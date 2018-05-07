ຖ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ບ່ອນນັ່ງກາງສະໄໝຫຼາຍຂຶ້ນ ມັນກໍຈະມີການປ່ຽນແປງ ການເປັນ ປ. ຂອງ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ

ບັນດາຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ໃນສະຫະລັດ ຈະພາກັນໄປລົງຄະແນນສຽງໃນເດືອນພະຈິກ
ຈະມາເຖິງນີ້ ເພື່ອເລືອກເອົາ ສະມາຊິກສະພາກາງສະໄໝ ທີ່ມີ ຄວາມສຳຄັນເປັນພິ
ເສດ ບ່ອນທີ່ພັກຣີພັບບລິກັນ ຄວບຄຸມທັງສອງສະພາ ຄື ສະພາຕໍ່າແລະສະພາສູງທີ່
ພວມຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ. ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງອາດຈະມີຜົນກະທົບຢ່າງແຮງ ຕໍ່
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ນຳດ້ວຍແລະປະທານາທິບໍດີກຳລັງເລີ້ມສະແດງຮ່ອງ
ຮອຍໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານໃຫ້ຄວາມສົນໃຈແລ້ວ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ທ່ານຈິມ ມາໂລນ ມີ
ລາຍເລື່ອງນີ້ ຈາກວໍຊິງຕັນ ຊຶ່ງກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ.
ການເຕົ້າໂຮມຄືກັບການໂຄສະນາຫາສຽງຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ຢູ່ທີ່ລັດມີຊີແກນ ປະທານ
ນາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ກ່າວໂຈມຕີ ພັກເດໂມແຄຣັດ ຊຶ່ງເປັນພັກຝ່າຍຄ້ານແຮງຂຶ້ນ.
ປະທານາທິບໍດິທຣໍາກ່າວວ່າ “ການປ່ອນບັດໃຫ້ແກ່ພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນເດືອນພະ
ຈິກ ແມ່ນການປ່ອນບັດເພື່ອເປີດຊາຍແດນ ແລະການກໍ່ອາຊະຍາກຳ. ມັນເປັນ
ເລື່ອງທີ່ງ່າຍໆ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກສະໜັບສະໜູນທ່ານພາກັນຕື່ນ
ເຕັ້ນ ກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກລັດຖະສະພາໃນເດືອນພະຈິກຈະມາເຖິງນີ້
ບ່ອນທີ່ພັກເດໂມແຄຣັດຄາດວ່າ ຈະໄດ້ຮັບບ່ອນນັ່ງເພີ້ມຕື່ມ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງພາກັນອອກໄປຕໍ່ສູ້ ແລະພວກເຮົາ
ຕ້ອງພາກັນຕໍ່ສູ້ຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແລະພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢູ່ສະພາຕໍ່າ ແລະສະພາສູງ. ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ພວກເຮົາຈະເຮັດໄດ້ດີ ຢູ່ໃນສະພາສູງ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ພວກເຮົາຈະເຮັດໄດ້ດີຢູ່ໃນສະພາຕໍ່າ ເພາະວ່າເສດຖະ ກິດກຳລັງດີຫຼາຍ.”
ພັກເດໂມແຄຣັດກຳລັງພາກັນຈັດຕັ້ງດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກມະຫາເສດຖີພັນລ້ານ
ທ່ານທອມ ສະເຕເຢີ.
ທ່ານສະເຕເຢີ ຫວັງວ່າການເຂົ້າຄວບຄຸມສະພາຕໍ່າຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ຈະນຳພາໄປສູ່ການຟ້ອງຮ້ອງ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໃນປີໜ້ານີ້.
ທ່ານສະເຕເຢີ ກ່າວວ່າ “ບັດນີ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າການຕໍ່ສູ້ ລະຫວ່າງພັກການເມືອງ ໄດ້ກາຍມາເປັນສົງຄາມທີ່ຮ້າຍແຮງ ເພື່ອຈິດວິນຍານຂອງອາເມຣິກາແລະພວກ
ເຮົາ ໃນນາມປະຊາຊົນ ຕ້ອງເອົາໄຊຊະນະສົງຄາມນີ້."
ນັກວິເຄາະຈອນ ຟໍຕີເອ ກ່າວວ່າ ການໄດ້ຮັບຄະແນນນິຍົມຕໍ່າຂອງປະທານາ ທິບໍດີ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ພັກຣີພັບບລິກັນຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍໃນເດືອນພະຈິກຈະມາເຖິງນີ້.
ທ່ານຟໍຣຕີເອ ຈາກສູນກາງນະໂຍບາຍສອງພັກກ່າວວ່າ “ທ່ານໄດ້ຮັບຄະແນນໃນ
ລະດັບຕໍ່າ. ບໍ່ແມ່ນລະດັບຕໍ່າສຸດ ແຕ່ຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 41 ຫາ 42 ເປີເຊັນກ່ຽວກັບ
ການເຮັດວຽກຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກພວກທີ່ ເປັນພື້ນ
ຖານຂອງພັກຣີພັບບລິກັນຢ່າງແຂງແຮງ ແຕ່ໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ສະມາຊິກພັກເດໂມ
ແຄຣັດໃນຈຳນວນຫຼາຍຂຶ້ນບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບທ່ານ ແລະພວກເຮົາເຫັນໄດ້ຢູ່ໃນການ
ເລືອກຕັ້ງພິເສດ ທີ່ໄດ້ມີການຕໍ່ຕ້ານ ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນ.”
ຍິ່ງກວ່ານັ້ນ ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າພັກຣີພັບບລິກັນຫຼາຍໆຄົນໄດ້ປະກາດອອກກິນເບ້ຍ
ບຳນານຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນປີນີ້ ຊຶ່ງຈະເປີດໂອກາດຫຼາຍຂຶ້ນ ໃຫ້ແກ່ພັກເດໂມແຄຣັດ.
ທ່ານຈິມ ແຄສເລີ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມແນວທາງທີສາມຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ກ່າວວ່າ
“ນັ້ນແມ່ນຮ່ອງຮອຍຂອງການເບິ່ງໄປໃນແງ່ຮ້າຍຢ່າງນຶ່ງ. ແມ່ນແຕ່ປະທານສະພາ
ຕໍ່າ ກໍໄດ້ຕັດສິນໃຈບໍ່ລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງໃໝ່. ພັກເດໂມແຄຣັດແມ່ນໄດ້ຮັບຄະ
ແນນດີເກີນຄາດ ຢູ່ໃນທຸກໆການແຂ່ງຂັນ ແລະການເລືອກຕັ້ງພິເສດນັບແຕ່ທ່ານ
ດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ຖືກຮັບເລືອກມາ.”
ທ່ານບິລ ກາລສຕັນ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກສະຖານບັນບຸກກິງກ່າວວ່າ ສຳລັບປະທານາທິ
ບໍດີທຣໍາແລ້ວ ການສູນເສຍການຄວບຄຸມຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ແມ່ນແຕ່ໃນສະພາ
ໃດນຶ່ງ ຈະພາໃຫ້ເກີດຜົນທີ່ຕິດຕາມທາງການເມືອງຢ່າງຮ້າຍແຮງ.
ທ່ານກາລສຕັນ ກ່າວວ່າ “ການສູນເສຍການຄວບຄຸມ ຢູ່ສະພາຕໍ່າຈະເຮັດໃຫ້ແຜນ
ການທາງດ້ານນິຕິບັດຍັດຂອງລັດຖະບານ ຢຸດຊະງັກລົງ. ການສູນເສຍການຄວບ
ຄຸມຢູ່ສະພາສູງ ຈະເຮັດໃຫ້ການແຕ່ງຕັ້ງຂອງລັດຖະບານບໍ່ໄປບໍ່ມາ”
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ອາເມຣິກາຍິ່ງໃຫຍ່ອີກ! ຂອບ
ໃຈທຸກຄົນ!”
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ມີທ່າທາງວ່າ ຈະໃຊ້ເວລາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການໂຄສະນາຫາ
ສຽງປີນີ້ ໂດຍຮູ້ດີວ່າການເສຍບ່່ອນນັ່ງຫຼາຍບ່ອນຢູ່ສະພາຕໍ່າ ຫຼືໃນສະພາສູງອາດ
ເຮັດໃຫ້ພັກຣິພັບບລິກັນສູນເສຍການຄວບຄຸມສຽງສວ່ນຫຼາຍຢູ່ໃນສະພາທັງສອງ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
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