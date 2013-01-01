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ລາຍການສົດ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ນັບແຕ່ນີ້ໄປ ອາເມຣິກາ ຕ້ອງມາກ່ອນໝູ່
ຊາວໂລກ ມີປະຕິກິລິຍາ ປະປົນກັນ ກ່ຽວກັບ ປະທານາທິບໍດີ ຄົນໃໝ່ ຂອງ ສຫລ
ລາຍງານ ພິເສດ
ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້
ມີລາຍງານຕື່ມ
ແມ່ຍິງ ຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນ ຄາດວ່າ ຈະມາ ເດີນຂະບວນ ທີ່ ວໍຊິງຕັນ
ທາງການລາວ ຂຶ້ນທະບຽນແຮງງານ ຕ່າງຊາດ ບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການ ຍ້ອນຂາດ ການຮ່ວມມື
ຖ່ານຫີນ ທີ່ໃຊ້ເພື່ອຄວາມອົບອຸ່ນ ມີສ່ວນ ໃນການສ້າງມົນລະພິດ ຢູ່ນະຄອນປັກກິ່ງ
ເຫດລະເບີດ ຢູ່ຕະຫຼາດ ປາກິສຖານ ສັງຫານ ບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 22 ຄົນ
ທ່ານ Jammeh ຍອມສະຫຼະອຳນາດ ແລະ ໜີໄປຕ່າງປະເທດ
ການໂຈມຕີ ຂອງ ສະຫະລັດ ສັງຫານນັກລົບ ອາລກາອີດາ 100 ກວ່າຄົນ ໃນຊີເຣຍ
ຜູ້ນຳ ຫົວຊາດນິຍົມ ໃນຢູໂຣບ ເຕົ້າໂຮມກັນ ເພື່ອສະແດງ ວິໄສທັດ “ຢູໂຣບເສລີ”
ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ສາບານໂຕ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ເປັນປະທານາທິບໍດີ ຄົນທີ 45 ຂອງ ສະຫະລັດ
ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້
ຫວຽດນາມ ໃຫ້ສັນຍານ ການຢືນຢັດ ທີ່ນຸ້ມ ນວນກວ່າເກົ່າ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາທະເລຈີນໃຕ້
ທະເລຈີນໃຕ້ ອາດເປັນ ຈຸດລະເບີດ ໃນປີ 2017 ຂະນະທີ່ ທ່ານທຣໍາ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ
ປັກກິ່ງ ນຳໜ້າ ໃນການເອົາ ເທັກໂນໂລຈີ ທີ່ສຳຄັນ ເຂົ້າໄປໃຊ້ ໃນທະເລຈີນໃຕ້
ຈີນ ຢືນຢັນວ່າ ກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນຂອງຕົນ ຮ່ວມຊ້ອມລົບທາງທະຫານ ໃນທະເລຈີນໃຕ້
ມີລາຍງານຕື່ມ
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ບົດຮຽນ ທີ 19: ເວລາໃດຂ້ອຍເລີ້ມ?
ມີບົດຮຽນຕື່ມອີກ
ຮຽນອັງກິດ ກັບ ຕຸ້ຍ-ມານີ
ສຳນວນ Off the Top of My Head
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ຮູບສະໄລດ໌
ຮູບພາບ ພິທີສາບານໂຕ ປະທານາທິບໍດີ ສຫລ
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ລາວ
ທາງການລາວ ຂຶ້ນທະບຽນແຮງງານ ຕ່າງຊາດ ບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການ ຍ້ອນຂາດ ການຮ່ວມມື
ມີລາຍງານ ຕື່ມອີກ
ຊີວິດຊາວລາວ
ວີໂອເອ ສຳພາດ ທ່ານນິພົນ ສະເດັດຕັນ ນັກວິສະວະກອນ ອຸດສາຫະກຳ ຝຣັ່ງ ເຊື້ອສາຍລາວ
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ດົນຕີ
ປູ່ຈັນ - ນ້ອຍ ແສງສຸຣິຍາ
ມີລາຍງານ ຕື່ມອີກ
ສຸຂະພາບ-ວິທະຍາສາດ
ຢາວັກຊີນ ຕ້ານໂຣກໄຂ້ຍຸງ ທາງເຊື້ອພັນ ສາມາດປ້ອງກັນໂຣກນີ້ ໃນພວກໜູ
ມີລາຍງານຕື່ມ
ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
Actress America Ferrera Addresses Protesters at Women's March in Washington
ຂ່າວວີດີໂອ ໃນ 60 ວິນາທີ
VOA60 World PM - Donald Trump Sworn in as 45th US President
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