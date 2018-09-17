ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວຢືນຢັນວ່າ ຄະນະສະເພາະກິດທີ່ລັດຖະບານແຕ່ງຕັ້ງເພື່ອໃຫ້ຮັບຜິດຊອບໃນການກວດສອບທຸກໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ໃນທົ່ວປະເທດລາວນັ້ນ ມີຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກຕ່າງປະເທດຮ່ວມດ້ວຍ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢືນຢັນວ່າ ຄະນະສະເພາະກິດທີ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນມາ ເພື່ອໃຫ້ຮັບຜິດຊອບໃນການກວດສອບ ທຸກໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທັງໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັດແລ້ວ ແລະໂຄງການທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງ ຫຼືໂຄງການທີ່ກຳລັງຈະກໍ່ສ້າງ ໃນທົ່ວປະເທດນັ້ນ ເປັນຄະນະສະເພາະກິດ ທີ່ມີຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກຕ່າງປະເທດ ຮ່ວມຢູ່ດ້ວຍ ສະນັ້ນ ຈຶ່ງໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ການກວດສອບທຸກ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ໃນລາວ ຈະດຳເນີນໄປຢ່າງໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ໃນທຸກໆດ້ານ.
ທັງນີ້ໂດຍລັດຖະບານລາວ ໄດ້ເຊີນຄະນະຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງຄະນະກຳມະການສາກົນວ່າ
ດ້ວຍເຂື່ອນຂະໜາດໃຫຍ່ (ICOLD)ເຂົ້າຮ່ວມໃນຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອການ
ກວດສອບເຂື່ອນ ໄຟຟ້າໃນລາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນສິງຫາ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍຄະນະ
ດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ເດີນທາງໄປເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນເຂດທີ່ຕັ້ງຂອງເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳ ນ້ອຍ
ໃນແຂວງອັດຕະປືມາແລ້ວຄັ້ງນັ້ນ ທັງກໍຍັງຈະສືບຕໍ່ການເກັບກຳຂໍ້ມູນແລະສືບສວນ
ສອບສວນຫາສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ແຕກໃຫ້ໄດ້ໄວທີ່ສຸດ ຮວມທັງ
ຈະດຳເນີນການກວດສອບທຸກໂຄງການເຂື່ອນໃນລາວຢ່າງລະອຽດດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານ
ທອງລຸນ ຢືນຢັນວ່າ: “ເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ກະໄດ້ເຊີນຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດມາຮ່ວມ
ພິສູດ ມາຮ່ວມກວດກາ ມາຮ່ວມຂະບວນການຕ່າງໆແລ້ວ ແຕ່ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີ
ຄຳສັ່ງໄປແລ້ວວ່າທຸກເຂື່ອນຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດເຮົານີ້ ແມ່ນຊິໄດ້ກວດຄືນໝົດ ນອກນັ້ນ
ເຂື່ອນນ້ອຍໆ 15 ເມກກາວັດ ລົງມານີ້ ທີ່ແຂວງຕ່າງໆ ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດ ກໍຊິໄປ
ກວດຄືນ ຖ້າບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ເຮັດໃໝ່ ຜູ້ລົງທຶນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ.”
ຊຶ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານວິທູນ ເພີ້ມພົງສາຈະເຣີນ ຜູ້ອຳນວຍການເຄືອຂ່າຍພະລັງງານເພື່ອ
ລະບົບນິເວດທຳມະຊາດ ໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງຢືນຢັນວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາ
ອົງການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງແລະສາກົນ ໃນປັດຈຸບັນນີ້
ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຮຽກຮ້ອງຂໍໃຫ້ລັດຖະບານລາວພິຈາລະນາທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບ
ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ເພາະເປັນໂຄງການ ທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບ
ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ແລະຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ
ໃນແຂວງອັດຕະປື ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະຍັງເປັນໂຄງການທີ່ບໍ່ໄດ້ສ້າງຜົນປະໂຫຍດ
ຢ່າງຄຸ້ມຄ່າ ໃນທາງເສດຖະກິດໃຫ້ແກ່ປະເທດລາວອີກດ້ວຍ ເພາະພະລັງງານໄຟຟ້າ
ສຳລອງ ທີ່ເກີນຄວາມຕ້ອງການຂອງໄທ ເຖິງ 39 ເປີເຊັນ ໃນປັດຈຸບັນ ເຮັດໃຫ້ໄທ
ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮັບຊື້ໄຟຟ້າຈາກເຂື່ອນເຊປຽນ ແລະໂຄງການເຂື່ອນອື່ນໆໃນລາວ
ໄປຈົນກວ່າ ຈະເຖິງປີ 2027 ນັ້ນເອງ.
ທ່ານວິທູນ ຢືນຢັນວ່າ ອົງການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງແລະສາກົນ
ໄດ້ສະແດງການຄັດຄ້ານຕໍ່ໂຄງການເຂື່ອນ ເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ມາໂດຍຕະຫຼອດ
ເພາະເຊື່ອວ່າຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນລາວຢ່າງກວ້າງຂວາງ
ເພາະເປັນການຜະລິດໄຟຟ້າ ດ້ວຍການຜັນນ້ຳຈາກເຊປຽນ ລົງໄປຍັງເຊນ້ຳນ້ອຍ
ແລ້ວກໍປ່ອຍລົງເຊກອງ ໄປສູ່ແມ່ນ້ຳຂອງຕາມລຳດັບນັ້ນ ເປັນການເພີ້ມປະລິມານນ້ຳ
ຈາກລະດັບທຳມະຊາດຂອງແມ່ນ້ຳແຕ່ລະສາຍ ທີ່ມີລະບົບນິເວດວິທະຍາຕ່າງກັນ
ຫາກແຕ່ວ່າ ການຄັດຄ້ານກໍບໍ່ເປັນຜົນ ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ໝັ້ນໃຈ ຕໍ່ຂະບວນການ
ການກວດສອບເຂື່ອນໃນລາວດັ່ງກ່າວ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພະລັງງານ
ແລະບໍ່ແຮ່ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າລັດຖະບານລາວໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ກະຊວງພະລັງງານ
ແລະບໍ່ແຮ່ ເປັນເຈົ້າການທີ່ສົມທົບດ້ວຍກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ກະຊວງວິທະຍາສາດແລະເທັກໂນໂລຈີ ແລະບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານ
ຈາກສາກົນ ໄດ້ແນໃສ່ການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ສັງຄົມເພື່ອຮັບປະກັນການບໍລິ
ຫານນ້ຳແລະຄວບຄຸມມາດຕະຖານກໍ່ສ້າງໂດຍຄະນະສະເພາະກິດຊຸດນີ້ ກໍຍັງມີ
ອຳນາດອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ແກ້ໄຂການອອກແບບກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ
ຢ່າງແທ້ຈິງ ທັງຍັງມີອຳນາດອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ໂຈະຊົ່ວຄາວ ໃນການພິຈາລະນາອະນຸມັດ
ບັນດາໂຄງການເຂື່ອນໃໝ່ອີກດ້ວຍ.
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