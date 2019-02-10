ທ່ານ ອາມານ ອັລລາ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ລົມກັບນາງ ອາເຊຍ ບີບີ ທາງໂທລະສັບໃນວັນສຸກທີ່
ຜ່ານມາໄດ້ກ່າວວ່າ , ນາງ ບີບີ ອາຍຸ 54 ປີໄດ້ຖືກຄວບຄຸມຕົວໃນຫ້ອງແຫ່ງນຶ່ງໃນ
ເມືອງທ່າເຮືອທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ນາງ ບີບີ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະ
ເຊີນກັບການຂົ່ມຂູ່ຂ້າ ໂດຍກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ອິສລາມ, ໄດ້ມີຄວາມກັງວົນໃຈ ແລະ
ຢ້ານ, ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າລາວຈະສາມາດເດີນທາງອອກຈາກປະເທດ ປາກິສຖານ ໄດ້ເມື່ອ
ໃດ.
ທ່ານ ອັລລາ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຫຼົບໜີອອກຈາກປະເທດໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກຖືກຂົ່ມຂູ່
ຂ້າ ຈາກພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ບໍ່ພໍໃຈກັບການຊ່ວຍເຫຼືອນາງ ບີບີ ຂອງທ່ານ, ຊຶ່ງໄດ້ເລີ່ມ
ຂຶ້ນຕອນທີ່ນາງຖືກຕັດສິນປະຫານຊີວິດນັ້ນໄດ້ກ່າວວ່າ “ນາງບໍ່ໄດ້ຖືກບອກວ່າມື້ໃດ
ລາວຈະສາມາດອອກໄປໄດ້.. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ບອກລາວວ່າເປັນຫຍັງລາວຈຶ່ງອອກໄປ
ບໍ່ໄດ້.”
ທ່ານ ອັລລາ ໄດ້ທຳການປະສານງານລະຫວ່າງນາງ ບີບີ ແລະ ບັນດານັກການທູດ
ຢູໂຣບ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອນາງ. ອົງການຂ່າວ AP ໄດ້ລົມກັບນາງ ບີບີ
ທາງໂທລະສັບ ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານ ອັລລາ ລຸນຫຼັງການຕັດສິນວ່ານາງບໍ່ມີ
ຄວາມຜິດໃນເດືອນຕຸລາປີກາຍນີ້, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໃນເດືອນທີ່ຜ່ານ
ມາ.
ຄວາມທຸກຍາກລຳບາກຂອງນາງ ບີບີ ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 2009 ເມື່ອເພື່ອນກຳມະກອນ
ຊາວນາສອງຄົນ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະດື່ມນ້ຳຈາກຕຸກດຽວກັນ ໃນຖານະທີ່ລາວເປັນແມ່
ຍິງທີ່ນັບຖືສາສະໜາ ຄຣິສຕຽນ. ມັນໄດ້ມີການຜິດຖຽງກັນ ແລະ ແມ່ຍິງມຸສລິມສອງຄົນ
ນັ້ນ ໄດ້ກ່າວຫານາງ ບີບີ ກ່ຽວກັບ ການດູໝິ່ນສາສະໜາ. ບັນດາຜູ້ພິພາກສາສານສູງ
ສຸດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນມີຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນຫຼາຍຢ່າງໃນການໃຫ້ປາກຄຳຕໍ່ນາງ ບີບີ,
ຜູ້ທີ່ຍຶດໝັ້ນກັບຄວາມບໍລິສຸດຂອງລາວ.
ການຕັດສິນບໍ່ມີຄວາມຜິດຄວນເຮັດໃຫ້ນາງ ບີບີ ໄດ້ຮັບອິດສະຫຼະພາບ, ແຕ່ທ່ານ
ອັລລາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ບັນດານັກການທູດໄດ້ຖືກແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການເດີນທາງອອກຈາກ
ປາກິສຖານ ຂອງນາງ, ບ່ອນທີ່ນາງຮູ້ສຶກວ່າຊີວິດຂອງລາວຈະຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ
ນັ້ນ, ຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນໃນໄວໆນີ້, ແຕ່ “ໃນໄລຍະທີ່ປານກາງ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ນາງ ບີບີ ໄດ້ບອກທ່ານວ່າ ນາງຖືກຂັງໄວ້ຢູ່ໃນຫ້ອງຂອງເຮືອນຫຼັງ
ໜຶ່ງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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