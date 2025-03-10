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ກຸ່ມແກັ່ງອາດຊະຍາກອນຈີນ ໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ມີວິທີການກໍ່ອາດຊະຍາກຳຫຼາຍກວ່າ 10 ວິທີການ

  • ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ
ການປະສານງານດ້ານຂໍ້ມູນລະຫວ່າງທາງການລາວ-ໄທ ກໍເຮັດໃຫ້ຕຳຫຼວດລາວ ສາມາດຈັບນັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ຊາວມາເລເຊຍໄດ້ໃນລາວ
ການປະສານງານດ້ານຂໍ້ມູນລະຫວ່າງທາງການລາວ-ໄທ ກໍເຮັດໃຫ້ຕຳຫຼວດລາວ ສາມາດຈັບນັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ຊາວມາເລເຊຍໄດ້ໃນລາວ
ບາງກອກ — 

ກຸ່ມແກັ່ງອາດຊະຍາກອນຈີນ ໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງມີວິທີການກໍ່ອາດຊະຍາກຳຫຼາຍກວ່າ 10 ວິທີການ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງແກັ່ງອາຊະຍາກອນຈີນທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍຂະໜາດໃຫຍ່ນັ້ນ.

ກຸ່ມແກັ່ງອາດຊະຍາກອນຈີນ ໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງມີວິທີການກໍ່ອາດຊະຍາກຳຫຼາຍກວ່າ 10 ວິທີການ
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ກຸ່ມແກັ່ງອາດຊະຍາກອນຈີນ ໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງມີວິທີການກໍ່ອາດຊະຍາກຳຫຼາຍກວ່າ 10 ວິທີການ
by ສຽງອາເມຣິກາ ວີໂອເອລາວ

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ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຝ່າຍປາບປາມອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດຂອງໄທ ໄດ້ຢືນຢັນ​ວ່າທາງການ​ຕຳຫຼວດ​ຈີນ, ມຽນມາ, ລາວ, ​ໄທ, ກຳປູ​ເຈຍ ​ແລະ ຫວຽດນາມ ​ເຊິ່ງ​ໄດ້​ປະຕິບັດການຮ່ວມ​ໃນການປາບ​ປາມ​ອາຊະຍາ​ກຳ​ທຸກ​ຮູບ​ແບບ​ໃນ​ເຂດ​ລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳຂອງ ນັບຈາກເດືອນກັນຍາ 2023 ເປັນຕົ້ນມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ພົບວ່າ ການ​ຄ້າ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ​ຍັງ​ຄົງ​ເປັນ​ບັນຫາ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ສຸດ ທັ້ງຍັງ​ມີ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງເປັນຂະບົວນການ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່ ​ທີ່​ສາມາດ​ກໍ່​ອາດຊະຍາ​ກຳ​ໄດ້ໃນທຸກ​ຮູບແບບ ​ແລະເປັນ​ການຍາກ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ມາດ​ຕະການ​ປາບປາມໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງອີກດ້ວຍ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງໄທ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ “ພຶດຕິການກໍຄືການຫຼອກລວງແລ້ວກໍໂອນເງິນຕໍ່ໆໄປ ເພາະສະນັ້ນ ກໍຕ້ອງຝາກເຖິງປະຊາຊົນຊາບວ່າ ກໍລະນີທີ່ມີໂທລະສັບມາຫາ ຫຼືວ່າ ມີເລື່ອງຕ່າງໆ ກໍສາມາດຮັບຟັງໄດ້ແຕ່ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນກໍແມ່ນພວກທ່ານຕ້ອງມີສະຕິ ແລະຕ້ອງບໍ່ໂອນເງິນ ເພາະສະນັ້ນ ໃນຂອງການຫຼອກລວງ ກໍຈະມີຮູບແບບຊ້ຳໆ ເດີມໆ ເຊັ່ນ ຫຼອກລວງວ່າ ບັນຊີຂອງທ່ານແມ່ນຍູ່ໃນລະຫວ່າງການຖືກກວດສອບເສັ້ນທາງການເງິນ ຂົ່ມຂູ່ວ່າ ຈະດຳເນີນຄະດີເລື້ອງຢາເສບຕິດ ທ່ານຕ້ອງໂອນເງິນຈາກບັນຊີນີ້ມາທີ່ບັນຊີນັ້ນ ເພາະສະນັ້ນ ມື້ນີ້ກໍຕ້ອງໄລ່ໄປຈົນເຖິງຖານທີ່ຕັ້ງ Call Center ແລະກໍຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເຖິງທີ່ສຸດ ເພາະວ່າແກັ່ງ Call Center ນີ້ ແມ່ນແຜ່ລາມຢ່າງຫນັກຫນ່ວງ.”

ໂດຍ​ເຖິງ​ແມ່ນວ່າ​ທາງການ​ຕຳຫລວດ​ຂອງທັງ 6 ປະ​ເທດ​ໃນ​ເຂດ​ລຸ່ມ​ແມ່ນ້ຳຂອງ​ ໄດ້​ມີ​ການ​ຮ່ວມ​ມືກັນ​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນຫລາຍຂຶ້ນກໍຕາມ ແຕ່ວ່າ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຈິ ທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການກໍ່ອາຊະຍາກຳ ເຊັ່ນ ການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ ສຳລັບການໂອນເງິນຈາກບັນຊີທະນາຄານຂອງຜູ້ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອ ແລະການຫຼອກລວງໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກຸ່ມແກັ່ງ Call Center ນັ້ນ ຄືຮູບແບບຂອງອາຊະຍາກຳ ທີ່ສ້າງບັນຫາທີ່ເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຊຶ່ງມີວິທີການຫຼາຍກວ່າ 10 ວິທີການດ້ວຍກັນ ໃນນີ້ລວມເຖິງອາຊະຍາກໍາທາງຄອມພິວເຕີ ຫຼື Cyber Crime ທີ່ນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມທັນສະໄໝເພື່ອລັກເອາຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຂໍ້ມູນທາງການເງິນ ແລະ​ທະ​ນາ​ຄານ​ດ້ວຍນັ້ນ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງລາວ ຢືນຢັນວ່າ “ບັນຫາອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ ລວມມີ 10 ປະເພດອາຊະຍາກຳ ເປັນຕົ້ນ ການລັກລອບຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ ການກໍ່ການຮ້າຍ ການຄ້າ-ຂາຍມະນຸດ ການຄ້າຂາຍອາວຸດ ການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ ອາຊະຍາກຳທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ການປອມແປງບັດເຄຣດິດ ການສໍ້ໂກງຂ້າມຊາດ ການປອມແປງເອກະສານເດີນທາງ ແລະອາດຊະຍາກຳທາງຄອມພິວເຕີ.”

ເຊິ່ງພາຍໃຕ້ສະພາບການທີ່ເກີດບັນຫາອາດຊະຍາກໍາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນດັ່ງກ່າວ ທັງ​ການ​ຄ້າ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ ການຄ້າເຖື່ອນຫລົບລ້ຽງພາສີ ການຄ້າໂສເພນີ ແລະການເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍນັ້ນ ກໍຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ທາງການແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຕ້ອງເພີ່ມທະວີມາດຕະການກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດຢູ່ໃນເຂດ 39 ບ້ານ ທີ່ຢູ່ຕໍ່ເນື່ອງກັບເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ທີ່ມີ​ຄົນ​ຈີນເດີນທາງມາ​ຫຼິ້ນ​ການ​ພະ​ນັນທີ່ບ່ອນຄາສິໂນ King Roman ​ຫຼາຍເປັນພິເສດ ຊຶ່ງທາງການລາວຈັບຊາວຈີນທີ່ກະທໍາຜິດຍູ່ໃນເຂດເສຖກິດພິເສດ ສາມຫລ່ຽມຄໍາໄດ້ກວ່າ 7,500 ຄົນທີ່ສໍ້ໂກງຄົນຈີນດ້ວຍກັນຄິດເປັນມູນ​ຄ່າ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 2,700 ລ້ານ​ຢວນ ​ໃນ​ຊ່ວງ​ປີ 2023-2024 ນັ້ນ.

ສ່ວນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ປາບ​ປາມ​ອາດຊະຍາ​ກຳ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ Cyber Crime ​ລະຫວ່າງ​ຈີນ, ລາວ, ມຽນມາ ​ແລະ ​ໄທ ​ໃນຊ່ວງ​ປີ 2023-2024 ຜ່ານມາ ກໍ​ສາມາດຈັບ​ແລະສົ່ງມອບຜູ້​ຕ້ອງ​ຫາສັນຊາດ​ຈີນ ໃຫ້ກັບທາງການຕຳຫລວດຈີນໄດ້ເຖິງ 67,000 ກວ່າ​ຄົນ​ ໃນ​ນີ້ລວມຜູ້ຕ້ອງຫາ 15,970 ຄົນທີ່​ຖືກ​ຈັບຢູ່​ໃນເຂດ​ເສດຖະກິດ​ພິ​ເສດ​ສາມ​ຫຼ່ຽມຄຳ​ທີ່ເມືອງ​ຕົ້ນ​ເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວດ້ວຍ ໂດຍທັງ​ໝົດ​ແມ່ນ​ສະມາຊິກ​ໃນ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ກຸ່ມ​ແກັ່ງອາ​ຊະ​ຍາ​ກອນ​ຈີນ ​ທີ່​ຍັງ​ລີ້​ຊ່ອນ​ຢູ່ທີ່​ເຂດ​ສາມຫຼ່ຽມຄຳ​ໃນ​ທຸກ​ມື້​ນີ້ ອັນລວມທັງ​ເຂດ​ເສດຖະກິດ​ພິ​ເສດ​ສາມ​ຫຼ່ຽມຄຳ ​ທີ່ເມືອງຕົ້ນ​ເຜິ້ງ ໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວດ້ວຍ ຊຶ່ງມີ​ຊາວ​ຈີນ​ເຂົ້າມາ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ ​ແລະ​ອາໄສ​ຢູ່ໃນ​ເຂດ​ດັ່ງກ່າວ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 60,000 ຄົນໃນປັດຈຸບັນ.

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