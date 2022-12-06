ໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງພື້ນທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກຂອງລັດອອສເຕຣເລຍຕາເວັນຕົກ, ວຽກງານແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນແລ້ວ ກ່ຽວກັບ ການເຮັດກ້ອງວິທະຍຸສ່ອງດາວ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ. ບັນດານັກດາລາສາດ ກ່າວວ່າ ກ້ອງ Square Kilometre Array ຈະມີຄວາມສາມາດໃນການຄົ້ນຫາດາວຕ່າງໆ ສຳລັບສັນຍານຂອງສິ່ງມີຊີວິດທີ່ສະຫຼາດ ແລະ ຟັງຫາປະຫວັດຢ້ອນກັບຄືນໄປຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງຈັກກກະວານ. ນີ້ແມ່ນການຮ່ວມມືດ້ານວິທະຍາສາດສາກົນ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ຟິລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນ ຊິດນີ, ປະເທດ ອອສເຕຣເລຍ, ເຊິ່ງພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ເວລາຫຼຽວເຫັນທຳອິດ, ນີ້ອາດເປັນການປູກຕົ້ນ ຄຣິສມາສ ໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງ ອອສເຕຣເລຍ. ແຕ່ເຈົ້າກຳລັງເບິ່ງໃນສິ່ງທີ່ບາງຄົນເອີ້ນວ່າເປັນຄວາມພະຍາຍາມດ້ານວິທະຍາສາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາຂອງມວນມະນຸດ.
ວິດີໂອຈາກສະຖາບັນການສຶກສາວິທະຍາສາດ ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ວິທີທີ່ເສົາສັນຍານ 130,000 ອັນ ແລະ ຈານດາວທຽມ 200 ອັນຈະສ້າງໂຄງການກ້ອງ Square Kilometre Array ຫຼື SKA. ມັນຈະປະກອບມີກ້ອງສ່ອງດາວຍັກສອງອັນ ແລະ ກ້ອງສ່ອງດາວທີ່ລະອຽດອ່ອນທີ່ສຸດ ຢູ່ຫໍເບິ່ງດາວໃນ ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ອາຟຣິກາໃຕ້.
ດ້ວຍການຟັງ ແລະ ເບິ່ງເລິກເຂົ້າໄປໃນອະວະກາດ, ບັນດານັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າ ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະສາມາດຊ່ວຍຕອບຄຳຖາມພື້ນຖານບາງອັນ ຄື: ພວກເຮົາແມ່ນຜູ້ດຽວທີ່ຢູ່ໃນຈັກກະວານບໍ? ດາວດວງທຳອິດເປັ່ງແສງອອກມາໄດ້ແນວໃດ? ແລະ ແມ່ນຫຍັງແທ້ທີ່ເປັນ “ພະລັງງານມືດ” ເຊິ່ງແມ່ນປາກົດການລຶກລັບທີ່ປາກົດວ່າ ໄດ້ແຍກຈັກກະວານອອກຈາກກັນ?
ບັນດານັກຊ່ຽວຊານໄດ້ກ່າວວ່າ ກ້ອງ SKA ຕ້ອງຖືກຕັ້ງຢູ່ໄກຈາກການລົບກວນຂອງຄື້ນວິທະຍຸຢູ່ເທິງໂລກ ຄືສັນຍານຈາກຄອມພິວເຕີ, ລົດ ແລະ ເຮືອບິນ.
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າມັນຈະມີຄວາມລະອຽດອ່ອນກວ່າກ້ອງສ່ອງດາວທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ 8 ເທົ່າ ແລະ ຈະຕັ້ງແຜນທີ່ທ້ອງຟ້າໄວກວ່າ 135 ເທົ່າ.
ທ່ານ ແດນນີ ໄພຣສ໌ ແມ່ນນັກວິໄຈຄົ້ນຄວ້າອາວຸໂສຢູ່ສະຖາບັນວິທະຍຸດາລາສາດ ເຄີຕິນ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ເຄີຕິນ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ບໍລິສັດກະຈາຍສຽງ ອອສເຕຣເລຍ ຫຼື ABC ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ກ້ອງ SKA ມີພະລັງດ້ານດາລາສາດ ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.
ທ່ານ ໄພຣສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນຈະເປັນອົງປະກອບນຶ່ງທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນທີ່ສຸດທີ່ມວນມະນຸດເຄີຍສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ຖ້າຈະເວົ້າແລ້ວກ້ອງ SKA ສາມາດຈັບໂທລະສັບມືຖື ຢູ່ຖົງໂສ້ງຂອງນັກບິນອະວະກາດ ຢູ່ເທິງດາວອັງຄານໄດ້.”
ປະເທດ ອອສເຕຣເລຍ, ອາຟຣິກາໃຕ້, ການາດາ ແລະ ອັງກິດ ແມ່ນລວມຢູ່ຫຼາຍກວ່າ 10 ປະເທດທີ່ໄດ້ສະໜອງທຶນໃຫ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວ.
ໃນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ດິນລະຫວ່າງເຈົ້າຂອງຄົນພື້ນເມືອງ, ເຊິ່ງແມ່ນອົງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ອຸດສາຫະກຳເຄືອຈັກກະພົບ ຫຼື CSIRO ນັ້ນ, ອົງການວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ລັດຖະບານລັດອອສເຕຣເລຍຕາເວັນຕົກ ແລະ ລັດຖະບານກາງ ໄດ້ອະນຸຍາດການກໍ່ສ້າງກ້ອງສ່ອງ SKA ສາກົນ ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ກ້ອງວິທະຍາສ່ອງດາວຍັກດັ່ງກ່າວແມ່ນຄາດວ່າຈະຖືກນຳມາປະຕິບັດການພາຍໃນທ້າຍທົດສະວັດນີ້.