ຊາວຊິມບັບເວ ຕ້ອງການໆປ່ຽນແປງໂດຍໄວ ລຸນຫລັງ ທ່ານມູກາເບ

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ປະເທດຊິມບັບເວ ໄດ້ປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ ໃນວັນສຸກອາທິດແລ້ວນີ້ ຊຶ່ງ ເປັນສັນຍານ
ໃຫ້ເຫັນ ເຖິງການສິ້ນສຸດຢ່າງແນ່ນອນ ໃນການປົກຄອງເປັນເວລາ 37 ປີຂອງທ່ານໂຣ
ເບີດ ມູກາເບ. ປັດຈຸບັນນີ້ ຊາວຊິມບັບເວຕ້ອງການຢາກໃຫ້ເປັນທີ່ແນ່ນອນວ່າ ເຂົ້າເຈົ້າ
ຈະໄດ້ເລືອກເອົາ ຜູ້ນຳຄົນຕໍ່ໄປຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະເລືອກເອົາຜູ້ທີ່ຈະບໍ່ປະປ່ອຍບັນຫາ
ແລະຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງເຂົ້າເຈົ້າໄວ້ ໂດຍ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ
ອານິຕາ ພາວແວວ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຮາແຣເຣ ປະເທດຊິມບັບເວ ດັ່ງ
ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ດ້ວຍການສິ້ນສຸດລົງ ໃນຍຸກສະໄໝຂອງທ່ານມູກາເບ ຊາວຊິມບັບເວແມ່ນພາກັນຕື່ນ
ເຕັ້ນ ແລະໂຫຍຫິວຕໍ່ການປ່ຽນແປງ.
ທ່ານເອັມເມີສັນ ນານກັກວາ ປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ ກ່າວວ່່າ “ມື້ນີ້ ພວກເຮົາພາກັນ
ມາເປັນພິຍານ ໃນການເລີ້ມຕົ້ນໃໝ່ແລະປະຊາທິປະໄຕທີ່ພວມເກີດຂຶ້ນ.
ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫລວງ ທີ່ມີແນວໂນ້ມໄປທາງຝ່າຍຄ້ານນັ້ນ ການລາອອກຂອງທ່ານມູກາ
ເບ ໄດ້ພາໃຫ້ການລົງທະບຽນຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດມີຊີວິດຊີວາອີກຄັ້ງນຶ່ງ. ຜູ້ອຳ ນວຍການ ຝ່າຍເລືອກຕັ້ງ ຂອງພັກຝ່າຍຄ້ານແອມດີຊີ-ທີ ກ່າວວ່າ ເປັນໜ້າສັນ ລະເສີນທີ່ 60,
000 ຄົນໄດ້ພາກັນລົງທະບຽນ ຢູ່ນະຄອນຮາແຣເຣໃນໄລຍະສີ່ມື້ ທີ່ຜ່ານມານີ້.
ທ່ານອິສລາມ ມາໂດຊີ ຜູ້ອຳນວຍຝ່າຍເລືອກຕັ້ງຂອງພັກແອມດີຊີ-ທີທີ່ນະຄອນຮາແຣ
ເຣ ກ່າວວ່າ “ຈາກເວລາທີ່ປະທານາທິບໍດີລາອອກໄປນັ້ນ ໄດ້ມີຜູ້ຄົນໃນຈຳນວນເພີ້ມ
ຂຶ້ນ ພາກັນມອງເຫັນວ່າ ມັນບໍ່ແມ່ນພວກທະຫານ ບໍ່ມັນບຸກຄົນໃດບຸກຄົນນຶ່ງແຕ່ເປັນ
ກຸ່ມບຸກຄົນ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດຢ່າງແທ້ຈິງ ນໍາເອົາປະທາ ນາທິບໍດີທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍ ແລະໜ້າເຊື່ອຖື ມາໃຫ້ພວກເຮົາ.”
ຊາວຊິມບັບເວສ່ວນໃຫຍ່ ເບິ່ງຄືວ່າ ມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງແຮງກ້າກ່ຽວກັບຜູ້ຊາຍທີ່ໄດ້ນຳ
ພາຊິມບັບເວ ມາເປັນເວລາ 37 ປີ ກ່ອນທີ່ຜູ້ຮອງຂອງທ່ານປ່ຽນມາເປັນຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ
ທ່ານເອັມເມີສັນ ນານກັກວາ ທີ່ຮູ້ກັນຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນວ່າ “ເອັດ” ນັ້ນ ໄດ້ຂຶ້ນກຳອຳນາດໃນ
ອາທິດແລ້ວນີ້ ເວລາທະຫານໄດ້ກັກໂຕທ່ານມູກາເບ.
ທ່ານແອລຕັນ ຊິກີ ນັກວິເຄາະການເມືອງກ່າວວ່າ “ປະຊາຊົນຮັກທ່ານໂຣເບີດ ມູກາເບ
ແລະເຂົາເຈົ້າບໍ່ປະສົງຢາກໃຫ້ສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ ເກີດຂຶ້ນກັບທ່ານ.”
ທ່ານມໍເກັນ ໂກມີຈີ ຮອງປະທານແຫ່ງຊາດ ພັກແອມດີຊີ-ທີ ກ່າວວ່າ “ເວລາຂ້າພະເຈົ້າ
ເບິ່ງທ່ານມູກາເບ ຂ້າພະເຈົ້າຈັດເອົາທ່ານມູກາເບ ໃຫ້ຢູ່ໃນປະເພດ ດຽວກັນ ກັບຊາດ
ດາມ ຮຸສເຊນ ຟິແດລ ກາສໂຕຣ ໂມອາມາ ກາດດາຟີ ແຫ່ງລີເບຍ ສະໂລໂບແດນ
ມິໂລໂຊວິດສ໌."
ທ້າວຈອຣຈ໌ ກາກາ ຖິ້ມໂທດຄວາມໃນການດິ້ນລົນທາງທຸລະກິດຂອງລາວໃສ່ເສດຖະ
ກິດທີ່ປະສົບບັນຫາ ແລະລາວໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ ທ່ານມູກາເບ. ຄວາມຈິງແລ້ວ ລະຫວ່າງປີ
ທີ່ທ່ານມູກາເບປົກຄອງປະເທດນັ້ນ ມີສິ່ງນຶ່ງທີ່ລາວປະຕິເສດ ບໍ່ຂາຍ.
ທ້າວກາກາ ກ່າວວ່າ “ລາວບໍ່ຂາຍເສື້ອຍືດຂອງຈອມຜະເດັດການ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ທີ່ເຄີຍ
ຂ້າຄົນມາແລ້ວ.”
ຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງທີ່ແອອັດຂອງນະຄອນຮາແຣເຣ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ທຸກໆຄົນປາກົດ
ວ່າເຫັນພ້ອມນຳກັນຢ່າງນຶ່ງ ຄືການເລືອກຕັ້ງຄວນມີຂຶ້ນຕາມກຳນົດເວລາ.
ທ່ານໂກມີຈີ ກ່າວວ່າ “ລັດຖະທຳມະນູນຊິມບັບເວ ກ່າວວ່າ ການເລືອກຕັ້ງຄວນມີຂຶ້ນ
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22 ກໍລະກົດ ຫາ 22 ສິງຫາ. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ນັ້ນຕ້ອງໄດ້ຮັກ
ສາໄວ້.”
ທ່ານຊິກີ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ມັນມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລັດຖະທຳມະນູນ
ໃນເວລາດັ່ງທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້. ເພາະສະນັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງມີການເລືອກຕັ້ງ.”
ບັນດາຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດສ່ວນໃຫຍ່ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຢ່າງງ່າຍໆຕໍ່ລັດຖະບານໃໝ່ຂອງເຂົາ
ເຈົ້າ.
ທ້າວເລໂອນາດ ມູຕູມເມ ພໍ່ຄ້າທຳມະດາຄົນນຶ່ງ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການລັດ
ຖະບານທີ່ຟັງສຽງປະຊາຊົນ. ນັ້ນແມ່ນຊະນິດລັດຖະບານ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງ ການ. ລັດຖະບານທີ່ສາມາດຟັງສຽງປະຊາຊົນຂອງຕົນ ລັດຖະບານທີ່ສາມາດ ແກ້ໄຂ
ຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງປະຊາຊົນ.”
ແລະດັ່ງດຽວກັນກັບຊາວຊິມບັບເວຫລາຍໆຄົນ ລາວຕ້ອງການໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງທີ່
ມາຈາກການລົງຄະແນນສຽງ ບໍ່ແມ່ນຈາກລູກປືນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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