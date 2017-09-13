ບັນດາປະເທດ ໃນໂລກ ໄດ້ທຳຄວາມກ້າວໜ້າ ໃນເປົ້າໝາຍ ດ້ານສາທາລະນະສຸກ ບາງສ່ວນ

ຫຼາຍກວ່າ 60 ເປີເຊັນ ຂອງປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກ ແມ່ນຄາດກັນວ່າ ຈະບັນລຸບາງສ່ວນ
ຂອງເປົ້າໝາຍດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ ແບບ
ຍືນຍົງ ພາຍໃນປີ 2030 ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື Sustainable Development
Goals. ໂດຍປະກອບມີ ການຫລຸດຜ່ອນ ການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນເວລາ
ຕັ້ງຄັນ ແລະ ການເສຍຊີວິດ ຈາກມາເລເຣຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ໜ້ອຍກວ່າ 5 ເປີເຊັນ
ແມ່ນຄາດການໄວ້ວ່າຈະປະສົບ ເປົ້າໝາຍ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນການຫລຸດຈຳນວນ
ຂອງພວກເດັກນ້ອຍ ທີ່ມີນ້ຳໜັກເກີນ ການຕິດແປດ ຂອງໂຣກປອດແຫ້ງ ແລະ ການ
ເສຍຊີວິດຍ້ອນອຸບັດຕິເຫດລົດຕຳກັນ.
ຂ່າວດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນໃນບົດລາຍງານ ທີ່ໄດ້ຖືກພິມເຜີຍແຜ່ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ໂດຍວາລະສານ
The Lancet ຂອງອັງກິດ ທີ່ໄດ້ທຳການວິເຄາະໃນດ້ານສາທາລະ ນະສຸກ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບ
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ພາຍໃນປີ 2030 ໃນ 188 ປະເທດ. 17 ເປົ້າໝາຍ
ທີ່ກວ້າງຂວ້າງແລະຫຼາກຫຼາຍ ທີ່ນຳພາໂດຍ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແມ່ນເພັ່ງເລັງໃສ່
ການປັບປຸງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສຶກສາ, ການຍຸຕິຄວາມທຸກຍາກ ການຕໍ່ສູ້
ກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ການເຮັດໃຫ້ເມືອງຕ່າງໆຢູ່ໄດ້ຢ່າງຍືນຍົງ ແລະ
ການປົກປ້ອມະຫາ ສະໝຸດ ແລະ ປ່າໄມ້. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມ
ສຸດຍອດ ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນປີ 2015.
ສິງກະໂປ ໄອຊະແລນ ແລະ ສະວີເດັນ ເປັນປະເທດທີ່ປະຕິບັດໄດ້ດີທີ່ສຸດ ໃນເປົ້າໝາຍ
ຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນໃນດ້ານສາທາລະນະສຸກ. ໂຊມາເລຍ ສາທາລະນະລັດ ອາຟຣິກາກາງ
ແລະ ອັຟການິສຖານ ໄດ້ຖືກຈັດອັນດັບຢູ່ຕ່ຳທີ່ສຸດ. ປະເທດໃນເຂດ Nordic ແລະ
ປະເທດໃນທະວີບຢູໂຣບ ພ້ອມກັບ ອອສເຕຣເລຍ ການາດາ ເກາະ Antigua ແລະ
Barbuda ໄດ້ຖືກຈັດ ໃຫ້ຢູ່ໃນພວກ 20 ປະເທດສູງສຸດ. ສ່ວນສະຫະລັດ ຕິດອັນດັບທີ
24.
ບົດລາຍງານ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນ ຈາກມູນນິທິ Bill and Melinda Gates
ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຄົ້ນພົບນີ້ ຄວນຊ່ອຍໃຫ້ຈັດຮູບຮ່າງຂອງນະໂຍບາຍ
ຕ່າງໆ ເພື່ອທີ່ຈະແກ້ໄຂຄວາມທ້າທາຍຕ່າງໆໃນດ້ານສາທາ ລະນະສຸກ ທີ່ມີມາເປັນ
ເວລາດົນນານ ແລະ ກຳລັງຈະປາກົດໂຕຂຶ້ນນັ້ນ.
ທ່ານ ດຣ. Christopher Murray ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນ ການປະເມີນຜົນດ້ານ
ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ເປັນອາຈານສອນ ດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງໂລກ ຢູ່ທີ່
ມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງລັດ Washington ເປັນຜູ້ນຳພາຂຽນບົດລາຍງານ.
ດຣ. Murray ກ່າວໃນວາລະສານ Lancet ວ່າ “ຈີນ ກຳປູເຈຍ ແລະຫຼາຍໆ ປະເທດ
ທີ່ມີລາຍໄດ້ພໍປານກາງແລະໃນລະດັບຕ່ຳນັ້ນ ສົມຄວນທີ່ຈະຖືກຮັບຮູ້ ໃນການປັບປຸງ
ຊີວິດປະຊາຊົນຂອງຕົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ ຊຶ່ງເປັນຫລັກຖານກ່ຽວກັບການປັບປຸງ ທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ
ໃນການເສຍຊີວິດຂອງພວກເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ການເສຍຊີວິດ ຂອງພວກ
ທາລົກທີ່ເກີດໃໝ່ ການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນ ການເສຍຊີວິດຂອງຜູ້ເປັນແມ່ ແລະ
ການເສຍຊີວິດຍ້ອນມາເລເຣຍ.
ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນກະກຽມລ່ວງໜ້າໃສ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 72 ຂອງ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຊຶ່ງຈະເລີ້ມຂຶ້ນທີ່ນະຄອນນິວຢອກໃນທ້າຍເດືອນນີ້.
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