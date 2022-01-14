ບັນດານັກຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ສັນຍາການຄ້າເສລີທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ, ສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານໃນພາກພື້ນ ຫລື RCEP ອາດຈະຊ່ວຍບັນດາວິສາຫະກິດໃນເອເຊຍທີ່ເພິ່ງພາອາໄສການສົ່ງອອກ ແລະ ອາດຈະເປັນການທູດທີ່ດີໄດ້.
ສັນຍາການຄ້າດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນຜ່ານມານີ້.
ຢູ່ໃນໄທ, ທ່ານນາງປຣະໄພພັນ ມານັດທັນຢາ (Prapaipan Manathanya) ມີຄວາມຫວັງສູງ ສໍາລັບສິ່ງທີ່ສັນຍາການຄ້າມີຫມາຍຄວາມສຳລັບບໍລິສັດຂອງທ່ານນາງ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານບໍລິສັດສົ່ງເຂົ້າອອກຂອງໄທ, CM Premium Rice, ທ່ານນາງຄາດວ່າສັນຍາການຄ້ານີ້ຈະເພີ່ມ "ຄວາມໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນ" ການສົ່ງອອກຂອງທ່ານນາງເພີ້ມຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນຂອງຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ຈະຍົກເວັ້ນພາສີຂາເຂົ້າ. ໄທເປັນນຶ່ງໃນ 15 ປະເທດທີ່ປະກອບເປັນ RCEP.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ "ແນ່ນອນຈະມີຂໍ້ໄດ້ປຽບເຊັ່ນການສ້າງໂອກາດໃນການແຂ່ງ ຂັນສໍາລັບຜະລິດຕະພັນຂອງໄທ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ນໍາເຂົ້າໄດ້ຮັບສິນຄ້າລາ ຄາຖືກກວ່າ ຈາກການຍົກເວັ້ນພາສີ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າມີ ກໍາໄລຫຼາຍ ຫຼືຂາຍສິນຄ້າທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່າ.”
RCEP ລວມມີປະເທດໃນສະມາຄົມປະຊາຊາດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫລືອາຊຽນທີ່ມີ 10 ປະເທດ ພ້ອມທັງ ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ເກົາຫຼີໃຕ້, ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ນິວຊີແລນ. ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວຈະຫຼຸດອັດຕາພາສີສິນຄ້າລົງຫຼາຍກວ່າ 90 ເປີເຊັນ. ນັ້ນກໍໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ສົ່ງອອກຈະຊ່ວຍປະຢັດເງິນໃນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄປປະເທດອື່ນ, ລວມທັງຕະຫລາດຈີນທີ່ໃຫຍ່ຫລວງນັ້ນອີກດ້ວຍ. ເສດຖະ ກິດຂອງອິນໂດເນເຊຍ ແລະຫວຽດນາມ ແມ່ນເພິ່ງພາອາໄສ ຕໍ່ສົ່ງອອກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ສ່ວນຢູ່ໃນກຳປູເຈຍນັ້ນ ທ່ານຊອງ ຊາຣອນ (Song Saron), ຫົວໜ້າຜູ້ ບໍລິຫານ ຫລື CEO ຂອງບໍລິສັດສົ່ງເຂົ້າອອກ Amru Rice ຂອງກຳປູເຈຍ ກ່າວວ່າຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າດັ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດຂອງທ່ານຂະຫຍາຍທຸລະ ກິດປຸງແຕ່ງສິນຄ້າຈາກເຂົ້າ ແລະ ມັນຕົ້ນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ທ່ານຄາດວ່າຈະຈັດສົ່ງ ໝີ່, ແປ້ງ ແລະນ້ໍາມັນຈາກເຂົ້າຮຳເຂົ້າໄປຂາຍ.
ທ່ານຊອງ ຊາຣອນ (Song Saron) ກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາຕ້ອງຊອກຫາເທັກໂນ ໂລຈີເພື່ອປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມັນມີຄຸນນະພາບຄືກັນກັບ ຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານ". "ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມ [ເຮັດຜະລິດຕະພັນ] ເພື່ອແຂ່ງຂັນໃນກອບຂອງການຍົກເວັ້ນພາສີ."
ການສຶກສາຂອງທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍທີ່ເປັນຜູ້ໃຫ້ເງິນກູ້ດອກເບ້ຍຕ່ຳ ກ່າວວ່າ RCEP ຈະເພີ່ມລາຍຮັບຕົວຈິງຂອງໂລກຂຶ້ນ ເຖິງ 186 ຕື້ໂດລາ ແຕ່ວ່າ ເງິນທັງໝົດນັ້ນ ມີແຕ່ 21 ຕື້ໂດລາ ຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍ.
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