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ວັນສຸກ, 20 ມັງກອນ 2023
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານໄບເດັນ ໄປຢ້ຽມຢາມລັດຄາລິຟໍເນຍ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກພາຍຸ ແລະຕິດຕາມເບິ່ງຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການຟື້ນຟູລັດ

ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ສົ່ງມອບການເຄົາລົບຄືນ ໃຫ້ແກ່ທະຫານ ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານຂື້ນເຮືອບິນແອຝອດວັນ ຢູ່ທີ່ຖານທັບອາກາດແອນດຣິວ, ລັດແມຣີແລນ, ວັນທີ 19 ມັງກອນ 2023, ຂອງການເດີນທາງໄປລັດຄາລິຟໍເນຍ.

ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ມີກໍານົດທີ່ຈະໄປຢ້ຽມ​ຢາມສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະຮັບຟັງການສະຫຼຸບກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມໃນ​ການຟື້ນຟູ ລຸນຫຼັງພາຍຸ​ພັດ​ເຂົ້າ​ຖະ​ຫຼົ່ມ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍ​ແຮງ ​ຢູ່ລັດຄາລິຟໍເນຍໃນຊ່ວງບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 20 ຄົນ ແລະໄດ້ທຳ​ລາຍ​ຊັບ​ສິນ​ຢູ່​ໃນ 41 ເຂດ​ຂອງຈໍານວນ 58 ຂົງເຂດ, ອີງຕາມ​ລາຍ​ງານອົງການຂ່າວ AP.

ປະທານາທິບໍດີພ້ອມດ້ວຍຜູ້ບໍລິຫານງານ​ອົງ​ການ FEMA ທ່ານດີນ ຄຣິສເວລ, ຜູ້ປົກຄອງລັດ ທ່ານກາວິນ ນິວຊໍາ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນຄົນອື່ນໆ, ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມທ່າເຮືອຄາປິໂທລາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຢູ່ໃນຂົງເຂດຊານຕາຄຣູສ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ແລະທ່ານໄດ້ພົບກັບບັນດາເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ແລະປະຊາຊົນຄົນອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍເຊັ່ນກັນ.

ທ່ານໄບເດັນ ຍັງໄດ້ພົບກັບບັນ​ດາ​ຜູ້​ຮັບ​ມື​ກັບ​ເຫດ​ການ​ສຸກ​ເສີນ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ ແລະໄດ້​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ​ໃຫ້ສະໜັບສະໜຸນຕໍ່​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ ໃນການຟື້​ນ​ໂຕ​ຄືນຂອງລັດ ຢູ່ທີ່ສວນສາທາລະນະຂອງລັດ ຊີຄຣິບ ໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ.

ໂຄສົກທໍານຽບຂາວ ທ່ານນາງຄາຣີນ ຊັງ-ປີແອ ກ່າວໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ມີພະນັກງານອົງ​ການ FEMA ຫຼາຍກວ່າ 500 ຄົນ, ແລະບຸກຄະລາກອນຂອງລັດຖະບານກາງອີກຈໍານວນນຶ່ງ ໄດ້ຖືກຈັດສົ່ງໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ ເພື່ອສະໜອງການສະໜັບສະໜຸນ ແລະດໍາເນີນງານຄຽງຄູ່ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ໝົດທຸກໆຄົນຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງແທ້ຈິງ.”

ນັກດັບເພີງຈາກເມືອງ ຊານດີເອໂກ ຊ່ວຍເຫຼືອ ຮໍາເບີໂຕ ມາຊຽລ ດ້ວຍການຊ່ວຍຊີວິດໝາຂອງລາວຈາກເຮືອນທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມ ໃນເມືອງເມີເຊ, ລັດຄາລິຟໍເນຍ, ວັນທີ 10 ມັງກອນ 2023.
ນັກດັບເພີງຈາກເມືອງ ຊານດີເອໂກ ຊ່ວຍເຫຼືອ ຮໍາເບີໂຕ ມາຊຽລ ດ້ວຍການຊ່ວຍຊີວິດໝາຂອງລາວຈາກເຮືອນທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມ ໃນເມືອງເມີເຊ, ລັດຄາລິຟໍເນຍ, ວັນທີ 10 ມັງກອນ 2023.

ທ່ານໄດ້ເດັນ ໄດ້ປະກາດການອະນຸມັດກ່ຽວກັບໄພພິບັດຂະໜາດໃຫຍ່ສໍາລັບລັດດັ່ງກ່າວໄປແລ້ວ ແລະໄດ້ແຈກຢາຍແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ກາງເພີ້ມເຕີມສໍາລັບຄວາມພະຍາຍາມໃນການຟື້ນຟູ. ໃນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງກ່ອນ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ທ່ານໄດ້ເພີ້ມລະດັບການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລັດຖະບານກາງ ໃຫ້ສູງຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າອີກ.

ຈາກວັນທີ 26 ທັນວາ ຫາວັນທີ 17 ມັງກອນ, ທົ່ວລັດຄາລິຟໍເນຍມີປະລິມານ ນໍ້າຝົນ ແລະຫິມະໂດຍສະເລ່ຍ 11.47 ອິນ, ອີງຕາມສູນກາງ​ທຳ​ນາຍ​ອົງ​ການບໍລິການສະພາບອາກາດແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ບາງ​ແຫ່ງລະບຸວ່າ ສູງເຖິງ 15 ຟີດ ຂອງຈໍານວນຫິມະທີ່ຕົກລົງມາໃນຊ່ວງສາມອາທິດ ໂດຍຢູ່ໃນລະດັບສູງທີ່ສຸດຂອງ​ເຂດເຊຍຣາ ເນວາດາ.

ລັດຄາລິຟໍເນຍ ໄດ້ຮັບປະລິມານນໍ້າຝົນ ແລະຫິມະ ຈໍານວນຫຼາຍ ໃນຊ່ວງລະ ດູຝົນ ເນື່ອງຈາກປາກົດການສະພາບອາກາດທີ່ຮູ້ຈັກໃນລັກສະນະ “ແມ່ນໍ້າໃນຊັ້ນບັນຍາກາດ,” ເຊິ່ງເປັນການ​ກໍ່​ໂຕ​ຂຶ້ນ​ຂອງອາຍນໍ້າທີ່ຍາວ ແລະແຄບຢູ່ເໜືອມະຫາສະໝຸດ ແລ້ວໄຫຼຜ່ານໄປທົ່ວທ້ອງຟ້າ.

ລັດຄາລິຟໍເນຍ ໄດ້ຮັບ​ຜົນກະທົບໂດຍ 9 ແມ່ນໍ້າໃນຊັ້ນບັນຍາກາດ ນັບຕັ້ງແຕ່ທ້າຍເດືອນທັນວາ ເປັນຕັ້ນມາ. ພາຍຸດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຜ່ອນຄວາມແຮງລົງ​ແດ່ແລ້ວໃນຊ່ວງບໍ່ເທົ່າໃດມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ເຖິງແມ່ນນັກພະຍາກອນອາກາດກ່າວວ່າ ຈະມີຝົນຕົກພຽງເລັກນ້ອຍໄປຈົນຮອດທ້າຍອາທິດນີ້ ແລະສະພາບອາກາດມີລັກສະ ນະແຫ້ງ ຫຼັງຈາກນັ້ນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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