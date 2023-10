ປະທານາທິບໍດີ​ຢູ​ເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້​ນຳ​ເອົາ​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ທາງ​ທະຫານ​ໃນ​ຮູບ​ແບບ​ຂອງ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ອາກາດ, ປືນ​ໃຫຍ່ ​ແລະ​ລູກ​ປືນ ​ໄປ​ທີ່ສຳນັກງານ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ອົງການ NATO ​ໃນ​ນະຄອນບຣັສເຊີລສ໌ ບ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ກຳລັງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນທະນາ ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ມື້​ນີ້ ກັບ​ບັນດາ​ລັດຖະມົນຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ອົງການ NATO.

ໂດຍການກ່າວ​ປາໄສ​ຄຽງ​ຄູ່​ກັບເລຂາທິການ​ໃຫຍ່ ຂອງອົງການ NATO ທ່ານເຈັນ ສໂຕລເຕັນເບີກ, ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ ໂດຍໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບຂອງ​ການ​ປ້ອງ​ກັນໄພ​ອາກາດ ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ພື້ນຖານ​ໂຄງ​ລ່າງທາງ​ດ້ານ​ພະລັງງານ​ຂອງຢູເຄຣນ ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ແຕ່​ຍັງ​ມີ​ການ​ສົ່ງ​ອອກອາຫານປະເພດ​ເມັດ​ຂອງຢູເຄຣນ ​ໄປ​ໃນທົ່ວ​ໂລກອີກດ້ວຍ.

ທ່ານສໂຕລເຕັນເບີກ ກ່າວ​ວ່າ ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ພັນທະ​ມິດ​ຂອງອົງການ NATO ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ​ເພີ່ມບາດກ້າວການສະໜັບສະໜູນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ​ໃຫ້ແກ່​ຢູ​ເຄຣນ.

"ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຫັນໃນປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ປູຕິນ ກໍາລັງກະ ກຽມນໍາໃຊ້ລະດູໜາວ ມາເປັນອາວຸດທາງສົງຄາມອີກຄັ້ງຫນຶ່ງ," ທ່ານສໂຕລເຕັນເບີກ ກ່າວ.

ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາກາດ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ ​ໄດ້​ແນ​ເປົ້າ​ໃສ່​ພື້ນຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ຂອງ​ຢູ​ເຄຣນ ຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກ​ ໃນຊ່ວງ​ລະ​ດູ​ໜາວ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ​ສົ່ງຜົນເຮັດ​ໃຫ້​ຢູ​ເຄຣນ ຕ້ອງ​ພະຍາຍາມ​ສ້າງ​ຕາຄ່າຍພະລັງງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ​ຄືນ​ໃໝ່.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy brought his appeal for military aid in the forms of air defenses, artillery and ammunition to NATO headquarters in Brussels where he is attending talks Wednesday with NATO defense ministers.

Speaking alongside NATO Secretary-General Jens Stoltenberg, Zelenskyy told reporters that improved air defense would help protect not only Ukraine’s energy infrastructure, but also Ukrainian grain exports to the world.

Stoltenberg said NATO allies need to sustain and step up their support for Ukraine.

“What we are seeing now is that President Putin is preparing once again to use winter as a weapon of war,” Stoltenberg said.

Russian aerial attacks repeatedly targeted Ukrainian infrastructure during the last winter season, leaving Ukraine scrambling to rebuild its power grid.