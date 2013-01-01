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ລາຍການສົດ
ທ່ານ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ປະກັນສຸຂະພາບສຳລັບ ທຸກຄົນ ໃກ້ຈະມີຄວາມພ້ອມແລ້ວ
ໄອຍະການ ເກົາຫຼີໃຕ້ ພວມຊອກຫາຊ່ອງທາງທີ່ຈະຈັບກຸມ ຫົວໜ້າ ບໍລິສັດ Samsung ຢູ່
ລາຍງານ ພິເສດ
ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້
ມີລາຍງານຕື່ມ
ເຮືອບິນຕົກໃນປະເທດ Kyrgyzstan ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 37 ຄົນ
ອາຊຽນ ມີຄວາມຫວັງໃນແງ່ດີ ສຳລັບ ການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານທ່ອງທ່ຽວ
ທ່ານ ທຣຳ ດ່າວ່າ ທ່ານ ຈອນ ລູວິສ ກ່ອນວັນພັກ MLK
ການປະທ້ວງ ຕໍ່ຕ້ານທ່ານ ທຣຳ ຈະດຳເນີນໄປຮອດ ວັນສາບານຕົວ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ
ພົນລະເຮືອນ 7 ຄົນເສຍຊີວິດ ຍ້ອນລະເບີດ ຂ້າງທາງໃນ ອັຟການິສຖານ
ພວກກະບົດ ຊີເຣຍ ກ່າວວ່າພວກເຂົາ ສະໜັບ ສະໜູນການເຈລະຈາ ສັນຕິພາບ
ປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ຂອງ ແກັມເບຍ ໄດ້ຮັບ ການສະໜັບສະໜູນ ຈາກຜູ້ນຳໂລກ
ບໍລິສັດ SpaceX ສົ່ງຈະຫຼວດຂຶ້ນສູ່ ອາວະກາດ ດ້ວຍຜົນສຳເລັດ
ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້
ທະເລຈີນໃຕ້ ອາດເປັນ ຈຸດລະເບີດ ໃນປີ 2017 ຂະນະທີ່ ທ່ານທຣໍາ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ
ປັກກິ່ງ ນຳໜ້າ ໃນການເອົາ ເທັກໂນໂລຈີ ທີ່ສຳຄັນ ເຂົ້າໄປໃຊ້ ໃນທະເລຈີນໃຕ້
ຈີນ ຢືນຢັນວ່າ ກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນຂອງຕົນ ຮ່ວມຊ້ອມລົບທາງທະຫານ ໃນທະເລຈີນໃຕ້
ພົນລະເຮືອນ ຊ່ອຍລັດຖະບານ ໃນການອ້າງ ເອົາກຳມະສິດ ໃນທະເລຈີນໃຕ້
ມີລາຍງານຕື່ມ
ຮຽນພາສາອັງກິດ
ຄຳສັບໃນຂ່າວ: ຮຽນຄຳວ່າ ຮຸ້ນ ຫຼື ຕະຫລາດຮຸ້ນ ໃນພາສາອັງກິດ
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ມາຮຽນອັງກິດນຳກັນ
ບົດຮຽນ ທີ 19: ເວລາໃດຂ້ອຍເລີ້ມ?
ມີບົດຮຽນຕື່ມອີກ
ຮຽນອັງກິດ ກັບ ຕຸ້ຍ-ມານີ
ສຳນວນ Off the Top of My Head
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ຮູບສະໄລດ໌
Day in Photos - Jan. 15
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ລາວ
ລັດຖະບານລາວ ຄາດວ່າ ຜະລິດຕະພັນ ພາຍໃນ ຈະມີມູນຄ່າເຖິງ 129,683 ຕື້ກີບ
ມີລາຍງານ ຕື່ມອີກ
ຊີວິດຊາວລາວ
ວີໂອເອ ສຳພາດ ຍານາງສຸພາວະດີ ບຸນລືໄຕ ທະນາຍຄວາມ ອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍລາວ
ມີລາຍງານ ຕື່ມອີກ
ດົນຕີ
ອຸດອນ ວົງສີ - ນ້ອງຄືທຸກສິ່ງຂອງອ້າຍ
ມີລາຍງານ ຕື່ມອີກ
ສຸຂະພາບ-ວິທະຍາສາດ
ຢາວັກຊີນ ຕ້ານໂຣກໄຂ້ຍຸງ ທາງເຊື້ອພັນ ສາມາດປ້ອງກັນໂຣກນີ້ ໃນພວກໜູ
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ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
SpaceX Rocket to Carry Airline Tracking Technology
ຂ່າວວີດີໂອ ໃນ 60 ວິນາທີ
VOA60 World - Iraq: Government forces enter Mosul university complex
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