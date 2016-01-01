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ລາຍການສົດ
ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ - ຈີນ ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ ແລ້ວ ແລະ ຄາດວ່າຈະສຳເລັດໃນປີ 2021
ບັນດາຄົນເຂົ້າເມືອງໃໝ່ຢູ່ Silicon Valley ສ່ຽງຕໍ່ການເລີ້ມລົງທຶນອຸດສາຫະກຳ ແລະປະສົບຜົນສຳເລັດ
ລາຍງານ ພິເສດ
ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້
ມີລາຍງານຕື່ມ
ປ. ໂອບາມາ ໄດ້ 'ປະເມີນຕ່ຳເກີນໄປ' ຜົນກະທົບ ຈາກການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍ ໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງ ສຫຣ
ທ່ານ Ted Cruz ແລະ ຜູ້ປົກຄອງລັດ ເທັກຊັສ ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ ໄຕ້ຫວັນ
ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ອີຣ່ານ ເຖິງແກ່ ອະສັນຍະກຳ ອາຍຸ ໄດ້ 82 ປີ
ເອເຊຍຕາເວັນອອກ ຍັງງຽບຢູ່ ໃນຂະນະທີ່ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ລະຫວ່າງ ສຫລ ກັບ ເກົາຫຼີເໜືອ ທະວີຂຶ້ນ
ສະພາສູງ ຈະຮັບຟັງ ຄຳໃຫ້ການຂອງ ຜູ້ຖືກ ສະເໜີຊື່ ໃນຄະນະລັດຖະບານຂອງ ທ່ານທຣຳ
ຮູບເງົາ Moonlight ໄດ້ຊະນະລາງວັນ ໜ່ວຍໂລກຄຳ 2017
ຟີລິບປິນ ຄົ້ນຄວ້າຊອກຫາການ ສ້າງສາຍສຳພັນ ທາງທະຫານ ກັບ ຣັດເຊຍ
ທະຫານ ອິສຣາແອລ 4 ຄົນເສຍຊີວິດ ໃນການໂຈມຕີ ໂດຍການຂັບລົດບັນທຸກຕຳ
ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້
ຈີນ ຢືນຢັນວ່າ ກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນຂອງຕົນ ຮ່ວມຊ້ອມລົບທາງທະຫານ ໃນທະເລຈີນໃຕ້
ພົນລະເຮືອນ ຊ່ອຍລັດຖະບານ ໃນການອ້າງ ເອົາກຳມະສິດ ໃນທະເລຈີນໃຕ້
ຟີລິບປິນ ກ້າວເຂົ້າສູ່ ການເປັນພັນທະມິດ ກັບ ຈີນ
ຈີນ ສົ່ງຄືນ ເຮືອດຳນໍ້າ ບໍ່ມີຄົນຂັບ ໃຫ້ ສຫລ
ມີລາຍງານຕື່ມ
ຮຽນພາສາອັງກິດ
ຄຳສັບໃນຂ່າວ: ຮຽນຄຳວ່າ ຮຸ້ນ ຫຼື ຕະຫລາດຮຸ້ນ ໃນພາສາອັງກິດ
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ມາຮຽນອັງກິດນຳກັນ
ບົດຮຽນ ທີ 19: ເວລາໃດຂ້ອຍເລີ້ມ?
ມີບົດຮຽນຕື່ມອີກ
ຮຽນອັງກິດ ກັບ ຕຸ້ຍ-ມານີ
ສຳນວນ Get Outta Here
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Day in Photos - Jan. 8
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ລາວ
ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ - ຈີນ ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ ແລ້ວ ແລະ ຄາດວ່າຈະສຳເລັດໃນປີ 2021
ມີລາຍງານ ຕື່ມອີກ
ຊີວິດຊາວລາວ
ຊີວິດການຕໍ່ສູ້ຂອງ ທ່ານຄຳຝົນ ໄຊມຸນຕຣີ
ມີລາຍງານ ຕື່ມອີກ
ດົນຕີ
ອຸດອນ ວົງສີ - ນ້ອງຄືທຸກສິ່ງຂອງອ້າຍ
ມີລາຍງານ ຕື່ມອີກ
ສຸຂະພາບ-ວິທະຍາສາດ
ຢາວັກຊີນ ກັນໂຣກອີໂບລາ ແນວໃໝ່ ໄດ້ຮັບ ຜົນສຳເລັດ ເປັນຢ່າງດີ
ມີລາຍງານຕື່ມ
ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
Study: US Could Be a Net Energy Exporter
ຂ່າວວີດີໂອ ໃນ 60 ວິນາທີ
VOA60 World PM - Multiple People Shot, Killed at Fort Lauderdale Airport in Florida
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