ລັດຖະບານອີຣັກ ກ່າວວ່າ ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຕົນ ໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມ
ພາກຕາເວັນອອກ ຂອງເມືອງ Mosul ຈາກກຸ່ມລັດອິສລາມ ທັງໝົດແລ້ວ 100 ກວ່າ
ມື້ ຫຼັງຈາກການສູ້ລົບ ເພື່ອຍຶດເອົາເມືອງ Mosul ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນເດືອນ ຕຸລາປີກາຍ.
ພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ໃນເວລານີ້ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນພາກຕາເວັນຕົກ
ຂອງເມືອງ Mosul ແລະ ສູນເສຍການຄວບຄຸມ ຂົວທັງ 5 ແຫ່ງ ທີ່ຂ້າມແມ່ນ້ຳ Tigris
ໄປຫາ ມະຫາວິທະຍາໄລ Mosul ແລະ ເມືອງຮ້າງໂບຮານ Nineveh.
ພົນໂທ Stephen J. Townsend ນາຍພົນຜູ້ບັນຊາການກຳລັງແນວໂຮມນາໆຊາດຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມລັດອິສລາມ ໃນອີຣັກ ກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນຜົນສຳເລັດອັນສຳຄັນທີ່ບໍ່ແມ່ນແຕ່ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຂອງອີຣັກ ແລະລັດຖະບານທີ່ປົກຄອງປະເທດ
ອີຣັກເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ແມ່ນປະຊາຊົນ ອີຣັກທັງມວນ.”
ນາຍພົນ Townsend ກ່າວຕື່ມວ່າ ການສູ້ລົບກັນເພື່ອເຂົ້າຄວບຄຸມພາກຕາເວັນຕົກ
ຂອງເມືອງ Mosul ມີທ່າທາງວ່າ “ຈະຫຍຸ້ງຍາກກວ່າເຂດພາກຕາເວັນອອກ ຂອງ
ເມືອງ Mosul ດ້ວຍຊ້ຳ.”
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຫ້າແຈກັບຕັນກອງທັບເຮືອ Jeff Davis ກ່າວ
ຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ວ່າ ກຸ່ມລັດອິສລາມໄດ້ສູນເສຍຄວາມສາມາດ
ຫຼາຍໆຢ່າງ ແລະສູນເສຍພວກນັກລົບທີ່ດີທີ່ສຸດຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຂອງພວກເຂົາ
ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງເມືອງ Mosul.
ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງອີຣັກ ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບລົດລະເບີດສະເລ່ຍແລ້ວປະມານ
5 ຄັນຕໍ່ມື້ ແລະແຕ່ລະມື້ກໍມີແມ່ນຍິງປືນຄົກ ແລະດັກຍິງໂຈມຕີ ອີງຕາມ ກອງບັນຊາ
ກຳລັງສະຫະລັດ ໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກກາງ ທີ່ກຳກັບການປະຕິ ບັດງານຕໍ່ຕ້ານ
ກຸ່ມລັດອິສລາມ ໃນອີຣັກແລະຊີເຣຍນັ້ນ.
ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ໃຊ້ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບທີ່ມີຂາຍກັນຢູ່ທົ່ວໄປເພື່ອບິນ
ສອດແນມກຳລັງທີ່ເປັນພັນທະມິດກັບອີຣັກແລະກໍຖິ້ມລະເບີດມືລົງໃສ່ພວກ ເຂົາເຈົ້າ.
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