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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ນະ​ໂຍ​ບາຍ "ບໍ່​ມີ​ການ​ຜ່ອນ​ຜັນ" ຂອງ​ ປ. ທ​ຣຳ ຍິ່ງເຮັດ​ໃຫ້ ການກັກ​ຂັງ ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ໄວກວ່າ​ເກົ່າ

Report: U.S. Immigrant Detentions, Rights Abuse Claims Rise
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Report: U.S. Immigrant Detentions, Rights Abuse Claims Rise

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ລິງໂດຍກົງ

ລາຍ​ງານແຈ້ງວ່າ ມີການ​ກັກ​ຂັງ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ແລະ​ການ​ຮ້ອງ​ທຸກ​ໃນ​ດ້ານ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

​ຄົນເຂົ້າ​ເມືອງ​ທີ່​ຖືກ​ກັກ​ຂັງ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ມີ​ຈຳນວນ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ​ພວກ​ເຂົາ
​ເຈົ້າ​ກໍ​ຖືກ​ຂັງ​ເປັນ​ໄລ​ຍະຍາວກວ່າ​ເກົ່າ ໂດຍປາດ​ສະ​ຈາກການ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​
ທາງ​ກົດ​ໝາຍ ໃນ​ລາ​ຄາ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ຈ່າຍ​ໄດ້ ສຳລັບພວກ​ອາດ​ຊະ​ຍາກອນ. ສະ​ພາບ​ການ​
ດັ່ງ​ກ່າວນີ້ ແມ່ນ​ການ​ຄົ້ນ​ພົບຂອງ​ລາຍ​ງານເມື່ອມໍ່ໆ​ມານີ້ຂອງກຸ່ມ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ການໃຫ້
​ມີຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ. ດັ່ງໄບ​ຣ​ເອິນ ແພັດ​ເດນ (Brian Padden), ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ ລາຍ​ງານ​
ມາ​ວ່າ ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ກັກ​ຂັງ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ ໄດ້​ຖືກ​ຂະ​ຫຍາຍໃຫ້​ກວ້າງ
​ອອກ​ໄປ​ອີກຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ, ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ກຸ່ມ​ສິດ​
ທິ​ມະ​ນຸດ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ. ບົວ​ສະຫ​ວັນ ຈະ​ນຳມີລາຍ​ລະ​ອຽດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້
​ ມາ​ສ​ະ​ເໜີ​ທ່ານໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ເລື້ອງ​ການ​ຈັບ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງຜິດ​ກົດ​ໝາຍ ​ໃນ ສ​ຫລ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຢູ່​ໃນ​ສອງ​ທົດ​ສະ​ວັດທີ່​ຜ່ານ​ມານີ້, ຈຳ​ນວນສະ​ເລ່ຍ​ຂອງຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງທີ່​ຖືກ​ກັກ​ຂັງ​ປະ​ຈຳ
​ວັນແມ່ນ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ໜ້ອຍກວ່າ 7,000 ຄົນ ໃນ​ປີ 1994 ມາເປັນ​ຫລາຍກວ່າ 44,000
ຄົນຕໍ່​ວັນໃນ​ປີນີ້.

ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ດ້ານ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ທີ່ຍຶດ​ໝັ້ນ​ໃນ​ຫລັກ​ການ​ເຄັ່ງ​ຄັດ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ
ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີທ່າ​ອ່ຽງນີ້ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ວ່ອງ​ໄວກວ່າ​ເກົ່າ.

ທ່ານ​ນາງ ເຄີ​ສ​ທ໌​ເຈນ ນີລ​ສັນ (Kirstjen Nielsen), ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພ​ພາຍ​ໃນ, ໄດ້​ປົກ​ປ້ອງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ດ້ານ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງແບບ​ລົງ​ໂທດຂອງລັດ​ຖະ
​ບານດັ່ງກ່າວໂດຍ​ການ​ໃຫ້​ສັນ​ຍາ​ວ່າ ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມທີ່​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນປະ​ເທດຢ່າງ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ
ແມ່ນຈະຖືກ​ກັກ​ຂັງ, ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ ແລະ​ສົ່ງ​ກັບ​ຄືນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ທ່ານ​ນາງກ່າວ​ດັ່ງ​ນີ້ "ການ​ຢາກ​ມີ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳບໍ່​ສາ​ມາດ​ໃຊ້​ເປັນ​ເຫດ​ຜົນເພື່ອຈະ​ຂໍ​
ລີ້​ໄພ​ໄດ້ ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ກົດ​ໝາຍ​ສະ​ຫະ​ລັດ."

ແຕ່​ວ່າ ສະ​ພາ​ດ້ານ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ຊຶ່ງ​ເປັນກຸ່ມ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນຄົນເຂົ້າ​ເມືອງ
​ອິດ​ສະ​ຫລະ​ເວົ້າ​ວ່າ ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ເຫລົ່າ​ນີ້ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ລະ​ເມີດສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ມີເພີ້ມ​ຂຶ້ນຍ້ອນ​ມີການບັງຄັບໃຫ້ຄອບ​ຄົວພັດພາກຈາກ​ກັນ, ສະ​ພາບການ​ກັກ​ຂັງຄົນ​ຢ່າງ​ຂາດ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ
ແລະ​ການຂາດຊ່ອງ​ທາງ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ປຶກ​ສາ​ທາງ​ກົດ​ໝາຍ​.

ທ່ານ​ນາງ ແຄດ​ທ​ຣິນ ເຊັບ​ເຟີດ (Kathryn Shepherd) ຈາກສະ​ພາ​ດ້ານ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​
ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ເວົ້າ​ວ່າ
"​ພວກ​ເຮົາ​ເວົ້າ​ເຖິງສິດ​ທິມະ​ນຸດ​ແບບ​ພື້ນ​ຖານ ແລະພຽງ​ແຕ່​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ທາງ​ກົດ
​ໝາຍໃນ​ລະ​ດັບຕ່ຳ​ສຸດ ທີ່​ໃຜໆ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ຖືກ​ຄຸມ​ຂັງ​ ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບເທົ່າ​ນັ້ນ."

ໃນ​ຕອນ​ຕົ້ນໆ​ປີ​ນີ້, ນະ​ໂຍ​ບາຍ “ບໍ່​ມີ​ການ​ຜ່ອນ​ຜັນ ຫລື Zero Tolerance" ຂອງ​ປະ​ທາ
​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ແມ່​ນກ່າວ​ຫາ​ທຸກ​ຄົນທີ່ຂ້າມ​ຊາຍ​ແດນ​ມາ​ຢ່າງ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ ວ່າ​ເປັນ​ອາດ
​ຊະ​ຍາ​ກອນ, ຊຶ່ງ​ພາ​ໃຫ້​ເດັກ​ນ້ອຍພັດ​ພາກຈາກ​ພໍ່​ແມ່​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ຍຸ​ຕິ​
ນະ​ໂຍ​ບາຍນັ້ນ​ໄວ້ ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ພາ​ກັນ​ຮ້ອງ​ໂຮ​ຂຶ້ນຢ່າງ​ແຮງ.

ໃນ​ອະ​ດີດ​ຜ່ານ​ມາ, ພວກ​ຂໍ​ລີ້​ໄພ ​ແມ່ນ​ຖືກ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ຢູ່​ກັບ​ຊຸມ​ຊົນ ໃນ​ທ້ອງ​
ຖິ່ນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ເພື່ອ​ລໍ​ຖ້າມື້​ຂຶ້ນ​ສານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ແຕ່​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານ
​ທ​ຣຳ ໄດ້​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ມື້ ເພື່ອ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ຢູ່​ໃນ​ບ່ອນຄຸມ​ຂັງຈົນ​
ກວ່າ​ວ່າ ຄະ​ດີ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຈະຖືກ​ແກ້​ໄຂເສຍກ່ອນ.

ທ້າວ ອີ​ດາ​ເຟ ອົກ​ໂປໂຣ (Edafe Okporo), ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທີ່​ເປັນ​ຄົນ​ຮັກ​ຮ່ວມ​ເພດ ທີ່
​ໄດ້​ຫລົບ​ໜີ​ມາ​ຈາກ​ໄນ​ຈີ​ເຣຍ ຍ້ອນ​ມີ​ການກໍ່​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຕໍ່​ຄົນ​ຮັກ​ຮ່ວມ​ເພດຢູ່ເລື້ອຍໆ
​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ຜູ້ກ່ຽວນັ້ນ ບໍ່ເປັນໜ້າຢາກ​ເຊື່ອ​ເລີຍ ​ວ່າ ລາວ​ຖືກ​ກັກ​ຂັງ​ເປັນ​ເວ​ລາຕັ້ງ 5
ເດືອນ ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ໄດ້​ຂໍ​ລີ້​ໄພ ​ໃນ​ປີ 2017.

ທ້າວ ອົກ​ໂປໂຣ ກ່າວ​ວ່າ "ຂ້ອຍ​ຖືກບອກວ່າ ຂ້ອຍ​ຈະ​ຖືກ​ຕິດ​ຄຸກ. ສະ​ນັ້ນ ທຳ​ອິດ​ຂ້ອຍ​
ຢາກ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ໄນ​ຈີ​ເຣຍເພາະ​ຂ້ອຍບໍ່​ເຄີຍ​ຖືກ​ຕິດ​ຄຸກ​ຈັກ​ເທື່ອ. ສະ​ນັ້ນ ເປັນ​ຫຍັງ​ເຈົ້າ​
ຈຶ່ງ​ຈະ​ເອົາຂ້ອຍໄປ​ຂັງ​ຄຸກ​ໄວ້? ສະ​ນັ້ນ​ ມັນ​ຈຶ່ງຄື​ວ່າ ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ທີ່​ໜ້າ​ຕົກ​ໃຈ​ສຳ​ລັບ​ຂ້ອຍ."

ສະ​ພາ​ດ້ານ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ໄດ້​ອ້າ​ງ​ເຫດ​ຜົນ​ວ່າ ການ​ຄຸມ​ຂັງ ພວກ​ຂໍ​ລີ້​ໄພ
​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຊອບ​ທຳ ເກືອບ​ວ່າບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ເລີຍ.

ທ່ານ​ນາງ ເຊີບ​ເຟີດ​ກ່າວ​ອີກວ່າ "ຫລາຍ​ຄົນ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຄຸມ​ຂັງແມ່ນບໍ່​ເປັນ​ຄົນ​ທີ່
​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງວ່າຈະໂຕນ​ໜີ​ໄປ, ບໍ່​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຄົມ, ແລະ​ມີ​ບາງ​ຄົນ​ກໍ
​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມີ​ບ່ອນ​ໃດ ບ່ອນ​ນຶ່ງ​ທີ່​ຈະ​ໄປ​ຢູ່ ແລະ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​
ຈະ​ປາ​ກົດ​ໂຕ​ໃນ​ການ ຮັບ​ຟັງ​ຄະ​ດີ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ."

ລ​າຍ​ງານ​ຂອງສະ​ພາ​ດ້ານ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ໄດ້​ຕຳ​ໜິ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ກັກ​ຂັງ
​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງວ່າຂາດ “ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງລັດ ແລະ​ຂາດຄວາມ​ໂປ່ງ​ໃສ"
ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງກ່ຽວ​ກັບ "ສະ​ພາບການ​ກັກ​ຂັງ​ຢູ່​ບ່ອນ​ທີ່​ຕໍ່າ​ກວ່າ​ມາດ
​ຕະ​ຖານ ຫລື ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ” ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ຢູ່​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຄຸມ​ຂັງ ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ໂດຍ
​ເອ​ກະ​ຊົນ ຊຶ່ງ​ພວກຕຳ​ໜິ​ເລື້ອງນີ້ ເວົ້າ​ວ່າ ຖືກ​ຈູງ​ໃຈ​ໃຫ້​ເຮັດ ​ເພື່ອ​ຕັດ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ໃນ​ການ
​ດູ​ແລ ແລະ​ກໍ​ແກ່​ຍາວ​ການ​ຄຸມ​ຂັງ ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ກຳ​ໄລເພີ້ມຂຶ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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