມະໄລ
ໄດ້ສ້າງຕັ້ງລະບົບລັດຖະບານກາງ ແບບສະຫະພັນນຈັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຖືກຮັບເອົາຈົນກວ່າປີ
2015 ຍ້ອນມີການໂຕ້ແຍ້ງກັນ ລະຫວ່າງບັນດາພັກການເມືອງ ແລະການປະທະຂອງ
ພວວກຊົນເຜົ່າຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ເນປານຍັງໄດ້ດິ້ນລົນເພື່ອ ຟື້ນໂຕຄືນຈາກແຜ່ນດິນໄຫວ
ຮ້າຍແຮງໃນປີດຽວກັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 9,000 ຄົນນັ້ນ.
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