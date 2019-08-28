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ທ່ານ ຊາ​ຣິ​ຟ: ອີ​ຣ່ານ ບໍ່​ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ ສ້າງ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ ອີ​ຣ່ານ ທ່ານ ຈາ​ວາດ ຊາ​ຣິ​ຟ ຈັດ​ການ​ບັນ​ຍາຍຢູ່​ສະ​ຖາ​ບັນ ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ສາ​ກົນ ສ​ຕັອກ​ໂຮມ, ນະ​ຄອນຫຼວງ ສ​ຕັອກ​ໂຮມ, ປະ​ເທດ ສວີ​ເດັນ. 21 ສິງ​ຫາ, 2019.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອີ​ຣ່ານ ທ່ານ ໂມ​ຮຳ​ມັດ ຈາ​ວາ ຊາ​ຣິ​ຟ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ປະ
ເທດຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຮຸນແຮງຂຶ້ນ.

ໃນ​ການ​ກ່າວ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຍີ່​ປຸ່ນ ໃນ​ວັນ​ພຸ​ດມື້ນີ້ ເພື່ອ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ​ນາ​
ຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊິນໂຊ ອາເບະ ນັ້ນ, ທ່ານ ຊາຣິຟ ໄດ້ກ່າວວ່າ ອີຣ່ານ ເຊື່ອວ່າ “ທຸກ
ປະເທດຄວນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ປະຕິບັດສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າເອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ
ສາກົນ.”

ທ່ານ ອາ​ເບະ ໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ ໃນ​ຕົ້ນ​ປີນີ້ ໃນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​
ຍາມທີ່ຈະເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ ລະຫວ່າງ ອີຣ່ານ ແລະ ສະຫະລັດ.

ໃນ​ອາ​ທິດນີ້, ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ມີ​ໂອ​ກາດ​
ທີ່ດີຫຼາຍ” ທີ່ທ່ານຈະພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ ອີຣ່ານ ທ່ານ ຮາສຊານ ຣູຮານີ ເພື່ອ
ເຈລະຈາກຂໍ້ຕົກລົງໃໝ່ ເພື່ອຈຳກັດໂຄງການນິວເຄລຍຂອງ ອີຣ່ານ ມາແທນຂໍ້ຕົກລົງ
ສາກົນປີ 2015 ທີ່ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຖອນຕົວແຕ່ປີກາຍນີ້.

ແຕ່​ທ່ານ ຣູ​ຮາ​ນີ ໄດ້​ກ່າ​ວ​ວ່າ ຖ້າ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ຢາກ​ຈັດ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ, ທ່ານ ຕ້ອງ “ເອົາ​
ບາດກ້າວທຳອິດ” ແລະ ຍົກເລີກສິ່ງທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ມາດຕະການລົງໂທດທີ່ຜິດກົດ
ໝາຍ, ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ຍຸຕິທຳ ທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ວາງຕໍ່ ອີຣ່ານ.

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຂອງ​ທ່ານ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ທີ່​ອາດ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ ໂດຍ​
ເວົ້າວ່າ ອີຣ່ານ ບໍ່ສາມາດສ້າງຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍການເຄື່ອນກອງທັບ
ແລະ ການໂຈມຕີ. ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງໃໝ່ ຈະໄດ້ຫ້າມ ອີຣ່ານ ຈາກການພັດ
ທະນາອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະ ທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ແລະ ວ່າມັນຈະຄວບ
ຄຸມເປັນໄລຍະທີ່ດົນກວ່າ 10 ປີດັ່ງທີ່ຖືກລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງປີ 2015.

ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ​ຜູ້​ນຳ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ມີຂຶ້ນ​ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດຜູ້​ນຳ G7 ໃນ​ປະ​ເທດ
ຝຣັ່ງ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຝ​ຣັ່ງ ທ່ານ ເອັມ​ມາ​ນູ​ແອ​ລ ມາກ​ຣົງ ໄດ້​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ທ່ານ ຊາ​ຣິ​ຟ ເພື່ອ​ການ
ເຈລະຈາໃນສະຖານທີ່ຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດນັ້ນ ໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ດັ່ງກັບ
ຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານທີ່ດຳເນີນຕໍ່ມາ ເພື່ອເປັນຕົວແທນໃນການເຈລະຈາ ສະ
ຫະລັດ-ອີຣ່ານ.

ທ່ານ ມາກ​ຣົງ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້ທຳ​ກ​ານ​ສະຫຼຸບ “ຢ່າງ​ລະ​ມັດ​ລະ
ວັງຫຼາຍ” ວ່າ ລັດຖະບານ ວໍຊິງຕັນ ແລະ ເຕຫະຣ່ານ ສາມາດບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງນຳກັນໄດ້
ຖ້າທ່ານ ທຣຳ ກັບທ່ານ ຣູຮານີ ໄດ້ພົບປະກັນ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ຖ້າການເຈລະຈາດັ່ງ
ກ່າວນັ້ນເກີດຂຶ້ນແທ້, ຝຣັ່ງ ຈະ “ສວມບົດບາດ” ພ້ອມກັບຜູ້ລົງນາມປະເທດອື່ນໆໃນຂໍ້
ຕົກລົງປີ 2015 ຄື ອັງກິດ, ຈີນ, ເຢຍຣະມັນ, ຣັດເຊຍ ແລະ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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