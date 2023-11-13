ທາງການແຂວງຊຽງຂວາງອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດ ຈີນ ລົງທຶນພັດທະນາເຂດມໍລະກົກໂລກທົ່ງໄຫຫີນເປັນສູນກາງການທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດເພື່ອຮອງຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວລາວ ແລະ ຕ່າງຊາດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ນັກທຸລະກິດລາວໃນພາກບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວເປີດເຜີຍວ່າທາງການແຂວງຊຽງຂວາງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດເອກະຊົນຈີນ ດຳເນີນການສຶກສາສຳຫຼວດເຂດມໍລະດົກໂລກທົ່ງໄຫຫີນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການທີ່ຈະພັດທະນາເຂດມໍລະດົກໂລກທົ່ງໄຫຫີນໃຫ້ເປັນສູນກາງການທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເມືອງມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງ ໂດຍແນໃສ່ການດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຈີນນັ້ນ ກໍຄືເປົ້າໝາຍທີ່ສຳຄັນເພາະສາມາດເດີນທາງມາລາວໄດ້ຢ່າງສະດວກວ່ອງໄວໂດຍລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໂດຍການສຶກສາສຳຫຼວດຈະແລ້ວສຳເລັດໃນທ້າຍປີ 2023 ແລະ ເລີ່ມດຳເນີນການພັດທະນາໃນຕົ້ນປີ 2024 ເພື່ອໃຫ້ສຳເລັດສົມບູນພາຍໃນ 3 ປີໂດຍບໍ່ກະທົບຕໍ່ເຂດມໍລະດົກໂລກທົ່ງໄຫຫີນແຕ່ຢ່າງໃດ ເພາະໄດ້ມີການແບ່ງພື້ນທີ່ພັດທະນາເປັນ 4 ເຂດດ້ວຍກັນ ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດລາວໄດ້ໃຫ້ການອະທິບາຍວ່າ
“ເຂດທີ 1 ແມ່ນເຂດໃຈກາງເປັນສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງໄຫຫີນມໍລະດົກໂລກຊຶ່ງຕ້ອງຮັກສາສະພາບເດີມໄວ້, ເຂດທີ 2 ແມ່ນເຂດອ້ອມຮອບເຂດໃຈກາງຊຶ່ງສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນກິດຈະກຳບາງອັນໄດ້ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມໃນຂອບເຂດນັ້ນ, ເຂດທີ 3 ເອີ້ນວ່າເຂດກັນຊົນ ຊຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປູກສ້າງເພື່ອຮັບຮອງການພັດທະນາໃຫ້ແກ່ການທ່ອງທ່ຽວສຳລັບເຂດທີ 4 ເຂດຄຸ້ມຄອງ ຊຶ່ງສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປູກສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສໄດ້.”
ທາງການແຂວງຊຽງຂວາງຄາດໝາຍວ່າການອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດເອກະຊົນຈີນລົງທຶນພັດທະນາໃນພື້ນທີ່ໆຕໍ່ເນື່ອງກັບເຂດມໍລະດົກໂລກທົ່ງໄຫຫີນດັ່ງກ່າວນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນເດີນທາງເຂົ້າມາແຂວງຊຽງຂວາງບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 3 ແສນຄົນໃນແຕ່ລະປີຫຼືຫຼາຍກວ່າຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດທີ່ເດີນທາງມາທີ່ທົ່ງໄຫຫີນໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມານີ້ເຖິງ 3 ເທົ່າເພາະການລົງທຶນຂອງຈີນດັ່ງກ່າວຈະພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆໃຫ້ດີຂຶ້ນດ້ວຍ ໃນຂະນະທີ່ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນໄລຍະຜ່ານມາທີ່ດຳເນີນການໂດຍທາງການແຂວງຊຽງຂວາງນັ້ນບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ທັງຍັງຕ້ອງປະເຊີນກັບການລະບາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ດ້ວຍນັ້ນຍິ່ງເຮັດໃຫ້ສະພາບການທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງຕົກຕ່ຳລົງໄປອີກ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນແຂວງຊຽງຂວາງໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ຄາດວ່າ 3 ເດືອນທ້າຍປີນັກທ່ອງທ່ຽວຈະເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວແຂວງຊຽງຂວາງຈະໄດ້ປະມານແສນຄົນ ຖ້າເອົາແຜນ 5 ປີມັນຈະບໍ່ບັນລຸຍ້ອນວ່າປີ 2021 ຕໍ່ຕົ້ນປີ 2022 ນັ້ນໂຄວິດລະບາດລະແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວບໍ່ໄດ້ມາ ຖ້າເອົາປີໃດປີນັ້ນລະແມ່ນບັນລຸເພາະວ່າ 5 ປີປະມານ 6 ແສນຄົນເດຖືວ່າມັນ 2 ປີເຮົຖິ້ມໄປຊື່ໆ ບໍ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາ ແລະ ລັດຖະບານກະປະກາດປິດປະເທດລະນັກທ່ອງທ່ຽວກະບໍ່ໄປບໍ່ມາແລ້ວກະເຮັດໃຫ້ວຽກງານທ່ອງທ່ຽວຢຸດຊະງັກ.”
ທັງນີ້ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍຈະດຶງເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດໃຫ້ໄດ້ກວ່າ 2 ລ້ານ 7 ແສນຄົນ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃນພາກທຸລະກິດບໍລິການໃຫ້ໄດ້ກວ່າ 400 ລ້ານໂດລາໃນປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2024 ໃນນີ້ກໍຄາດວ່າຈະເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຈີນຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະເດີນທາງມາລາວໂດຍລົດໄຟລາວ-ຈີນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກັບເມືອງຄຸນໝິງແຂວງຢຸ່ນໜານນັ້ນ ຊຶ່ງຖ້າຫາກພິຈາລະນາຈາກຄວາມສະດວກ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງການເດີນທາງລວມເຖິງສະພາບຕົວຈິງທີ່ມີຊາວຈີນໃຊ້ບໍລິການລົດໄຟລາວ-ຈີນໂດຍສະເລ່ຍເຖິງ 4,889 ຄົນໃນແຕ່ລະວັນນັ້ນຍ່ອມຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ລັດຖະບານລາວຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ.
ຫາກແຕ່ບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດໃນການກະກຽມຄວາມພ້ອມຕ່າງໆເພື່ອຮອງຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດໃນປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2024 ກໍຄືການຂາດແຄນງົບປະມານຢ່າງໜັກໜ່ວງຂອງລັດຖະລາວທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີງົບປະມານຕອບສະໜອງໃຫ້ກັບບັນດາແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອໃຊ້ໃນການພັດທະນາປັບປຸງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວກັບສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ.