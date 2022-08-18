ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ ແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣັສ ແລະ ປະທານາທິບໍດີ ເທີກີ ທ່ານ ຣີເຊັບ ໄຕຢິບ ເອີດູອານ ແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະພົບກັນໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ພ້ອມກັບປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໃນເມືອງ ລີວິບ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງ ຢູເຄຣນ ພ້ອມກັບວາລະແຜນການປະຊຸມທີ່ຄາດວ່າ ຈະລວມມີຫົວຂໍ້ ກ່ຽວກັບ ວິກິດການດ້ານອາຫານໂລກ, ໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍ ແລະ ການຊອກຫາຂໍ້ແກ້ໄຂທາງການເມືອງຕໍ່ສົງຄາມທີ່ເລີ່ມຂຶ້ນໂດຍ ຣັດເຊຍ.
ຄວາມພະຍາຍາມຕ່າງໆເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນວິກິດການດ້ານອາຫານແມ່ນກຳລັງດຳເນີນຢູ່, ດ້ວຍກຳປັ່ນຫຼາຍລຳທີ່ຂົນສົ່ງສິນຄ້າສົ່ງອອກຂອງ ຢູເຄຣນ ຕອນນີ້ແມ່ນສາມາດທີ່ຈະເດີນທາງອອກໄປ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ເທີກີ ໄດ້ເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດ ກັບ ຣັດເຊຍ ແລະ ຢູເຄຣນ.
ທ່ານ ກູເຕເຣັສ ແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມທ່າເຮືອໃນເມືອງ ໂອເດຊາ ໃນວັນສຸກມື້ອື່ນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໃນວັນເສົາ ກໍຈະໄປນະຄອນ ອິສຕານບູລ ເພື່ອເບິ່ງສູນກາງການປະສານງານຮ່ວມ ທີ່ກຳລັງຕິດຕາມລະບົບການສົ່ງອອກ, ລວມທັງການກວດກາກຳປັ່ນຂາເຂົ້າ ແລະ ຂາອອກທີ່ຖືກຮຽກຮ້ອງໂດຍ ຣັດເຊຍ.
ສູນກາງທີ່ວ່ານັ້ນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຄາດວ່າ ກຸ່ມກວດກາຕ່າງໆຈະດຳເນີນການກວດກາກຳປັ່ນສີ່ລຳໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທີ່ເດີນທາງອອກຈາກ ຢູເຄຣນ ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້.
ກຳປັ່ນທີ່ວ່ານັ້ນ ລວມມີ ກຳປັ່ນ Osprey S ເຊິ່ງຂົນສົ່ງສາລີໄປ ເທີກີ, ກຳປັ່ນ Ramus ແລະ ສິນຄ້າທີ່ເປັນເຂົ້າເບຼ ຈະມຸ່ງໜ້າໄປ ເທີກີ, ກຳປັ່ນ Brave Commander ຂົນສົ່ງເຂົ້າເບຼ ໄປປະເທດ ຈິີບູຕີ ແລະ ກຳປັ່ນ Bonita ຂົນສົ່ງສາລີໄປປະເທດ ເກົາຫຼີໃຕ້.
ກຳປັ່ນອື່ນໆອີກສີ່ລຳ ແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະຖືກກວດກາໃນເວລາເດີນທາງໄປຮອດ ຢູເຄຣນ. ຣັດເຊຍ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຮັບປະກັນວ່າ ກຳປັ່ນຂາເຂົ້າແມ່ນບໍ່ໄດ້ນຳເອົາອາວຸດໄປໃຫ້ກອງກຳລັງ ຢູເຄຣນ.
ກຳປັ່ນອີກສາມລຳໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກທ່າເຮືອໃນທະເລດຳເມື່ອວັນພຸດວານນີ້. ສູນກາງການປະສານງານໄດ້ກ່າວວ່າ ກຳປັ່ນ Sara, ທີ່ຂົນສົ່ງສາລີ 8,000 ໂຕນ, ແລະ ກຳປັ່ນ Efe ຂົນສົ່ງນ້ຳມັນດອກຕາເວັນ 7,250 ໂຕນ, ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກທ່າເຮືອ ໂອເດຊາ ແລະ ໄດ້ມຸ່ງໜ້າໄປປະເທດ ເທີກີ.
ສ່ວນກຳປັ່ນ Petrel S ໄດ້ຂົນສົ່ງຜົງແກ່ນຕາເວັນ 18,500 ໂຕນ, ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກທ່າເຮືອ ຊໍໂນມອສ ແລະ ໄດ້ມຸ່ງໜ້າໄປນະຄອນຫຼວງ ອາມສເຕີດາມ, ປະເທດ ເນເທີແລນ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງສູນກາງການປະສານງານ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ການສົ່ງອອກໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ, ກຳປັ່ນ 24 ລຳແມ່ນໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກ ຢູເຄຣນ.