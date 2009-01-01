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ລາຍການສົດ
ຕຳຫຼວດໄທ ສາມາດຈັບກຸມ ສະມາຊິິກແກ່ງ ຄ້າຢາເສບຕິດ ລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນລາວ
ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິຮູບ ນະໂຍບາຍ
ລາຍງານ ພິເສດ
ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້
ມີລາຍງານຕື່ມ
ປ. ທຣຳ ກຽມພ້ອມ ທີ່ຈະອອກດຳລັດ ເພື່ອສ້າງ ກຳແພງ ແລະໂຈະ ຮັບອົບພະຍົບ
ຄະນະລັດຖະບານ ຂອງ ປ. ທຣຳ ສັ່ງການໃຫ້ ປິດຂ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ຢູ່ທີ່ອົງການ EPA
ທ່ານ Tom Price ທີ່ຖືກສະເໜີ ແຕ່ງຕັ້ງເປັນ ລມຕ ຂອງທ່ານທຣຳ ຖືກຊັກຖາມ ຢ່າງໜັກ
ການຫັນໄປຫາ ພວກຜູ້ນຳ ທີ່ນິຍົມກັນຫຼາຍ ອາດເຮັດໃຫ້ ການຄໍຣັບຊັ່ນ ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ
ກຳລັງ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຂອງອີຣັກ ປົດປ່ອຍ ພາກຕາເວັນອອກ ຂອງໂມໂຊລ
ຣັດເຊຍ ເທີກີ ອີຣ່ານ ເຫັນດີ ຕໍ່ການກວດກາ ການຢຸດຍິງໃນຊີເຣຍ ແຕ່ຝ່າຍຄ້ານສົງໄສ
ການໂຈມຕີ ດ້ວຍລົດລະເບີດ ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມ ໃນໂຊມາເລຍ ສັງຫານ 10 ຄົນ
ຈີນເຕືອນ ສຫລ ເຖິງອະທິປະໄຕ ຂອງຕົນ ໃນທະເລຈີນໃຕ້
ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້
ຈີນເຕືອນ ສຫລ ເຖິງອະທິປະໄຕ ຂອງຕົນ ໃນທະເລຈີນໃຕ້
ຈີນ ຟິລິບປີນ ຍັງປະເຊີນໜ້າ ກັບການທົດສອບ ໃນການປັບປຸງ ຄວາມສຳພັນ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້
ຫວຽດນາມ ໃຫ້ສັນຍານ ການຢືນຢັດ ທີ່ນຸ້ມ ນວນກວ່າເກົ່າ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາທະເລຈີນໃຕ້
ທະເລຈີນໃຕ້ ອາດເປັນ ຈຸດລະເບີດ ໃນປີ 2017 ຂະນະທີ່ ທ່ານທຣໍາ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ
ມີລາຍງານ ຕື່ມອີກ
ຮຽນພາສາອັງກິດ
ຮຽນຄວາມໝາຍຂອງ significant
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ມາຮຽນອັງກິດນຳກັນ
ທົບທວນຄືນ ບົດຮຽນ ທີ 15 ຫາ 19
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ຮຽນອັງກິດ ກັບ ຕຸ້ຍ-ມານີ
ສຳນວນ Miss the Point
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ເຊີນຊົມ ວີດີໂອ ສາລະຄະດີ ສຸຂະພາບ
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ລາວ
ຕຳຫຼວດໄທ ສາມາດຈັບກຸມ ສະມາຊິິກແກ່ງ ຄ້າຢາເສບຕິດ ລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນລາວ
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ຊີວິດຊາວລາວ
ວີໂອເອ ສຳພາດ ທ່ານນິພົນ ສະເດັດຕັນ ນັກວິສະວະກອນ ອຸດສາຫະກຳ ຝຣັ່ງ ເຊື້ອສາຍລາວ
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ດົນຕີ
ລຳວົງປີໃໝ່ - ສິດທິພອນ ສຸວັນນະສຸກ
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ສຸຂະພາບ-ວິທະຍາສາດ
ຢາວັກຊີນ ຕ້ານໂຣກໄຂ້ຍຸງ ທາງເຊື້ອພັນ ສາມາດປ້ອງກັນໂຣກນີ້ ໃນພວກໜູ
ມີລາຍງານ ຕື່ມອີກ
ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
Pence: Indian-American Haley is 'Proof of the Promise of America'
ຂ່າວວີດີໂອ ໃນ 60 ວິນາທີ
VOA60 World PM - Trump Signs Immigration Orders to Build Mexico Wall
ພາບເດັ່ນ ປະຈຳ ວັນທີ 25 ມັງກອນ 2017
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ພາບເດັ່ນ ປະຈຳ ວັນທີ 24 ມັງກອນ 2017
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ພາບເດັ່ນ ປະຈຳ ວັນທີ 23 ມັງກອນ 2017
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ພາບເດັ່ນ ປະຈຳ ວັນທີ 22 ມັງກອນ 2017
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