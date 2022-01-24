ພົນລະເຮືອນຂອງເຢເມນ ແບກຮັບຄວາມທຸກຍາກລຳບາກ ຂອງບັນຫາຂັດແຍ້ງ ທີ່ທະວີຂຶ້ນນັບມື້

ໃນຂະນະທີ່ການຕໍ່ສູ້ກັນຢູ່ໃນເຢເມນ ຮ້ອນແຮງຂຶ້ນ ສຳນັກງານດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ເຕືອນທຸກພັກຝ່າຍໃນເຢເມນ ທີ່ກຳລັງສູ້ລົບກັນວ່າ ການໂຈມຕີທີ່ໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນຕໍ່ພົນລະເຮືອນ ແລະເປົ້າໝາຍຕ່າງໆຂອງພົນລະເຮືອນ ອາດຖືວ່າ ເປັນອາຊະຍາກຳສົງຄາມ. ລີຊາ ສໄລນ໌ ລາຍງານມາໃຫ້ວີໂອເອ ຈາກນະຄອນເຈນີວາ ຊຶ່ງໄຊຈະເລີນສຸກ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ກັບໄປກັບມາໂດຍພັກຝ່າຍຕ່າງໆຂອງເຢເມນທີ່ສູ້ລົບກັນຢູ່ນີ້ ໄດ້ທະວີຂຶ້ນໃນເດືອນນີ້. ການສູ້ລົບກັນໄດ້ໜັກຂຶ້ນ ນັບຕັ້ງແຕ່ພວກກະ ບົດຮູຕີ ທີ່ໜຸນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີ ດ້ວຍລູກສອນໄຟ ແລະເຮືອ ບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼືໂດຣນຕິດດ້ວຍລະເບີດ ຕໍ່ສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ ໃນວັນຈັນອາທິດແລ້ວ ທີ່ໄດ້ສັງຫານສາມຄົນ.
ໃນການຕອບໂຕ້ຄືນສຳລັບການໂຈມຕີເຫຼົ່ານັ້ນ ລັດຖະບານທີ່ໜຸນຫຼັງໂດຍແນວໂຮມທີ່ນຳພາໂດຍ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໄດ້ຖິ້ມລະເບີດໃສ່ເປົ້າໝາຍຕ່າງໆຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງຊານາອາ ຂອງເຢເມນ ອີງຕາມລາຍງານແລ້ວ ພົນລະເຮືອນຢ່າງໜ້ອຍຫ້າຄົນ ຈາກຄອບຄົວດຽວກັນ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ. ສຳນັກງານດ້ານສິດທິມະ ນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ຕົນຢ້ານວ່າ ຈະມີພົນລະເຮືອນລົ້ມຕາຍຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ໃນຂະນະທີ່ການໂຈມຕີທີ່ໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນສືບຕໍ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນ ໃນບັນຫາຂັດແຍ້ງທີ່ແກ່ຍາວມາໄດ້ເກືອບເຈັດປີແລ້ວນັ້ນ.
ໂຄສົກດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາດ ທ່ານນາງ ຣາວີນາ ຊາມດາຊານີ ກ່າວວ່າ ພວກຄູ່ປໍລະປັກເປີດສາກໂຈມຕີທາງອາກາດແລະປືນໃຫຍ່ຫຼາຍສິບຄັ້ງໃນສອງສາມວັນຜ່ານມານີ້ ໂດຍເບິ່ງຄືວ່າ ບໍ່ສົນໃຈແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ ຕໍ່ສະຫວັດດີການຂອງພົນລະເຮືອນ.
ທ່ານນາງຊາມດາຊານີ ເວົ້າວ່າ “ການຕໍ່ສູ້ກັນໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຕໍ່ວັດຖຸຕ່າງໆຂອງພົນລະເຮືອນ ແລະພື້ນຖານໂຄລ່າງທີ່ສຳຄັນ ລວມທັງ ຫຼັກເສົາໂທ ລະຄົມມະນາຄົມທັງຫຼາຍ ແລະອ່າງເກັບນ້ຳ ພ້ອມດ້ວຍໂຮງໝໍໃນນະຄອນຫຼວງຊານາອາ ແລະເມືອງທາອີດຊ (Taizz). ໂດຍທີ່ເຂດແນວໜ້າໄດ້ຫັນປ່ຽນຢ່າງວ່ອງໄວໄປໃນພື້ນທີ່ທີ່ກວ້າງຂວາງ ພົນລະເຮືອນທັງຫຼາຍຍັງໄດ້ປະສົບກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ຂອງລະເບີດຝັງດິນທັງຫຼາຍ.”
ທ່ານນາງຊາມດາຊານີ ອ້າງເຖິງການໂຈມຕີທຳລາຍລ້າງຕິດຕໍ່ກັນ ແລະການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຄືນ ໂດຍກຳລັງປະສົມນຳພາໂດຍຊາອຸດີ ແລະພວກກະບົດຮູຕີ ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ້ມຕົ້ນຂອງປີນີ້. ໃນລະຫວ່າງຊ່ວງນີ້ ພົນລະເຮືອນຢ່າງໜ້ອຍ 11 ຄົນ ອີງຕາມລາຍງານ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ແລະ 12 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ ຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງພົນລະເຮືອນ.
ຕົວເລກທີ່ໄດ້ຖືກເກັບກຳ ໂດຍບັນດາຜູ້ສັງເກດການດ້ານສິດທິມະນຸດ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີການໂຈມຕີທາງອາກາດ 839 ຄັ້ງ ໂດຍກຳລັງແນວໂຮມ ທີ່ນຳພາໂດຍຊາອຸດີ ໃນເດືອນມັງກອນ ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບ 1,074 ຄັ້ງຂອງເດືອນທັນວາ. ກຸ່ມກະບົດຮູຕີກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດໂດຍໂດຣນ 10 ລຳ ຕໍ່ຊາອຸດີອາຣາເບຍ ໃນເດືອນນີ້ ແລະໃນເດືອນທັນວາຜ່ານມາ ໄດ້ສົ່ງໂດຣນ 31 ລຳ ພ້ອມທັງ ຍິງລູກສອນໄຟ ແລະປືນຄົກ ໄປໃສ່ຊາອຸດີອາຣາເບຍ. ພວກກະບົດຮູຕີ ນຳໃຊ້ໂດຣນທີ່ບໍ່ແພງ ຕິດດ້ວຍວັດຖຸລະເບີດແລະສົ່ງພວກມັນໄປໂຈມຕີເປົ້າໝາຍທັງຫຼາຍ.
ຫ້ອງການດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ພັກທຸກຝ່າຍໃຫ້ຮັບປະກັນການປົກປ້ອງພົນລະເຮືອນ ແລະວັດຖຸຕ່າງໆຂອງພົນລະເຮືອນ. ທ່ານນາງຊາມດາຊານີ ກ່າວວ່າ ອັນນັ້ນແມ່ນຫຼາຍກວ່າການຂໍຮ້ອງ ເພາະວ່າພາຍໃຕ້ກົດໝາຍສານກົນ ພວກເຂົາມີພັນທະຕ້ອງເຮັດແນວນັ້ນ.
ທ່ານນາງຊາມດາຊານີ ກ່າວອີກວ່າ “ຝ່າຍຕ່າງໆທີ່ມີບັນຫາຂັດແຍ້ງກັນ ຕ້ອງເອົາທຸກມາດຕະການ ທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອຢືນຢັນວ່າ ເປົ້າໝາຍທັງຫຼາຍ ແມ່ນຈຸດປະສົງທາງທະຫານແທ້ຈິງ ແລະໂຈະການໂຈມຕີ ຖ້າມັນຫາກປາກົດວ່າ ເປົ້າໝາຍບໍ່ແມ່ນຈຸດປະສົງທາງທະຫານ ຫຼືວ່າ ການໂຈມຕີນັ້ນ ຈະບໍ່ສົມສ່ວນ. ການບໍ່ເຄົາລົບຕໍ່ຫຼັກການທັງຫຼາຍ ຂອງການຈຳແນກ ແລະຄວາມສົມສ່ວນ ອາດຖືວ່າ ເປັນອາຊະຍາກຳສົງຄາມ.”
ນັບຕັ້ງແຕ່ບັນຫາສົງຄາມກາງເມືອງຂອງເຢເມນ ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນເດືອນມີນາ 2015 ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 377,000 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ, 60 ເປີເຊັນ ເປັນການເສຍຊີວິດທາງອ້ອມ ເຊັ່ນວ່າ ການຂາດແຄນນ້ຳດື່ມທີ່ປອດໄພ, ພະຍາດ ແລະການອຶດຫິວຮຸນແຮງ.
ເຢເມນສືບຕໍ່ເປັນປະເທດທີ່ມີວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດຂອງໂລກ ໂດຍມີປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 20 ລ້ານຄົນ ຫຼື ສອງສ່ວນສາມຂອງປະຊາ ກອນ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ.
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