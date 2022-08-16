ອົງການ NASA ອອກທຶນໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າເດີນທາງໄປຫາຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ ກ່ຽວກັບສິ່ງມີຊີວິດຈາກຕ່າງດາວ ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງອອສເຕຣເລຍ

ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າຈາກອົງການ NASA ຂອງສະຫະລັດ ກໍາລັງສຶກສາເບິ່ງທະເລສາບນໍ້າເຄັມ “ທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືດາວອັງຄານ” ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດອອສເຕຣເລຍ ໃນການຕາມຫາຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ ກ່ຽວກັບສິ່ງມີຊີວິດຈາກຕ່າງດາວ. ບັນດານັກຊ່ຽວຊານຈາກສະຫະລັດກ່າວວ່າ ຂົງເຂດແຫ່ງນີ້ ເຊິ່ງມີນໍ້າທີ່ເປັນສີບົວ ແລະຕົ້ນໄມ້ຕ່າງໆທີ່ມີລັກສະນະສະເພາະໂດດເດັ່ນ ຄ້າຍຄືກັນກັບດາວອັງຄານຫຼາຍກວ່າຂົງເຂດອື່ນໆຢູ່ໃນໂລກ. ຟີລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຊິດນີ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຢີລການ ເຄຣຕັນ (Yilkarn Craton), ເປັນພູມິພາກທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນດ້ວຍແຮ່ທາດຫຼາຍທີ່ສຸດ ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເມືອງເພີທ (Perth) ໄທທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດອອສເຕຣເລຍ ປະມານ 400 ກິໂລແມັດ.
ຢີລການ ເປັນຄໍາສັບຂອງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນແຫ່ງນັ້ນ ເພື່ອອະທິບາຍກ່ຽວກັບຫີນທີ່ມີລັກສະນະຄືກັນກັບແກ້ວ. ພູມິພາກແຫ່ງນີ້ໄດ້ເປັນຈຸດສຸມຂອງການສໍາຫຼວດ ແລະຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ, ແຕ່ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າ ມັນອາດຈະເຊື່ອງຊ້ອນຮ່ອງຮອຍຕ່າງໆກ່ຽວກັບຈັກກະວານ ແລະສິ່ງມີຊີວິດຢູ່ດາວເຄາະອື່ນໆ.
ທະເລສາບທີ່ເປັນກົດອາຊິດເຫຼົ່ານີ້ ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນສະພາບການຂອງສິ່ງທີ່ຄ້າຍຄືດາວອັງຄານ. ຫິນທີ່ມີອາຍຸ 3 ພັນລ້ານປີ ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງອອສເຕຣເລຍ ເປັນຫິນທີ່ມີຄວາມເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ, ແລະນັກວິຊາການເຊື່ອວ່າ ພວກມັນມີລັກສະນະທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບອາຍຸຂອງຫິນທີ່ຢູ່ເທິງດາວອັງຄານເຫຼົ່ານັ້ນ.
ທີມຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງສະຫະລັດ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຮ່ວມມື ແລະສະໜັບສະໜຸນຈາກບັນດາຜູ້ອາວຸໂສຂອງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ກໍາລັງດໍາເນີນການກວດກາໃນສິ່ງທີ່ຮ້ອງວ່າ “ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມເຄັມສູງ” ຫຼື ສະຖານທີ່ທີ່ມີເກືອເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນລະບົບນິເວດຕ່າງໆໃນປັດຈຸບັນ, ແຕ່ພວກມັນໄດ້ເກັບຮັກສາສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນອະດີດໄດ້ແນວໃດ.
ຮອງສາດສະດາຈານ ບຣິທນີ ຊມິດທ໌ (Britney Schmidt), ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຄໍແນລ ໃນລັດນິວຢອກ ກ່າວຕໍ່ອົງການອອກອາກາດຂອງອອສເຕຣເລຍວ່າ ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນການອອກທຶນໂດຍອົງການ NASA, ເຊິ່ງເປັນອົງການບໍລິຫານການບິນ ແລະອະວະກາດແຫ່ງຊາດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນດີຊີ, ໂດຍທ່ານນາງກ່າວວ່າ:
“ພວກເຮົາແມ່ນສະມາຊິກ ໂຄງການມະຫາສະໝຸດຂ້າມອະວະກາດແລະເວລາ ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜຸນຈາກໂຄງການຊີວະວິທະຍາດາຣາສາດແຫ່ງອົງການ NASA, ແລະພວກເຮົາກໍາລັງສຶກສາກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຄ້າຍຄືກັນຕ່າງໆຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ຫຼື ຕົວຢ່າງຕົ້ນກໍາເນີດຂອງດາວອັງຄານ ຄວນຊິເປັນແນວໃດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂົງເຂດສະເພາະຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງອອສເຕຣເລຍ ຈຶ່ງເໝາະສົມໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ເນື່ອງຈາກຂົງເຂດດັ່ງກ່າວມີຫິນທີ່ມີອາຍຸເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດ, ສະນັ້ນ, ບໍລິເວນ ຢີລການ ເຄຣຕັນ ເຊິ່ງມີອາຍຸປະມານສອງລ້ານຫາສາມລ້ານປີ ເຊັ່ນດຽວກັບນໍ້າທີ່ມີກົດອາຊິດສູງ, ແລະດັ່ງນັ້ນ, ມັນເປັນການລວມກັນຂອງທັງສອງສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ ທີ່ພວກເຮົາເຫັນຢູ່ພື້ນຜິວດາວເຄາະດວງອື່ນໆ. ສະນັ້ນຈຶ່ງຖືວ່າ ມັນມີລັກສະນະສະເພາະທີ່ເດັ່ນຫຼາຍ.”
ທີມນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ດໍາເນີນງານຮ່ວມກັບບັນດາຜູ້ອາວຸໂສພື້ນເມືອງຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງພວກເພິ່ນໄດ້ອະທິບາຍໃນສິ່ງທີ່ຮ້ອງວ່າ “ເລື້ອງລາວກ່ຽວກັບຄວາມຝັນ” ຂອງພູມິພາກແຫ່ງນີ້, ເຊິ່ງເປັນການສ້າງແຜນຜັງຂອງດິນຂຶ້ນມາໂດຍດວງວິນຍານແຫ່ງບັນພະບູລຸດ.
ມັນຍັງມີຫຼາຍຄໍາຖາມໃຫຍ່ໆທີ່ຈະຕອບຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນວ່າ ຖ້າສິ່ງມີຊີວິດຫາກດໍາລົງຢູ່ໄດ້ ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນພິດ ແລະມີປະລິມານເກືອທີ່ສູງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງອອສເຕຣເລຍ, ມັນສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢູ່ໃນດາວເຄາະດວງອື່ນໆຂອງຈັກກະວານໄດ້ບໍ?
ພວກເຮົາອາດຈະບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບຄໍາຕອບເລີຍ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮູ້ທາງວິທະ ຍາສາດ ແລະຄວາມຮູ້ແບບດັ້ງເດີມ ສາມາດໄດ້ຮັບຮ່ອງຮອຍຕ່າງໆທີ່ມີຄ່າໄດ້.
ດ້ວຍຂໍ້ມູນທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ ຈະຊ່ວຍສ້າງໃຫ້ມີນັກຮຽນຮູ້ລະດັບປະລິນຍາໂທແລະ ປະລິນຍາເອກເພີ້ມຂຶ້ນ ເມື່ອທີມສໍາຫຼວດກັບຄືນມາສະຫະລັດ.