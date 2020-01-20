ບັນດາຜູ້ນຳໂລກໄດ້ຕົກລົງກັນໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເພື່ອເຄົາລົບການຫ້າມລຳລຽງອາວຸດ ແລະ ຖອຍອອກຈາກການແຊກແຊງໃນປະເທດ ລີເບຍ, ບ່ອນທີ່ກອງກຳລັງຕ່າງໆຈາກສອງລັດຖະບານຄູ່ແຂ່ງ ກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັນຍາດອຳນາດ.
ບັນດາຜູ້ນຳໂລກ 12 ທ່ານພ້ອມກັບທູດພິເສດລະດັບສູງຈາກສະຫະພາບ ຢູໂຣບ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ສະຫະພາບ ອາຟຣິກາ, ແລະ ສັນນິບາດຊາດ ອາຣັບ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດນຶ່ງວັນໃນນະຄອນຫຼວງ ເບີລິນ ປະເທດ ເຢຍຣະມັນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຢຍຣະມັນ ທ່ານນາງ ແອນເຈີລາ ເມີໂກລ, ເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມສຸດຍອດໄດ້ກ່າວໃນການສະຫຼຸບງານວ່າ “ພວກເຮົາສາມາດທີ່ຈະເຫັນວ່າ ທຸກຄົນໄດ້ຕົກລົງກັນວ່າ ການຫ້າມລຳລຽງອາວຸດແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຖືກເຄົາລົບ ແລະ ການຫ້າມລຳລຽງອາວຸດ ຕ້ອງຖືກຄວບຄຸມຢ່າງເຄັ່ງຄັດກວ່າໃນເມື່ອກ່ອນ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນເຫັນໄດ້ຊັດແຈ້ງໃນສາມສາມວັນທີ່ຜ່ານມາວ່າ ມັນບໍ່ມີໂອກາດສຳລັບການແກ້ໄຂບັນຫາທາງທະຫານ, ເຊິ່ງມັນມີແຕ່ຈະຂະຫຍາຍຄວາມທຸກທໍລະມານໃຫ້ປະຊາຊົນເທົ່ານັ້ນ.”
ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດໄດ້ຕົກລົງກັນວ່າ ການສະຫງົບເສິກນຶ່ງອາທິດໃນ ລີເບຍ ຕ້ອງກາຍເປັນການຢຸດຍິງທີ່ຍາວກວ່ານີ້. ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດທ່ານ ແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣັສ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທຸກຝ່າຍຕ້ອງທຳການກົດດັນຕໍ່ຝ່າຍທີ່ເຮັດສົງຄາມກັນໃນ ລີເບຍ. ດ້ວຍຫຼາຍປະເທດແຕກຕ່າງກັນສະໜັບສະໜູນແຕ່ລະຝ່າຍໃນ ລີເບຍ ນັ້ນ, ມັນໄດ້ກາຍເປັນຄວາມເປັນຫ່ວງຍິ່ງຂຶ້ນວ່າ ລີເບຍ ຈະກາຍເປັນ ຊີເຣຍ ອີກປະເທດນຶ່ງ.
ທ່ານ ກູເຕເຣັສ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຈົນຮອດດຽວນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ຂະຫຍາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງຄວາມຂັດແຍ້ງໃນ ລີເບຍ ດ້ວຍການແຊກແຊງຂອງຕ່າງປະເທດບາງປະເທດ. ຄວາມເຄັ່ງຕຶງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ກາຍເປັນອັນຕະລາຍຢ່າງຍິ່ງ.”
ໃນຂະນະທີ່ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຕົກລົງກັນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຂະຫຍາຍການສະໜັບສະໜູນທາງທະຫານຂອງເຂົາເຈົ້າ ສຳລັບຄູ່ແຂ່ງດັ່ງກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້, ມັນກໍຍັງບໍ່ຊັດເຈນວ່າ ເມື່ອໃດເຂົາເຈົ້າຈະຖອນການສະໜັບສະໜູນໃນປັດຈຸບັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທ່ານນາງ ເມີໂກລ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ນັ້ນແມ່ນຄຳຖາມສຳລັບການຢຸດຍິງທີ່ແທ້ຈິງ.”
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຝ່າຍ ລີເບຍ ຍຶດເອົາໂອກາດເພື່ອໃຊ້ການໄກ່ເກ່ຍທີ່ນຳໜ້າໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ທຳການຕັດສິນ ກ່ຽວກັບ ອະນາຄົດສຳລັບເຂົາເຈົ້າເອງ ທີ່ປາສະຈາກຄວາມຮຸນແຮງເຊິ່ງຖືກກະຕຸ້ນໂດຍຝ່າຍທີ່ຢູ່ພາຍນອກ.
ທ່ານ ພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນຍັງມີຄຳຖາມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການຫ້າມລຳລຽງອາວຸດ ຈະຖືກຕິດຕາມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໄດ້ຫຼາຍຊໍ່ໃດ, ແຕ່ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກໃນແງ່ບວກ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ມີລະດັບຕ່ຳລົງໃນ ລີເບຍ.