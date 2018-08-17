ການກູ້ໄພແລະການຄົ້ນຫາຜູ້ທີ່ສູນຫາຍຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ ທີ່ເກີດຈາກເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກນັ້ນ ດຳເນີນໄປໄດ້ຢ່າງຍາກລຳບາກ ເພາະທົ່ວເມືອງສະໜາມໄຊ ເຕັມໄປດ້ວຍຂີ້ຕົມ ທີ່ທັງເລິກແລະກວ້າງ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ພົນຈັດຕະວາ ຜາລົມ ລິນທອງ ຮອງຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ການເມືອງ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ
ຖະແຫຼງວ່າ ການກູ້ໄພແລະການຄົ້ນຫາຜູ້ທີ່ສູນຫາຍຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ ທີ່ເກີດຈາກເຂື່ອນ
ເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ນັບຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ສາມາດ
ດຳເນີນການໄປໄດ້ຢ່າງຍາກລຳບາກຫຼາຍ ເພາະວ່າ ພື້ນທີ່ປະສົບໄພ ໃນທົ່ວເຂດເມືອງ
ສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ນັ້ນເຕັມໄປດ້ວຍຂີ້ຕົມທີ່ມີທັງປະລິມານຢ່າງໜາແໜ້ນ
ເປັນບໍລິເວນກວ້າງແລະມີຄວາມເລິກເກີນກວ່າລະດັບ 1 ແມັດອີກດ້ວຍ.
ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ການກູ້ໄພແລະການຄົ້ນຫາຜູ້ສູນຫາຍ
ສາມາດດຳເນີນການໄດ້ຢ່າງຊັກຊ້າ ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າ ກອງທັບສິງກະໂປ ຈະໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫຼືອ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ເຄື່ອງ SCAN ທີ່ທັນສະໄໝເພື່ອກວດຫາຜູ້ສູນຫາຍທີ່ເຂດ
ເມືອງສະໜາມໄຊ ກໍຕາມ ແຕ່ດ້ວຍປະລິມານຂີ້ຕົມທີ່ຫຼວງຫຼາຍແລະເລິກ ດັ່ງກ່າວ
ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ SCAN ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ດັ່ງທີ່ພົນຈັດຕະວາຜາລົມ
ໄດ້ໃຫ້ການອະທິບາຍວ່າ: “ຄຽງຂ້າງກັບໜ່ວຍເກັບກູ້ຂອງກອງທັບປະຊາຊົນລາວ
ຍັງມີໜ່ວຍເກັບກູ້ຂອງປະເທດສິງກະໂປ ກໍໄດ້ເຮັດວຽກ ດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໜ້າຫ້າວຫັນ
ມີເຄື່ອງ SCAN ໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີທັນສະໄໝ ແຕ່ວ່າ ເຄື່ອງ SCAN ບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າ
ມັນມີຂີ້ຕົມ ແຕ່ເພິ່ນກະໄດ້ໃຊ້ຕຳລາຂອງກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ຖືວ່າ ໄດ້ໃຊ້ອິນຊີ
ທັງຫ້າເພື່ອຄົ້ນຄວ້າເອົາບົດຮຽນຂອງກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ເພິ່ນກໍເຮັດວຽກ
ດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໜ້າ ຫ້າວຫັນ.”
ພົນຈັດຕະວາ ຜາລົມ ຢືນຢັນດ້ວຍວ່າ ໜ່ວຍກູ້ໄພຂອງກອງທັບປະຊາຊົນລາວ
ທີ່ປະກອບດ້ວຍກຳລັງພົນ 585 ຄົນ ແລະນັກກູ້ໄພ 17 ຄົນ ຂອງກອງທັບສິງກະໂປ
ຈະຍັງສືບຕໍ່ການຮ່ວມມືເຂົ້າໃນການດຳເນີນການກູ້ໄພ ແລະການຄົ້ນຫາຜູ້ສູນຫາຍ
ຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ ໃນເຂດເມືອງສະໜາມໄຊ ຕໍ່ໄປ ເນື່ອງຈາກຍັງມີຜູ້ສູນຫາຍອີກເຖິງ
98 ຄົນ ຫຼັງຈາກ ການກູ້ໄພ ໃນຊ່ວງວັນທີ 24 ກໍລະກົດ - 12 ສິງຫາ 2018 ໄດ້ຄົ້ນພົບ
ຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດແລ້ວ 38 ຄົນ ໃນນີ້ຮວມເຖິງຜູ້ປະສົບໄພ 5 ຄົນ ທີ່ເສຍຊີວິດ ຢູ່ໂຮງໝໍ
ໃນແຂວງອັດຕະປືດ້ວຍ.
ທາງດ້ານ ທ່ານບຸນໂຮມ ພົມມະສານ ເຈົ້າເມືອງສະໜາມໄຊ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
ໄພນ້ຳຖ້ວມ ຄັ້ງໃຫຍ່ ທີ່ເກີດຈາກເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ນັບແຕ່ຕອນ
ກາງຄືນຂອງວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ
ລາວ 2,717 ຄອບຄົວ ທີ່ຢູ່ເຂດ 13 ບ້ານ ຂອງເມືອງສະໜາມໄຊ ໃນນີ້ມີ 1,617
ຄອບຄົວ ຫຼື 7,095 ຄົນ ໃນ 6 ບ້ານ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກ ກໍຄື ບ້ານໃໝ່
ບ້ານທ່າຫີນ ບ້ານທ່າແສງຈັນ ບ້ານຫີນລາດ ບ້ານສະໝອງ ແລະບ້ານແທໃຫຍ່
ໂດຍທາງການເມືອງສະໜາມໄຊ ໄດ້ມອບເງິນ ຊ່ວຍເຫຼືອເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ແລ້ວ
ຄອບຄົວລະ 5 ແສນກີບ ແລະໄດ້ສ້າງທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວ ໃຫ້ກັບທຸກຄອບຄົວແລ້ວ.
ສ່ວນການສ້າງບ້ານພັກຊົ່ວຄາວ ແລະການຈັດສັນທີ່ຢູ່ອາໄສຢ່າງຖາວອນໃຫ້ຜູ້ປະສົບ
ໄພ ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຈະກັບຄືນໄປຢູ່ ບ້ານເດີມນັ້ນ ທາງການແຂວງອັດຕະປື ກໍໄດ້ເລືອກ
ເອົາພື້ນທີ່ໃນເຂດບ້ານໜອງບົກ ບ້ານຕໍມໍຍອດ ແລະບ້ານດົງບາດ ໂດຍໄດ້ແບ່ງທີ່ດິນ
ອອກເປັນ 2 ຈຸດ ຄືເຂດປຸກສ້າງຊົ່ວຄາວ ມີເນື້ອທີ່ 4 ເຮັກຕາ ເພື່ອຈັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ
ຢູ່ຊົ່ວຄາວໄປກ່ອນ ໂດຍມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆເຊັ່ນ ສຸກສາລາ ບໍ່ນ້ຳບາ
ດານ ແລະວິດຖ່າຍ ເປັນຕົ້ນ ສ່ວນເຂດປຸກສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສຢ່າງຖາວອນນັ້ນ ຈະມີເນື້ອທີ່
50 ເຮັກຕາ ຊຶ່ງຈະມີການກໍ່ສ້າງວັດ ສຸກສາລາ ໂຮງຮຽນ ສະໜາມກິລາ ແລະອື່ນໆ
ໂດຍຈະຈັດສັນແລະປຸກສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສ ຂະໜາດ 20 x 40 ແມັດ ໃຫ້ແຕ່ລະຄອບຄົວ.
ທ້າງດ້ານ ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານລາວມອບ
ໝາຍໃຫ້ຄະນະສະເພາະກິດ ແກ້ໄຂໄພພິບັດລະດັບຊາດ ຊຶ່ງມີ ທ່ານສອນໄຊສີພັນດອນ
ຮອງນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ ເປັນປະທານນັ້ນ ເປັນພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບໃນການແຕ່ງຕັ້ງ
ຄະນະດຳເນີນການປະເມີນຜົນເສຍຫາຍແລະຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດຄັ້ງນີ້ ຮວມທັງ
ຕັ້ງຄະນະສ້າງແຜນຟື້ນຟູ ໄພພິບັດ ໃນໄລຍະສະເພາະໜ້າ ແລະໄລຍະຍາວດ້ວຍ.
ທັງນີ້ ໂດຍຈະຮຽກຮ້ອງເອົາຄ່າເສຍຫາຍຈາກກຸ່ມລົງທຶນໃນເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ
ຄື ບໍລິສັດ SK ວິສະວະກຳ ແລະກໍ່ສ້າງຂອງເກົາຫຼີໃຕ້, ວິສາຫະກິດຖືຫຸ້ນຍຂອງລັດຖະ
ບານລາວ ບໍລິສັດ Western Power ຈາກເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະກຸ່ມບໍລິສັດໄຟຟ້າຣາຊບູຣີ
ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ຂອງໄທ ທີ່ຮ່ວມທຶນກັນ ໃນສັດສ່ວນ 26 ເປີເຊັນ, 24 ເປີເຊັນ -
25 ເປີເຊັນ - 25 ເປີເຊັນ ຂອງມູນຄ່າຮວມ 1,020 ລ້ານໂດລາ ໂດຍມີອາຍຸສຳປະທານ
27 ປີ ນັບຈາກປີ 2019.
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