ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ໂລກ

ກຳລັງ ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ຂອງ​ອີ​ຣັກ ປົດປ່ອຍ ພາກຕາເວັນອອກ ຂອງໂມໂຊລ

ພວກທະຫານອີຣັກ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປປະຈຳການ ຫຼັງຈາກ ທີ່ໄດ້ເອົາຊະນະ ພວກຫົວຮຸນແຮງ ລັດອິສລາມ ໃນກ້ຳຕາເວັນອອກ ຂອງເມືອງ Mosul, ວັນທີ 24 ມັງກອນ 2017.

ພວກທະຫານອີຣັກ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປປະຈຳການ ຫຼັງຈາກ ທີ່ໄດ້ເອົາຊະນະ ພວກຫົວຮຸນແຮງ ລັດອິສລາມ ໃນກ້ຳຕາເວັນອອກ ຂອງເມືອງ Mosul, ວັນທີ 24 ມັງກອນ 2017.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ລັດຖະບານ​ອີຣັກ ກ່າວ​ວ່າ ກຳລັງ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ຕົນ ​ໄດ້​ເຂົ້າຄວບ​ຄຸມ​
ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ ຂອງ​ເມືອງ Mosul ຈາກ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ ທັງ​ໝົດ​ແລ້ວ 100 ກວ່າ
​ມື້ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ສູ້​ລົບ ​ເພື່ອ​ຍຶດ​ເອົາ​ເມືອງ Mosul ​ໄດ້​ເລີ້ມຂຶ້ນ​ໃນ​ເດືອນ ຕຸລາ​ປີ​ກາຍ​.

ພວກນັກ​ລົບ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ ​ໃນ​ເວລາ​ນີ້ ​ໄດ້​ບຸກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ
ຂອງ​ເມືອງ Mosul ​ແລະ​ ສູນ​ເສຍ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ ​ຂົວ​ທັງ​ 5 ​ແຫ່ງ ທີ່​ຂ້າມ​ແມ່​ນ້ຳ Tigris
​ໄປ​ຫາ ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ Mosul ​ແລະ ​ເມືອ​ງຮ້າງ​ໂບຮານ Nineveh.

ພົນ​ໂທ Stephen J. Townsend ນາຍ​ພົນ​ຜູ້​ບັນຊາ​ການ​ກຳລັງແນວ​ໂຮມນາໆ​ຊາດ​ຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ​ ​ໃນ​ອີຣັກ ກ່າວ​ວ່າ “ນີ້​ແມ່ນ​ຜົນສຳ​ເລັດ​ອັນ​ສຳຄັນທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ແຕ່ກຳລັງ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ຂອງ​ອີ​ຣັກ ແລະ​ລັດຖະບານ​ທີ່​ປົກຄອງ​ປະເທດ​
ອີຣັກ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ​ແຕ່​ແມ່ນ​ປະຊາຊົນ ​ອີຣັກທັງ​ມວນ.”

ນາຍ​ພົນ Townsend ກ່າວຕື່ມ​ວ່າ ການ​ສູ້​ລົບ​ກັນ​ເພື່ອ​ເຂົ້າຄວບ​ຄຸມ​ພາກ​ຕາ​ເວັນຕົກ
​ຂອງ​ເມືອງ Mosul ມີ​ທ່າ​ທາງ​ວ່າ “ຈະ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ກວ່າ​ເຂດ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ ຂອງ​
ເມືອງ Mosul ດ້ວຍ​ຊ້ຳ.”

​ແຕ່​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ​ໂຄສົກ​ຂອງ​ທຳນຽບຫ້າ​ແຈກັບຕັນ​ກອງທັບ​ເຮືອ Jeff Davis ກ່າວ
​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ຜ່ານ​ມານີ້ວ່າ ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ​ໄດ້​ສູນ​ເສຍ​ຄວາມ​ສາມາດ
​ຫຼາຍໆ​ຢ່າງ ​ແລະສູນ​ເສຍ​ພວກ​ນັກ​ລົບ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດຈຳນວນ​ຫຼວງຫຼາຍຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ​
ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ເມືອງ Mosul.

ກຳລັງ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ອີຣັກ ​ໄດ້​ຕໍ່ສູ້​ກັບ​ລົດ​ລະ​ເບີດ​ສະ​ເລ່ຍ​ແລ້ວ​ປະມານ
5 ຄັນ​ຕໍ່​ມື້ ​ແລະ​ແຕ່​ລະ​ມື້​ກໍ​ມີ​ແມ່ນ​ຍິງ​ປືນ​ຄົກ ​ແລະ​ດັກ​ຍິງ​ໂຈມ​ຕີ ອີງ​ຕາມ ກອງ​ບັນຊາ
ກຳລັງ​ສະຫະລັດ ​ໃນ​ເຂດ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ທີ່​ກຳກັບ​ການ​ປະຕິ ບັດ​ງານ​ຕໍ່ຕ້ານ​
ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ​ ໃນ​ອີ​ຣັກ​ແລະ​ຊີ​ເຣຍນັ້ນ.

ກຸ່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ດັ່ງກ່າວ ຍັງ​ໄດ້​ໃຊ້​ເຮືອບິນ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ​ທີ່​ມີ​ຂາຍ​ກັນ​ຢູ່​ທົ່ວ​ໄປ​ເພື່ອ​ບິນ
​ສອດ​ແນມ​ກຳລັງ​ທີ່​ເປັນ​ພັນທະ​ມິດ​ກັບ​ອີຣັກ​ແລະ​ກໍ​ຖິ້ມລະເບີດ​ມື​ລົງ​ໃສ່​ພວກ ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

Iraq Mosul
please wait
0:02:02
0:00:00 /0:02:02
ລິງໂດຍກົງ

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG