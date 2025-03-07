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ການໃຫ້ສໍາປະທານທີ່ດິນ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໃນລາວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂຶ້ນ

  • ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ
ລົດຈົກຂົນດິນຂຶ້ນລົດຖອກດິນ ໃນໂຄງການນຶ່ງຢູ່ປະເທດ ລາວ.
ລົດຈົກຂົນດິນຂຶ້ນລົດຖອກດິນ ໃນໂຄງການນຶ່ງຢູ່ປະເທດ ລາວ.
ບາງກອກ — 

ການໃຫ້ສໍາປະທານທີ່ດິນ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໃນລາວຫຼາຍຂຶ້ນ ຍ້ອນ​ວ່າ​ ມີ​ຫຼາຍ​ເຂດ​ສຳ​ປະທານຈຳນວນຫຼາຍ ​ໄດ້​ກວມ​ເອົາ​ດິນ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.

ການໃຫ້ສໍາປະທານທີ່ດິນ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໃນລາວຫຼາຍຂຶ້ນ
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ການໃຫ້ສໍາປະທານທີ່ດິນ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໃນລາວຫຼາຍຂຶ້ນ
by ສຽງອາເມຣິກາ ວີໂອເອລາວ

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ເຈ້າຫນ້າທີ່ຂັ້ນສູງພາຍໃນຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ ເປີດເຜີຍວ່າ ການກວດກາສໍາປະທານທີ່ດິນໃນໄລຍະປີ 2023-2024 ສາມາດດໍາເນີນການກວດກາໄດ້ 524 ໂຄງການ ກວມເອົາ 21% ຂອງຈໍານວນສໍາປະທານທັງໝົດ 2,495 ໂຄງການໃນທົ່ວປະເທດນັ້ນ ພົບວ່າ ມີ 438 ໂຄງການໃນຈໍານວນ 524 ໂຄງການດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໄດ້ອະນຸຍາດຢ່າງຜິດກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຫາກແຕ່ເປັນ​ການ​ສວຍ​ໃຊ້​ອຳນາດໜ້າ​ທີ່​ສະ​ແຫວ​ງຫາ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ ຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ໃນ​ທຸກ​ຂັ້ນ ​ເປັນ​ປັດ​ໄຈ​ຕົ້ນຕໍ ຈຶ່ງໄດ້ພາໃຫ້ເກີດການຂັດແຍ້ງຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບສິດການເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນລະຫວ່າງ ປະຊາຊົນລາວ ກັບບໍລິສັດລາວ ແລະຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບສຳປະທານນັ້ນ ໂດຍສະເພາະບັນດາບໍລິສັດທີ່ນັກລົງທຶນຈີນເປັນເຈົ້າຂອງນັ້ນ ກໍແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ຂັດແຍ້ງກັບປະຊາຊົນລາວ ຫລາຍທີ່ສຸດ ເພາະວ່າ ປະຊາຊົນລາວ ທີ່ຖືກເວນຄືນທີ່ດິນນັ້ນ ໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ບໍ່ຍຸຕິທຳ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນຄະນະກວດກາພັກ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ “ໃນປະ​ຈຸ​ບັນນີ້ ນັກລົງທືນເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກໍແມ່ນລ້ວນແຕ່ເຫັນວ່າ ມີບັນຫາບາງບ່ອນກະເກີດມີການທັບຊ້ອນເນື້ອທີ່ມີບັນຫາຂັດແຍ້ງເກີດຂຶ້ນ ບາງບ່ອນກໍແຕະຕ້ອງເຖິງບັນຫາການຜະລິດ ເຂດທັບການຜະລິດຂອງພໍ່ແມ່ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຫຼາຍໂຄງການກະບໍ່ປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນຂອງສັນຍາ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາການຊໍາລະສະສາງ ບັນຫາຄ່າເຊົ່າສໍາປະທານທີ່ດິນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ຍິ່ງ​ໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນ ພໍ່​ແມ່ປະຊາຊົນຊົນບັນດາ​ເຜົ່າ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ຂອງ​ໂຄງການ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງປະຕິບັດ ກະບໍ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ເຫັນວ່າ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ຖືວ່າບໍ່ມີການຫັນປ່ຽນ.”

ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ​ຢືນຢັນ​ວ່າ ໃນປະຈຸ​ບັນ ມີ​ປະຊາຊົນ​ລາວ 628,000 ກວ່າ​ຄອບຄົວ ໄດ້​ຖື​ຄອງ​ທີ່​ດິນຍູ່​ໃນ​ເຂດປ່າ​ສະຫງວນ​ຂອງ​ລັດ ​ເຊິ່ງຈະ​ຕ້ອງຖືກຍົກເລີກ​ສິດ​ໃນ​ການ​ຖືຄອງ​ທີ່​ດິນ​ດັ່ງກ່າວ​ ທັ້ງຍັງຈະຕ້ອງຖືກ​ຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ເຂດຈັດສັນໃໝ່ອີກດ້ວຍ ແຕ່ລັດຖະບານກະບໍ່ສາມາດ ດໍາເນີນການດັ່ງກ່າວໄດ້ ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີງົບປະມານສະຫນັບສະຫນູນ ຊຶ່ງກໍເຊັ່ນດຽວກັບການຍົກເລີກສໍາປະທານທີ່ດິນ 438 ໂຄງການ ຕາມຄໍາສັ່ງຂອງສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດດຳເນີນການໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ ລວມທັງບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກໃບອະນຸຍາດ ແລະການຍົກເລີກສໍາປະທານທີ່ດິນໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງອີກດ້ວຍ ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າ ຜູ້ໄດ້ຮັບສໍາປະທານສ່ວນໃຫຍ່ຈະບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາການລົງທຶນກໍຕາມ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງລາວ ຢືນຢັນວ່າ “ມີຄໍາສັ່ງສຸດທ້າຍຈາກ ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ພວກເຮົາເລັ່ງກວດກາ ແລະຍົກເລີກ 438 ໂຄງການໃຫ້ສຳເລັດ ປະຈຸບັນນີ້ ພວກເຮົາກໍໄດ້ສຳເລັດກວດກາແລ້ວຍູ່ 16 ແຂວງ ຍົກເວັ້ນ 2 ແຂວງ ກໍຄື ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ນະຄອນຫຼວງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ແຕ່ວ່າ ໃນການເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງພວກເຮົາໄດ້ເຮັດບົດບັນທຶກພ້ອມກັນແລ້ວ ແລະມີບັນຊີໂຄງການທີ່ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວເນາະ ປັດຈຸບັນ ຕາມຕົວເລກທີ່ພວກເຮົາເກັບກໍາໄດ້ໃນທົ່ວ​ປະ​ເທດນີ້​ມີ​ເກືອບ 2,500 ໂຄງ​ການ ແຕ່ວ່າ ​ກໍມີໂຄງ​ການທີ່ບໍ່​ມີການເຄື່ອນໄຫວກໍຂ່ອນຂ້າງຫລາຍ ຫາກແຕ່ວ່າ ຕາມກົດໝາຍທີ່ດິນຂອງພວກເຮົາທີ່ກຳນົດໄວ້ ຫລະແມ່ນໂຄງການໃດທີ່ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ ເຖິງແມ່ນວ່າ ມີພັນທະກໍຕາມ ກໍຕ້ອງໄດ້ມີການຍົກເລີກ ແລະປະຕິບັດພັນທະ.”

ໂດຍອີງຕາມລາຍງານຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ລະບຸວ່າ ການອະນຸຍາດໃຫ້ສຳປະທານທີ່ດິນ 2,495 ໂຄງການ ມີເນື້ອທີ່ລວມກວ້າງກວ່າ 11 ລ້ານເຮັກຕາ ແຕ່ວ່າ ກໍໄດ້ມີການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຕົວຈິງພຽງແຕ່ 600,000 ກວ່າເຮັກຕາ ຫຼື 5% ເທົ່ານັ້ນຂອງເນື້ອທີ່ສຳປະທານທັງໝົດ ສ່ວນສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດການຂັດແຍ້ງກັນຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນສັງຄົມລາວ ກໍເພາະວ່າ ປະຊາຊົນລາວຜູ້ທີ່ຖືກຍາດແຍ່ງເອົາທີ່ດິນນັ້ນ ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍໃນອັດຕາທີ່ຕໍ່າຫຼາຍ ເມື່ອທຽບໃສ່ລາຄາຕົວຈິງໃນປັດຈຸບັນນີ້.

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