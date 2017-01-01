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ຫົວໜ້າ ແກ່ງຄ້າຢາເສບຕິດ ຮັບສາລະພາບ ແຕ່ທາງການຕຳຫຼວດໄທ ບໍ່ເຊື່ອ
ອົບພະຍົບກະຫຼ່ຽງ ເປັນຫ່ວງ ຄວາມປອດໄພ ຖ້າຖືກສົ່ງ ກັບຄືນໄປ ມຽນມາ
ລາຍງານ ພິເສດ
ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້
ມີລາຍງານຕື່ມ
ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີຫຍັງ ຍົກເວັ້ນ ໃນການ ຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການຍິງ ລູກສອນໄຟ ຂອງ ອີຣ່ານ
ລັດຖະມົນຕີ ປ້ອງກັນປະເທດ ສຫລ ໃຫ້ການ ຄ້ຳປະກັນ ຕໍ່ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້
ສະຫະລັດ ປະນາມ ການຮຸກຮານ ຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນພາກຕາເວັນອອກ ຢູເຄຣນ
ອອສເຕຣເລຍ ກ່າວວ່າ ສຫລ ຈະປະຕິບັດ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ຮັບເອົາ ອົບພະຍົບ
ທ່ານ Tillerson ບອກພວກນັກການທູດວ່າ ບໍ່ຄວນໃຫ້ເລື່ອງສ່ວນຕົວ ເປັນສິ່ງຂັດຂວາງ ການປະຕິບັດງານ
ທໍານຽບຫ້າແຈ ສືບສວນ ການບຸກໂຈມຕີຄ້າຍ ພວກຫົວຮຸນແຮງ ໃນເຢເມນ
ທຳນຽບຂາວ ກ່າວວ່າ ການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ຂອງອິສຣາແອລ "ອາດບໍ່ຊ່ວຍຫຍັງ" ຕໍ່ການ ສ້າງສັນຕິພາບ
ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ທີ່ຈົງຮັກພັກດີ ຕໍ່ກຸ່ມຕາລີບານ ສັງຫານຕຳຫຼວດ ອັຟການິສຖານ 8 ຄົນ
ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້
ຈີນເຕືອນ ສຫລ ເຖິງອະທິປະໄຕ ຂອງຕົນ ໃນທະເລຈີນໃຕ້
ຈີນ ຟິລິບປີນ ຍັງປະເຊີນໜ້າ ກັບການທົດສອບ ໃນການປັບປຸງ ຄວາມສຳພັນ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້
ຫວຽດນາມ ໃຫ້ສັນຍານ ການຢືນຢັດ ທີ່ນຸ້ມ ນວນກວ່າເກົ່າ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາທະເລຈີນໃຕ້
ທະເລຈີນໃຕ້ ອາດເປັນ ຈຸດລະເບີດ ໃນປີ 2017 ຂະນະທີ່ ທ່ານທຣໍາ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ
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ທົບທວນຄືນ ບົດຮຽນ ທີ 15 ຫາ 19
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ຮຽນອັງກິດ ກັບ ຕຸ້ຍ-ມານີ
ສຳນວນ Burn the Midnight Oil
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ວີດີໂອ ພາສາລາວ
ເຊີນຊົມ ວີດີໂອ Quicabot ຫຸ່ນຍົນ ທີ່ລ້ຳຍຸກ ທຳການກວດກາ ການກໍ່ສ້າງຕຶກອາຄານໄດ້ ເປັນຢ່າງດີເລີດ
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ລາວ
ຫົວໜ້າ ແກ່ງຄ້າຢາເສບຕິດ ຮັບສາລະພາບ ແຕ່ທາງການຕຳຫຼວດໄທ ບໍ່ເຊື່ອ
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ຊີວິດຊາວລາວ
ວີໂອເອ ສຳພາດ ທ້າວທາຣາທິບ ນັກທຸລະກິດ ຜະລິດຊີ້ນສະຫວັນ ທີ່ນະຄອນ Los Angeles
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ດົນຕີ
ແສງດາວວີ ແລະພູມິນ ອິນສອນ - ບ່າວເມືອງຫຼວງ ສາວຈຳປາ
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ສຸຂະພາບ-ວິທະຍາສາດ
ການສ້າງກ້າມເນື້ອ ຫົວໃຈຄືນໃໝ່ ອາດເປັນໄປໄດ້ ໃນອະນາຄົດ
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ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
Secretary of State Tillerson Thanks Trump for 'Opportunity'
ຂ່າວວີດີໂອ ໃນ 60 ວິນາທີ
VOA60 World PM - Israeli Forces Work to Clear West Bank Settlement
ພາບເດັ່ນ ປະຈຳ ວັນທີ 2 ກຸມພາ 2017
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ພາບເດັ່ນ ປະຈຳ ວັນທີ 1 ກຸມພາ 2017
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ພາບເດັ່ນ ປະຈຳ ວັນທີ 31 ມັງກອນ 2017
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ພາບເດັ່ນ ປະຈຳ ວັນທີ 30 ມັງກອນ 2017
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