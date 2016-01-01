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ລາວກັບຈີນ ຮ່ວມລົງນາມ ໃນຂໍ້ຕົກລົງ 4 ສະບັບ ກ່ຽວກັບ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ
ອົງການອະນາໄມໂລກ ອອກຄຳແນະນຳ ໃຫ້ແມ່ຍິງຖືພາ ໄປຫາໝໍ ເພີ້ມຂຶ້ນ
ວີດີໂອ ພາສາລາວ
ເຊີນຊົມ ວີດີໂອ ອ່ວຍພອນ ປີໃໝ່ 2017 ຈາກທີມງານ ວີໂອເອ ລາວ
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ເຫດລະເບີດແຕກ 2 ຄັ້ງ ຢູ່ທີ່ຕະຫຼາດ ຂອງ ນະຄອນຫຼວງ ແບັກແດັດ ຕາຍ 25 ຄົນ
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ຈະລົງຄະແນນສຽງ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງ ຢຸດຍິງ ໃນຊີເຣຍ
ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງ ຍັງຖືກບັງຄັບໃຊ້ ທ່າມກາງ ການປະທະກັນ ຢູ່ກະແຈກກະຈາຍ
ປ. ໂອບາມາ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກພັກ ເດໂມແຄຣັດ ຫາທາງຮັກສາໄວ້ ໂອບາມາແຄລ
ຕຳຫຼວດບຣາຊີລ ລາຍງານວ່າ ເອກອັກ ຄະລັດຖະທູດ ປະຈຳບຣາຊີລ ຖືກຄາດຕະກຳ
ທ່ານທຣຳ ຍົກຍ້ອງ ການຕັດສິນໃຈ ຂອງ ທ່ານປູຕິນ ທີ່ບໍ່ຕອບໂຕ້ຄືນ ຕໍ່ການລົງໂທດ
ເມືອງໃຫຍ່ ທົ່ວໂລກ ວາງແຜນ ເສີມກຳລັງ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໃນວັນປີໃໝ່ 2017 ນີ້
ຈີນ ຂາຍຮຸ້ນທະນະບັດ ຂອງສະຫະລັດອອກ ເພື່ອປົກປ້ອງ ລາຄາເງິນຢວນ
ບັນຫາຂັດແຍ່ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້
ພົນລະເຮືອນ ຊ່ອຍລັດຖະບານ ໃນການອ້າງ ເອົາກຳມະສິດ ໃນທະເລຈີນໃຕ້
ຟີລິບປິນ ກ້າວເຂົ້າສູ່ ການເປັນພັນທະມິດ ກັບ ຈີນ
ຈີນ ສົ່ງຄືນ ເຮືອດຳນໍ້າ ບໍ່ມີຄົນຂັບ ໃຫ້ ສຫລ
ຈີນ ແລະ ສຫລ ກຽມພ້ອມ ໃນການແຍ່ງຊິງກັນ ທີ່ໜັກໜ່ວງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ໃນທະເລຈີນໃຕ້
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ຄຳສັບໃນຂ່າວ: surveillance
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ມາຮຽນອັງກິດນຳກັນ
ບົດຮຽນ ທີ 18: ນາງຈະເຮັດແບບນັ້ນ ສະເໝີ
ມີບົດຮຽນຕື່ມອີກ
ຮຽນອັງກິດ ກັບ ຕຸ້ຍ-ມານີ
ສຳນວນ Get Outta Here
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ຮູບສະໄລດ໌
ພາບເດັ່ນ ປະຈຳ ວັນທີ 30 ທັນວາ 2016
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ລາວ
ລາວກັບຈີນ ຮ່ວມລົງນາມ ໃນຂໍ້ຕົກລົງ 4 ສະບັບ ກ່ຽວກັບ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ
ມີລາຍງານ ຕື່ມອີກ
ຊີວິດຊາວລາວ
ເຊີນຟັງພອນປີໃໝ່ 2017 ຈາກບັນດາພະພິຂຸສົງ ແລະ ສະມາຊິກປະຊາຄົມລາວ-ອາເມຣິກັນ
ມີລາຍງານ ຕື່ມອີກ
ດົນຕີ
Lady Antebellum - Silent Night
ມີລາຍງານ ຕື່ມອີກ
ສຸຂະພາບ-ວິທະຍາສາດ
ອົງການອະນາໄມໂລກ ອອກຄຳແນະນຳ ໃຫ້ແມ່ຍິງຖືພາ ໄປຫາໝໍ ເພີ້ມຂຶ້ນ
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ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
McCain Joins Colleagues in Calling for Tougher Russia Sanctions
ຂ່າວວີດີໂອ ໃນ 60 ວິນາທີ
VOA60 World PM - Russia’s Putin Decides Against Tit-For-Tat Sanctions
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