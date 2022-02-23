ດຖະບານຢູ່ໃນທົ່ວໂລກໄດ້ຕອບໂຕ້ຕໍ່ຣັດເຊຍ ທີ່ຮັບຮູ້ຕໍ່ບັນດາເຂດແບ່ງແຍກ ດິນແດນ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນວ່າ ເປັນລັດເອກກະລາດ ດ້ວຍ ການປະນາມ ຈາກຫຼາຍໆປະເທດ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວນີ້ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແກ້ໄຂວິກິດການໂດຍທາງການທູດ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງລິນດາ ໂທມັສ ກຣິນຟຽລ ໄດ້ກ່າວໃນຕອນແລງວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງ ເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ການໂຈມຕີຢູເຄຣນແມ່ນການໂຈມຕີຕໍ່ອະທິປະໄຕ ຂອງທຸກໆປະເທດສະມາຊິກສະຫະປະຊາຊາດແລະກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ ແລະຈະໄດ້ຮັບການຕອບໂຕ້ຢ່າງໄວ ແລະ ມີຜົນຮ້າຍແຮງ ທີ່ຈະຕິດຕາມມາ. ພວກເຮົາຍັງສືບຕໍ່ເຊື່ອວ່າ ໂຕະການທູດເປັນພຽງບ່ອນດຽວ ບ່ອນທີ່ປະເທດທີ່ ມີຮັບຜິດຊອບ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.”
ໂຄສົກຄົນນື່ງ ຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນິໂອ ກິວເຕເຣສ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ນຳສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ພິຈາລະນາວ່າ ການຕັດສິນໃຈຂອງຣັດເຊຍ “ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຫລັກການ” ຢູ່ໃນກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ ແລະລະເມີດຕໍ່ອະທິປະໄຕຂອງຢູເຄຣນ.
ກະຊວງຕ່າງປະເທດຂອງເທີກີ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານວານນີ້ ເອີ້ນການປະຕິບັດຂອງຣັດເຊຍວ່າ “ເປັນການລະເມີດທີ່ຈະແຈ້ງ
ຕໍ່ຄວາມເປັນເອກກະພາບທາງດ້ານການເມືອງຂອງຢູເຄຣນ ອະທິປະໄຕ ແລະຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງຢູເຄຣນ.”
ຢູ່ປາຣີ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຝຣັ່ງ ທ່ານຊັງ ເລີ ດຣຽນ ໄດ້ປະນາມການ ເຄື່ອນໄຫວຂອງຣັດເຊຍ ແລະກ່າວວ່າ ຈະພົບກັບການລົງໂທດ.
ຫົວໜ້ານະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ທ່ານໂຈເຊັຟ ບໍແຣລ ກ່າວວ່າ ສະຫະພາບງໍຢູໂຣບ ຈະບໍ່ທຳການລົງໂທດຢ່າງເຕັມທີ່ໃນເວລານີ້ເທືີ່ອ ແຕ່ຈະວາງມາດຕະການເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ການປະກາດຂອງປະ ທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ.
ລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານບໍຣິສ ຈອນສັນ ໄດ້ປະກາດມາດຕະການ “ລົງໂທດທີ່ແຂງຂັນ” ຖ້າຫາກຣັດເຊຍບຸກລຸກຢູເຄຣນແລະໄດ້ຮ້ອງການປະຕິບັດຂອງປູຕິນ ວ່າ “ລະເມີດຢ່າງເປີດແປນ” ຕໍ່ອະທິປະໄຕຂອງຢູເຄຣນ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຈີນ ທ່ານຊັງ ຈຸນ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພັກຝ່າຍພາກັນໃຊ້ຄວາມຢັບຢັ້ງ ແລະ “ຊອກຫາການແກ້ໄຂທີ່ມີເຫດຜົນ.”
ກະຊວງຕ່າງປະເທດອີຣ່ານ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໃຊ້ຄວາມຢັບຢັ້ງ ໃນຂະນະທີ່ຖີ້ມໂທດໃສ່ “ການເຂົ້າແຊກແຊງ ແລະການທ້າທາຍເກາະຜິດ ຂອງເນໂຕ້ ແລະໂດຍສະເພາະສະຫະລັດ” ທີ່ເຮັດໃຫ້ສະຖານະການມີຄວາມສະຫລັບຊັບ ຊ້ອນຢູ່ໃນຂົງເຂດ.
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