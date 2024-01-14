ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນປະຕິກິລິຍາ ຈາກບັນດາຜູ້ນຳຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຈຳນວນນຶ່ງ ຕໍ່ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງຂອງໄຕ້ຫວັນ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ທີ່ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໂດຍພັກປະຊາທິປະໄຕກ້າວໜ້າຫຼື DPP ຂອງທ່ານຫຼາຍ ຈິງ ເຕ້. ພັກຂອງທ່ານຫຼາຍ ແມ່ນຢາກໃຫ້ໄຕ້ຫວັນຮັກສາຄວາມເປັນເອກກະລັກຂອງຕົນ ແລະປະຕິເສດຕໍ່ການອ້າງກຳມະສິດເອົາເຂດນ້ຳແດນດິນຂອງຈີນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ຫ້ອງການຮັບຜິດຊອບກິດຈະການໄຕ້ຫວັນຂອງຈີນ
ຫ້ອງການຮັບຜິດຊອບກິດຈະການໄຕ້ຫວັນຂອງຈີນ ກ່າວວ່າ ການໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຂອງທ່ານຫຼາຍ ຈະບໍ່ພາໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ ຕໍ່ພື້ນຖານຂອງສະຖານະພາບ ໃນຄວາມສຳພັນຂ້າມຊ່ອງແຄບແຕ່ປະການໃດ.
ໃນຖະແຫຼງການທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໂດຍອົງການຂ່າວຊິນຫົວ ຂອງທາງການຈີນນັ້ນ ທ່ານເຈນ ບິນຫົວ ໂຄສົກຂອງຫ້ອງການດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພັກປະຊາທິປະໄຕກ້າວໜ້າ ບໍ່ສາມາດເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຫາງສຽງມະຫາຊົນຫຼັກຂອງເກາະດັ່ງກ່າວ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ
ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ຄວາມເປັນເອກກະລາດ…” ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນກ່າວ ເມື່ອມີການຖາມກ່ຽວກັບປະຕິກິລິຍາ ໃນການເລືອກຕັ້ງມື້ວານນີ້. ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງກ່ອນການປ່ອນບັດເລີ້ມຂຶ້ນ ວໍຊິງຕັນໄດ້ເຕືອນວ່າ “ມັນຈະເປັນສິ່ງທີ່ຮັບເອົາບໍ່ໄດ້” ຕໍ່ “ປະເທດໃດກໍຕາມ” ທີ່ຈະແຊກແຊງໃນການເລືອກຕັ້ງ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອັງກິດ ທ່ານເດວິດ ຄາເມຣອນ
ທ່ານຄາເມຣອນໄດ້ສະແດງຄວາມດີໃຈ ໃນການໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຂອງທ່ານຫຼາຍ ແລະກ່າວວ່າ ທ່ານຫວັງວ່າໄຕ້ຫວັນແລະຈີນ ຈະຟື້ນຟູການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຫາທາງແກ້ໄຂຄວາມແຕກຕ່າງດ້ວຍສັນຕິວິທີ.
“ການເລືອກຕັ້ງໃນມື້ນີ້ ແມ່ນຫຼັກຖານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນປະຊາທິປະໄຕແບບມີຊີວິດຊີວາຂອງໄຕ້ຫວັນ” ທ່ານຄາເມຣອນກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ. “ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ທັງສອງຝ່າຍຈະຮື້ຟື້ນການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມໃໝ່ອີກ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມແຕກຕ່າງດ້ວຍສັນຕິວິທີ ໂດຍຜ່ານການເຈລະຈາຫາລືໃນທ້າງສ້າງສັນ ໂດຍປາສະຈາກການຂົ່ມຂູ່ຫຼືການໃຊ້ກຳລັງຫຼືການບັງຄັບ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານນາງໂຢໂກະ ກາມີກາວະ
ຍີ່ປຸ່ນຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ຕໍ່ການໄດ້ຮັບເລືອກຂອງທ່ານຫຼາຍ ແລະການລົງຄະແນນສຽງທີ່ດຳເນີນໄປດ້ວຍຄວາມລາບລື່ນ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານນາງໂຢໂກະ ກາມີກາວະ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ.
“ພວກເຮົາຫວັງວ່າບັນຫາກ່ຽວກັບໄຕ້ຫວັນ ຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂດ້ວຍສັນຕິວິທີ ໂດຍຜ່ານການເຈລະຈາຫາລື ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສັນຕິພາບແລະສະຖຽນຢູ່ໃນຂົງເຂດ ຖະແຫຼງການກ່າວ.
“ສຳລັບຍີ່ປຸ່ນແລ້ວ ໄຕ້ຫວັນແມ່ນພາຄີ ແລະເພື່ອນມິດທີ່ສຳຄັນ ຊຶ່ງມີຫຼັກຄຸນຄ່າພື້ນຖານຮ່ວມກັນ ແລະມີການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງປະຊາຊົນກັບປະຊາຊົນ” ຖະແຫຼງການກ່າວ ຊຶ່ງໄດ້ຢ້ຳເຖິງທ່າທີຕາມປົກກະຕິຂອງຍີ່ປຸ່ນກ່ຽວກັບໄຕ້ຫວັນ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງຣັດເຊຍ
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ທ່ານນາງມາຣີອາ ຊັກກາໂຣວາ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນຫຼັງຈາກການປ່ອນບັດ ໂດຍກ່າວວ່າ ມົສກູຈະສືບຕໍ່ຖືວ່າໄຕ້ຫວັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຈີນ.