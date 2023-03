ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ແອນ​ໂທ​ນີ ບ​ລິງ​ເຄັນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ ທ່ານ​ໄດ້​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ວາ​ລະ​ແຜນ​ການ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ອຸ​ສ​ເບັກ​ກິ​ສ​ຖານ ກັບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຊາ​ຟ​ກັດ ເມຍ​ຊີ​ໂຢ​ເຢ​ຟ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ປະ​ຊຸມ​ປິດ​ລັບ ​ເມື່ອ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ທາ​ສ​ເຄັນ.

ຫຼັງ​ຈາກ ອຸ​ສ​ເບັກ​ກິ​ສ​ຖານ, ທ່ານ ບ​ລິງ​ເຄັນ ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ປະ​ເທດ ອິນ​ເດຍ ​ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລະ​ດັບ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ກຸ່ມ G-20. ຫົວ​ໜ້າ​ນັກ​ການ​ທູດ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ທ່ານບໍ່​ມີ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ພົບ​ປະ​ຕ່າງ​ຫາກ​ຢູ່​ນອກກອງ​ປະ​ຊຸມ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ ເຊີ​ເກ ລາວ​ຣອ​ຟ ຫຼື ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຈີນ ທ່ານ ຈິນ ກາງ, ຜູ້​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ນັ້ນ​ເຊັ່ນ​ກັນ.

ໃນ​ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຕໍ່​ນັກ​ຂ່າວ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ທາ​ສ​ເຄັນ ນັ້ນ, ທ່ານ ບ​ລິງ​ເຄັນ ໄດ້​ກ່າວ​ຢ້ຳ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ ກ່ຽວ​ກັບ ເສ​ລີ​ພາບ​ຂອງ​ສື່ມວນ​ຊົນ ແລະ ການ​ມີ​ພື້ນ​ທີ່​ສຳ​ລັບ​ກຸ່ມ​ສັງ​ຄົມ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ.

ທ່ານ​ໄດ້​ຊີ້​ເຖິງ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ ທີ່​ຈະ​ກຳ​ຈັດ​ແຮງ​ງານ​ບັງ​ຄັບ ​ໃນ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ຝ່າຍ​ຂອງ ອຸ​ສ​ເບັກ​ກິ​ສ​ຖານ, ໂດຍ​ຢ້ຳ​ວ່າ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ແລະ ເປັນ​ແບບ​ຢ່າງ​ສຳ​ລັບ​ຄົນ​ອື່ນ.

