ທ່ານໄບເດັນ ໄປຢ້ຽມຢາມລັດຄາລິຟໍເນຍ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກພາຍຸ ແລະຕິດຕາມເບິ່ງຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການຟື້ນຟູລັດ

ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ມີກໍານົດທີ່ຈະໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະຮັບຟັງການສະຫຼຸບກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມໃນການຟື້ນຟູ ລຸນຫຼັງພາຍຸພັດເຂົ້າຖະຫຼົ່ມ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງ ຢູ່ລັດຄາລິຟໍເນຍໃນຊ່ວງບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 20 ຄົນ ແລະໄດ້ທຳລາຍຊັບສິນຢູ່ໃນ 41 ເຂດຂອງຈໍານວນ 58 ຂົງເຂດ, ອີງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວ AP.
ປະທານາທິບໍດີພ້ອມດ້ວຍຜູ້ບໍລິຫານງານອົງການ FEMA ທ່ານດີນ ຄຣິສເວລ, ຜູ້ປົກຄອງລັດ ທ່ານກາວິນ ນິວຊໍາ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນຄົນອື່ນໆ, ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມທ່າເຮືອຄາປິໂທລາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຢູ່ໃນຂົງເຂດຊານຕາຄຣູສ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ແລະທ່ານໄດ້ພົບກັບບັນດາເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ແລະປະຊາຊົນຄົນອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍເຊັ່ນກັນ.
ທ່ານໄບເດັນ ຍັງໄດ້ພົບກັບບັນດາຜູ້ຮັບມືກັບເຫດການສຸກເສີນຂັ້ນຕົ້ນ ແລະໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສ ໃຫ້ສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການຟື້ນໂຕຄືນຂອງລັດ ຢູ່ທີ່ສວນສາທາລະນະຂອງລັດ ຊີຄຣິບ ໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ.
ໂຄສົກທໍານຽບຂາວ ທ່ານນາງຄາຣີນ ຊັງ-ປີແອ ກ່າວໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ມີພະນັກງານອົງການ FEMA ຫຼາຍກວ່າ 500 ຄົນ, ແລະບຸກຄະລາກອນຂອງລັດຖະບານກາງອີກຈໍານວນນຶ່ງ ໄດ້ຖືກຈັດສົ່ງໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ ເພື່ອສະໜອງການສະໜັບສະໜຸນ ແລະດໍາເນີນງານຄຽງຄູ່ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ໝົດທຸກໆຄົນຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງແທ້ຈິງ.”
ທ່ານໄດ້ເດັນ ໄດ້ປະກາດການອະນຸມັດກ່ຽວກັບໄພພິບັດຂະໜາດໃຫຍ່ສໍາລັບລັດດັ່ງກ່າວໄປແລ້ວ ແລະໄດ້ແຈກຢາຍແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ກາງເພີ້ມເຕີມສໍາລັບຄວາມພະຍາຍາມໃນການຟື້ນຟູ. ໃນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງກ່ອນ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ທ່ານໄດ້ເພີ້ມລະດັບການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລັດຖະບານກາງ ໃຫ້ສູງຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າອີກ.
ຈາກວັນທີ 26 ທັນວາ ຫາວັນທີ 17 ມັງກອນ, ທົ່ວລັດຄາລິຟໍເນຍມີປະລິມານ ນໍ້າຝົນ ແລະຫິມະໂດຍສະເລ່ຍ 11.47 ອິນ, ອີງຕາມສູນກາງທຳນາຍອົງການບໍລິການສະພາບອາກາດແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ງຢູ່ໃນບາງແຫ່ງລະບຸວ່າ ສູງເຖິງ 15 ຟີດ ຂອງຈໍານວນຫິມະທີ່ຕົກລົງມາໃນຊ່ວງສາມອາທິດ ໂດຍຢູ່ໃນລະດັບສູງທີ່ສຸດຂອງເຂດເຊຍຣາ ເນວາດາ.
ລັດຄາລິຟໍເນຍ ໄດ້ຮັບປະລິມານນໍ້າຝົນ ແລະຫິມະ ຈໍານວນຫຼາຍ ໃນຊ່ວງລະ ດູຝົນ ເນື່ອງຈາກປາກົດການສະພາບອາກາດທີ່ຮູ້ຈັກໃນລັກສະນະ “ແມ່ນໍ້າໃນຊັ້ນບັນຍາກາດ,” ເຊິ່ງເປັນການກໍ່ໂຕຂຶ້ນຂອງອາຍນໍ້າທີ່ຍາວ ແລະແຄບຢູ່ເໜືອມະຫາສະໝຸດ ແລ້ວໄຫຼຜ່ານໄປທົ່ວທ້ອງຟ້າ.
ລັດຄາລິຟໍເນຍ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍ 9 ແມ່ນໍ້າໃນຊັ້ນບັນຍາກາດ ນັບຕັ້ງແຕ່ທ້າຍເດືອນທັນວາ ເປັນຕັ້ນມາ. ພາຍຸດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຜ່ອນຄວາມແຮງລົງແດ່ແລ້ວໃນຊ່ວງບໍ່ເທົ່າໃດມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ເຖິງແມ່ນນັກພະຍາກອນອາກາດກ່າວວ່າ ຈະມີຝົນຕົກພຽງເລັກນ້ອຍໄປຈົນຮອດທ້າຍອາທິດນີ້ ແລະສະພາບອາກາດມີລັກສະ ນະແຫ້ງ ຫຼັງຈາກນັ້ນ.