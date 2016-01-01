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ລາວ ຕິດອັນດັບ ທີ 123 ກ່ຽວກັບ ສະພາບ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຢູ່ໃນ 176 ປະເທດ
ທ່ານ Mattis ຢ້ຽມຢາມເອເຊຍ ໃນຖານະ ລມຕ ປ້ອງກັນປະເທດ ສຫລ
ລາຍງານ ພິເສດ
ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້
ມີລາຍງານຕື່ມ
ປ. ທຣຳ ສະເໜີຊື່ ທ່ານ Neil Gorsuch ໃຫ້ເປັນຜູ້ພິພາກສາ ສານສູງສຸດ ສຫລ
ຜູ້ນຳອີຢູ ລະບຸວ່າ ຣັດເຊຍ ຈີນ ແລະທ່ານທຣຳ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່
ສຫລ ກ່າວວ່າ ການຍິງລູກສອນໄຟຂອງອີຣ່ານ ເປັນທີ່ 'ຮັບເອົາບໍ່ໄດ້ເດັດຂາດ'
ອົບພະຍົບ ພາຍໃຕ້ ຂໍ້ຕົກລົງ ລະຫວ່າງ ສຫລ-ອອສເຕຣເລຍ ຈະປະເຊີນກັບ 'ການກວດທີ່ເຂັ້ມງວດ'
VOA ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນຄົບຮອບ 75 ປີ ຂອງການອອກອາກາດ
ເສລີພາບ ໃນທົ່ວໂລກ ໄດ້ຫຼຸດລົງ ເປັນປີທີ 11 ລຽນຕິດ
ອະດີດ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ຈະບໍ່ລົງ ແຂ່ງຂັນ ເປັນປະທານາທິບໍດີ ເກົາຫຼີໃຕ້
ທູດພິເສດ ສປຊ ວາງແຜນ ຈັດການເຈລະຈາ ສັນຕິພາບ ຊີເຣຍ ໃນວັນທີ 20 ກຸມພາ
ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້
ຈີນເຕືອນ ສຫລ ເຖິງອະທິປະໄຕ ຂອງຕົນ ໃນທະເລຈີນໃຕ້
ຈີນ ຟິລິບປີນ ຍັງປະເຊີນໜ້າ ກັບການທົດສອບ ໃນການປັບປຸງ ຄວາມສຳພັນ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້
ຫວຽດນາມ ໃຫ້ສັນຍານ ການຢືນຢັດ ທີ່ນຸ້ມ ນວນກວ່າເກົ່າ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາທະເລຈີນໃຕ້
ທະເລຈີນໃຕ້ ອາດເປັນ ຈຸດລະເບີດ ໃນປີ 2017 ຂະນະທີ່ ທ່ານທຣໍາ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ
ມີລາຍງານ ຕື່ມອີກ
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ທົບທວນຄືນ ບົດຮຽນ ທີ 15 ຫາ 19
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ຮຽນອັງກິດ ກັບ ຕຸ້ຍ-ມານີ
ສຳນວນ Burn the Midnight Oil
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ວີດີໂອ ພາສາລາວ
ເຊີນຊົມ ວີດີໂອ Quicabot ຫຸ່ນຍົນ ທີ່ລ້ຳຍຸກ ທຳການກວດກາ ການກໍ່ສ້າງຕຶກອາຄານໄດ້ ເປັນຢ່າງດີເລີດ
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ລາວ
ລາວ ຕິດອັນດັບ ທີ 123 ກ່ຽວກັບ ສະພາບ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຢູ່ໃນ 176 ປະເທດ
ມີລາຍງານ ຕື່ມອີກ
ຊີວິດຊາວລາວ
ທ່ານບົວວັນ ຣາສີ ມາຮ່ວມ ພິທີສາບານໂຕ ຮັບຕຳແໜ່ງ ຂອງ ປ. ທຣຳ
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ດົນຕີ
ແສງດາວວີ ແລະພູມິນ ອິນສອນ - ບ່າວເມືອງຫຼວງ ສາວຈຳປາ
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ສຸຂະພາບ-ວິທະຍາສາດ
ການສ້າງກ້າມເນື້ອ ຫົວໃຈຄືນໃໝ່ ອາດເປັນໄປໄດ້ ໃນອະນາຄົດ
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ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
Trump Names Conservative Judge Neil Gorsuch to US Supreme Court
ຂ່າວວີດີໂອ ໃນ 60 ວິນາທີ
VOA60 World PM - Iraq: East Mosul residents aim to rebuild their lives, businesses, and their shattered city.
ພາບເດັ່ນ ປະຈຳ ວັນທີ 31 ມັງກອນ 2017
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ພາບເດັ່ນ ປະຈຳ ວັນທີ 30 ມັງກອນ 2017
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ພາບເດັ່ນ ປະຈຳ ວັນທີ 29 ມັງກອນ 2017
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ພາບເດັ່ນ ປະຈຳ ວັນທີ 26 ມັງກອນ 2017
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