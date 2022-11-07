ບັນດາຜູ້ນຳໂລກທີ່ກຳລັງປະຊຸມກັນໃນວັນຈັນມື້ນີ້ສຳລັບການເຈລະຈາດ້ານສະພາບອາກາດ ໃນປະເທດ ອີຈິບ ແມ່ນກຳລັງຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນເພື່ອຕັດການປ່ອຍອາຍພິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນສຳລັບບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາທີ່ຖືກທຳລາຍໂດຍຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນແລ້ວນັ້ນ.
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະພາບອາກາດ COP27 ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນບ່ອນຕາກອາກາດແຄມທະເລແດງຂອງເມືອງ ຊາມ-ອາລ-ເຊກ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ກຳລັງປະເຊີນກັບໄພພິບັດທຳມະຊາດ ທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນຢ່າງຍິ່ງທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນເສຍຊີວິດໃນປີນີ້ປີດຽວແລະ ສູນເສຍເງິນຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາ.
ຢູ່ພິທີເປີດກອງປະຊຸມໃນວັນອາທິດວານນີ້, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ COP27 ໄດ້ຮຽກຮ້ອງລັດຖະບານທັງຫຼາຍໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄວາມພະຍາຍາມຕ່າງໆ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ ເຖິງແມ່ນຈະມີວິກິດການດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບສົງຄາມຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນ ຢູເຄຣນ, ວິກິດການດ້ານພະລັງງານ, ພາວະເງິນເຟີ້ສູງຂຶ້ນ ແລະ ໂຣກລະບາດ ໂຄວິດ-19 ທີ່ຍັງຄົງຢູ່ກໍ່ຕາມ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງລະດັບສູງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ ໄຊມອນ ສຕຽລ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ “ຄວາມຢ້ານກົວແມ່ນບູລິມະສິດອື່ນຈະມີຄວາມສຳຄັນກວ່າ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ຄວາມຢ້ານກົວກໍແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະສູນເສຍອີກມື້ນຶ່ງ, ອີກອາທິດນຶ່ງ, ອີງເດືອນນຶ່ງ, ອີກປີນຶ່ງ ເພາະວ່າພວກເຮົາຈະສູນເສຍມັນອີກຕໍ່ໄປບໍ່ໄດ້.”
ໂລກຕ້ອງຕັດການປ່ອຍອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວ 45 ເປີເຊັນ ພາຍໃນປີ 2030 ເພື່ອຈຳກັດຄວາມຮ້ອນຂອງໂລກ 1.5 ອົງສາແຊລຊຽສ໌ ເໜືອລະດັບທ້າຍສັດຕະວັດທີ 19.
ແຕ່ແນວໂນ້ມໃນປັດຈຸບັນຈະເຫັນອາຍພິດຄາບອນເພີ່ມຂຶ້ນ 10 ເປີເຊັນພາຍໃນທ້າຍທົດສະວັດ ແລະ ອາຍຮ້ອນຢູ່ໜ້າໂລກເພີ່ມຂຶ້ນ 2.8 ອົງສາແຊລຊຽສ໌, ອີງຕາມການຄົ້ນພົບ ທີ່ຖືກເປີດເຜີຍເມື່ອສອງສາມວັນທີ່ຜ່ານມາ.
ໃນພຽງ 29 ຈາກ 194 ປະເທດເທົ່ານັ້ນ ທີ່ໄດ້ສະເໜີການປັບປຸງແຜນການສະພາບອາກາດ, ດັ່ງທີ່ຖືກຮຽກຮ້ອງຢູ່ການເຈລະຈາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນນະຄອນຫຼວງ ກລາສໂກ ປະເທດ ສກັອດແລນ ເມື່ອປີກາຍນນີ້, ອີງຕາມການກ່າວຢ້ຳຂອງທ່ານ ສຕຽລ.