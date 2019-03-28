ທ. ສີ ຈິ້ນຜິງ ລໍ້ໃຈ ບັນດາຜູ້ນຳ ໃນຢູໂຣບ ດ້ວຍເງິນ ແຕ່ ອີຢູ ຈະອ່ອນຂໍ້ ໃຫ້ຈີນຫຼືບໍ່?

ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ນຳຂອງປະເທດຝຣັ່ງ ແລະ
ເຢຍຣະມັນ ໃນອາທິດນີ້ ແລະກໍໄດ້ລົງນາມ ໃນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ມີກຳໄລສູງ ຫຼາຍໆສະບັບ
ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອຢາກຈະສ້າງມິດຕະພາບທີ່ດີ ກັບສະຫະພາບຢູໂຣບ.
ພວກນັກວິເຄາະເວົ້າວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອຢາກໃຫ້ສະຫະ
ພາບ ຢູໂຣບ ຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ຈຳກັດຮັດແຄບ ຕໍ່ການຄ້າ ແລະການລົງທຶນຂອງຈີນ ແຕ່ກໍ
ບໍ່ມີທ່າທາງວ່າ ການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ຂອງທ່ານສີ ຈະເຮັດໃຫ້ ການຕັດສິນໃຈ
ຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ອ່ອນລົງແຕ່ປະການໃດ.
ການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຢູໂຣບຂອງທ່ານສີ ແມ່ນຮວມທັງການຢຸດແວ່ ທີ່ປະເທດ
ອີຕາລີ ໂມນາໂຄ ແລະຝຣັ່ງ. ແຕ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຢຍຣະມັນ ທ່ານນາງແອງເກີລາ
ເມີໂກ ແລະຫົວໜ້າກຳມາທິການຢູໂຣບ ທ່ານຊັງຄລອດ ຈັງເກີ ໄດ້ເດີນທາງໄປນະຄອນ
ຫຼວງປາຣີ ເພື່ອພົບປະກັບ ທ່ານສີ.
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ພວກນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຂອງຜູ້ນຳຈີນໄດ້ເຮັດໃຫ້
ບັນຍາກາດໂດຍລວມ ໃນຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ ສະຫະພາບຢູໂຣບແລະຈີນ ດີຂຶ້ນ
ແຕ່ປະຕິກິລິຍາຕອບໂຕ້ຂອງຢູໂຣບ ແລະການກວດກາກ່ຽວກັບບໍລິສັດຈີນ ຕະຫຼອດທັງ
ການລົງທຶນຂອງພວກເຂົາ ຄືຈະບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃດໆ.
“ສະຫະພາບຢູໂຣບຈະບໍ່ອ່ອນທ່າທີຂອງຕົນລົງ ກ່ຽວກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ
ທີ່ສຳຄັນສຸດຄືການມີຄວາມສຳພັນ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະໜອງຕອບຊຶ່ງກັນ ແລະ
ກັນ ທີ່ຮວມທັງການບີບບັງຄັບ ໃຫ້ໂອນເທັກໂນໂລຈີ ແລະເຄົາລົບຕໍ່ມາດຕະຖານ ທີ່
ອີງໃສ່ປະຊາຄົມຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ເຖິງແມ່ນວ່າ ໄດ້ມີການສະແດງອອກ ຊຶ່ງ
ມິດຕະພາບ ແລະການຕົກລົງຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ
ທະວີບດັ່ງກ່າວຂອງທ່ານສີ” ນັ້ນຄືຄວາມເຫັນຂອງ ທ່ານສຸຣາບ ກຸບຕາ ເຈົ້າໜ້າທີ່
ອະວຸໂສຂອງສະຖາບັນການສຶກສາ ຈີນ-ອາເມຣິກາ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ.
ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມນັ້ນ ທ່ານສີ ໄດ້ລົງນາມໃນ 29 ຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ມີ
ມູນຄ່າ 2.8 ຕື້ໂດລາກັບປະເທດອີຕາລີ ແລະໄດ້ສັ່ງຊື້ເຮືອບິນອາຍພົ່ນ 300 ລຳ ຈາກ
ບໍລິສັດແອບັສ ໃນມູນຄ່າ 34 ຕື້ໂດລາ ໃນປະເທດຝຣັ່ງ ຊຶ່ງເປັນຈຳນວນເທົ່າໆ ກັນກັບ
ເຮືອບິນຈາກບໍລິສັດໂບອີ້ງ ທີ່ທ່ານໄດ້ຊື້ນຳສະຫະລັດ ໃນລະຫວ່າງ ການເດີນທາງໄປ
ຢ້ຽມຢາມປະເທດຈີນ ໃນປີ 2017 ຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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