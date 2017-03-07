ກຳລັງ ສຫລ ໃນເມືອງ Manbij ຈະສະກັດກັ້ນ ການຂັດແຍ້ງກັນ ລະຫວ່າງ ເທີກີ ແລະ ຊາວເຄີດ

ໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ີ້ວ່າ ກອງທັບສະຫະລັດໄດ້ສົ່ງກອງທະ
ຫານຈຸນ້ອຍໆກຸ່ມນຶ່ງ ເຂົ້າໄປປະຕິບັດງານ ທັງຢູ່ໃນແລະອ້ອມແອ້ມເມືອງ Manbi
ໃນປະເທດ Syria ເພື່ອ “ຂັດຂວາງ” ບໍ່ໃຫ້ເກີດການໂຈມຕີກັນລະຫວ່າງພັກຝ່າຍ
ຕ່າງໆ ແລະໃຫ້ການຄໍ້າປະກັນວ່າ ທຸກໆກຸ່ມແມ່ນເພັ່ງເລັງໃສ່ການສູ້ລົບຕໍ່ຕ້ານພວກ
ຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມ.
ກັບຕັນກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ທ່ານ Jeff Davis ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ຄວາມ
ພະຍຍາມດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນວິທີການໃໝ່ເພື່ອ “ຄໍ້າປະກັນ ແລະຢັບຢັ້ງ” ກ່ຽວກັບການ
ປະຕິບັດງານທີ່ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນອາທິດແລ້ວນີ້.
“ພວກເຮົາຕ້ອງການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນີ້ ເພື່ອວ່າຈະຂັດຂວາງທຸກໆ
ຝ່າຍບໍ່ໃຫ້ສູ້ລົບກັນ ນອກເໜືອໄປຈາກກຸ່ມລັດອິສລາມ ຫລື ISIS ແລະໃຫ້ການຄໍ້າ
ປະກັນວ່າ ກຸ່ມ ISIS ໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກເມືອງ Manbij” ນັ້ນ ຄືຄຳເວົ້າຂອງ
Davis ທີ່ໄດ້ກ່າວ ໂດຍໃຊ້ຊື່ຫຍໍ້ ຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງລັດອິສ ລາມ.
ທ່ານ Davis ກ່າວຕື່ມວ່າ “ເມືອງ Manbij ໄດ້ຖືກປົດປ່ອຍແລ້ວ ແລະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງ
ມີການສູ້ລົບກັນຕື່ມທີ່ນັ້ນ.”
ທ່ານ Davis ກ່າວວ່າ ທະຫານສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະຕິບັດການບຸກໂຈມ
ຕີ ຢູ່ໃນເມືອງ Manbij ແຕ່ມີຄວາມສາມາດໃນການປ້ອງກັນໂຕ ຖ້າຫາກຖືກໂຈມຕີ.
ກອງທະຫານຮວມທັງກຳລັງພິເສດສະຫະລັດ ແລະກຳລັງປະຕິບັດງານທຳມະດາ
ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການປະຕິບັດງານໜ່ວຍວາງແຜນພິເສດ.
ທ່ານ Davis ກ່າວວ່າ “ສັດຕູຮ່ວມ” ແມ່ນກຸ່ມລັດອິສລາມ ຊຶ່ງກຳລັງຂອງພວກ ເຂົາ
ແມ່ນຢູ່ທາງໃຕ້ຂອງເມືອງ Manbij ແລະທາງຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງເມືອງ
al-Bab ໃນປະເທດຊີເຣຍ.
ນັກຖ່າຍພາບວີດີໂອຂອງວີໂອເອ ຢູ່ເມືອງ Mahbij ໄດ້ບັນທຶກວີດີໂອກ່ຽວກັບກອງ
ທະຫານສະຫະລັດ ຢູ່ໃນລົດຫຸ້ມເກາະແປດລໍ້ Stryker. ລົດອີກຄັນນຶ່ງໄດ້ຖ່າຍພາບ
ທີ່ຂັບລົງໄປຕາມທາງປັກທຸງອາເມຣິກັນຢູ່ເທິງຫລັງລົດ Stryker.
ສະມາຊິກສະພາທ້ອງຖິ່ນຄົນນຶ່ງໃນເມືອງ Manbij ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ກອງທະຫານ
ສະຫະລັດ ໄດ້ຢູ່ທີ່ນັ້ນ ເພື່ອໄກ່ເກ່ຍ ລະຫວ່າງກຳລັງຊາວເຄີດ ແລະກຳ ລັງເທີກີ ແຕ່
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ຢູ່ທຳນຽບຫ້າແຈກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າ “ບໍ່ໄດ້ຮູ້ວ່າ” ມີການ
ເຈລະຈາໃດໆເກີດຂຶ້ນ.
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ທ່ານ Davis ກ່າວວ່າ ທະຫານສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະຕິບັດການບຸກໂຈມ
ຕີ ຢູ່ໃນເມືອງ Manbij ແຕ່ມີຄວາມສາມາດໃນການປ້ອງກັນໂຕ ຖ້າຫາກຖືກໂຈມຕີ.
ກອງທະຫານຮວມທັງກຳລັງພິເສດສະຫະລັດ ແລະກຳລັງປະຕິບັດງານທຳມະດາ
ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການປະຕິບັດງານໜ່ວຍວາງແຜນພິເສດ.
ນັກຖ່າຍພາບວີດີໂອຂອງວີໂອເອ ຢູ່ເມືອງ Mahbij ໄດ້ບັນທຶກວີດີໂອກ່ຽວກັບກອງ
ທະຫານສະຫະລັດ ຢູ່ໃນລົດຫຸ້ມເກາະແປດລໍ້ Stryker. ລົດອີກຄັນນຶ່ງໄດ້ຖ່າຍພາບ
ທີ່ຂັບລົງໄປຕາມທາງປັກທຸງອາເມຣິກັນຢູ່ເທິງຫລັງລົດ Stryker.
ສະມາຊິກສະພາທ້ອງຖິ່ນຄົນນຶ່ງໃນເມືອງ Manbij ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ກອງທະຫານ
ສະຫະລັດ ໄດ້ຢູ່ທີ່ນັ້ນ ເພື່ອໄກ່ເກ່ຍ ລະຫວ່າງກຳລັງຊາວເຄີດ ແລະກຳ ລັງເທີກີ ແຕ່
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ຢູ່ທຳນຽບຫ້າແຈກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າ “ບໍ່ໄດ້ຮູ້ວ່າ” ມີການ
ເຈລະຈາໃດໆເກີດຂຶ້ນ.
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