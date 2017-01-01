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ລາຍການສົດ
ຜູ້ພິພາກສາສານ ສຫລ ໄດ້ໂຈະ ສ່ວນນຶ່ງ ຂອງ ດຳລັດ ປ. ທຣຳ ກ່ຽວກັບ ຄົນເຂົ້າເມືອງ ໄວ້ຊົ່ວຄາວ
ປ. ທຣຳ ແລະ ປ. ພູຕິນ ຕົກລົງເຫັນດີ ຈະຮ່ວມ ໄມ້ຮ່ວມມື ໃນເລື່ອງການຕໍ່ສູ້ ກັບລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ
ລາຍງານ ພິເສດ
ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້
ມີລາຍງານຕື່ມ
ກອງທັບຊີເຣຍ ຄວບຄຸມໄດ້ຄືນ ແຫລ່ງບໍ່ນ້ຳ ທີ່ສະໜອງນ້ຳ ໃຫ້ແກ່ ນະຄອນຫຼວງ ດາມາກັສ
ນັກເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອສິດທິ 4 ທ່ານ ທີ່ຖືກ ລັກພາຕົວໄປ ໄດ້ກັບຄືນສູ່ບ້ານເຮືອນແລ້ວ
ປ. ທຣຳ ເລັ່ງລັດໃຫ້ກຽມພ້ອມເພື່ອຍົກເລີກ ປະກັນໄພສຸຸຂະພາບ ລຸນຫຼັງສັບປະດາທຳອິດ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອັງກິດ ມີ 'ຄວາມເປັນຫ່ວງ ຢ່າງ ເລິກເຊິ່ງ' ສຳລັບສະພາບການ ໄພແຫ້ງແລ້ງ
ຜູ້ນຳ ກຸ່ມ al-Qaida ຂອງເຢເມັນ 3 ຄົນ ຖືກ ສຫລ ຂ້າຕາຍ ໃນການບຸກຈູ່ໂຈມ
ຊາວຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ຢູໂຣບ ຄຽດແຄ້ນ ຕື່ມຂຶ້ນ ຕໍ່ການຫ້າມເດີນທາງ ຂອງ ປ. ທຣຳ
ບໍລິສັດ ເອກະຊົນຈີນ ຈະຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ ປູກຢາງພາລາ ໃນເຂດ 4 ແຂວງ ຂອງລາວ
ການສ້າງກ້າມເນື້ອ ຫົວໃຈຄືນໃໝ່ ອາດເປັນໄປໄດ້ ໃນອະນາຄົດ
ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້
ຈີນເຕືອນ ສຫລ ເຖິງອະທິປະໄຕ ຂອງຕົນ ໃນທະເລຈີນໃຕ້
ຈີນ ຟິລິບປີນ ຍັງປະເຊີນໜ້າ ກັບການທົດສອບ ໃນການປັບປຸງ ຄວາມສຳພັນ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້
ຫວຽດນາມ ໃຫ້ສັນຍານ ການຢືນຢັດ ທີ່ນຸ້ມ ນວນກວ່າເກົ່າ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາທະເລຈີນໃຕ້
ທະເລຈີນໃຕ້ ອາດເປັນ ຈຸດລະເບີດ ໃນປີ 2017 ຂະນະທີ່ ທ່ານທຣໍາ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ
ມີລາຍງານ ຕື່ມອີກ
ຮຽນພາສາອັງກິດ
ຮຽນຄວາມໝາຍຂອງ significant
ເບິ່ງຕື່ມ
ມາຮຽນອັງກິດນຳກັນ
ທົບທວນຄືນ ບົດຮຽນ ທີ 15 ຫາ 19
ເບິ່ງຕື່ມ
ຮຽນອັງກິດ ກັບ ຕຸ້ຍ-ມານີ
ສຳນວນ Miss the Point
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ວີດີໂອ ພາສາລາວ
ເຊີນຊົມ ວີດີໂອ ສາລະຄະດີ ສຸຂະພາບ
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ລາວ
ບໍລິສັດ ເອກະຊົນຈີນ ຈະຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ ປູກຢາງພາລາ ໃນເຂດ 4 ແຂວງ ຂອງລາວ
ມີລາຍງານ ຕື່ມອີກ
ຊີວິດຊາວລາວ
ທ່ານບົວວັນ ຣາສີ ມາຮ່ວມ ພິທີສາບານໂຕ ຮັບຕຳແໜ່ງ ຂອງ ປ. ທຣຳ
ມີລາຍງານ ຕື່ມອີກ
ດົນຕີ
ລຳວົງປີໃໝ່ - ສິດທິພອນ ສຸວັນນະສຸກ
ມີລາຍງານ ຕື່ມອີກ
ສຸຂະພາບ-ວິທະຍາສາດ
ການສ້າງກ້າມເນື້ອ ຫົວໃຈຄືນໃໝ່ ອາດເປັນໄປໄດ້ ໃນອະນາຄົດ
ມີລາຍງານ ຕື່ມອີກ
ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
New Exhibition Proposes Timber as Tomorrow's Smart Building Material
ຂ່າວວີດີໂອ ໃນ 60 ວິນາທີ
VOA60 World PM - US: President Donald Trump says the U.S. is renewing its "deep bond" with Britain
ພາບເດັ່ນ ປະຈຳ ວັນທີ 29 ມັງກອນ 2017
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ພາບເດັ່ນ ປະຈຳ ວັນທີ 26 ມັງກອນ 2017
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ພາບເດັ່ນ ປະຈຳ ວັນທີ 25 ມັງກອນ 2017
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ພາບເດັ່ນ ປະຈຳ ວັນທີ 24 ມັງກອນ 2017
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