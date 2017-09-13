ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທະຫານ ສຫລ ໃຫ້ການບັນເທົາທຸກ ແລະຊ່ອຍກູ້ໄພ ພວກເຄາະຮ້າຍ ຈາກເຮີຣິເຄນ Irma

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ມີຜູ້ຄົນຫຼາຍກວ່າ 45 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ແລະຫຼາຍລ້ານຄົນ ບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ ນັບຕັ້ງແຕ່
ເຮີຣິເຄນ Irma ໄດ້ເຂົ້າປະທະເຂດໝູ່ເກາະ Caribbean ແລະທາງພາກຕາເວັນອອກ
ສຽງໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ. ຄວາມພະຍາຍາມຊ່ອຍເຫຼືອກູ້ໄພ ບັນເທົາທຸກຕ່າງໆ ໃນຂະນະ
ນີ້ ແມ່ນມີໃຫ້ບໍລິການຢຢຢ່າງສູງ ຊຶ່ງທາງກອງທັບສະຫະລັດ ກໍແມ່ນໄດ້ໃຫ້ການຊ່ອຍ
ເຫຼືອບັນເທົາທຸກເຫຼົ່ານີ້ຢູ່. ນັກຂ່າວ VOA ປະຈຳທຳນຽບຫ້າແຈ Carla Babb ມີລາຍ
ງານເລື່ອງນີ້ ຊຶ່ງວັນນະສອນຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານ ຫຼາຍກວ່າ 30 ພັນຄົນ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຍັງໝູ່ເກາະ Caribbean
ແລະທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ເຊັ່ນລັດ Florida, Georgia,
Carolina ໃຕ້ ແລະລັດ Alabama ໃນຄວາມພະຍາຍາມຊ່ອຍກູ້ໄພ ບັນເທົາທຸກ
ຫຼັງຈາກ ເຮີຣິເຄນ Irma ໄດ້ປະທະຂົງເຂດ ດັ່ງກ່າວ.
ພວກທະຫານຈາກລັດ Carolina ເໜືອ ພາກັນເດີນທາງດ້ວຍຂະບວນລົດແບບນ້ຳເຂົ້າ
ບໍ່ໄດ້ລົດບັນທຸກແບບສູງໆທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍເຄື່ອງໃຊ້ຂອງສອຍ ແລະເຄື່ອງບໍລິໂພກອື່ນໆ.
ພວກທະຫານມາຣີນ ໄດ້ພາກັນໄປທາງອາກາດ ໄປຍັງເຂດ St. Thomas ໃນໝູ່ເກາະ
Virgin Islands ຂອງສະຫະລັດ.
ສ່ວນພວກທະຫານນ້ຳ ຢູ່ໃນກຳປັ່ນລົບ USS Abraham Lincoln ໄດ້ນຳສົ່ງເຄື່ອງ
ບັນເທົາທຸກເຫຼົ່ານີ້ ທາງອາກາດ ໄປຍັງ Florida Keys.
ນາຍພົນຈັດຕະວາ Glen Hagler ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ຂອງຫ້ອງການພິທັກຊາດ
ກ່າວວ່າ “ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກຳລັງພະຍາຍາມເຮັດຢູ່ດຽວນີ້ ແມ່ນເລີ່ມຈາກສະຖານະ
ການທີ່ບໍ່ປົກກະຕິທີ່ພວກເຮົາປະເຊີນຢູ່ນີ້ ໃຫ້ກັບຄືນໄປສູ່ສະພາບປົກກະຕິໃຫ້
ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.”
ໜ່ວຍພິທັກຊາດຂອງທະຫານບົກ ແລະຈາກທະຫານອາກາດ ແມ່ນໄດ້ມີກອງກຳລັງ
ຈຳນວນ14 ພັນຄົນຢູ່ແລ້ວ ເຂົ້າຊ່ອຍໃນການກູ້ໄພບັນເທົາທຸກຈາກເຮີຣິເຄນ Harvey
ທີ່ໄດ້ເຂົ້າປະທະລັດ Texas ທີ່ພາໃຫ້ມີຝົນຕົກໜັກ ເປັນປະວັດການ ໃນຮອບສອງ
ສັບປະດາຜ່ານມານີ້.
ກອງກຳລັງພິທັກຊາດແມ່ນມີປະມານ ເຄິ່ງນຶ່ງຂອງເຈົ້າທີ່ີທາງຫານຂອງສະຫະລັດ
ຊຶ່ງປະຈຸບັນນີ້ ໄດ້ເຂົ້າຊ່ອຍເຫຼືອໃນການກູ້ໄພ ແລະບັນເທົາທຸກຈາກເຮີຣິເຄນ Irma.
ນາຍພົນຈັດຕະວາ Hagler ຍັງກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: “ພວກເຮົາ ແມ່ນຊ່ອຍກູ້ໄພ
ເຄື່ອນຍ້າຍພວກທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບທັງຫຼາຍ, ພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ພາກັນອອກຄົ້ນຫາ
ແລະຊ່ອຍກູ້ໄພທາງອາກາດ ພວກເຮົາໄດ້ອອກຄົ້ນຫາ ແລະຊ່ອຍກູ້ໄພ ທາງພື້ນ
ດິນຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ພວກເຮົາ ໄດ້ຊ່ອຍໃນສິ່ງທີ່ພວກທ່ານບໍ່ສາມາດຄິດເຖິງ,
ແຕ່ວ່າ ມັນຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີພາຫະນະຂົນສົ່ງ ເຄື່ອນຍ້າຍຕ່າງໆ ແລະນີ້ ຂ້າພະ
ເຈົ້າໝາຍເຖິງ ອາຫານການກິນ ນ້ຳດື່ມນ້ຳໃຊ້ ນ້ຳມັນ ເຊື້ອເພີງ ແລະສິ່ງຂອງອື່ນໆ
ໃນການຊ່ອຍເຫຼືອປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍນີ້ ເພາະວ່າຫ້າງຮ້ານຂາຍອາຫານ
ການກິນຕ່າງໆ ແມ່ນຖືກປິດໝົດ.”
ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອນັ້ນ ແມ່ນມີສູງຢູ່ໃນປະເທດ ເຖິງແມ່ນວ່າ
ໃນຂະນະນີ້ ທາງກອງທັບສະຫະລັດ ແມ່ນກຳລັງຕໍ່ສູ້ສົງຄາມ ສອງບ່ອນໃນຕ່າງປະເທດຢູ່.
ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມ ນາຍພົນຈັດຕະວາ Hagler ກໍໄດ້ບອກ VOA ວ່າ ປີນີ້ ແມ່ນໄດ້
ເພີ່ມພາລະໃຫ້ກອງກຳລັງພິທັກຊາດ ຢ່າງໜັກໜ່ວງ ຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ.
ນີ້ ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ເທົ່າທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍເຫັນມາ.
ນາຍພົນຈັດຕະວາ Hagler ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: “ພວກເຮົາແມ່ນມີປະມານ 1 ສ່ວນ 3
ຂອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ີສູງທີ່ສຸດ ທີ່ຈຳເປັນ ທີ່ພວກເຮົາເຫັນໃນຊ່ວງພາຍຸ
Katrina ສົງຄາມໃນອີຣັກ ແລະອັຟການິສຖານ. ຕອນທີ່ທຸກສິ່ງຢ່າງໃດ້ດຳເນີນໄປ
ໃນເວລາດຽວກັນ ຊຶ່ງກໍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງປົກກະຕິ ຖ້າຫາກຈະຕ້ອງໄດ້ຕອບຄຳຖາມທ່ານ,
ແຕ່ມັນກໍບໍ່ໄດ້ເປັນການເຕືອນທີ່ສູງດອກ.”
ແຕ່ວ່າ ໃນຂະນະທີ່ມີເຮີຣິເຄນ ເພີ່ມຂຶ້ນໃນເຂດມະຫາສະມຸດ Atlantic ນັ້ນ ພວກເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ທະຫານ ແລະພວກທີ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດທີ່ສ່ຽງຕໍ່ໄພທຳມະຊາດເຊັ່ນພວກເຮີຣິເຄນ
ທັງຫຼາຍນີ້ ແມ່ນພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະຊ່ອຍເຫຼືອໃຫ້ສະງົບງຽບໃຫ້ຍາວນານ ເຖິງທີ່ສຸດ
ແທນທີ່ຈະເປັນການສະງົບງຽບ ກ່ອນພະຍຸຫົວໃໝ່ຈະມາປະທະອີກ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
More than 45 people have died and millions are without power since Hurricane Irma swept through the Caribbean and southeastern United States. Relief efforts are now in high gear, with the U.S. military answering the call for help. VOA Pentagon correspondent Carla Babb has the latest.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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