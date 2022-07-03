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ວັນອັງຄານ, 05 ກໍລະກົດ 2022
ຊຸມຊົນຊາວລາວໃນທະວີບອາເມຣິກາ

ທ. ​ນິ​ຍົ​ມສຸກ ຍອຍ​ສາຍ​ຄຳ ມາ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານໃນສະ​ຫະ​ລັດ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1980 ແລະກາຍ​ເປັນ​ນັກທຸ​ລະ​ກິດ ​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ສູງ​ ໃນລັດ​ວິ​ສ​ຄອນ​ຊິນ

ທ່ານ​ນິ​ຍົມ​ສຸກ ແລະ​ຍາ​ນາງ​ກົງ​ສີ ຍອຍ​ສາຍ​ຄຳ ຢືນ​ຢູ່​ແຄ​ມ​ທະ​ເລ​ສາບ ມິ​ຊິ​ແກນ​ໃນ​ເມືອງ​ມີ​ລວອກ​ກີ, ພາກ​ໃຕ້​ລັດ​ວິ​ສ​ຄອນ​ຊີນ
ບັນດາທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊົມຊົນຊາວລາວ ໃນທະວີບ ອາເມຣິກາ ສຳລັບຄ່ຳຄືນນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຟັງເລື້ອງ​ລາວ​ໃນການມາຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຂອງທ່ານ​ນິ​ຍົ​ມສຸກ ຍອຍ​ສາຍ​ຄຳ ໃນສະ​ຫະ​ລັດ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1980. ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ ທ່ານ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ນັກທຸ​ລະ​ກິດ​ຕົບ​ແຕ່ງແລະ​ດັດ​ແປງ​ອາ​ຄານ​ໃຫຍ່ໆ ທີ່​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ສູງ​ ໃນ​ເມືອງ​ມີ​ລວອກ​ກີ, ລັດ​ວິ​ສ​ຄອນ​ຊິນ ຊຶ່ງ​ບົວ​ສະ​ຫວັນ​ຈະ​ນຳ ເອົາ​ການ​ໂອ້​ລົ​ມ​ກັບທ່ານມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.
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ເຊີນ​ຟັງ​ເລື້ອງ​ລາວ​ການ​ມາ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ໃນ ສ​ຫລ ຢ່າງ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ​ສູງ​ຂອງ​ທ່ານ​ນິ​ຍົມ​ສຸກ ຍອຍ​ສາຍ​ຄຳ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ​ນິ​ຍົ​ມສຸກ ຍອຍ​ສາຍ​ຄຳ ເກີດ​ຢູ່​ບ້ານຄັງ​ໄຂ, ເມືອງ​ແປກ, ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ ມີ​ອ້າຍ​ເອື້ອຍ​ນ້ອງ​ນຳ​ກັນທັງ​ໝົດ 9 ຄົນ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ເປັນ​ລູກ​ຫລ້າ. ພໍ່​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ສະ​ໄໝ​ພະ​ລາດ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ​ລາວ ​ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນກ​ໂຍ​ທາ ແຂວງ​ຊຽ​ຂວາງ ແລະ​ຕໍ່​ມາ​ກໍ​ໄດ້​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ໄປ​ຢູ່​ເມືອງ​ສຸ້ຍ ແລະ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ສ່ວນທ່ານເອງ​ໄດ້​ຍົກ​ຍົກ​ມາ​ຢູ່ນຳ​ເອື້ອຍ ແລະ​ພີ່​ນ້ອງ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວຽງ​ຈັນ​ຕັ້ງ​ແຕ່ຕອນ​ເຍົາ​ໄວ ແລະໃນ​ຕອນທີ່​ທ່ານ​ເປັນ​ນັກ​ຮຽນ​ໂຮງ​ຮຽນ​ອຸ​ດົມນັ້ນ ​ທ່ານ ​ພ້ອມ​ກັບ​ອ້າຍ​ຜູ້​ນຶ່ງອົບ​ພະ​ຍົບໄປ​ຢູ່ສູນໜອງ​ຄາຍ. ຈາກ​ນັ້ນປະ​ມານ 6 ເດືອນທ່ານ ແລະ​ອ້າຍ ກໍ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ມາຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ ​ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຮຸ​ສຕັນ, ລັດ​ເທັກ​ຊັ​ສ, ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດພາຍ​ໃຕ້​ການ​ອຸ​ປະ​ຖຳ​ຂອງ​ເອື້ອຍ​ກົກ​ຂອງ​ທ່ານທີ່ມາ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ກ່ອນ​ແລ້ວ. ຫລັງຈາກນັ້ນ ກໍ​ມີ​ອ້າຍ​ ແລະເອື້ອຍ​ອີກ 6 ຄົນຕາມ​ມາ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ເລົ່າ​ສູ່​ຟັງ​ດັ່ງ​ນີ້:

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​ສຽງ 1 ທ່ານ​ນິ​ຍົມ​ສຸກ-ເທັກ​ຊັ​ສ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຕອນ​ມາ​ຮອດ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ໃໝ່ໃນ​ປີ 1980 ນັ້ນ ທ່ານມີ​ອາ​ຍຸ​ໄດ້ 18 ປີ. ເນື່ອງ​ຈາກວ່າ​ທ່ານ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ກັບຄອບ​ຄົວຂອງ​ເອື້ອຍ​ທີ່​ເປັນ​ຄອບ​ຄົວໃຫຍ່ ​ແຕ່​ມີ​ລາຍ​ໄດ້​ບໍ່​ສູງ​ ທ່ານ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ສູ້​ຊົນ​ຊີ​ວິດໂດຍທັງ​ໄປ​ຮຽນ​ແລະ​ເຮັດ​ວຽກ​ໄປ​ພ້ອມ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ເລົ່າ​ສູ່​ຟັງ​ວ່າ:

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​ສຽງ 2 ທ່ານ​ນິ​ຍົມ​ສຸກ-ຊີ​ວິດ​ຕອນ​ມາ​ຮອດ ສ​ຫລ ໃໝ່ໆ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຫລັງ​ຈາກນັ້ນທ່ານ​ກໍຮຽນ​ຕໍ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ວີ​ຊາ​ຊີບດ້ານ​ກົນ​ຈັກ ແລະ​ກໍ​ເປັນ​ຊ່າງ​ສ້ອມ​ແປງ​ລົດ​ໃຫຍ່ ແລະ​ປະ​ກອບ​ອາ​ຊີບ​ຢູ່​ຮ້ານ​ແປງ​ລົດ​ ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດໂຕ​ໂຢ​ຕາ​ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຮຸ​ສ​ຕັນ. ຕໍ່​ມາ​ກໍ​ໄດ້​ຮຽນ​ການ​ສ້ອມ​ແປງ​ລົດ​ກົນ​ຈັກ​ໜັກ ແລະ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ສ້ອມ​ແປງ​ລົດ​ບັນ​ທຸກ​ຕ່າງໆ.

ຍາ​ນາງ​ກົງ​ສີ ຍອຍ​ສາຍ​ຄຳ, ​ຄະ​ນະ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ສະ​ຕີ​ລາວ​ປະ​ຈຳ​ລັດ​ວິ​ສ​ຄອນ​ຊິນ ແລະ​ທ່ານ​ນາງ​ພິ​ໄລ​ພອນ ອິນ​ສີ​ຊຽງ​ໃໝ່, ປະ​ທານ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ນັ້ນ.
ຍາ​ນາງ​ກົງ​ສີ ຍອຍ​ສາຍ​ຄຳ, ​ຄະ​ນະ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ສະ​ຕີ​ລາວ​ປະ​ຈຳ​ລັດ​ວິ​ສ​ຄອນ​ຊິນ ແລະ​ທ່ານ​ນາງ​ພິ​ໄລ​ພອນ ອິນ​ສີ​ຊຽງ​ໃໝ່, ປະ​ທານ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ນັ້ນ.

​ທ່ານ​ໄດ້​ແຕ່ງ​ງານ​ກັບ​ຍາ​ນາງ​ກົງ​ສີ ໃນ​ປີ 1988. ​ຫລັງ​ຈາກນັ້ນ ​ໃນ​ປີ 1990 ທ່ານ​ກໍ​ໄດ້​ຍົກ​ຍ້າຍ​ໄປ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ມີ​ລວອກ​ກີເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ ຄ້ຳ​ຈູນ​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ພັນ​ລະຍາ ​ທີ່​ມີ​ພໍ່​ລົ້ມ​ປ່ວຍ​ຢູ່​ໃນ​ເວ​ລານັ້ນ. ​ຢູ່​ໃນເມືອງນີ້ ທ່ານ​ກໍ​ໄດ້​ສູ້​ຊົນ ​ເຮັດ​ວຽກ​ເຮັດ​ການ ຊຶ່ງ​ຕອນ​ທຳ​ອິດ​ກໍ​ເຮັດ​ການໃຫ້​ແກ່ບໍ​ລິ​ສັດ, ​ຕໍ່​ມາ​ໃນ​ປີ 2000 ທ່ານ​ກໍ​ໄດ້ເຮັດ​ວຽກຮັບ​ເໝົາປູ​ພື້ນປັກ​ເກ ​ໃຫ້​ແກ່​ບ້ານ​ເຮືອນ​ຕ່າງໆ. ຈາກນັ້ນ​ໃນ​ປີ 2005 ທ່ານ​ກໍ​ໄດ້ຕັ້ງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຊື່​ວ່າ Ban Lao Home Improvement LLC ຊຶ່ງ​ນຳ​ລາຍ​ໄດ້​ສູງ​ມາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ນັບ​ແຕ່ປີ 2008 ຈົນ​ມາ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ເລົ່າ​ສູ່​ຟັງ​ວ່າ:

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​ສຽງ 3 ທ່ານ​ນິ​ຍົມ​ສຸກ-ມີ​ລວອກ​ກີ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ເມື່ອ​ຖາມ​ເຖິງ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ທີ່​ມີ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ມາ​ຈາກ​ລາວນັ້ນ ທ່າ​ນ​ຕອບ​ວ່າ:

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​ສຽງ 4 ທ່ານ​ນິ​ຍົມ​ສຸກ-ປະ​ຊາ​ຄົມ​ລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ເມືອງມີລວອກກີ ເປັນເມືອງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະເປັນເມືອງແຫ່ງອຸດສາຫະກໍາຂອງ ລັດວິສຄອນຊິນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດຕາເວັນຕົກຕອນກາງຂອງສະຫະລັດນີ້, ເມືອງນີ້ ເປັນບ່ອນຜະລິດລົດຈັກໃຫຍ່ Harley Davidson ຊຶ່ງເປັນລົດຈັກທີ່ມີ ເອກະ ລັກພິເສດຂອງຄົນອາເມຣິກັນ ແລະມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ. ນອກຈາກນັ້ນ ກໍມີໂຮງງານຜະລິດເບຍມີລເລີ (Miller) ແລະເບຍອື່ນໆ ທີ່ມີຊື່ ສຽງຂອງອາເມຣິກາ. ສະນັ້ນ ຜູ້ຄົນຢູ່ໃນລັດນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ກໍເຮັດວຽກເຮັດ ການຢູ່ ໃນໂຮງງານທີ່ຜະລິດສິ້ນສ່ວນຕ່າງໆ ເຊັ່ນໂຮງງານຫຍິບເບາະລົດ, ໂຮງງານ ຫລໍ່ ຫລື ຕັດແທ່ງເຫລັກເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ໂຮງງານ ຜະລິດລົດຈັກ Harley Davidson ແລະເຄື່ອງບັນຈຸເບຍໃຫ້ແກ່ໂຮງານເບຍ ແລ​ະ​ໂຮງ​ງານ​ຜ​ະ​ລິດ​ເຄື່ອງ​ໃຊ້​ສອຍ​ ແລະ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ທີ່​ເປັນ​ປ​ລາ​ສ​ຕິກ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ນິ​ຍົມສຸກເລົ່າ​ສູ່​ຟັງ​ວ່າ:

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​ສຽງ 5 ທ່ານ​ນິ​ຍົມ​ສຸກ-ວຽກ​ຂອງ​ຄົນ​ລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ໃນເມືອງມີລວອກກີນີ້ ມີຄົນລາວຫລາຍພັນຄົນ ຫລື 100 ກວ່າ​ຄອບ​ຄົວ ແລະ​ກໍ​ມີ​ຄົນ​ລາວ-ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ເຊື້ອ​ສາຍມົ້ງ​ຫລາຍ.

​ທ່ານ​ນິ​ຍົມາກ ແລະ​ຍາ​ນາງ​ກົງ​ສີ ຍອຍ​ສາຍ​ຄຳ ທີ່​ງານ​ບຸນ​ລັດ​ວິ​ສ​ຄອນ​ຊິນ ຫລື ທີ່​ຈັດ​ຢູ່​ແຄມ​ທະ​ເລ​ສາບ ມິ​ຊິ​ແກນ​ໃນ​ທຸກໆ ລະ​ດູ​ຮ້ອນ
​ທ່ານ​ນິ​ຍົມາກ ແລະ​ຍາ​ນາງ​ກົງ​ສີ ຍອຍ​ສາຍ​ຄຳ ທີ່​ງານ​ບຸນ​ລັດ​ວິ​ສ​ຄອນ​ຊິນ ຫລື ທີ່​ຈັດ​ຢູ່​ແຄມ​ທະ​ເລ​ສາບ ມິ​ຊິ​ແກນ​ໃນ​ທຸກໆ ລະ​ດູ​ຮ້ອນ

ນອກຈາກເຮັດວຽກໃນໂຮງງານຜະລິດອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆແລ້ວ ຄົນລາວຈໍາ ນວນນຶ່ງ ກໍມີເປັນນາຍຄູສອນໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະມັດທະຍົມປາຍ ຫລື High Schools, ມີບາງຄົນກໍເປັນອໍານວຍການໂຮງຮຽນຫລວງ ເຊັ່ນທ່ານ ເຈັມສ໌ ໄຊຍະວົງ, ອໍານວຍການວິທະຍາຄານພາສາຈີນ ໃນລະບົບໂຮງຮຽນ ຫລວງຂອງລັດວິສຄອນຊິນ. ສ່ວນອີກຈໍານວນຶ່ງກໍເຮັດວຽກ ໃນຂະແໜງການ ແພດ ເຊັ່ນທ່ານໝໍ, ເປັນນາງພະຍາບານ, ມີບາງຄົນກໍເປັນ ທີ່ປຶກສາຂອງນັກ ສຶກສາເຊື້ອສາຍເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ​ກໍເປັນອາຈານ ສອນຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລລັດວິສຄອນຊິນ ເມືອງມີລວອກກີ ຊຶ່ງເປັນມະຫາວິ ທະຍາໄລໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ. ຍັງມີຄົນລາວຈໍານວນ ບໍ່ໜ້ອຍທີ່ເປັນ ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຮ້ານຂາຍເຄື່ອງເອເຊຍ, ຮ້ານຂາຍສິ້ນ ແລະຜ້າໄໝລາວ, ຮ້ານອາຫານລາວ ຕະຫລອດຮອດຮ້ານຂາຍຄໍາກໍມີ.

ເມື່ອຖາມເຖິງວັດລາວນັ້ນທ່ານ​ນິ​ຍົມ​ສຸກບອກວ່າ ມີຢູ່ສາມວັດ ແລະກໍມີຄົນລາວ ຈໍານວນນຶ່ງແມ່ນນັບຖືສາສະໜາກາໂຕລິກ ແລະຄຣິສຕຽນນິກາຍອື່ນ ສະນັ້ນ ໃນເມືອງນີ້ ກໍມີໂບດກາໂຕລິກໃຫຍ່ ສໍາລັບຄົນລາວ ແລະເຊື້ອສາຍເອເຊຍຕາ ເວັນອອກສຽງໃຕ້ແຫ່ງນຶ່ງ ທີ່ບໍລິຫານໂດຍຄຸນແມ່ອາລີສ ຊຶ່ງມາຈາກ ເມືອງ ທ່າແຂກ ຊຶ່ງທ່ານບອກວ່າ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອແກ່ຄົນລາວ ຫລາຍໃນ ການມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ໃນ​ເມືອງນີ້ ເຊັ່ນຊ່ວຍ​ໃນການຊອກວຽກເຮັດງານທໍາ ຕະຫລອດ ຮອດການປະກອບເອກະສານຕ່າງໆໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອ​ຈະດໍາລົງ ຊີວິດຢູ່ໃນສະຫະລັດແບບ​ຖາ​ວອນ​ໄດ້.

ເມື່ອຖາມເຖິງຈຸດທ່ອງທ່ຽວທີ່ເດັ່ນຂອງເມືອງນີ້ທ່ານ​ນິ​ຍົມ​ສຸກເວົ້າວ່າ ມີຫລາຍ ແຫ່ງ. ສຳ​ລັບ​ບ່ອນທີ່ເປັນສັນຍາລັກຂອງເມືອງມີລວອກກີທີ່ສຸດກໍຄື ສວນ​ພຶກ​ສາ​ຊາດ ທີ່​ມີ​ພືດ​ມາຈາກທຸກຂົງເຂດຂອງໂລກຫລື ໂດມທີ່ມີສາມຕຶກ ແລະໂຮງ ງານເບຍມີລເລີ ທີ່ໃຫ້ຄົນໄປທ່ຽວຊົມໂຮງງານ ແລະຊີມເບຍຟຣີ.

ນອກນັ້ນແລ້ວ ເມືອງມີລວອກກີທີ່ຕັ້ງຢູ່ແຄມຫາດຊາຍອັນສວຍງາມຂອງ ທະເລ ສາບມິຊິແກນ ຫລື Lake Michigan ອັນກວ້າງໃຫຍ່ ຢູ່ເຂດຕາເວັນອອກຂອງ ເມືອງ ແລະຕັ້ງຢູ່ລຽບສອງຟາກຂ້າງ ຂອງແມ່ນໍ້າມີລວອກກີນັ້ນ ຍັງມີຈຸດທ່ອງທ່ຽວ ແລະງານບຸນທີ່ໜ້າສົນໃຈດຶງດູດໃຫ້ແຂກຄົນໄປເບິ່ງໄປຊົມຢູ່ອີກ ຫລາຍແຫ່ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນລະດູຮ້ອນ ຢູ່ເຂດແຄມທະເລສາບດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງນອກຈາກ ຈະເປັນບ່ອນໃຫ້ຄົນໄປຫລິ້ນຫາດຊາຍ ແລະຍ່າງທ່ຽວຊົມທີວ ທັດແຄມແມ່ນໍ້າໃຫຍ່ແລ້ວ ກໍຍັງເປັນບ່ອນຈັດງານບຸນປະຈໍາປີຂອງລັດ ທີ່ມີຊື່ ສຽງເຊັ່ນ State Fair ຊຶ່ງມີຈຸດເດັ່ນກໍຄື Summerfest, ຫລື ບຸນລະດູຮ້ອນ ຊຶ່ງກ່ອນ​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ ໂຄວິດ-19 ນັ້ນ ກໍ​ຈະ​ມີການຈັດງານຄອນເສີດໃຫຍ່ ລະດັບຊາດຂອງອາເມຣິກັນ ແລະເປັນເອກະລັກຂອງລັດວິສຄອນຊິນທີ່ມີນັກ ຮ້ອງ, ນັກດົນຕີປະມານ 100 ຄົນສະ​ແດງ​ຢູ່​ເທິງ 12 ເວ​ທີ​ແຕ່​ ບ່າຍ​ຈົນ​ຮອດ​ທ່ຽງ​ຄືນເປັນເວລາ 11 ວັນ ນັບແຕ່ທ້າຍເດືອນ ມິຖຸນາຫາຕົ້ນເດືອນກໍລະກົດ ກໍຄືຢູ່ໃນໄລຍະນີ້ເອງທີ່ ລວມທັງການສະຫລອງວັນ ເອກະລາດຂອງອາເມຣິກາ ອີກດ້ວຍ.

ສ່ວນການສະຫລອງບຸນໃຫຍ່ແບບພື້ນເມືອງປະຈໍາປີສໍາລັບຊາວລາວ, ຊາວມົ້ງ ແລະເຊື້ອສາຍເອເຊຍອື່ນໆ ກໍຄື ງານບຸນລະດູ Silver Spring Festival ທີ່ ຈັດຢູ່ໃນຟາກຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນໍ້າມີລວອກກີ ທີ່ໄຫລຜ່ານໃຈກາງເມືອງ ນັ້ນ.

ສະຫລຸບແລ້ວການມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງ​ທ່ານ​ນິ​ຍົມ​ສຸກ ຍອຍ​ສາຍ​ຄຳ ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດໃນ 40 ປີກວ່າ​ມານີ້ ແມ່ນ​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ດັ່ງ​ໃຈ​ຫວັງເພາະ​ທີ່​ມີ​ທຸ​ລະ​ກິດ ເປັນ​ຂອງ​ສ່ວນ​ຕົວ​ທີ່​ສ້າງ​ລາຍ​ໄດ້​ດີ ແລະ​ມີ​ຄອບ​ຄົວ​ອັນ​ອົບ​ອຸ່ນ ຊຶ່ງ​ລູ​ກ​ຊາຍ​ທັງ​ສອງ​ຄົນ​ຂອງ​ທ່ານ​ກໍ​ມີ​ອາ​ຊີບ​ວຽກ​ງານ​ດີ.

ທີ່ທ່ານໄດ້ຟັງຜ່ານໄປນັ້ນ ຄືເລື້ອງລາວການມາຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຂອງທ່ານ​ນິ​ຍົ​ມສຸກ ຍອຍ​ສາຍ​ຄຳ ໃນເມືອງ​ມີ​ລວອກ​ກີ, ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕອນ​ກາງ​ຂອງສະ​ຫະ​. ຂໍ​ເຊີນ​ທ່ານມາພົບກັບລາຍການຊຸມຊົນຊາວລາວໃນທະວີອາເມຣິກາໄດ້​ອີກ ໃນອາທິດ ໜ້າເວລາດຽວກັນນີ້.​

ວີດິໂອກ່ຽວກັບເລື້ອງ

ໂຄງການປັບປຸງເຮືອນຂອງທ່ານນິຍົມສຸກ ຍອຍສາຍຄໍາ
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ໂຄງການປັບປຸງເຮືອນຂອງທ່ານນິຍົມສຸກ ຍອຍສາຍຄໍາ

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