ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Jim Mattis ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ
ນັ້ນບໍ່ແມ່ນເປັນການເຂົ້າຍຍຍຶດນ້ຳມັນໃນອີຣັກ ບາງຢ່າງທີ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ
ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ເວົ້າໄປໃນອະດີດ ວ່າແມ່ນການ ກີດກັນກຸ່ມລັດອິສລາມບໍ່
ໃຫ້ຂາຍນ້ຳມັນ.
ທ່ານ Mattis ໄດ້ກ່າວກັບພວກນັກຂ່າວທີ່ເດີນທາງໄປກັບທ່ານໄປຍັງອີຣັກ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້
ປະກາດໃຫ້ຊາຍມາກ່ອນລ່ວງໜ້າ ທີ່ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 2 ຂອງການປ້ອງກັນທາງທະຫານ
ທີ່ຈະພັກດັນກຸ່ມລັດອິສລາມຈາກທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງນະຄອນ Mosul.
“ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ພວກເຮົາທັງໝົດໃນຫ້ອງນີ້, ພວກເຮົາທັງໝົດໃນສະຫະລັດ
ແມ່ນໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວພາກັນຊື້ແກ໊ສແລະນ້ຳມັນໃຊ້ກັນ ທັງນັ້ນລະ ແລະຂ້າພະເຈົ້າ
ກໍເຊື່ວວ່າ ພວກເຮົາຍັງຈະສືບຕໍ່ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນຢູ່ຕໍ່ໄປໃນອານາຄົດ,” ຊຶ່ງທ່ານ Mattis
ໄດ້ກ່າວເຊັ່ນນັ້ນ ແລະກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ພວກເຮົາເຂົ້າໄປຍັງອີຣັກ ນັ້ນບໍ່ແມ່ນເພື່ອຍຶດເອົາ
ນ້ຳມັນຂອງພວກເຂົາ.”
ທ່ານ Mattis ຍັງໄດ້ປະຕິຍານວ່າ ຈະສົ່ງເສີມ ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບກຸ່ມລັດອິສລາມ ຊຶ່ງທ່ານ
ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄ້ຳປະກັນວ່າ ພວກເຮົາຈະຢືນຄຽງບ່າຄຽງໄຫລ່ກັບທ່ານ
ໃນການຕໍ່ສູ້ຄັ້ງນີ້. ພວກເຮົາຈະຢືນຢູ່ກັບທ່ານ ແລະຄອບຄົວຂອງພວກທ່ານໃນ
ອານາຄົດ ເພື່ອວ່າເຂດນ້ຳແດນດິນຂອງ ທ່ານໄດ້ຖືກປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ ໂດຍກອງ
ກຳລັງຂອງຊາວອີຣັກເອງຈະບໍ່ແມ່ນຜູ້ອື່ນໃດ.”
ເຊີນຊົມ: ທ່ານ Mattis ກ່ຽວກັບນ້ຳມັນອີຣັກ
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ຕອນທີ່ທ່ານຖືກຖາມວ່າ ຖ້າຫາກວ່າ ສະຫະລັດ ຍັງຈະສືບຕໍ່ຢູ່ໃນອີຮັກຫຼືບໍ່ ຫຼັງຈາກ
ທີ່ການຕໍ່ສູ້ກັນໃນນະຄອນ Mosul ເສັດສິ້ນລົງແລ້ວ. ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ຕອບໄປວ່າ “ຂ້າ
ພະເຈົ້າຈິນຕະນາການໄວ້ວ່າ ພວກເຮົາຈະຕໍ່ສູ້ໄປໃນໄລຍະນຶ່ງ ແລະພວກເຮົາ
ຈະຢືນຄຽງບ່າຄຽງໄຫລ່ ໄປດ້ວຍກັນ.”
ພົນໂທ Stephen Townsend ຜູ້ບັນຊາການໃນກອງກຳລັງປະສົມ ທີ່ນຳພາໂດຍ
ສະຫະລັດ ປະຕິບັດເພື່ອເອົາຊະນະກຸ່ມລັດອິສລາມ ນັ້ນວ່າ ແມ່ນເປັນການກະຈ່າງແຈ້ງ
“ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຕຽມການທີ່ວ່າ ລັດຖະບານຈະໃຫ້ພວກເຮົາອອກຈາກປະເທດ
ໂດຍທັນທີ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີໃນນະຄອນ Mosul ແລ້ວ.” ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ
ລັດຖະບານອີຣັກ ຮູ້ເຖິງສະຖານະການນີ້ວ່າ ມັນເປັນການຕໍ່ສູ້ສະລັບສັບຊ້ອນ ແລະ
ພວກເຂົາເຈົ້າຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫຼືອ ຈາກກອງກຳລັງປະສົມ ນອກເໜືອ
ໄປຈາກນະຄອນ Mosul.
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