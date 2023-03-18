ຜູ້ໂດຍສານລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາເຖິງ 4 ຊົ່ວໂມງໄປກັບ ເພາະການກວດຄົນເຂົ້າອອກເມືອງ ທັງຢູ່ລາວ ແລະຈີນ ເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງ ລະ ຫວ່າງຄຸນໝິງ ນະຄອນວຽງຈັນ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາເຖິງ 12 ຊົ່ວໂມງ.
ນັກທຸລະກິດໃນລາວເປີດເຜີຍວ່າ ການໃຊ້ບໍລິການຂົນສົ່ງ ແລະໂດຍສານດ້ວຍລົດໄຟລາວ-ຈີນ ນັບຈາກທີ່ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການ ເມື່ອວັນທີ 3 ທັນວາ ປີ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ພົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ ທາງການຈອງຊື້ປີ້ໂດຍສານ ການຂາດສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະບ່ອນພັກເຊົາສຳລັບຜູ້ໂດຍສານ ຫລືການເກັບຄ່າຜ່ານທາງ ຈາກຍວດຍານພາຫານະທຸກຊະນິດ ທີ່ເຂົ້າໄປພາຍໃນບໍລິເວນສະຖານີລົດໄຟກໍຕາມ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນການຕັດສິນໃຈ ໂດຍກຸ່ມຜູ້ລົງທຶນຈາກຈີນພຽງຝ່າຍດຽວ ໂດຍທີ່ລັດຖະບານລາວ ບໍ່ມີສິດແຊກແຊງໄດ້ເລີຍ ໃນທຸກກໍລະນີຊຶ່ງເປັນໄປຕາມສັນຍາຮວມທຶນທີ່ຝ່າຍຈີນ ກັບຝ່າຍລາວຖືຮຸ້ນໃນສັດສ່ວນ 70 ເປີເຊັນ ແລະ 30 ເປີເຊັນ ຂອງມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 37,450 ລ້ານ ຢວນນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຜູ້ລົງທຶນຈາກຈີນ ມີສິດຄວບຄຸມກິດຈະການທັງໝົດອັນຮວມເຖິງການຕ້ອງທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານຈີນຢ່າງເຂັ້ມງວດອີກດ້ວຍ ໂດຍເຫັນໄດ້ຈາກການກຳນົດການເດີນລົດໄຟໄດ້ລະຫວ່າງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເຖິງບໍ່ເຕັນ ແລະການຈຳກັດຊະນິດສິນຄ້າ ທີ່ຂົນສົ່ງຈາກລາວໄປຈີນ ອັນເປັນມາດຕະການສະກັດກັ້ນໄວຣັສໂຄວິດ-19 ບໍ່ໃຫ້ແຜ່ລະບາດ ຈາກລາວເຂົ້າໄປປະເທດຈີນນັ້ນ.
ຫລ້າສຸດທາງການຈີນຍັງໄດ້ມີຄຳສັ່ງ ໃຫ້ດຳເນີນມາດຕະການກວດກາ ການເຂົ້າອອກເມືອງຂອງຜູ້ທີ່ເດີນທາງໂດຍລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຢ່າງເຂັ້ມງວດດ້ວຍ ຊຶ່ງຄາດວ່າຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາເຖິງ 4 ຊົ່ວໂມງທັງຢູ່ລາວແລະຢູ່ຈີນ ອັນຈະເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງລະຫວ່າງເມືອງຄຸນໝີງກັບນະຄອນຫລວງວຽຈັນ ຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາເຖິງ 12 ຊົ່ວໂມງ ຊຶ່ງຖືວ່າຍາວນານເກີນໄປ ແລະຈະຕ້ອງແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນ ດັ່ງທີີ່ນັກທຸລະກິດລາວ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:“
“ການເດີນທາງໃນເສັ້ນທາງລົດໄຟ ຈາກນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຫາຄຸນໝີງ ຄາດວ່າຈະໃຊ້ເວລາໃນການເດີນທາງທັງໝົດ 12 ຊົ່ວໂມງ ໃນນັ້ນແມ່ນການດຳເນີນເອກກະສານເບື້ອງລາວ 2 ຊົ່ວໂມງ ດຳເນີນເອກກະສານເບື້ອງຈີນຫັ້ນ 2 ຊົ່ວໂມງ ແລະການເດີນທາງດ້ວຍລົດໄຟ 8 ຊົ່ວໂມງ ຮວມກັນທັງໝົດລະເປັນ 12 ຊົ່ວໂມງ ເນາະ ອັນນີ້ແມ່ນສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານທັງ 2 ປະເທດຊ່ວຍປັບປຸງໃນຈຸດດັ່ງກ່າວຫັ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການອອກເອກກະສານ ຫລືວ່າອະນຸມັດຕີເອກກະສານໃຫ້ແກ່ຜູ້ເດີນທາງຢູ່ເບື້ອງລາວ ແລະຢູ່ເບື້ອງຈີນອັນນັ້ນຖືວ່າເປັນຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກອັນນຶ່ງທີ່ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນປັບປຸງ.
ທັງນີ້ໂດຍທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃນລາວນັບເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງໃນແຜນການນຶ່ງແລວ-ນຶ່ງເສັ້ນທາງ ຫລື BRI ຂອງຈີນ ໂດຍລັດຖະບານຈີນ ແລະລາວໄດ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຮ່ວມທຶນລາວ-ຈີນ ຂຶ້ນມາຮັບຜິດຊອບການບໍລິຫານງານໃນໂຄງການທັງໝົດຊຶ່ງຝ່າຍລາວ ແລະຈີນຮ່ວມລົງທຶນໃນສັດສ່ວນ 30 ເປີເຊັນ ຕໍ່ 70 ເປີເຊັນ ຂອງມູນຄ່າການລົງທຶນລວມເຖິງ 37,450 ລ້ານຢວນ ໃນນີ້ແບ່ງເປັນທຶນເລີ້ມຕົ້ນ 40 ເປີເຊັນ ທີ່ລັດວິສາຫະກິດລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ສ່ວນ 60 ເປີເຊັນ ນັ້ນຮັບຜິດຊອບໂດຍບໍລິສັດຮ່ວມທຶນທາງລົດໄຟ ຊຶ່ງພາຍໃຕ້ການຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ລັດວິສາຫະກິດລົດໄຟລາວ ໄດ້ກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານຈີນເພື່ອປະກອບສ່ວນເປັນທຶນເລີ້ມຕົ້ນໃນມູນຄ່າ 4,494 ລ້ານຢວນ ກັບຝ່າຍຈີນປະກອບສ່ວນ 10,486 ລ້ານຢວນ ສ່ວນບໍລິສັດຮ່ວມທົງທຶນລົດໄຟລາວຈີນນັ້ນ ຮັບຜິດຊອບທຶນໃນມູນຄ່າ 22,470 ລ້ານຢວນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ກຸ່ມລົງທຶນຈີນເປັນຝ່າຍຄວບຄຸມທຸກຢ່າງໃນກິດຈະການລົດໄຟລາວ-ຈີນ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຖ້າຫາກເບິ່ງໃນດ້ານຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ທາງລົດໄຟ ລະຫວ່າງປະເທດ ທີ່ລາວເປັນເຂດເຊື່ອມຕໍ່ຈີນກັບໄທນັ້ນ ຍ່ອມຈະສົ່ງຜົນດີຕໍ່ການພັດທະນາທາງເສດຖະກິດຂອງລາວ ດັ່ງທີ່ ດຣ. ປິຕິ ສຣີແສງນາມ ຜູ້ອຳນວຍການສູນສຶກສາເສດທະກິດ ລະຫວ່າງປະເທດ ແຫ່ງຈຸລາລົງກອນມະຫາວິທະຍາໄລຂອງໄທ ໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ:
“ຄົນໄທກຸ່ມໃຫຍ່ໆ ເລີຍແຫລະ ທີ່ຢາກຈະຂີ່ລົດໄຟຈາກວຽງຈັນ ຂຶ້ນໄປຄຸນໝິງ ກໍຈະເຫັນເສດຖະກິດທີ່ຄຶກຄັກຫລາຍຍິ່ງຂຶ້ນແລ້ວ ກໍເຂົ້າໄປຊ່ວຍກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ສປປ. ລາວ ໂດຍທີ່ ສປປ. ລາວ ເປັນ Gateway ທີ່ສຳຄັນຫລາຍ ໃນການທີ່ຈະເຊື່ອມໂຍງ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ສະເພາະການສົ່ງສິນຄ້າຂອງໄທເຂົ້າໄປໃນຈີນ ຫລືການນຳເຂົ້າສີນຄ້າຈາກຈີນ ຜ່ານລາວເຂົ້າມາ ໃນໄທເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ວ່າໃນຄວາມເປັນຈິງໃນຕອນນີ້ຄື Gateway ທີ່ຈະເຊື່ອມໄທໄປສູ່ຢູໂຣບ ເຊື່ອມໄທໄປສູ່ເອເຊຍຕາເວັນອອກ ເຊື່ອມໄທໄປສູ່ເອເຊຍກາງ ແລ້ວໃນອະນາຄົດຈະເຊື່ອມໄທໄປສູ່ອາຟຣິກາ ພາຍໃຕ້ Belt and Road Initative ຂອງຈີນ.”
ໂດຍຄາດໝາຍວ່າ ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄທນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດຄືນທຶນໄດ້ພາຍໃນ 15 ປີ ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ມມີການເຊື່ອມຕໍ່ທາງລົດໄຟລະຫວ່າງກັນຢ່າງຄົບຖ້ວນ.