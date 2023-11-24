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ລາວ

ເດັກ​ນ້ອຍ​ລາວ​ ໃນ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ດ້ານ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ ແລະ ນ້ຳ​ສະ​ອາດ​ຢ່າງ​ພຽງ​ພໍ

  • ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ
ແມ່ ແລະເດັກ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ
ແມ່ ແລະເດັກ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ

ເດັກ​ນ້ອຍ​ລາວ​ໃນ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ດ້ານ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ ແລະ ນ້ຳ​ສະ​ອາດ​ຢ່າງ​ພຽງ​ພໍ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້ຫຼາຍ 55 ເປີ​ເຊັນ​ຍັງ​ຄົງ​ຂາດ​ສານ​ອາ​ຫານ ແລະ ມີ​ນ້ຳ​ໜັກ​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ເກນ.

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ເດັກ​ນ້ອຍ​ລາວ​ໃນ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ດ້ານ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ ແລະ ນ້ຳ​ສະ​ອາດ​ຢ່າງ​ພຽງ​ພໍ
by ສຽງອາເມຣິກາ ວີໂອເອລາວ

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ຜູ້​ປະ​ສານ​ງານ​ໂຄງ​ການ​ພັ​ດ​ທະ​ນາ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ໃນ​ລຸ່ມ​ນ້ຳ​ຂອງ​ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ​ສະ​ພາ​ວະ​ການ​ຂາດ​ແຄ​ນ​ນ້ຳ​ສະ​ອາດ ແລະ ໂພ​ຊະ​ນາ​ການ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ສຳ​ລັບ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ລາວ​ໃນ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ຍັງ​ເປັນ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ທ້າ​ທາຍ ແລະ ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຢ່າງ​ຮີບ​ດ່ວນ​ທີ່​ສຸດ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ການ​ລະ​ບາດ​ພະ​ຍາດ​ໄວ​ຣັ​ສ​ໂຄວິດ-19 ໃນ​ຊ່ວງ​ປີ 2020-2022 ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ບັນ​ຫາ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ມີ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ໂດຍ​ເຫັນ​ໄດ້​ຈາກ​ສັດ​ສ່ວນ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ລາວ​ອາ​ວຸ​ຕ່ຳ​ກວ່າ 5 ປີ​ ແລະ​ມີ​ນ້ຳ​ໜັກ​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ເກນ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ອັດ​ຕາ​ສະ​ເລ່ຍ 37 ເປີ​ເຊັນ​ໃນ​ປີ 2019 ເປັນ​ສູງກວ່າ 55 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ລາວ​ໃນ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ.

ຍິ່ງ​ໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນ​ບັນ​ຫາ​ການ​ຂາດ​ແຄ​ນ​ນ້ຳ​ສະ​ອາດ ແລະ ໂພ​ຊະ​ນາ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້​ກໍ​ຍັງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ເຮັດ​ໃຫ້​ອັດ​ຕາ​ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ລາວ​ທີ່​ອາ​ຍຸ​ຕ່ຳ​ກວ່າ 1 ປີ​ນັ້ນ​ຍັງ​ສູງ​ເຖິງ 45 ຄົນ​ຕໍ່ 1,000 ຄົນ​ອີກ​ດ້ວຍໂດຍ​ເມື່ອ​ສົມ​ທົບ​ດ້ວຍ​ສະ​ພາ​ວະ​ຂາດ​ແຄນ​ລະ​ບົບ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ສຳ​ລັບ​ແມ່ ແລະ ເດັກ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ຂອງ​ລາວ​ດ້ວຍ​ນັ້ນ​ຍັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ອັດ​ຕາ​ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ແມ່​ຍິງ​ລາວ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ຖື​ພາ​ນັ້ນ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ 199 ຄົນ​ຕໍ່ 1 ແສນ​ຄົນ ແລະ ແມ່​ຍິງ​ທີ່​ເກີດ​ລູກ​ໂດຍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຈາກ​ແພດ-ພະ​ຍາ​ບານ​ກໍ​ມີ​ພຽງ 54 ເປີ​ເຊັນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ທັງ​ຍັງ​ຖື​ເປັນ​ສາ​ເຫດ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ເດັກ​ນ້ອຍ​ລາວ​ອາ​ຍຸ​ຕ່ຳ​ກວ່າ 1 ປີ​ນັ້ນ​ຕ້ອງ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ມື້​ອີກ​ດ້ວຍ ເພາະ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ທີ່​ອ່ອນ​ແອ​ຂອງ​ຜູ້​ທີ່​ເປັນ​ແມ່​ນັ້ນ​ໂດຍ​ເມື່ອ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ສະ​ພາ​ວະ​ຂາດ​ແຄນ​ທາງ​ດ້ານ​ງົບ​ປະ​ມານ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ດ້ວຍ​ແລ້ວ ກໍ​ຍິ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ບັນ​ຫາ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້​ມີ​ທ່າ​ອຽງ​ທີ່​ຈະ​ເພີ່ມ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ອີກ ດັ່ງ​ທີ່​ຜູ້​ປະ​ສານ​ງານ​ໂຄງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

“ພວກ​ເຮົາ​ກະ​ຍັງ​ພົບ​ບັນ​ຫາ ແລະ ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ຊຶ່ງ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​ແກ້​ໄຂ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ບັນ​ດາ​ເມືອງ, ບັນ​ດາ​ບ້ານ, ຄອບ​ຄົວ ກໍ​ເຫັນ​ວ່າ​ການ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ໂພ​ຊະ​ນາ​ການ​ທີ່​ດີນີ້​ກໍ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ເທື່ອ. ການ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ນ້ຳ​ສະ​ອາດ​ສຳ​ລັບ​ບໍ​ລິ​ໂພກ​ກະ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ພຽງ​ພໍ. ບາງ​ຄາດ​ໝາຍ​ຕົວ​ຊີ້​ວັດ​ດ້ານ​ໂພ​ຊະ​ນາ​ການ​ກໍ​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ບາງ​ສ່ວນ ແລະ ຍັງ​ຂາດ​ຂໍ້​ມູນ​ອ້າງ​ອີງ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ທຶນ​ຮອນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ໂພ​ຊະ​ນາ​ການ​ກໍ​ຍັງ​ຈຳ​ກັດ ການ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ ແລະ ຂັ້ນ​ເມືອງ​ຮອດ​ຊຸມ​ຊົນ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ບ້ານ​ໂພ​ຊະ​ນາ​ການ​ຕົວ​ແບບ​ກໍ​ຍັງ​ພົບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ.”

ຍິ່ງ​ໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນ​ການ​ລະ​ບາດ​ພະ​ຍາດ​ໄວ​ຣັ​ສ-19 ຍັງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເດັກ​ນ້ອຍ​ລາວບໍ່ໄດ້​ກິນ​ຢາ​ຂ້າ​ແມ່​ທ້ອງ​ນັບ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ເກືອບ​ເຖິງ 4 ປີ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັນ​ນັ້ນ​ກໍ​ຍິ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເດັກ​ນ້ອຍ​ລາວ​ໃນ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງຫຼາຍ​ຂຶ້​ນ​ທີ່​ຈະ​ເຈັບ​ປ່ວຍ​ດ້ວຍ​ໂຣກ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງກັບ​ການ​ຂ​າດ​ສານ​ອາ​ຫານ ແລະ ອາດ​ເສຍ​ຊີ​ວິ​ດ​ໄດ້​ເພາະ​ພະ​ຍາດ​ແມ່​ທ້ອງ​ໄດ້​ຍາດ​ເອົາ​ສານ​ອາ​ຫານ​ໄປ​ເປັນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເດັກ​ນ້ອຍ​ລາວ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ກິນ​ຢາ​ຂ້າ​ແມ່​ທ້ອງ​ຢ່າງ​ຮີບ​ດ່ວນ​ທີ່​ສຸດ ແຕ່​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຂາດ​ແຄນ​ດ້ານ​ງົບ​ປະ​ມານ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສາ​ມາດ​ເລີ່ມ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄດ້​ໃນ​ບາງ​ພື້ນ​ທີ່​ເທົ່າ​ນັ້ນ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ເດືອນ​ຕຸ​ລາ 2023 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ​ດັ່ງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ກະ​ຊວງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

“ຫຼັງ​ຈາ​ກ​ປີ 2019 ແລ້ວ​ເຮົາ​ກະ​ໄດ້​ຢຸດ​ການ​ກິນ​ຢາ​ຍ້ອນ​ວ່າ​ໂຄວິດ​ເຂົ້າ​ມາ​ເນາະ​ຊ່ວງ​ນັ້ນ​ໂຄວິດ​ເຂົ້າ​ມາ​ກະ​ພໍ​ດີ​ປີ 2020, 2021, 2022 ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃນ​ການ​ກິນ​ຢາ ເຮົາ​ໄດ້​ຢຸດຫຼື​ວ່າ Drop ໄວ້​ໃນ​ການ​ກິນ​ຢາ​ຢູ່​ໃນ​ໂຮງ​ຮຽນ ບາດນີ້​ເຮົາ​ຊິ​ເລີ່ມ​ມາ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກິນ​ຢາ​ໃນ​ປີ 2023 ນີ້ ຊຶ່ງ​ມັນ​ກະ​ເປັນ​ການ​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ທີ່​ວ່າ​ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ເລີ່ມ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ທາງ​ເບື້ອງວິ​ຊາ​ການ​ເຮົາ​ກະ​ມີ​ການ​ຄົ້ນ​ຄິດ​ກັນຫຼາຍຫຼົບຫຼາຍ​ຕ້າວ​ເນາະ ຈຶ່ງວ່າ​ໄດ້​ເປີ​ດ​ຂະ​ບວນ​ການ​ກິນ​ຢາ​ນີ​ຂຶ້ນ​ກ່ອນ​ຊິ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ກິນ​ຢາ​ເລີ່ມ​ເດືອນ​ສິບນີ້​ໄປ ແມ່ນ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ນັກ​ຮຽນຫຼື​ວ່າ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ມີ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ແຂງ​ແຮງ.”

ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງກອງ​ທອນຫຼຸ​ດ​ຜ່ອນ​ບັນ​ຫາ​ທຸກ​ຍາກ​ໃນ​ລາວລະ​ບຸ​ວ່າ ເຂດ​ທີ່​ມີ​ບັນ​ຫາ​ຂາດ​ແຄນ​ໃນ​ດ້ານ​ໂພ​ຊະ​ນາ​ການ​ສຳ​ລັບ​ແມ່ ແລະ ເດັກ​ຮຸນ​ແຮງ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ລາວ​ຄື​ແຂວງ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ, ຫົວ​ພັນ, ອຸ​ດົມ​ໄຊ ແລະ ຊຽງ​ຂວາງ ຊຶ່ງ​ຈາກ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ພົບ​ວ່າ​ການ​ຂ​າດ​ແຄນ​ດ້ານ​ໂພ​ຊະ​ນາ​ການ​ຂອງ​ແມ່ ແລະ ເດັກ​ມີ​ຢູ່​ເຖິງ 465 ບ້ານ​ໃນ 12 ເມືອງ ແລະ ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ກໍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຈາກ​ອົງ​ການ​ອາ​ຫານ​ໂລກ ແຕ່​ກໍ​ບໍ່​ພຽງ​ພໍ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ຕົວ​ຈິງ​ທີ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ມີ​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຍາກ​ຈົນ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ.

ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ ຜ່ານໂທລະພາບ

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