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ໂຄວິດ-19 ເປັນບັນຫາຂັດຂວາງການຟື້ນໂຕ​ຄືນ ຈາກການລະເບີດຂອງຟູໄຟໃຕ້ນໍ້າ ຢູ່ໃນທັອງກາ

ແຟ້ມຮູບ-ຮູບພາບທີ່ນໍາອອກມາເຜີຍແຜ່ໂດຍກອງກໍາລັງປ້ອງກັນປະເທດຂອງອອສເຕຣເລຍ ເມື່ອວັນທີ 28 ມັງກອນ 2022, ເສດຊາກຂອງອາຄານ ແລະຕົ້ນໄມ້ ຢາຍທົ່ວພື້ນດິນຢູ່ເທິງເກາະ ອະຕາຕາ ໃນທັອງກາ ລຸນຫຼັງການລະເບີດຂອງພູໄຟໃຕ້ນໍ້າ ແລະຕາມມາດ້ວຍຄຶ້ນຟອງສຸນາມິ.

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມນາໆ​ຊາດ ​ສືບ​ຕໍ່​ ໃຫ້​ການສະໜັບສະໜຸນປະເທດທັອງກາ ຊຶ່ງ​ເປັນໝູ່ເກາະໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ​ຕອນໃຕ້, ນຶ່ງເດືອນລຸນຫຼັງການຖືກທໍາລາຍ ຈາກການລະເບີດຂອງພູໄຟ ແລະຄື້ນຟອງສຸນາມິ. ຟິລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຊິດນີ ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ຈະນໍາເອົາລາຍລະອຽດມາ ສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ອຸປະສັກຂອງໂຄວິດ-19 ຕໍ່ການຟື້ນຟູຢູ່ໃນທັອງກາ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ໃນວັນທີ 15 ມັງກອນ, ການລະເບີດຂອງພູໄຟໃຕ້ທະເລຂະໜາດໃຫຍ່ ໄດ້ກໍ່
ໃຫ້ເກີດຄື້ນຟອງສຸນາມິ ພັດເຂົ້າໄປຖະ​ຫຼົ່ມໝູ່ເກາະທັອງກາ. ນັກການທູດຕ່າງ ປະເທດກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນຈໍານວນຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດແລະຜູ້ບາດເຈັບຈະມີໜ້ອຍ ແຕ່ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນນັ້ນ ແມ່ນ “ຄວາມຫາຍະນະ.”

ພື້ນທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງປະເທດທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່ໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ​ຕອນໃຕ້ແຫ່ງນີ້ ຖືກປົກຄຸມໄປດ້ວຍຂີ້ເຖົ່າ.

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ອະທິບາຍເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງນາໆຊາດຕໍ່ໄພ ພິບັດດັ່ງກ່າວວ່າ “ດີເລີດ.” ການຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ຖືກຈັດສົ່ງຜ່ານທາງອາກາດແລະ ທາງທະເລ ໂດຍອອສເຕຣເລຍ, ນິວຊີແລນ, ຈີນ, ອັງກິດ ແລະສະຫະພາບຢູໂຣບ.

ແຕ່ມັນເປັນການດໍາເນີນງານເພື່ອບັນເທົາທຸກທີ່ແຕກຕ່າງຈາກບ່ອນອື່ນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ໃນທັອງກາ ຕ້ອງການໃຫ້ເປັນການຂົນສົ່ງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ໂດຍປາສະຈາກການສໍາພັດ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການແຜ່ກະຈາຍ ຂອງເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຢູ່ໃນປະ ເທດທີ່ມີການລາຍງານ ກ່ຽວກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອພຽງແຕ່ກໍລະນີດຽວໃນປີແລ້ວນີ້ ໂດຍຍັງບໍ່ມີລາຍງານກ່ຽວກັບຜູ້ເສຍຊີວິດ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປັດຈຸບັນນີ້ ຈໍານວນໂຕເລກຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອແມ່ນເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະຄວາມພະຍາຍາມໃນການຟື້ນຟູນັ້ນ ແມ່ນຖືກຂັດຂວາງໂດຍການລະບາດທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຂອງໂຄວິດ-19.

ມີປະມານ 141 ກໍລະນີທີ່ຖືກຢືນຢັນແລ້ວ ໃນຫຼາຍໆບ້ານ. ອົງການອະນາໄມໂລກກ່າວວ່າ ນັບແຕ່ວັນທີ 4 ມັງກອນຂອງປີນີ້ມີ​ການ​ສັກຢາວັກຊີນ​ແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 130,000 ໂດສ.

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບປະສານງານທ້ອງຖິ່ນແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈໍາທັອງກາ ທ່ານຊານາກາ ຊາມາຣາຊິນຮາ (Sanaka Samarasinha), ກ່າວຕໍ່ລາຍ ການວິທະຍຸຂອງນິວຊີແລນວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ ຂອງນາໆ​ຊາດນັ້ນ ຈະຕ້ອງດໍາເນີນຕໍ່ໄປ.

ທ່ານ ຊາມາຣາຊິນຮາ ກ່າວວ່າ:

“ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງເສີມສ້າງປະສິດທິພາບຂອງຊາດໃນການຕອບສະໜອງ. ພວກເຮົາຕ້ອງຈັດກຽມອຸປະກອນຕ່າງໆໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະສາມາດເຮັດໄດ້, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກແຫ່ງນີ້, ແລະພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ເສີມສ້າງເຄືອຂ່າຍທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ເຄືອຂ່າຍການຄົມມະນາຄົມສື່ສານທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານເທັກນິກບາງອັນທີ່ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ໃນປະເທດ ນ້ອຍໆເຫຼົ່ານີ້ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ໃນຊ່ວງເວລາທີ່​ເກີດວິກິດການແບບນີ້.”

ທະນາຄານໂລກ ປະເມີນເຖິງຄວາມເສຍຂອງອາຄານທີ່ພັກອາໄສ, ການຄົມມະ ນາຄົມສື່ສານແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຄິດເປັນມູນ​ຄ່າ 18 ເປີເຊັນຂອງຍອດຜະ ລິດຕະພັນລວມພາຍໃນ ​ຫຼື GDP ຂອງ​ທັອງ​ກາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນວົງກວ້າງ ໃນດ້ານການກະສິກໍາ ແລະ ການທ່ອງ ທ່ຽວ ແມ່ນບໍ່ໄດ້​ສະ​ທ້ອນ​ໃຫ້​ເຫັນ ​ຢູ່ລາຍງານຂອງທະນາຄານດັ່ງກ່າວ.

ທັອງກາ ມີປະຊາກອນໃນປະເທດ ປະມານ 100,000 ກວ່າຄົນ. ປະເທດດັ່ງ ກ່າວໄດ້ປິດຊາຍແດນຂອງຕົນໃນຊ່ວງຕົ້ນປີ 2020 ອັນເນື່ອງມາຈາກການລະບາດໃຫຍ່ຂອງພະຍາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ ທີ່ແຜ່ລາມໄປທົ່ວໂລກ.

ການເຂົ້າມາຂອງຊາວຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຍັງຄົງຢູ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຄວາມປອດໄພທາງຊີວະພາບທີ່ເຄັ່ງຄັດ.

ອ່ານບົດລາຍງານນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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