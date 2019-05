ພວກແມ່ຍິງ ຈະຕົກຢູ່ໃນສະພາບ ທີ່ສ່ຽງທີ່ສຸດ ເວລາຕໍ່ສູ້ ເພື່ອການປຽນແປງ ຢູ່ໃນອີຈິບ ຊູດານ ແລະ ອາລຈີເຣຍ

ຈາກປະເທດ ອີຈິບ ໄປຫາ ຊູດານ ໄປເຖິງ ອາລຈີເຣຍ ພວກແມ່ຍິງ ພາກັນມີຄວາມ

ຫ້າວຫັນຫລາຍຂຶ້ນ ໃນການປະກອບສ່ວນໃນການປະທ້ວງ ຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນ

ແປງຢ່າງຖາວອນໃນສັງຄົມຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ຫາກແຕ່ວ່າ ການຮ້ອງໂຮຢ່າງເຂັ້ມ

ແຂງຢູ່ໃນສັງຄົມຂອງອິສລາມ ໄດ້ຖືກມອງເຫັນໂດຍບາງ ຄົນວ່າ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ທີ່​ບໍ່ຍິນ

ດີຕ້ອນຮັບ ຊຶ່ງພາໃຫ້ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຕ້ອງເອົາບາດກ້າວຢ່າງຮ້າຍກາດ ຊຶ່ງມັກຈະແມ່ນການຮາວີລົບກວນທາງເພດຕໍ່ ແມ່ຍິງ ອັນຖືວ່າ ເປັນກົນລະຍຸດອັນນຶ່ງ ເພື່ອການຄວບຄຸມ. ດັ່ງທີ່ Salem Solomon ລາຍງານມານັ້ນ ກ່ຽວກັບ ອັນຕະລາຍ

ຕໍ່ພວກແມ່ຍິງ ທີ່ມີສ່ວນໃນ ການປະທ້ວງ ເພື່ອໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງນັ້ນ ດັ່ງສາລີ ຈະມີ

ລາຍລະອຽດ ມາສະ​ເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

ເວລາການປະທ້ວງ ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ຈະຕຸລັດ ຕາເຮຍ ໃນປະເທດອີຈິບ

ໃນປີ 2011 ນັ້ນ ນາງ ເຮັນດ໌ ນາເຟຍ ຍັງເປັນນັກສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລຢູ່. ເວລາ

ນາງໄດ້ເຫັນຮູບພາບຂອງຊາວໜຸ່ມພາກັນຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ຍຸຕິລົງ ການປົກຄອງເປັນ​ເວ​ລາ

ສາມທົດສະວັດຂອງ ຮົສນີ ມູບາຣັກ ນາງກໍ ຮູ້ວ່າ ນາງຕ້ອງໄດ້ໄປປະກອບສ່ວນ. ທ່ານ

ນາງ ເຮັນດ໌ ນາຟາ ນັກເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອສິດທິມະນຸດຂອງອີຈິບກ່າວວ່າ:

“ສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ໄປເຂົ້າຮ່ວມຢູ່ຫັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ວ່າ ເພື່ອສະແຫວງຫາ ເສລີພາບ ກຽດສັກສີ ຄວາມຍຸຕິທຳໃນສັງຄົມ ແລະເພື່ອສິດທິມະນຸດໃນອີຈິບ ເທົ້ານັ້ນ ແຕ່ແມ່ນ

ເພື່ອສິດທິຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງໃນຖານະເປັນແມ່ຍິງ. ມັນເປັນ ເທື່ອທຳອິດໃນການມີ

ປາກມີສຽງ ໄດ້ເວົ້າໄດ້ວ່າ.”

ທ່ານນາງ ນາເຟຍ ໄດ້ໄປຮ່ວມໃນການປະທ້ວງດັ່ງກ່າວ ໂດຍບໍ່ໄດ້ບອກຄອບ ຄົວຂອງ

ລາວ. ໃນຂະນະທີ່ຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນດີໃຈ ຍ້ອນການປະຕິວັດຢູ່ນັ້ນ ນາງກໍ ໄດ້ແນມເຫັນ

ດ້ານສົກກະປົກຂອງມັນ. ໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງໃນເດືອນທັນວາປີ 2011 ນັ້ນ ທ່ານ

ນາງນາເຟຍ ກໍໄດ້ຖືກກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພໂຈມ ຕີ ໂດຍນາງກ່າວວ່າ:

“ຂ້ອຍໄດ້ຖືກລາກແກ່ໄປ ຖືກທຸບຕີ ແລະແກ້ເຄື່ອງນຸ່ງອອກແລະມີທະຫານ 15 ຄົນຢູ່

ອອ້ມຂ້າງຂ້ອຍແລະທຸບຕີຂ້ອຍ ລວນລາມທາງເພດຂ້ອຍ ຈັບບາຍອະໄວ ຍະວະ ຮ່າງ

ກາຍຂ້ອຍ. ແລ້ວກໍແກ່ຂ້ອຍເຂົ້າໄປໃນຕຶກສະພາ Shura ໃນຈະຕຸ ລັດ ຕາເຮຍ.”

ທ່ານນາງ ນາເຟຍ ໄດ້ຖືກໃສ່ກັບມືຕິດກັບຕຽງນອນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ແຂນຂອງ ລາວຈະ

ຫັກແລ້ວກໍຕາມ. ບາດແຜຂອງລາວ ຖືກປ່ອຍປະໃຫ້ເລືອດໄຫລອອກ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການ

ປິ່ນປົວເປັນເວລາສອງມື້. ນາງກ່າວວ່າ:

“ມີແມ່ຍິງອີກເກົ້າຄົນ ທີ່ໄດ້ຖືກຈັບຢູ່ນຳກັນກັບຂ້ອຍ ທັງຖືກທຸບຕີນຳ. ພວກເຮົາ ຖືກຂັງ

ຢູ່ໃນຫ້ອງນັ້ນ ດົນກວ່າ 15 ຊົ່ວໂມງ. ພວກເຮົາຖືກທໍລະມານ ຊຶ່ງແນ່ ນອນ ພວກເຂົາໃຊ້

ໄຟຟ້າຈີ້ ແມ່ນແຕ່ໄດ້ຂູ່ວ່າຈະທຳການຊຳເລົາພວກເຮົາ ແລ້ວ ພວກເຂົາກໍປ່ອຍຂ້ອຍ ແຕ່

ບໍ່ແມ່ນໃຫ້ເມືອບ້ານແຕ່ໃຫ້ໄປໂຮງໝໍທະຫານ ເພາະ ວ່າ ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ເມື່ອຄີງແລ້ວ ແລະ

ພວກເຂົາຄິດວ່າຂ້ອຍຕາຍແລ້ວ.”

ການສ້າງຄວາມໂຫດຮ້າຍກັບ ນາເຟຍ ແລະແມ່ຍິງຄົນອື່ນໆໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມ ໂມໂຫ

ໂທໂສຂອງສາທາລະນະຊົນ. ພວກແມ່ຍິງນັບເປັນພັນໆຄົນໄດ້ພາກັນລົງ ສູ່ຖະໜົນ ຮຽກ

ຮ້ອງໃຫ້ຍຸຕິການສ້າງຄວາມທາລຸນຕໍ່ແມ່ຍິງແລະຢຸດເຊົາການປົກ ຄອງຂອງພວກທະ

ຫານ.

ທີ່ປະເທດ ຊູດານ ພວກແມ່ຍິງໄດ້ພາກັນຫລິ້ນບົດບາດ ຢູ່ໃນການນຳພາ ໃນ ການໂຄ່ນ

ລົ້ມລະບອບຜະເດັດການ. ນາງອາລາ ຊາລາ ອາຍຸ 22 ປີ ໄດ້ກາຍ ເປັນສັນຍາລັກແຫ່ງ

ການປະຕິວັດລຸນຫລັງຮູບພາບການໂຮ່ຮ້ອງນຳພາຂອງນາງ ຢູ່ເທິງລົດ ໄດ້ນຳອອກອາ

ກາດໄປທົ່ວໂລກແລ້ວ ຊຶ່ງນາງກ່າວເປັນພາສາອາຣັບ ວ່າ:

“ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ມີປະເທດຊູດານທີ່ດີກວ່ານີ້ ເປັນລັດ ທີ່ເປັນປະຊາທິປະໄຕ ເປັນລັດ

ທີ່ຕັດສີນທຸກໆຄົນ ຕາມຕົວບົດກົດໝາຍ ບໍ່ແມ່ນດ້ວຍການຮັກຫລັງ ຊັງບ່ຽງ ເພາະສະ

ນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງມາຢູ່ຈະຕຸລັດໜີ້ ຈົນກວ່າວ່າ ພວກເຮົາຈະ ໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ຕ້ອງການ.”

ແລະທີ່ປະເທດ ອາລຈີເຣຍ ພວກແມ່ຍິງໄດ້ຫລິ້ນບົດບາດ ທີ່ສຳຄັນ ໃນການ ປະທ້ວງ ທີ່

ໂຄ່ນລົ້ມ ອັບເດລາຊິສ ບູເຕຟລິກາ ຜູ້ໄດ້ປົກຄອງມາຍາວນານ. ຂ່າວກ່ຽວກັບຮູບຖ່າຍ

ຂອງນັກເຕັ້ນລຳບາເລ ອາລຈີເຣຍ ທີ່ຢືນຕັ້ງໂຕຢູ່ ດ້ວຍ ໂປ້ຕີນຂອງລາວ ທີ່ຕິດຢູ່ທາງ

ໜ້າທຸງແຜ່ນນຶ່ງ ເປັນການສະແດງການຂັດຄ້ານ ການປົກຄອງ ໄດ້ແຜ່ສະພັດໄປທົ່ວ.

ການປະທ້ວງໂດຍພວກແມ່ຍິງ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນສັງຄົມອິສລາມ ປາກົດວ່າ ເປັນສັນຍາ

ລັກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະພວກກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພແມ່ນໄດ້ເຂົ້າ ເຖິງ ດ້ວຍປະຕິກິລິຍາ

ທີ່ຮຸນແຮງ ຊຶ່ງທ່ານນາງ ເຮັນດ໌ ນາເຟຍ ເວົ້າເປັນພາສາອັງກິດວ່າ:

“ພວກເຂົາໄດ້ໃຊ້ເລື້ອງເພດ ມາເປັນເຫດຜົນ ເພື່ອສ້າງຄວາມຮຸນແຮງ ເພື່ອ ປາບປາມ

ພວກແມ່ຍິງ ແລະຊຸກຍູ້ພວກເຂົາເຈົ້າອອກໄປ ບໍ່ໃຫ້ປະທ້ວງ ທັງບໍ່ ໃຫ້ປະກອບສ່ວນຢູ່

ໃນທີ່ສາທາລະນະ. ສື່ມວນຊົນຂອງກະຊວງ ຈະຕັ້ງຄຳຖາມ ຂຶ້ນມາວ່າ ພວກເຂົາໄປເຮັດ

ຫຍັງຢູ່ຫັ້ນ? ເພາະສະນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງປະນາມພວກເຮົາ ພວກແມ່ຍິງ ທີ່ພາກັນໄປ ຈະຕຸລັດ

ຕາເຮຍ ແທນທີ່ຈະຕ້ອງຕິຜູ້ຄົນທີ່ເຮັດແນວ ນີ້ກັບພວກເຮົາ.”

ເຖິງແມ່ນ ທ່ານນາງ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດ ນາເຟຍ ກໍກ່າວວ່າ ການເສຍ ສະຫລະ ແມ່ນກຸ້ມຄ່າ. ທ່ານນາງໄດ້ຖືກບັງຄັບ ໃຫ້ໂຕນໜີໄປຈາກອີຈິບ ແລະ ໄປຍັງເລບານອນ ປັດຈຸບັນໄດ້ມາຕັ້ງຕົ້ນຊີວິດໃໝ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ລັດຖະບານ ອີຈິບ ໄດ້ຕັດສີນໂທດແລະ

ຕັ້ງຄວາມຜິດໃສ່ນາງແບບລັບຫລັງ ທັງໄດ້ຕັດສີນໃສ່ ຄຸກທ່ານນາງ 25 ປີ ຍ້ອນບົດບາດຂອງນາງ ໃນການປະທ້ວງດັ່ງກ່າວ.

