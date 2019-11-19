ທາງການລາວ ແລະຈີນ ຍົກລະດັບການພົວພັນຮ່ວມມື ຈາກຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ເປັນຄູ່ຮ່ວມຊະຕາກຳໃນການດຳເນີນຍຸທະສາດການພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະຍາວນານ ລະຫວ່າງກັນ ຢ່າງເປັນທາງການ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເປີດເຜີຍວ່າ ການພົວພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ລາວ-ຈີນ ໄດ້ຖືກຍົກລະດັບຈາກຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດຂຶ້ນສູ່ການເປັນຄູ່ຮ່ວມຊະຕາກຳໃນການດຳເນີນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະຍາວນານ ລະຫວ່າງກັນ ຢ່າງເປັນທາງການເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ຊຶ່ງການຍົກລະດັບ ການພົວພັນຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາລາວ ມີຊະຕາກຳຮ່ວມກັນກັບຈີນໃນທຸກດ້ານ ໂດຍບໍ່ວ່າ ຈະເປັນການພັດທະນາລາວມີຊະຕາກຳຮ່ວມກັນກັບຈີນໃນທຸກດ້ານ ໂດຍບໍ່ວ່າຈະເປັນການພັດທະນາທາງການເມືອງ ເສດຖະກິດ ສັງຄົມ-ວັດທະນະທຳ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງກໍຕາມ ລ້ວນແຕ່ຈະດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນໃນທຸກຂັ້ນຕອນ ແລະມີເປົ້າໝາຍດຽວກັນ.
ໂດຍການຍົກລະດັບການພົວພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ລາວ-ຈີນ ດັ່ງກ່າວນີ້ ຖືເປັນການລິເລີ້ມຮ່ວມກັນຂອງຜູ້ນຳທັງ 2 ປະເທດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໂອກາດການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດຈີນ ຢ່າງເປັນທາງການໃນທ້າຍເດືອນເມສາ 2019 ໂດຍ ທ່ານບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ປະທານປະເທດລາວ ຕາມການເຊີນຂອງປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ່ນຜິງ ຊຶ່ງໃນໂອກາດດຽວກັນນັ້ນ ຜູ້ນຳທັງ 2 ປະເທດ ຍັງໄດ້ຮ່ວມກັນລົງນາມໃນແຜນປະຕິບັດການຮ່ວມໃນການພັດທະນາຕາມຍຸດທະສາດນຶ່ງແລວ-ນຶ່ງເສັ້ນທາງ ຫຼື Belt and Road Initiative (BRI) ທີ່ລິເລີ້ມໂດຍ ທ່ານສີ ຈິ່ນຜິງ ອີກດ້ວຍ.
ທາງດ້ານ ທ່ານຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີວ່າກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມຊະຕາກຳ ລະຫວ່າງ ລາວ-ຈີນ ຈະສົ່ງຜົນດີກໍ່ການພັດທະນາໃນລາວ ດ້ວຍການຊ່ອຍເຫຼືອຢ່າງຮອບດ້ານຈາກຈີນ ໃນຂະນະດຽວກັນ ລາວກໍຈະທຸ້ມເທຢ່າງສຸດກຳລັງເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊຸກຍູ້ແຜນຍຸດທະສາດນຶ່ງແລວ-ນຶ່ງເສັ້ນທາງຂອງຈີນ ທັງໃນລາວ ແລະພູມິພາກ ກໍຄືໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະອາຊຽນທີ່ຖືເປັນບາດກ້າວສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງການຮ່ວມມື ລາວ-ຈີນ ດັ່ງທີ່ ທ່ານຄຳມະນີ ຢືນຢັນວ່າ:
“ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມຊະຕາກຳ ລາວ-ຈີນ ຊຶ່ງເນື້ອແທ້ ກໍແມ່ນການຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນ ຈິດໃຈ ແລະຜົນສຳເລັດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການພົວພັນ ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດຮອບດ້ານໃນເງື່ອນໄຂໃໝ່ ເປັນການສ້າງໂອກາດເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມື ລາວ-ຈີນ ກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກສະໄໝໃໝ່ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ການສ້າງຄູ່ຮ່ວມຊະຕາກຳດັ່ງກ່າວ ເປັນການເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດທີ່ສຳຄັນ ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນປະຫວັດສາດແຫ່ງການພັດທະນາສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງ 2 ພັກ 2 ລັດ ແລະປະຊາຊົນ 2 ຊາດ ລາວ-ຈີນ.”
ໂດຍຫລ້າສຸດ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ແລະກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຈີນ ໄດ້ຮ່ວມກັນ ໃນການຫັດແອບຝຶກຊ້ອມການຊ່ອຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳດ້ານການແພດ ໃນເດືອນສິງຫາ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໂດຍມີນາຍທະຫານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການຫັດແອບຄັ້ງນີ້ຈາກກອງທັບປະຊາຊົນ ລາວ 350 ກວ່າຄົນ ແລະ ຈາກກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນ ຈີນ 238 ຄົນຊຶ່ງຖືເປັນການຝຶກແອບຮ່ວມໃນໂອກາດຄົບຮອບ 10 ຂອງການເປັນຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ລາວ-ຈີນ (2009-2019) ໂດຍໃຫ້ຊື່ການຝຶກແອບຄັ້ງນີ້ວ່າ "ຂະບວນລົດໄຟສັນຕິພາບ 2019" ທີ່ເນັ້ນໃນດ້ານການກູ້ໄພ, ການປະຖົມພະຍາບານ , ໂຮງໝໍສະໜາມທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ບາດເຈັບ, ການຄວບຄຸມພະຍາດຕິດແປດ, ການວາງແຜນປະຕິບັດການ, ການສ້າງບຸກຄະລາກອນ, ການຮັບປະກັນດ້ານວັດຖຸ-ເຄື່ອງມື ແລະ ບໍລິການທາງແພດຢ່າງຄົບຊຸດ ທັງການຜ່າຕັດສຸກເສີນ, ການເຄື່ອນຍ້າຍຄົນເຈັບທາງອາກາດ, ການທຳລາຍສານເຄມີພາກສະໜາມເປັນຕົ້ນ.
ໃນປີ 2018 ທາງການ ຈີນ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ ລາວ ມູນຄ່າ 4 ຕື້ຢວນ ທີ່ແນໃສ່ການສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ໃຫ້ດີຂຶ້ນເຊັ່ນໂຄງການ 100 ບ້ານຕ້ອງມີນ້ຳປະປາ 100 ບ້ານຕ້ອງໄຟຟ້າ 100 ບ້ານຕ້ອງມີສຸກສາລາ, 100 ບ້ານຕ້ອງມີການໃຊ້ ດິຈິຕອລ ໂຄງການສຶກສາທາງໄກ, ການຝຶກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນເພື່ອຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບໃນການຮຽນ-ການສອນຢູ່ຊົນນະບົດ, ການສ້າງເວທີໃນລະບົບ ອິນເຕີແນັດ ເພື່ອຊ່ວຍກະເສດຕະກອນ ລາວ ໃນຊົນນະບົດທັງໃນດ້ານການຜະລິດ-ການຕະຫຼາດ ແລະ ການສົ່ງສິນຄ້າຈາກ ລາວ ໄປ ຈີນ ເປັນຕົ້ນ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ສຳລັບການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນ ລາວ ເຊັ່ນທາງລົດໄຟ, ທາງດ່ວນ ແລະ ໂຄງຂ່າຍສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງທີ່ເປັນການຮ່ວມທຶນ ລາວ-ຈີນ ນັ້ນກໍເຮັດໃຫ້ ລາວ ຕ້ອງກູ້ຢືມເງິນທຶນຈາກ ຈີນ ຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍຄາດວ່າລັດຖະບານ ລາວ ຈະເປັນໜີ້ ຈີນ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກເກີນກວ່າ 12 ຕື້ຢວນເປັນຫຼາຍກວ່າ 20 ຕື້ຢວນພາຍໃນປີ 2021 ຢ່າງແນ່ນອນ.
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