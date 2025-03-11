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ລາວ

ການພັດທະນາຂະແຫນງພະລັງງານຂອງລາວສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຄວບຄຸມໂດຍກຸ່ມທຶນຈີນ

  • ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ
ພິທີລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງການຊື້ໄຟຟ້າ ລະຫວ່າງ ລາວ-ໄທ-ມາເລເຊຍ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ມານີລາ ຂອງຟີລິບປິນ.
ພິທີລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງການຊື້ໄຟຟ້າ ລະຫວ່າງ ລາວ-ໄທ-ມາເລເຊຍ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ມານີລາ ຂອງຟີລິບປິນ.
ບາງກອກ — 

ການພັດທະນາຂະແຫນງພະລັງງານຂອງລາວສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຄວບຄຸມໂດຍກຸ່ມທຶນຈີນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວິສາຫະກິດສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດລາວ ທີ່ຈີນມີສິດອຳນາດໃນການເກັບເອົາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນໃຫຍ່ນັ້ນ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກ ບາງກອກ.

ການພັດທະນາຂະແຫນງພະລັງງານຂອງລາວສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຄວບຄຸມໂດຍກຸ່ມທຶນຈີນ
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ການພັດທະນາຂະແຫນງພະລັງງານຂອງລາວສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຄວບຄຸມໂດຍກຸ່ມທຶນຈີນ
by ສຽງອາເມຣິກາ ວີໂອເອລາວ

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ລິງໂດຍກົງ

ນັກທຸລະກິດດ້ານພະລັງງານຂອງໄທ ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ອະນາຄົດຂອງການພັດທະນາດ້ານພະລັງງານຂອງລາວ ໄດ້ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງກຸ່ມບໍລິສັດຈາກຈີນ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໂດຍສະເພາະການສ້າງຕັ້ງ ບໍລິສັດສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດລາວ (EDL-T) ທີ່ຮ່ວມລົງທຶນລະຫວ່າງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ (EDL) ກັບ ບໍລິສັດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າພາກໃຕ້ຂອງຈີນ (CSG) ໂດຍມີເປ້າໝາຍທີ່ຈະພັດທະນາລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງຂະໜາດ 500 KV ທີ່ທັນສະໄໝ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລາວກັບແຂວງຢຸນນານຂອງຈີນນັ້ນ ​ກໍຄືເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ແນ່ໃສ່ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ເພື່ອສົ່ງພະລັງງານ​ໄຟຟ້າ​ຂາຍໃຫ້ກັບປະ​ເທດ​ສະມາຊິກຂອງ​ອາ​ຊຽນ​ໃນ​ອະນາຄົດ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກການທີ່ ບໍລິສັດ China Datang Oversea Investment ກັບ ບໍລິສັດ Gulf Energy Development ມະຫາຊົນຂອງໄທ ໄດ້ຮ່ວມລົງທຶນກໍ່ສ້າງເຂື່ອນປາກແບງ ເທິງແມ່ນໍ້າຂອງໃນລາວ ເພື່ອຈະສົ່ງໄຟຟ້າຂາຍໃຫ້ໄທ ອັນເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນສັນຍາຊື້-ຂາຍໄຟຟ້າ (PPA) ຈາກລາວຈໍານວນ 10,500 ເມກາວັດ ທັ້ງຍັງເຮັດໃຫ້ກຸ່ມລົງທຶນໃນໂຄງການສາມາດກູ້ຢືມເງິນຈາກສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆໃນປະເທດໄທ ໄດ້ດ້ວຍນັ້ນ ກໍຍິ່ງເປັນການທີ່ຍັ້ງຍືນວ່າ ຈີນໄດ້ຄວບຄຸມທຸລະກິດໃນຂະແຫນງພະລັງງານຂອງລາວໄດ້ຢ່າງສົມບູນແລ້ວ ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດດ້ານພະລັງງານຂອງໄທ ໄດ້ໃຫ້ການອະທິບາຍວ່າ “ທີ່​ຈິງ​ແລ້ວ ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນນີ້ ​ລາວເປັນປະເທດຈີນໄປແລ້ວ ເພາະ​ວ່າ ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວມີຫນີ້ສິນຫຼາຍເກີນໄປ ແລ້ວກະບໍ່ມີເງິນຈ່າຍຄືນ ແລະເຈົ້າໜີ້ລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງລາວ ກໍແມ່ນຈີນ ເພາະສະນັ້ນ ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະມັກ ຫຼືບໍ່ມັກກໍຕາມ ເຈົ້າກໍຕ້ອງຍອມຮັບວ່າ ຈີນໃນປັດຈຸບັນຈະເປັນຜູ້ສ້າງເຂື່ອນໃຫ້ລາວ ແຕ່ວ່າ ໃນເວລາດຽວກັນ ຈີນຍັງເປັນຜູ້ນຳໃຊ້ປະໂຫຍດຂອງລາວດ້ວຍ ຫມາຍຄວາມວ່າ ຈີນສາມາດໄດ້ຮັບໂຄງການຕ່າງໆ ຢ່າງງ່າຍດາຍ ເພາະຈີນມີຄວາມຮູ້ທາງເຕັກນິກ ແລະຈີນກໍຍັງຮ່ວມທຶນກັບບໍລິສັດ GULF ຂອງໄທດ້ວຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບສັນຍາທີ່ໄທຈະຊື້ໄຟຟ້າຈາກລາວດ້ວຍ ຊຶ່ງສາມາດຈະກ່າວໄດ້ວ່າ ເປັນສະຖານະການທີ່ທຸກຝ່າຍໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດນັ່ນເອງ."

ທັ້ງນີ້ ການລົງນາມໃນສັນຍາຊື້-ຂາຍ ພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງໂຄງການເຂື່ອນປາກແບງ ໄດ້ມີຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນທ້າຍເດືອນກັນຍາ 2023 ໂດຍໄດ້ລົງນາມລະຫວ່າງການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ ເປັນຜູ້ຊື້ ກັບ ກຸ່ມບໍລິສັດ China Datang Oversea Investment ຈາກຈີນ ເປັນຜູ້ຂາຍ ແລະຜູ້ລົງທຶນໃນການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນປາກແບງ ທີ່ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 912 MW ໂດຍສັນຍາມີໄລຍະເວລາ 29 ປີ ນັບຈາກປີ 2033 ແລະກໍານົດລາຄາຊື້-ຂາຍໄຟຟ້າໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 2.7129 ບາດຕໍ່ກິໂລວັດ/ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວກຳລັງຈະຖືກທົບທວນ ໂດຍຄະນະກຳມາທິການສິດທິມະນຸດແຫ່ງຊາດໄທ ໃນໄວໆນີ້ ເນື່ອງຈາກເຫັນວ່າ ເປັນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບໍ່ໄດ້ຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ປະຊາຊົນໄທ ຢ່າງພຽງພໍ ຈຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ກະທຳ​ທີ່​ລະ​ເມີດຕໍ່​ລັດຖະທຳ​ມະນູນຂອງໄທ ດັ່ງທີ່​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກໍາ​ມະການ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໄທ​ ​ໄດ້ໃຫ້ການ​ຢືນຢັນ​ວ່າ “ລັດຈະວາງແຜນໃຫ້ລາວນີ້ ໄປມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນແລະປະຊາຊົນໄທ ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນ ເພາະພວກເຮົາມີລັດຖະທັມມະນູນທີ່ຮັບຮອງສິດ ໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ສິດໃນການເຂົ້າຮ່ວມໃນການພິຈາລະນາໂຄງການ ແລະສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນສໍາຄັນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບໃດໆ ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດ? ອັນນີ້ ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ກ່ອນທີ່ຈະພັດທະນາໂຄງການ ອັນນີ້ແມ່ນຈຸດທີ່ຈະກວດສອບ ​ແລ້ວກໍ່​ມີ​ແຜນ​ການ​ທີ່​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ສາທາລະນະທີ່ກ່ຽວ​ກັບ​ແຜນ​ການ​ສຳ​ຮອງ​ໄຟ​ຟ້າດ້ວຍ.”

ໂຄງການເຂື່ອນປາກແບງ ຈະໃຊ້ເງິນທຶນກໍ່ສ້າງທັງໝົດປະມານ 100,000 ລ້ານບາດ ໂດຍເປັນການຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ Datang Oversea Investment ຈາກຈີນ ກັບບໍລິສັດ Gulf Energy Development ຈາກໄທ ໃນສັດສ່ວນ 51% ຕໍ່ 49% ຕາມລຳດັບ.

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