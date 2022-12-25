ບັນດາທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ລາຍການຊຸມຊົນລາວ ໃນທະວີບອາເມຣິກາ ຂອງວີໂອເອລາວ ສຳລັບແລງວັນອາທິດມື້ນີ້, ພວກເຮົາຈະເອົາ ການສຳພາດກັບນາງ ເອັມມີ ຈອມທະຄຳ ທີ່ໄດ້ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ສະຫະລັດ ພ້ອມກັບເອື້ອຍ-ອ້າຍໃນປີ 1980 ຫລັງຈາກພໍ່ແມ່ເສຍຊີວິດໝົດແລ້ວ. ນາງເປັນເດັກຍິງອົບພະຍົບ ແຕ່ຝັກໄຝ່ໃນການຮຽນ ແລະຫ້າວຫັນໃນການປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມ ຈົນໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ນຳອັນສຳຄັນຄົນນຶ່ງຂອງຊຸມຊົນລາວໃນນະຄອນແອັດແລນຕາ, ລັດຈໍເຈຍ ແລະປະກອບສ່ວນສະໜັບສະໜຸນນັກການເມືອງອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເອຊຍ ຢູ່ທົ່ວສະຫະລັດ. ລາຍລະອຽດຈະເປັນແນວໃດນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານໄປຟັງ ຈາກບົວສະຫວັນໄດ້ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ເອັມມີ ຈອມທະຄຳຈຳໄດ້ວ່າ ນາງມີອາຍຸໄດ້ພຽງ 4 ປີ ຕອນທີ່ເອື້ອຍຜູ້ທີສອງຂອງນາງໄດ້ສັ່ງລານາງໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ນຶ່ງໃນປີ 1975 ວ່າເອື້ອຍຈະໄປເຮັດວຽກຂຸດເໝືອງຝາຍຂອງບ້ານ ຢູ່ໃນແຂວງໄຊຍະບູລີນັ້ນ ແລ້ວກໍບອກນາງໃຫ້ເປັນຄົນຄຳຮູ້ ແຕ່ວ່າຕົກຕອນແລງນາງກໍບໍ່ເຫັນເອື້ອຍກັບຄືນມາເຮືອນເລີຍ. ເອື້ອຍຂອງລາວໄດ້ຫລົບໜີໄປຢູ່ໃນປະເທດໄທ. ຈາກນັ້ນ 4 ປີຕໍ່ມາ ກໍຄື ໃນປີ 1979 ຫລັງຈາກແມ່ຂອງນາງເສຍຊີວິດຍ້ອນເປັນພະຍາດປອດບວມ ແລະໄຟໄໝ້ເຮືອນແລ້ວ ພໍ່ແລະອ້າຍ-ເອື້ອຍຂອງນາງ ລວມກັນເປັນ 6 ຄົນ ກັບນາງ ກໍໄດ້ຫລົບໜີໄປຢູ່ສູນໜອງອົບພະຍົບໜອງຄາຍ. ແຕ່ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກນັ້ນພໍ່ຂອງນາງກໍເສຍຊີວິດໄປ ແລ້ວຍັງເຫລືອແຕ່ພວກລູກໆຂອງເພິ່ນເທົ່ານັ້ນທີ່ວ່າ ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ມາພົບ ແລະອາໄສຢູ່ກັບເອື້ອຍຜູ້ທີສອງຂອງນາງທີ່ຫລົບໜີອອກຈາກບ້ານກ່ອນໝູ່ ຢູ່ໃນເມືອງອາລິງຕັນ, ລັດເວີຈີເນຍ ຊຶ່ງນາງເລົ່າລາຍລະອຽດສູ່ຟັງວ່າ:
ດັ່ງອົບພະຍົບຫລາຍໆຄົນທີ່ຊອກຫາໂອກາດໃນການທຳມາຫາກິນ ຫລັງຈາກນາງເຂົ້າໂຮງຮຽນໃນທີ່ນັ້ນໄດ້ປະມານ 6 ປີ ອ້າຍຂອງນາງໄດ້ພານ້ອງໆ ຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ລັດອີລີນອຍ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງຂອງປະເທດ ຊຶ່ງຢູ່ທີ່ ນັ້ນນາງໄດ້ຮຽນຕໍ່ຂັ້ນມັດທະຍົມປາຍ ແລະເຂົ້າຮຽນໃນມະຫາວິທະຍາໄລລັດອີລີນອຍພາກເໜືອ ຝ່າຍການເງິນແລະເສດຖະສາດ ແລະນາງກໍໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ນັ້ນ ເປັນໄລຍະນຶ່ງຫລັງຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີແລ້ວ. ຕໍ່ມາໃນປີ 1994 ອ້າຍຂອງນາງຈຶ່ງໄດ້ພາຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ນະຄອນແອັດແລນຕາ ລັດຈໍເຈຍໃນປີ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ນາງໄດ້ຕັ້ງຫລັກປັກຖານຢ່າງໝັ້ນຄົງ. ນາງໄດ້ແຕ່ງງານ ແລະມີລູກສາວສອງຄົນ ແລະປະກອບວຽກງານອັນດີ. ທຳອິດນາງເຮັດວຽກດປັນຜູ້ຈັດການໃນທະນາຄານອາເມຣິກັນ ຫລື Bank of America ໄດ້ປະມານ 20 ກວ່າ ປີ ແລ້ວກໍໄດ້ເຮັດວຽກເປັນຜູ້ຈັດການໃນບໍລິສັດບໍລິການການດູແລໃຫ້ຄົນຊະລາແຫ່ງນຶ່ງແລ້ວຈຶ່ງມາຕັ້ງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການຂອງລັດຈໍເຈຍ ແຕ່ວ່າຫລັງມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລ້ວນາງກໍໄດ້ຫລຸດການເຮັດທຸລະກິດດ້ານນີ້ລົງ ແລະຕອນນີ້ນາງກໍເຮັດວຽກດ້ານການຈັດການໃຫ້ສູນບໍລິການດູແລສຸຂະພາບແກ່ຄົນສູງອາຍຸ ແລະເຈັບປ່ວຍຍາວນານ Pruitt ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນສະຫະລັດ ຊຶ່ງນາງເລົ່າລາຍລະອຽດຢູ່ຟັງວ່າ:
ລັດຈໍເຈຍທີ່ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດນັ້ນ ມີຄົນເຊື້ອສາຍລາວໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຢູ່ເປັນຈຳນວນຫລາຍກວ່າ 10 ພັນຄົນອີງຕາມການສຳຫລວດພົນລະເມືອງ ປີ 2010 ຂອງສະຫະລັດ ແລະຄາດວ່າປັດຈຸບັນແມ່ນຫລາຍກວ່ານັ້ນ ເພາະມີຄົນລາວຍ້າຍຖິ່ນຖານໄປຢູ່ໃນລັດນັ້ນເພີ້ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ອີງຕາມນາງເອັມມີ. ນາງເລົ່າຕໍ່ໄປວ່າໃນຊ່ວງໃໝ່ໆ ພວກຄົນລາວມັກຈະໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ໃກ້ສະໜາມບິນສາກົນຮາດຟຽວດ໌-ແຈັກສັນ (Hartsfield-Jackson) ຊຶ່ງໄກຈາກໃຈກາງນະຄອນແອັດແລນຕາໜ້ອຍນຶ່ງ ແຕ່ຕໍ່ມາຫລັງຈາກລູກເຕົ້າໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ເຂົາເຈົ້າ ກໍໄດ້ພາກັນຍົກຍ້າຍເຂົ້າໄປຢູ່ໃນໃຈກາງນະຄອນທີ່ມີຄວາມຮຸ່ງເຮືອງ ແລະທຸລະກິດອັນຫລາກຫລາຍນັ້ນ.
ຄົນເຊື້ອສາຍລາວນະຄອນແອັດແລນຕາຂ້ອນຂ້າງວ່າໄດ້ສ້າງຕັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງຂຶ້ນໃນຫລາຍແບບ ເຊັ່ນດ້ານການສົ່ງເສີມການສຶກສາ, ດ້ານການຊ່ວຍເຫລືອຄົນລາວຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະຜູ້ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳ ແລະສິ່ງປາສຈາກບໍ່ໄດ້ກໍຄືກຸ່ມທີ່ສົ່ງເສີມວັດທະນະທຳຮີດຄອງປະເພນີຂອງລາວ ເພາະ ເຖິງຈະຕົກຢູ່ແຫ່ງຫົນໃດ ຄວາມຮູ້ສຶກຄິດເຖິງບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຊາວລາວອົບພະຍົບກໍຍັງບໍ່ຈືດຈາງ ສະນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ສ້າງວັດວາອາຮາມຂຶ້ນຫລາຍແຫ່ງດັ່ງທີ່ນາງເອັມມີເວົ້າສູ່ຟັງວ່າ:
ນາງເອັມມີບອກວ່າ ສ່ວນຫລາຍຄົນລາວກໍມີອາຊີບການງານດີ ແລະກໍມີອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຄົນລາວ ທີ່ພະຍາຍາມຊ່ວຍເຫລືອກັນ ແຕ່ວ່າລຸ້ນລູກ ລຸ້ນຫລານແລ້ວເຂົາເຈົ້າກໍມີທ່າອ່ຽງ ກ້າວເຂົ້າໄປເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນສັງຄົມໃຫຍ່ກວ່າຂອງອາເມຣິກັນ ແລະຫຍຸ້ງກັບວຽກງານຫລາຍ ຈຶ່ງບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ມີການພົວພັນກັບປະຊາຄົມລາວທີ່ເປັນຄົນລຸ້ນກ່ອນນັ້ນ ຊຶ່ງນາງອະທິບາຍສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄົນເຊື້ອສາຍລາວໃນລັດທີ່ວ່ານີ້ ເຊັ່ນນາງເອັມມີທີ່ເປັນໄວກາງຄົນ ພ້ອມດ້ວຍຫລານສາວ ແລະໝູ່ເພື່ອນກໍໄດ້ສ້າງຕັ້ງອົງການທີ່ສົ່ງເສີມການສຶກສາ ແລະພັດທະນາດ້ານວິຊາການຂອງຄົນເຊື້ອສາຍລາວ ເຊັ່ນ Laotian American Society (LAS) ຊຶ່ງແປວ່າ ສະມາຄົມຄົນລາວ.
ສະຫະລັດ ຕັ້ງແຕ່ໃດມາ ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າ ດິນແດນແຫ່ງຄວາມຝັນຂອງຫລາຍໆ ຄົນໃນໂລກທີ່ມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນໃນການການພັດທະນາຕົນເອງ ແລະຖານະຄອບຄົວ. ກໍລະນີຂອງນາງເອັມມີກໍເປັນນຶ່ງໃນຕົວຢ່າງອັນດີ ທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງສະພາບເອື້ອຍອຳນວຍແກ່ການພັດທະນາຕົນເອງຂອງຄົນໃນປະເທດນີ້.
ເນື່ອງຈາກເປັນຄົນທີ່ຝັກໄຝ່ໃນການຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມ ແລະພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ທຽບທັນກັບສັງຄົມຂອງຄົນອາເມຣິກັນທີ່ກວ້າງກວ່າ ນາງເອັມມີ, ນອກຈາກຈະເປັນຜູ້ນຶ່ງທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງອົງການຮັບໃຊ້ປະຊາຄົມລາວໃນນະຄອນແອັດແລນຕາແລ້ວ ກໍຍັງຫ້າວຫັນໃນການສົ່ງເສີມດ້ານການເມືອງ ຂອງຄົນທີ່ມາຈາກເຊື້ອສາຍເອເຊຍລວມທັງຄົນລາວຢູ່ໃນທົ່ວສະຫະລັດ ອີກດ້ວຍ. ນາງໄດ້ຮ່ວມກັນກັບເພື່ອອີກສອງຄົນ ສ້າງຕັ້ງອົງການ Advancing Asian Americans ເພື່ອສົ່ງເສີມທາງການເມືອງຂອງຄົນເຊື້ອສາຍເອເຊຍຂຶ້ນມາ ຊຶ່ງທຳອິດແມ່ນຫາເງິນທຶນມາຊ່ວຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມໃນການຂໍເອົາສັນຊາດອາເມຣິກັນເຊັ່ນຄ່າທະນາຍຄວາມ, ຄ່າຄຳຮ້ອງ ແລະການສອບເສັງເອົາສັນຊາດອາເມຣິກັນ. ນອກນັ້ນກໍມີການປຸກລະດົມຄົນລາວໄປປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ແລະສົ່ງເສີມນັກການເມືອງເຊື້ອສາຍລາວ ແລະເອເຊຍທົ່ວສະຫະລັດ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງດັ່ງທີ່ນາງກ່າວວ່າ:
ນະຄອນແອັດແລນຕາທີ່ເປັນເມືອງຫຼວງຂອງລັດຈໍເຈຍນັ້ນ ເປັນສູນກາງເສດຖະກິດໃຫຍ່ແຫ່ງນຶ່ງຂອງສະຫະລັດ ໂດຍມີສະໜາບິນສາກົນທີ່ຮາດຟຽວດ໌-ແຈັກສັນ (Hartsfield-Jackson) ທີ່ໃຫຍ່ ແລະມີເຮືອບິນຂຶ້ນລົງຫລາຍທີ່ສຸດໃນໂລກໃນປີ 2022 ນີ້. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍເປັນບ່ອນຕັ້ງສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດທີ່ມີຊື່ສຽງໃນໂລກ ເຊັ່ນ ບໍລິສັດນ້ຳອັດລົມ Coca-Cola, ອົງການຂ່າວ CNN, ບໍລິສັດເມສົ່ງດ່ວນ UPS, ບໍລິສັດຜະລິດເຈ້ຍເຊັດມື Georgia Pacific, ບໍລິສັດຂາຍເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ Home Depot, ແລະສາຍການບິນ Delta Air Lines.
ນອກຈາກນັ້ນ ນະຄອນນີ້ເນື່ອງຈາກເປັນເມືອງເອກຂອງລັດຈໍເຈຍມັນກໍມີສຳຄັນທາງການເມືອງຂອງສະຫະລັດເຊັ່ນກັນ ເຊັ່ນໃນການເລືອກຕັ້ງລັດຖະສະພາສະຫະລັດຫາກໍ່ຜ່ານໄປເມື່ອບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດຜ່ານມານີ້ ລັດຈໍເຈຍ ກໍເປັນລັດທີ່ມີການເລືອກຕັ້ງຮອບຕັດສິນຊື້ຂາດ ທີ່ຊ່ວຍກຳນົດການຄວບຄຸມສະພາສູງສະຫະລັດຂອງພັກເດໂມແຄຣັດເມື່ອຜູ້ລະໝັກເລືອກຕັ້ງຈາກພັກດັ່ງກ່າວ ແລະພັກຣີພັບບລິກັນແຂ່ງຂັນກັນເປັນຕົວແທນຂອງລັດຈໍເຈຍໃນສະພາສູງຂອງສະຫະຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງເດືອນພະຈິກຜ່ານມາ. ສ່ວນນາງເອັມມີ ທີ່ເປັນຄົນມີຄວາມໄຝ່ຝັນທີ່ຢາກໃຫ້ຄົນລາວເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຂອງສັງຄົມອາເມຣິກັນທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ກວ່າ ນັ້ນ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳສະໜັບສະໜຸນທາງການເມືອງຕ່າງໆ. ໃນປີນີ້ ນາງເອງກັບເພື່ອນຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງອົງການນຶ່ງຂຶ້ນ ແລະກໍໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງບໍ່ຮູ້ອິດຮູ້ເມື່ອຍ ເພື່ອສົ່ງເສີມນັກການເມືອງເຊື້ອສາຍລາວກໍຄືເຊື້ອສາຍຄົນເອເຊຍ ທີ່ລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝໃນເພືອນພະຈິກຜ່ານມານີ້. ເມື່ອຖາມວ່າ ດ້ວຍເຫດໃດຈຶ່ງເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ນາງຕອບວ່າ:
ນາງໃຫ້ເຫດຜົນອີກວ່າ ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ ກໍຈຶ່ງສາມາດສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕ ແລະເຮັດໃຫ້ນັກການເມືອງ ຫລືປົກຄອງປະເທດຮູ້ຈັກຄວາມສຸກທຸກຂອງຄົນລາວ ຫລື ຄົນເອເຊຍທົ່ວໄປໄດ້ ດັ່ງທີ່ນາງກ່າວເພີ້ມວ່າ:
ສະຫລຸບແລ້ວ ນາງເອັມມີ ຈອມທະຄຳທີ່ເປັນເດັກອົບພະຍົບທີ່ກຳພ້າພໍ່ ແລະແມ່ນແຕ່ຍັງນ້ອຍນັ້ນ ໄດ້ພົບເສັ້ນທາງບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ໂອກາດພັດທະນາຕົນເອງ ແລະຄອບຄົວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງໃຫ້ຊ່ອງທາງໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນລາວ ແລະຊຸມຊົນເອເຊຍເຊື້ອສາຍອື່ນອີກດ້ວຍ. ສະນັ້ນ ນາງໄດ້ເປັນຜູ້ນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກການເມືອງທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ສັງຄົມອາເມຣິກັນທີ່ກວ້າງກວ່າຢູ່ໃນລັດຈໍເຈຍໄດ້ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບປະຊາຄົມຄົນລາວບໍ່ຫລາຍກໍໜ້ອຍ.
ທີ່ທ່ານໄດ້ຟັງຜ່ານໄປນັ້ນ ເປັນເລື້ອງລາວຂອງນາງເອັມມີ ຈອມທະຄຳທີ່ອົບພະຍົບມາຢູ່ອາເມຣິກາແຕ່ຄາວຍັງນ້ອຍ ແລະໄດ້ກາຍມາເປັນຜູ້ນຳທີ່ສຳຄັນຜູ້ນຶ່ງ ຂອງຊຸມຊົນລາວໃນເມືອງແອັດແລນຕາ, ລັດຈໍເຈຍຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ. ຂໍເຊີນທ່ານ ຮັບຟັງລາຍການຊຸມຊົນຊາວລາວເລື້ອງໃໝ່ ໃນອາທິດໜ້າ ເວລາດຽວກັນນີ້.