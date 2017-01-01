ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ
ຂ້າມ
ຂ້າມ
ຂ້າມໄປຫາ ຊອກຄົ້ນ
ຄົ້ນຫາ
ຄົ້ນຫາ
ຄົ້ນຫາ
ຄົ້ນຫາ
ພາສາຕ່າງໆ
ເມນູ ສຽງ
ລາວ
ໂລກ
ເອເຊຍ
ອາເມຣິກາ
ຊີວິດຊາວລາວ
ດົນຕີ
ສຸຂະພາບ
ທຸລະກິດ
ວີດີໂອ
ພາສາອັງກິດ
ວິທະຍຸ
ຕື່ມອີກ
VOA Lao Audio Tube
ລາຍການຫລ້າສຸດ
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ
ລາຍການຕໍ່ໄປ
19:30 - 20:00
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ
19:30 - 20:00
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ
ລາຍການວິທະຍຸ ຕື່ມອີກ
ຟັງລາຍການກະຈາຍສຽງເກົ່າຂອງເຮົາ
VOA Lao on SoundCloud
VOA Asia
ກ່ອນ
ຕໍ່ໄປ
0
Breaking News
ກ່ອນ
ຕໍ່ໄປ
0
ລາຍການສົດ
ສານອຸທອນ ສຫລ ປະຕິເສດ ບໍ່ຄືນສະພາບ ດຳລັດຫ້າມການເດີນທາງ ຂອງ ປ. ທຣຳ
ຫຼາຍພັນຄົນ ໄດ້ພາກັນປະທ້ວງ ດຳລັດຫ້າມ ການເດີນທາງ ຂອງ ປ. ທຣຳ ໃນທົ່ວໂລກ
ລາຍງານ ພິເສດ
ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້
ມີລາຍງານຕື່ມ
ປ. ທຣຳ ໂອ້ລົມ ກັບ ປ. ໂປໂຣເຊັ່ງໂກ້ ທ່າມກາງ ການສູ້ລົບກັນ ຄືນໃໝ່ ໃນຢູເຄຣນ
ອີຣ່ານ ທົດສອບ ລະບົບ ລູກສອນໄຟ ໃນການຊ້ອມລົບ ທາງດ້ານທະຫານ
ໂຊມາເລຍ ປ່ຽນສະຖານທີ່ເລືອກຕັ້ງ ໂດຍອ້າງເຖິງ ຄວາມກັງວົນ ໃນຄວາມໂປ່ງໃສ
ຫໍພິພິດທະພັນ Louvre ໃນປາຣີ ເປີດຄືນແລ້ວ ນຶ່ງມື້ຫລັງຈາກ ເກີດການໂຈມຕີດ້ວຍມີດ
ການແຂ່ງຂັນ ຊິງແຊ້ມປ້ຽນ Super Bowl ແລະງານປາຕີ້ ໃນນະຄອນ Houston
ການເຈລະຈາ ຂອງທຸກພັກຝ່າຍ ໃນ ສປ ຄອງໂກ ຖືກໂຈະໄວ້ ແລະຈະເລີ່ມຄືນໃໝ່ ໃນສັບປະດາໜ້າ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ສັ່ງໃຫ້ ກວດສອບ ແລະ ເກັບອາກອນ ລົດຍົນ 5,639 ຄັນ
ການຄົ້ນຫາ ຂໍ້ມູນ ທາງດ້ານພັນທຸກຳ ຫຼື DNA ແມ່ນມີຄວາມແມ່ນຍຳ ຫຼາຍຂຶ້ນ
ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້
ຈີນເຕືອນ ສຫລ ເຖິງອະທິປະໄຕ ຂອງຕົນ ໃນທະເລຈີນໃຕ້
ຈີນ ຟິລິບປີນ ຍັງປະເຊີນໜ້າ ກັບການທົດສອບ ໃນການປັບປຸງ ຄວາມສຳພັນ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້
ຫວຽດນາມ ໃຫ້ສັນຍານ ການຢືນຢັດ ທີ່ນຸ້ມ ນວນກວ່າເກົ່າ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາທະເລຈີນໃຕ້
ທະເລຈີນໃຕ້ ອາດເປັນ ຈຸດລະເບີດ ໃນປີ 2017 ຂະນະທີ່ ທ່ານທຣໍາ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ
ມີລາຍງານ ຕື່ມອີກ
ຮຽນພາສາອັງກິດ
ຮຽນຄຳສັບໃນຂ່າວ confidential
ເບິ່ງຕື່ມ
ມາຮຽນອັງກິດນຳກັນ
ທົບທວນຄືນ ບົດຮຽນ ທີ 15 ຫາ 19
ເບິ່ງຕື່ມ
ຮຽນອັງກິດ ກັບ ຕຸ້ຍ-ມານີ
ສຳນວນ Burn the Midnight Oil
ເບິ່ງຕື່ມ
ວີດີໂອ ພາສາລາວ
ເຊີນຊົມ ວີດີໂອ Quicabot ຫຸ່ນຍົນ ທີ່ລ້ຳຍຸກ ທຳການກວດກາ ການກໍ່ສ້າງຕຶກອາຄານໄດ້ ເປັນຢ່າງດີເລີດ
ເບິ່ງຕື່ມ
ລາວ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ສັ່ງໃຫ້ ກວດສອບ ແລະ ເກັບອາກອນ ລົດຍົນ 5,639 ຄັນ
ມີລາຍງານ ຕື່ມອີກ
ຊີວິດຊາວລາວ
ວີໂອເອ ສຳພາດ ທ້າວທາຣາທິບ ນັກທຸລະກິດ ຜະລິດຊີ້ນສະຫວັນ ທີ່ນະຄອນ Los Angeles
ມີລາຍງານ ຕື່ມອີກ
ດົນຕີ
ແສງດາວວີ ແລະພູມິນ ອິນສອນ - ບ່າວເມືອງຫຼວງ ສາວຈຳປາ
ມີລາຍງານ ຕື່ມອີກ
ສຸຂະພາບ-ວິທະຍາສາດ
ການຄົ້ນຫາ ຂໍ້ມູນ ທາງດ້ານພັນທຸກຳ ຫຼື DNA ແມ່ນມີຄວາມແມ່ນຍຳ ຫຼາຍຂຶ້ນ
ມີລາຍງານ ຕື່ມອີກ
ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
It's Super Bowl and Party Time in Houston, Texas
ຂ່າວວີດີໂອ ໃນ 60 ວິນາທີ
VOA60 World PM - Israeli Forces Work to Clear West Bank Settlement
ພາບເດັ່ນ ປະຈຳ ວັນທີ 3 ກຸມພາ 2017
ເບິ່ງຕື່ມ
ນະຄອນຮິວສຕັນ ພ້ອມແລ້ວ ສຳລັບ ການແຂ່ງຂັນ ຊູເປີ້ໂບລ
ເບິ່ງຕື່ມ
ພາບເດັ່ນ ປະຈຳ ວັນທີ 2 ກຸມພາ 2017
ເບິ່ງຕື່ມ
ພາບເດັ່ນ ປະຈຳ ວັນທີ 1 ກຸມພາ 2017
ເບິ່ງຕື່ມ
Back to top
XS
SM
MD
LG