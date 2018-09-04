ບັນດານັກດັບເພີງ ໄດ້ພາກັນຮື້ຊາກເຜົາໄໝ້ຂອງຫໍພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດ ໃນນະຄອນ
ຣີໂອ ເດ ຈາເນໂຣ ທີ່ຍັງຮ້ອນຢູ່ ໃນວັນຈັນວານນີ້, ຊາວບຣາຊິລ ປະສົບກັບຄວາມ
ໂສກເສົ້າເສຍໃຈ ກັບການສູນເສຍສິ່ງຂອງທີ່ສະສົມຈຳນວນມະຫາສານ ທີ່ຈະຫາ
ທົດແທນບໍ່ໄດ້ຈາກປະຫວັດສາດຂອງປະເທດ.
ຫໍພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດ ທີ່ມີອາຍຸໄດ້ 200 ປີ ທີ່ບັນຈຸເຄື່ອງຂອງເກົ່າແກ່ ຊີວະພືດ
ຫຼືຂໍ້ຂຽນຕ່າງໆກ່ຽວກັບ ມະນຸດຊາດ ແລະຕົວຢ່າງຂອງຊີວະວິດທະຍາອື່ນໆ ເຊັ່ນ
ໂຄງກະດູກທີ່ຖືວ່າ ເປັນຂອງມະນຸດທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດ ທີ່ໄດ້ຄົ້ນພົບໃນອາເມຣິກາ
ແລະຫີນທີ່ຕົກມາຈາກອະວະກາດ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ທີ່ພົບເຫັນໃນບຣາຊິລ.
ຄວາມຮູ້ສຶກສູນເສຍນີ້ ໄດ້ກາຍມາເປັນຄວາມໂກດແຄ້ນຢ່າງໄວວາ ສຳລັບຊາຍຜູ້ນຶ່ງ
ໃນຈຳນວນຊາວນະຄອນຣີໂອ ເດ ຈາເນໂຣ ແລະຜູ້ຄົນຊາວບຣາຊິລຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ
ໄດ້ພາກັນໂຮມຊຸມນຸມຢູ່ຂ້າງນອກຂອງຫໍພິພິດທະພັນດັ່ງກ່າວ ຮຽກຮ້ອງຂໍເບິ່ງເຂົ້າຂອງ
ທີ່ເສຍຫາຍນັ້ນ. ບາງພວກກໍພາກັນຍູ້ໃຫ້ກາຍເສັ້ນກັ້ນຂອງຕຳຫຼວດ ເຂົ້າໄປ ແຕ່ ກໍໄດ້
ຖືກໃຫ້ລົ້ມເລີກ ຍ້ອນພວກຕຳຫຼວດໄດ້ໃຊ້ແກ໊ສນ້ຳຕາ ແລະໄມ້ຄ້ອນ.
ເຊີນຊົມ: ຊາວບຣາຊິລ ໄວ້ທຸກອາໄວ ການສູນເສຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງກໍພິພິດທະພັນ
ຂອງປະເທດ
“ປະຊາຄົມຂອງພວກເຮົາແມ່ນເຄື່ອນໄຫວ ບໍ່ຢູ່ນິ້ງເສີຍແລະຂຸ່ນເຄືອງຫຼາຍ,” ຊຶ່ງທ່ານ
ໂຣເບີຣ໌ໂຕ ເລ່ເຮີ ຜູ້ອຳນວຍການຂອງມະຫາວິທະຍາໄລລັດຖະບານກາງ ແຫ່ງນະຄອນ
ຣີໂອ ເດ ຈາເນໂຣ ຜູ້ຊຶ່ງເປັນຜູ້ບໍລິຫານຫໍພິພິດທະພັນນີ້ ໄດ້ກ່າວໄປ ແລະທ່ານຍັງໄດ້ເວົ້າ
ຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາກໍຊາບກັນແລ້ວວ່າ ຕຶກຫໍພິພິດທະພັນນີ້ ແມ່ນບອບບາງແລະຫຼໍ່ແຫຼມ
ຫຼາຍ.”
ຜູ້ປະທ້ວງຄົນນຶ່ງ ນາງລໍຣາ ແອລບູເກີຣ໌ກີ ໄວ 29 ປີ ຄູສອນເຕັ້ນລຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ
“ມັນແມ່ນອາຊະຍາກຳທີ່ປ່ອຍໃຫ້ຫໍພິພິທະພັນ ຕົກຢູ່ໃນສະພາບນີ້. ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ
ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເສຍດາຍ, ມັນແມ່ນຄວາມສູນເສຍອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະພວກນັກການ
ເມືອງທັງຫຼາຍນັ້ນລະ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.”
ໃນຮອບຫຼາຍໆປີ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ບຣາຊິລ ແມ່ນໄດ້ກະທົບກະເທືອນຢ່າງແຮງຈາກ
ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງລັດຖະບານແລະການທົດຖອຍຂອງເສດຖະກິດ. ຫໍພິພິດ
ທະພັນກໍເຊັ່ນກັນ ໄດ້ຖືກເມີນເສຍ ຂາດງົບປະມານທີ່ຈະດຳເນີນວຽກງານ ບໍ່ມີລະບົບ
ມອດໄຟ,ຊຶ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວໄປ.
ທ່ານມາຊີໂອ ມາຕິນສ ໂຄສົກຂອງຫໍພິພິດທະພັນ ໄດ້ບອກອົງການຂ່າວເອພີວ່າ
ງົບປະມານຂອງຫໍພິພິດທະພັນ ແມ່ນໄດ້ຫຼຸດຕ່ຳລົງຈາກປະມານ 130,000 ໂດລາ
ໃນປີ 2013 ສູ່ 84,000 ໂດລາ ໃນປີ 2017.
ປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິລ ທ່ານ ມິແຊລ ທີເມີ (Michel Temer) ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງ
ການສະບັບນຶ່ງໃນວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ ການສູນເສຍຂອງຕຶກອາຄານດັ່ງກ່າວນີ້
ແມ່ນເປັນສະຖານທີ່ ຄັ້ງນຶ່ງລາດຊະວົງເຄີຍປະທັບຢູ່ທີ່ນີ້ມາກ່ອນ ແລະວ່າ ໄຟໄໝ້
ໃນວັນອາທິດຜ່ານມານີ້ ແມ່ນ “ການສູນເສຍ ທີ່ບໍ່ສາມາດພັນລະນາໄດ້ ສຳລັບ
ຊາວບຣາຊິລ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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