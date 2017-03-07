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ໂລກ

ກຳລັງ ສຫລ ໃນເມືອງ Manbij ຈະສະກັດກັ້ນ ການຂັດແຍ້ງກັນ ລະຫວ່າງ ເທີກີ ແລະ ຊາວເຄີດ

ພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມສະພາເມືອງ Manbij ຢູ່ໃນທ່າສັງເກດການ ທາງພາກໃຕ້ ທີ່ເປັນຊົນນະບົດ ຂອງເມືອງ Manbij ປະເທດ Syria.

ພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມສະພາເມືອງ Manbij ຢູ່ໃນທ່າສັງເກດການ ທາງພາກໃຕ້ ທີ່ເປັນຊົນນະບົດ ຂອງເມືອງ Manbij ປະເທດ Syria.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໂຄສົກ​ທຳນຽບຫ້າ​ແຈກ່າວໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ີ້ວ່າ ກອງທັບ​ສະຫະລັດ​ໄດ້​ສົ່ງ​ກອງ​ທະ
ຫານຈຸ​ນ້ອຍໆ​ກຸ່ມ​ນຶ່ງ ​ເຂົ້າ​ໄປປະຕິບັດ​ງານ ​ທັງ​ຢູ່​ໃນແລະ​ອ້ອມ​ແອ້ມ​ເມືອງ Manbi
​ໃນ​ປະ​ເທດ Syria ​ເພື່ອ “ຂັດຂວາງ” ​ບໍ່​ໃຫ້ເກີດ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ກັນລະຫວ່າງ​ພັກ​ຝ່າຍ
​ຕ່າງໆ ​ແລະໃຫ້ການ​ຄໍ້າປະກັນ​ວ່າ​ ທຸກໆ​ກຸ່ມ​ແມ່ນ​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່​ການ​ສູ້​ລົບຕໍ່​ຕ້ານ​ພວກ
​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ລັດ​ອິສລາມ.

​ກັບຕັນ​ກອງ​ທັບ​ເຮືອ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Jeff Davis ກ່າວຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ ຄວາມ
​ພະຍ​ຍາມ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ​ເປັນ​ວິທີ​ການ​ໃໝ່ເພື່ອ “ຄໍ້າປະກັນ ​ແລະຢັບຢັ້ງ” ກ່ຽວ​ກັບການ
​ປະຕິບັດ​ງານ​ທີ່​ໄດ້​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ອາທິດ​ແລ້ວ​ນີ້.

​“ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງການ​ສະ​ແດງໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້ ​ເພື່ອວ່າ​ຈະ​ຂັດຂວາງ​ທຸກ​ໆ​
ຝ່າຍ​ບໍ່​ໃຫ້​ສູ້ລົບ​ກັນ ​ນອກ​ເໜືອ​ໄປ​ຈາກ​ກຸ່ມລັດ​ອິສລາມ ຫລື ISIS ​ແລະ​ໃຫ້ການ​ຄໍ້າ
ປະກັນ​ວ່າ ກຸ່ມ ISIS ​ໄດ້​ຖືກ​ຂັບ​ໄລ່​ອອກ​ຈາກ​ເມືອງ Manbij” ​ນັ້ນ ຄື​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​
Davis ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ ​ໂດຍ​ໃຊ້​ຊື່​ຫຍໍ້ ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ລັດ​ອິສ ລາມ.

ທ່ານ Davis ກ່າວຕື່ມ​ວ່າ “​ເມືອງ Manbij ​ໄດ້​ຖືກ​ປົດ​ປ່ອຍ​ແລ້ວ ​ແລະ​ບໍ່​ຈຳເປັນ​ຕ້ອງ
​ມີ​ການ​ສູ້​ລົບ​ກັນ​ຕື່ມ​ທີ່​ນັ້ນ.”

​ທ່ານ Davis ກ່າວ​ວ່າ ທະຫານ​ສະຫະລັດ​ບໍ່​ໄດ້​ເຂົ້າຮ່ວມ​ການ​ປະຕິບັດການບຸກ​ໂຈມ​
ຕີ ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ Manbij ​ແຕ່​ມີ​ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ການປ້ອງ​ກັນ​ໂຕ ຖ້າ​ຫາກ​ຖືກ​ໂຈ​ມຕີ.
ກອງ​ທະຫານ​ຮວມທັງ​ກຳລັງພິ​ເສດ​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ກຳລັງ​ປະຕິບັດ​ງານ​ທຳ​ມະ​ດາ​ ​
ແມ່ນ​ຢູ່ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ປະຕິ​ບັດ​ງານ​ໜ່ວຍວາງ​ແຜນພິ​ເສດ.

​ທ່ານ Davis ກ່າວ​ວ່າ “ສັດຕູ​ຮ່ວມ” ​ແມ່ນກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ​ ຊຶ່ງ​ກຳລັງຂອງ​ພວກ ເຂົາ
​ແມ່ນ​ຢູ່​ທາງໃຕ້​ຂອງ​ເມືອງ Manbij ​ແລະ​ທາງຕາເວັນ​ອອກສຽງ​ໃຕ້​ຂອງ​ເມືອງ
al-Bab ​ໃນປະ​ເ​ທດ​ຊີ​ເຣຍ.

ນັກ​ຖ່າຍພາບ​ວີ​ດີ​ໂອຂອງວີ​ໂອ​ເອ ຢູ່ເມືອງ Mahbij ​ໄດ້​ບັນທຶກ​ວີ​ດີ​ໂອ​ກ່ຽວ​ກັບກອງ
​ທະຫານ​ສະຫະລັດ ຢູ່​ໃນ​ລົດ​ຫຸ້ມ​ເກາະ​ແປດ​ລໍ້ Stryker. ລົດ​ອີກ​ຄັນ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ຖ່າຍ​ພາບ
ທີ່​ຂັບ​ລົງ​ໄປ​ຕາມ​ທາງ​ປັກ​ທຸງ​ອາ​ເມຣິກັນຢູ່​ເທິງ​ຫລັງ​ລົດ Stryker.

ສະມາຊິກ​ສະພາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ເມືອງ Manbij ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອວ່າ ກອງ​ທະຫານ
​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ ​ເພື່ອ​ໄກ່​ເກ່ຍ ລະຫວ່າງກຳລັງ​ຊາວເຄີ​ດ ​ແລະກຳ ລັງ​ເທີ​ກີ ​ແຕ່
​ບັນດາ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ສະຫະລັດ ​ຢູ່​ທຳນຽບຫ້າ​ແຈ​ກ່າວ​ວ່າ ​ເຂົາ​ເຈົ້າ “ບໍ່​ໄດ້​ຮູ້​ວ່າ” ມີການ
ເຈລະຈາໃດ​ໆ​ເກີດ​ຂຶ້ນ.

US Military Advisers Try to Ease Tensions in Manbij
please wait
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ລິງໂດຍກົງ

​ທ່ານ Davis ກ່າວ​ວ່າ ທະຫານ​ສະຫະລັດ​ບໍ່​ໄດ້​ເຂົ້າຮ່ວມ​ການ​ປະຕິບັດການບຸກ​ໂຈມ​
ຕີ ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ Manbij ​ແຕ່​ມີ​ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ການປ້ອງ​ກັນ​ໂຕ ຖ້າ​ຫາກ​ຖືກ​ໂຈ​ມຕີ.
ກອງ​ທະຫານ​ຮວມທັງ​ກຳລັງພິ​ເສດ​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ກຳລັງ​ປະຕິບັດ​ງານ​ທຳ​ມະ​ດາ​ ​
ແມ່ນ​ຢູ່ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ປະຕິ​ບັດ​ງານ​ໜ່ວຍວາງ​ແຜນພິ​ເສດ.

ທະຫານສະຫະລັດຄົນນຶ່ງ ແລະ ລົດຫູູ້ມເກາະ Stryker ປະກອບສ່ວນເຟິກຊ້ອມ "ລູກສອນ 16" ກັບທະຫານ ຟິນແລນ ທີ່ເມືອງ Niinisalo ປະເທດ Finland ປີ 2016.

ທະຫານສະຫະລັດຄົນນຶ່ງ ແລະ ລົດຫູູ້ມເກາະ Stryker ປະກອບສ່ວນເຟິກຊ້ອມ "ລູກສອນ 16" ກັບທະຫານ ຟິນແລນ ທີ່ເມືອງ Niinisalo ປະເທດ Finland ປີ 2016.

ນັກ​ຖ່າຍພາບ​ວີ​ດີ​ໂອຂອງວີ​ໂອ​ເອ ຢູ່ເມືອງ Mahbij ​ໄດ້​ບັນທຶກ​ວີ​ດີ​ໂອ​ກ່ຽວ​ກັບກອງ
​ທະຫານ​ສະຫະລັດ ຢູ່​ໃນ​ລົດ​ຫຸ້ມ​ເກາະ​ແປດ​ລໍ້ Stryker. ລົດ​ອີກ​ຄັນ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ຖ່າຍ​ພາບ
ທີ່​ຂັບ​ລົງ​ໄປ​ຕາມ​ທາງ​ປັກ​ທຸງ​ອາ​ເມຣິກັນຢູ່​ເທິງ​ຫລັງ​ລົດ Stryker.

ສະມາຊິກ​ສະພາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ເມືອງ Manbij ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອວ່າ ກອງ​ທະຫານ
​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ ​ເພື່ອ​ໄກ່​ເກ່ຍ ລະຫວ່າງກຳລັງ​ຊາວເຄີ​ດ ​ແລະກຳ ລັງ​ເທີ​ກີ ​ແຕ່
​ບັນດາ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ສະຫະລັດ ​ຢູ່​ທຳນຽບຫ້າ​ແຈ​ກ່າວ​ວ່າ ​ເຂົາ​ເຈົ້າ “ບໍ່​ໄດ້​ຮູ້​ວ່າ” ມີການ
ເຈລະຈາໃດ​ໆ​ເກີດ​ຂຶ້ນ.

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