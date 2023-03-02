ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການປະຕິຮູບວາລະແຜນການຂອງປະເທດ ອຸສເບັກກິສຖານ ກັບປະທານາທິບໍດີ ຊາຟກັດ ເມຍຊີໂຢເຢຟ ໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມປິດລັບ ເມື່ອວັນພຸດວານນີ້ ໃນນະຄອນຫຼວງ ທາສເຄັນ.
ຫຼັງຈາກ ອຸສເບັກກິສຖານ, ທ່ານ ບລິງເຄັນ ຈະເດີນທາງໄປປະເທດ ອິນເດຍ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດກຸ່ມ G-20. ຫົວໜ້ານັກການທູດ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານບໍ່ມີແຜນທີ່ຈະພົບປະຕ່າງຫາກຢູ່ນອກກອງປະຊຸມກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ເຊີເກ ລາວຣອຟ ຫຼື ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ຈີນ ທ່ານ ຈິນ ກາງ, ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມນັ້ນເຊັ່ນກັນ.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ນັກຂ່າວໃນນະຄອນຫຼວງ ທາສເຄັນ ນັ້ນ, ທ່ານ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມສຳຄັນ ກ່ຽວກັບ ເສລີພາບຂອງສື່ມວນຊົນ ແລະ ການມີພື້ນທີ່ສຳລັບກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນ.
ທ່ານໄດ້ຊີ້ເຖິງຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະກຳຈັດແຮງງານບັງຄັບ ໃນອຸດສາຫະກຳຝ່າຍຂອງ ອຸສເບັກກິສຖານ, ໂດຍຢ້ຳວ່ານັ້ນແມ່ນຄວາມສຳຄັນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ເປັນແບບຢ່າງສຳລັບຄົນອື່ນ.
U.S. Secretary of State Antony Blinken said he discussed Uzbekistan’s reform agenda with President Shavkat Mirziyoyev during a closed-door meeting Wednesday in Tashkent.
After Uzbekistan, Blinken heads to India for a G-20 foreign ministers’ meeting. The chief U.S. diplomat said he has no plan to meet separately on the sidelines with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov or Chinese Foreign Minister Qin Gang, who also are attending the meeting.
Speaking to reporters in Tashkent, Blinken said he highlighted the importance of media freedoms and having a space for civil society.
He pointed to efforts to rid Uzbekistan’s cotton industry of forced labor, noting that was both a great achievement and an example to others.