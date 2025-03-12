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ລາວ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ລັດຖະບານໄທ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ລາວ ເພີ້ມການສົ່ງອອກໄຟຟ້າຜ່ານໄທ

  • ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ
ເສົາໄຟຟ້າແຮງສູງຢູ່ຕາມເຂດຊົນນະບົດທີ່ນຳສົ່ງກະແສໄຟຟ້າໄປຂາຍໃຫ້ປະເທດເພື່ອນບ້ານ
ເສົາໄຟຟ້າແຮງສູງຢູ່ຕາມເຂດຊົນນະບົດທີ່ນຳສົ່ງກະແສໄຟຟ້າໄປຂາຍໃຫ້ປະເທດເພື່ອນບ້ານ
ບາງກອກ — 

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ລັດຖະບານໄທ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ລາວ ເພີ້ມການສົ່ງອອກພະລັງງານໄຟຟ້າຜ່ານໄທ ໄປຂາຍໃຫ້ສິງກະໂປ ​ຫາກແຕ່​ກໍຍັງ​ບໍ່​ມີທ່າທີ​ຕອບ​ສະໜອງ​ຈາກ​ລັດຖະບານ​ໄທ ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ລັດຖະບານໄທ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ລາວ ເພີ້ມການສົ່ງອອກໄຟຟ້າຜ່ານໄທ
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ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ລັດຖະບານໄທ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ລາວ ເພີ້ມການສົ່ງອອກໄຟຟ້າຜ່ານໄທ
by ສຽງອາເມຣິກາ ວີໂອເອລາວ

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ການຮຽກຮ້ອງຕໍ່ລັດຖະບານໄທ ເພື່ອຂໍໃຫ້ຕົກລົງ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ສາມາດທີ່ຈະສົ່ງກະແສໄຟຟ້າຜ່ານໄທ ໄປຂາຍໃຫ້ກັບສິງກະໂປເພີ້ມຂຶ້ນນີ້ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນໂອກາດການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດໄທ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍ ທ່ານສອນໄຊ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ເມື່ອທ້າຍເດືອນກຸມພາ 2025 ທັ້ງນີ້ ກໍຍ້ອນວ່າ ລັດຖະບານສິງກະໂປ ຕ້ອງການຈະນຳເຂົ້າກະແສໄຟຟ້າຈາກລາວ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າ ໃນປີ 2026 ຫາກແຕ່ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງ ລາວ-ໄທ-ມາເລເຊຍ-ສິງກະໂປ ນັບແຕ່ປີ 2023 ເປັນຕົ້ນໄປ ລັດຖະບານໄທ ໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ລາວສົ່ງກະແສໄຟຟ້າຜ່ານລະບົບສາຍສົ່ງຂອງໄທ ໄປສິງກະໂປໄດ້ພຽງ 100 ເມກາວັດ ແຕ່ເມື່ອລາວ ກັບສິງກະໂປຕ້ອງການທີ່ຈະເພີ້ມການສົ່ງກະແສໄຟຟ້າ ຈຶ່ງຈະຕ້ອງ​ມີ​ການເຮັດຂໍ້​ຕົກລົງ​ໃໝ່ດ້ວຍ ແຕ່ລັດຖະບານລາວ ຄາດຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງຈາກລັດຖະບານໄທດັ່ງທີ່ ທ່ານສອນໄຊ ໄດ້ຢືນຢັນໃນໂອກາດຖະແຫລງຂ່າວຮ່ວມກັນກັບ ທ່ານນາງແພທອງທານ ຊິນນະວັດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ທີ່ບາງກອກ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເອງ ກະ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄທ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ໂຄງ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຕາ​ຂ່າຍ​ໄຟ​ຟ້າ​ ລາວ-ໄທ-ມາ​ເລ​ເຊຍ-ສິງ​ກະ​ໂປ ໄລ​ຍະ​ທີ 2 ເຊິ່ງ​ເປັນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ພະ​ລັງ​ງານ​ອາ​ຊຽນ ໂດຍ 4 ຝ່າຍກໍ່ໄດ້​ມີ​ຖະ​ແຫຼງການ​ຮ່ວມ ​ໃນ​ປີ 2023 ເປັນຕ້ນມາ ​ແລະ​ໂຄງການ​ນີ້ ​ກໍ່ຈະ​ເປັນ​ຕົວຢ່າງ​ທີ່​ດີ ຊຶ່ງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ 1 ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ເຫັນວ່າ​ ໄດ້​ມີໝາກ​ຜົນ​ການ​ຕອບສະ​ໜອງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ສະ​ອາດ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ອາ​ຊຽນດ້ວຍກັນ ສະ​ນັ້ນການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຄງ​ການໄລ​ຍະທີ 2 ກໍ່ຈະ​ເປັນການສະໜັບສະໜຸນ​ຄວາມ​ເປັນປຶກແຜ່ນຂອງ​ອາ​ຊຽນ.”

ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ລັດຖະບານໄທ ກໍ່ຍັງບໍ່ມີທ່າທີໃດໆ ຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວຂອງຜູ້ນຳລັດຖະບານລາວ ແຕ່ວ່າ ທ່ານເສດຖາ ທະວີສິນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທຄົນກ່ອນກໍ່ເຄີຍໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງຂອງ ທ່ານສອນໄຊ ມາແລ້ວຄັ້ງໜຶ່ງ ໂດຍໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ການສົ່ງກະແສໄຟຟ້າເປັນເລື້ອງຜົນປະໂຫຍດທາງທຸລະກິດ ຈຶ່ງຈະຕ້ອງຕົກລົງກັນ ດ້ວຍການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຜົນປະໂຫຍດທາງທຸລະກິດເປັນດ້ານຫຼັກ ໝາຍຄວາມວ່າ ລາວຕ້ອງຂາຍກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ກັບໄທເທົ່ານັ້ນ ​ແລະ​ໄທ​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ສົ່ງ​ໄຟຟ້າ​ຈາກ​ລາວ​ໄປ​ຂາຍ​ໃຫ້​ສິງກະ​ໂປ ​ດັ່ງ​ທີ່ ​ທ່ານ​ເສດ​ຖາ ຢືນຢັນ​ໃນ​ຖານະ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ​ໄທ​ ວ່າ "ທ່ານຜູ້ນໍາລາວ ຖາມມາວ່າ ຂໍອະນຸຍາດຂາຍໄຟຟ້າສະອາດໄປໃຫ້ສິງກະໂປ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າບອກວ່າ ​ບໍ່ໄດ້ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່ໃຫ້ຂາຍ ຖ້າ​ຫາກ​ຕ້ອງ​ການຈະ​ຂາຍ ກໍຂາຍໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ ເຮົາ​ຊື້​ໝົດ ເພາະພະ​ລັງ​ງານ​ສະ​ອາດ​ແມ່ນ​ຈຸດໝາຍ​ທີ່ເຮົາ​ຈະ​ກ້າວ​ໄປ​ຂ້າງ​ຫນ້າ ຈຸດ​ແຂງ​ຂອງປະເທດ​ໄທ ຄືເຮົາມີພື້ນທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ ພວກເຮົາມີຊັບພະຍາກອນ ແລະສໍາຄັນທີ່ສຸດ ກໍຄືພວກເຮົາມີສາຍສົ່ງທີ່ພ້ອມ ປະເທດສິງກະໂປເອງ ເຂົາກໍ່ຕ້ອງການໄຟຟ້າສະອາດ ແຕ່ວ່າ ເຂົາບໍ່ສາມາດພັດທະນາໄດ້ ພວກເຂົາ​ຕ້ອງ​ຊື້​ຈາກ​ເຂດ​ອ້ອມ​ຂ້າງ ຊຶ່ງ​ໄທ​ກໍ່​ສາມາດ​ເປັນ​ຜູ້​ຂາຍ​ໄຟຟ້າ​ສະອາດ​ໃຫ້​ເຂົາ​ໄດ້ ​ເລື້ອງ​ນີ້ ກະພິຖີພິຖັນໜ້ອຍໜຶ່ງ​ໃນ​ດ້ານ​ການ​ພົວພັນ​ລະຫວ່າງປະເທດ ແຕ່ວ່າໃນແງ່ຂອງການແຂ່ງຂັນນັ້ນ ກໍຕ້ອງຍອມຮັບວ່າມີການແຂ່ງຂັນກັນສູງຫຼາຍ.”

ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນຄະນະ​ກຳມະການ​ສິດທິ​ມະນຸດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໄທ ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ ຄະນະ​ກຳມະການ​ສິດທິ​ມະນຸດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໄທ ໄດ້ຍື່ນຈົດໝາຍເຖິງລັດຖະບານໄທ ເພື່ອຂໍໃຫ້ທົບທວນຄືນຂໍ້ຕົກລົງໃນການຊື້ໄຟຟ້າຈາກລາວ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂໍໃຫ້ທົບທວນຄືນຂໍ້ຕົກລົງໃນການຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ຈະກໍ່ສ້າງຢູ່ເທິງແນວແມ່ນ້ຳຂອງໃນລາວນັ້ນ ເພາະເຫັນວ່າ ການສຶກສາສຳຫຼວດເພື່ອປ້ອງກັນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ທັ້ງປະກົດດ້ວຍວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງການຊື້ໄຟຟ້າຈາກໂຄງການເຂື່ອນຕ່າງໆໃນລາວ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນຢ່າງຄົບຖ້ວນແກ່ປະຊາຊົນໄທ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນໃຈວ່າ ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນເທິງແນວແມ່ນ້ຳຂອງໃນລາວ ມັນຈະມີຜົນກະທົບທີ່ຂ້າມຊາຍແດນຈາກລາວໄປປະເທດໄທ ຈຶ່ງ​ຖື​ວ່າ​ ເປັນ​ການ​ລະ​ເມີດ​ສິດຕາມ​ລັດຖະທຳ​ມະນູນ​ຂອງ​ພົນລະ​ເມືອງ​ໄທ ດ້ວຍນັ້ນເອງ.

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