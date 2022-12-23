ການເດີນທາງໃນຍາມສົງຄາມເປັນເວລາສັ້ນໆມາຍັງສະຫະລັດແມ່ນ “ໃຫ້ຜົນດີ” ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ ກ່າວຕໍ່ປະເທດຊາດ ໃນຄຳປາໄສທາງວີດີໂອ ເມື່ອຄືນວັນພະຫັດວານນີ້.
“ພວກເຮົາກັບຄືນມາຈາກວໍຊິງຕັນດ້ວຍຜົນດີ ພ້ອມກັບສິ່ງຕ່າງໆທີ່ຈະຊ່ວຍພວກເຮົາໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ” ປະທານາທິບໍດີເຊເລນສກີ ກ່າວທາງວີດີໂອທີ່ນຳອອກເຜີຍ ແຜ່ຜ່ານທາງຊ່ອງເຕເລກຣາມຂອງທ່ານ. ນອກນັ້ນ ທ່ານໄດ້ຍັງຂອບໃຈປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ແລະລັດຖະສະພາສະຫະລັດທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນໃນການຕໍ່ສູ້ຂອງຢູເຄຣນຕ້ານຣັດເຊຍຊຶ່ງໄດ້ຮຸກຮານປະເທດຂອງທ່ານມາໄດ້ເກືອບ 10 ເດືອນແລ້ວນັ້ນ.
ທ່ານເຊເລນສກີ ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມສະຫະລັດເມື່ອວັນພຸດທີ່ຜ່ານມານີ້ ໂດຍໄດ້ພົບປະເປັນການສ່ວນຕົວກັບປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ແລະໃນເວລາຕໍ່ມາກໍໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ກອງປະຊຸມລັດຖະສະພາຮ່ວມຄົບຄະນະ.
ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມນັ້ນ ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ປະກາດການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານຮອບໃໝ່ ມູນຄ່າ 1 ພັນ 800 ລ້ານໂດລາສຳລັບຢູເຄຣນ ຊຶ່ງຮວມທັງລະບົບລູກສອນໄຟແພັດທຣີອັອດ ອັນເປັນນຶ່ງໃນອາວຸດທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດ ທີ່ຈະຖືກຈັດສົ່ງໄປໃຫ້ຢູເຄຣນ.
ນອກນັ້ນ ສະພາສູງສະຫະລັດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຍັງໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍການໃຊ້ຈາຍ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ຢູເຄຣນຍັງຈະໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເພີ້ມຕື່ມ 44 ພັນ 900 ລ້ານໂດລາ. ເວລານີ້ ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວພວມສົ່ງໄປຍັງສະພາຕ່ຳ.
ໃນຢູໂຣບຕາເວັນຕົກ ການເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມວໍຊິງຕັນຂອງທ່ານຖືກມອງກັນວ່າເປັນສັນຍາລັກ ຊຶ່ງເປັນຂ່າວທີ່ສົ່ງໃຫ້ໂລກຮູ້ວ່າ ສະຫະລັດຈະສືບຕໍ່ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຢູເຄຣນຢ່າງແຂງຂັນ ໃນການຕໍ່ສູ້ເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດ.
ພວກນັກສັງເກດການຢູ່ໃນຂົງເຂດ ມີຄວາມຍິນດີທີ່ໄດ້ຍິນທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະ “ຮັກສາຄວາມເປັນເອກກະພາບໃນອົງການເນໂຕ້” ເມື່ອເວົ້າເຖິງເລື້ອງການສະໜອງອາວຸດ.
ນັກປະຫວັດສາດໂປແລນ ທ່ານລູກາສ ແອແດມສກີ ຈາກສູນກາງມີໂຣສຊິວສກີ (Miroszewski Center) ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊໍກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ນີ້ແມ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງແຂງຂັນວ່າ ມັນບໍ່ແມ່ນສະຫະລັດ ແຕ່ບັນດາປະເທດທີ່ມີອິດທິພົນຂອງອົງການເນໂຕ້ອື່ນໆ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຢູເຄຣນ.”
ແນວໃດກໍຕາມ ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ກ່າວວ່າ ການເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມຂອງປະທານາທິບໍດີເຊເລນສກີ ມີພຽງແຕ່ຜັກດັນ ໃຫ້ແກ່ຍາວບັນຫາຂັດແຍ້ງ.